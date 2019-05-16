Yeni Pokémon mobil oyunu ortaya çıktı

Pokémon Rumble Rush, hiçbir ön belirteç olmadan tanıtıldı. İlk olarak Pokéland adıyla 2017’de sunulan oyun, biraz değiştirilip bu adla sunuldu ve , hiçbir ön belirteç olmadan tanıtıldı. İlk olarak Pokéland adıyla 2017’de sunulan oyun, biraz değiştirilip bu adla sunuldu ve Eurogamer’a göre Avustralya’da Play Store üzerinden indirilmeye açık. Oyun hakkında bir bilgilendirme sayfası , oyunun hem iOS hem de Android için indirilmeye uygun hâle getirileceğini belirtiyor.

Mobil platforma sunulan Pokémon oyunlarının sayısı gittikçe artsa da aslında başarılı olanlar sadece birkaç tane. Bunlardan bir örnek tabii ki Niantic’in geliştirdiği Pokémon Go. Tanıtımının ardından üç yıldan fazla geçmesine rağmen hâlâ iyi bir oyuncu kitlesine sahip.

https://www.theverge.com/2019/5/15/18624536/pokemon-rumble-rush-nintendo-android-ios-release-date-news-features-ambrella

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Pokémon Rumble oyunları ilk olarak 2009 yılında Wii için sunulmuştu ve Pokémon serisine her şeyi kırıp parçalamayı sağlayan bir bakış açısı getiriyor. Seri tanıtıldığından beri toplam dört farklı oyuna sahip oldu. Bu oyunlardan ikisi 3DS konsoluna ve bir diğeri ise Wii U konsoluna yönelikti. Wii U için olan oyun, NFC figürleri destekleyen ilk oyundu ve zaman içinde Nintendo’nun son derece başarılı Amiibo ürün hattına dönüştü.