Yeni Pokémon mobil oyunu ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Pokémon Rumble Rush, hiçbir ön belirteç olmadan tanıtıldı. İlk olarak Pokéland adıyla 2017’de sunulan oyun, biraz değiştirilip bu adla sunuldu ve Eurogamer’a göre Avustralya’da Play Store üzerinden indirilmeye açık. Oyun hakkında bir bilgilendirme sayfası, oyunun hem iOS hem de Android için indirilmeye uygun hâle getirileceğini belirtiyor.
Mobil platforma sunulan Pokémon oyunlarının sayısı gittikçe artsa da aslında başarılı olanlar sadece birkaç tane. Bunlardan bir örnek tabii ki Niantic’in geliştirdiği Pokémon Go. Tanıtımının ardından üç yıldan fazla geçmesine rağmen hâlâ iyi bir oyuncu kitlesine sahip.
https://www.theverge.com/2019/5/15/18624536/pokemon-rumble-rush-nintendo-android-ios-release-date-news-features-ambrella Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben açıkca Gameboy Advance ve Nintendo oyunlarını hala telefonumda oynamakta ve zevk almaktayım. Bu oyunları açan uygulamalar var sizde deneyin. Firered vazgeçilmezim
Bu arada apk dosyası internete düşmüş. apkmirror.com/...