Yeni Porsche Panamera 4 E-Hybrid, 2016 Paris Otomobil fuarında görücüye çıkacak

Yeni nesil Panamera dizel ve benzinli modelleriyle pek çok inceleme sitelerinin beğenisini toplamış durumda ve Porsche seriye yeni bir versiyon daha katmaya hazırlanıyor; Panamera 4 E-Hybrid. Toplamda 462 beygir güce sahip araç hibrit motor sistemi sayesinde 56g/km gibi düşük bir CO2 emisyon değerine ve 2.5l/100km'nin altında ortalama yakıt tüketimi değerine sahip.

918 Spyder ve 919 LeMans aracını kapsayan hibrit serisi hakkında konuşan Porsche "hibrit" teriminin yalnızca ekonomi olmadığını belirtirken performans anlamına geldiğini de söylüyor.

İşin özünde Panamera hibritte de 918 Spyder'dakine benzer şekilde çalışan sistemde elektrik motoru sürücü gaza bastığı andan itibaren çalışmaya başlıyor. Bu da demek oluyor ki 136 beygirlik elektrik motoru ve 330 beygirlik 2.9L twin-turbo V6 motorun tam gücü en baştan itibaren ayağınızın altında bulunuyor. Bu durum önceki nesil Panamera'da ise farklı şekilde işliyor ve tam gücü alabilmek için gaz pedalına en az %80 oranında basılması gerekiyordu.

CVT şanzımanla gelen diğer pek çok hibritin aksine Panamera 4 E-Hybrid'te firmanın 8-ileri çift kavramalı PDK şanzımanı yer alıyor. Bu durum sayesinde önceki nesilde yer alan tork konvertörlü otomatik şanzımana göre daha iyi tepki süresi ve daha fazla verim elde ediliyor.

Hibrit sistemle uyumlu birkaç farklı sürüş moduyla gelen araç ilk olarak saf elektrik modunda başlıyor, ancak sürücü isterse batarya seviyesini korumak için "E-Hold", sürüş esnasında bataryayı şarj etmek için "E-Charge" ve hangi motorun kullanılacağına aracın karar vermesi için "Hybrid Auto" modlarından birini seçebiliyor. Sadece elektrikli motoru kullanıldığında 50km menzile sahip araç şehir içinde yakıt harcamadan pek çok yere ulaşma imkanı sağlıyor.

0-100km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlayan Porsche Panamera 4 E-Hybrid'in 2016 Paris Otomobil Fuarındaki resmi lansmanı sonrası Nisan 2017 gibi ilk sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/porsche/panamera/96973/new-porsche-panamera-4-e-hybrid-to-debut-at-2016-paris-motor-show