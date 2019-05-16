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Yeni Pokémon mobil oyunu ortaya çıktı

Pokémon serisinin yeni oyunu Pokémon Rumble Rush, Avustralya'da Google Play Store üzerinden sunuldu. Oyun yakın zamanda dünya çapında iOS ve Android için oyunculara sunulacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Mobil Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Pokémon Rumble Rush, hiçbir ön belirteç olmadan tanıtıldı. İlk olarak Pokéland adıyla 2017’de sunulan oyun, biraz değiştirilip bu adla sunuldu ve Eurogamer’a göre Avustralya’da Play Store üzerinden indirilmeye açık. Oyun hakkında bir bilgilendirme sayfası, oyunun hem iOS hem de Android için indirilmeye uygun hâle getirileceğini belirtiyor.
Mobil platforma sunulan Pokémon oyunlarının sayısı gittikçe artsa da aslında başarılı olanlar sadece birkaç tane. Bunlardan bir örnek tabii ki Niantic’in geliştirdiği Pokémon Go. Tanıtımının ardından üç yıldan fazla geçmesine rağmen hâlâ iyi bir oyuncu kitlesine sahip.
Pokémon Rumble oyunları ilk olarak 2009 yılında Wii için sunulmuştu ve Pokémon serisine her şeyi kırıp parçalamayı sağlayan bir bakış açısı getiriyor. Seri tanıtıldığından beri toplam dört farklı oyuna sahip oldu. Bu oyunlardan ikisi 3DS konsoluna ve bir diğeri ise Wii U konsoluna yönelikti. Wii U için olan oyun, NFC figürleri destekleyen ilk oyundu ve zaman içinde Nintendo’nun son derece başarılı Amiibo ürün hattına dönüştü.

https://www.theverge.com/2019/5/15/18624536/pokemon-rumble-rush-nintendo-android-ios-release-date-news-features-ambrella Yorum Yaz
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-TiqeR- 5 gün
Hiç başarılı bir oyun olmuşa benzemiyor yine fiyasko olmuş. Koskoca android sistemi mağazasına adam akıllı bir Pokemon oyunu koyamadı.

Ben açıkca Gameboy Advance ve Nintendo oyunlarını hala telefonumda oynamakta ve zevk almaktayım. Bu oyunları açan uygulamalar var sizde deneyin. Firered vazgeçilmezim
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YuRYTR 1 hf.
Bende her zaman beklenti olmuştuır sağlam bir pokemon oyunu gelcek diye ama nedense kaliteli güzel birşey yapamadılar
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Adoring 3 hf.
Şu oyunu bi dogru düzgün yapamadılar internette 2d boyutlu 10 numara cakma pokemon oyunları var.
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mr.biceps 3 hf.
25 yaşıma geldim. Bu zamana kadar ne adam akıllı bi pokemon oyunu görebildim nede oynayabildim. Wii ve switchdeki pokemon oyunları çok sıkıcı geliyor bana. Keşke kaliteli bir oyun yapsalar.
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Nymphetaminê 1 hf. Adoring
Hocam var mı şöyle güzel bi pokemon oyunu bildiğin?
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NimbleSoul 3 hf.
Mağazadaki görsellere dayanarak; 3d modellemeler ve kaplamalar niye bu kadar kötü anlam veremedim. Çakma Pokemon oyunlarında bile çok daha iyi grafik var. İsim hakkını verip başka firmaya yaptırdılar desem o da değil. Garip.
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Bu arada apk dosyası internete düşmüş. apkmirror.com/...
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