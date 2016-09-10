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Yeni Porsche Panamera 4 E-Hybrid, 2016 Paris Otomobil fuarında görücüye çıkacak

Porsche yeni nesil 462BG güce sahip Panamera E-Hybrid modelini 2016 Paris Otomobil Fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Önceki nesile göre pek çok iyileştirmeye sahip aracın detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni nesil Panamera dizel ve benzinli modelleriyle pek çok inceleme sitelerinin beğenisini toplamış durumda ve Porsche seriye yeni bir versiyon daha katmaya hazırlanıyor; Panamera 4 E-Hybrid. Toplamda 462 beygir güce sahip araç hibrit motor sistemi sayesinde 56g/km gibi düşük bir CO2 emisyon değerine ve 2.5l/100km'nin altında ortalama yakıt tüketimi değerine sahip.
918 Spyder ve 919 LeMans aracını kapsayan hibrit serisi hakkında konuşan Porsche "hibrit" teriminin yalnızca ekonomi olmadığını belirtirken performans anlamına geldiğini de söylüyor.
İşin özünde Panamera hibritte de 918 Spyder'dakine benzer şekilde çalışan sistemde elektrik motoru sürücü gaza bastığı andan itibaren çalışmaya başlıyor. Bu da demek oluyor ki 136 beygirlik elektrik motoru ve 330 beygirlik 2.9L twin-turbo V6 motorun tam gücü en baştan itibaren ayağınızın altında bulunuyor. Bu durum önceki nesil Panamera'da ise farklı şekilde işliyor ve tam gücü alabilmek için gaz pedalına en az %80 oranında basılması gerekiyordu.
CVT şanzımanla gelen diğer pek çok hibritin aksine Panamera 4 E-Hybrid'te firmanın 8-ileri çift kavramalı PDK şanzımanı yer alıyor. Bu durum sayesinde önceki nesilde yer alan tork konvertörlü otomatik şanzımana göre daha iyi tepki süresi ve daha fazla verim elde ediliyor.
Hibrit sistemle uyumlu birkaç farklı sürüş moduyla gelen araç ilk olarak saf elektrik modunda başlıyor, ancak sürücü isterse batarya seviyesini korumak için "E-Hold", sürüş esnasında bataryayı şarj etmek için "E-Charge" ve hangi motorun kullanılacağına aracın karar vermesi için "Hybrid Auto" modlarından birini seçebiliyor. Sadece elektrikli motoru kullanıldığında 50km menzile sahip araç şehir içinde yakıt harcamadan pek çok yere ulaşma imkanı sağlıyor.
0-100km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlayan Porsche Panamera 4 E-Hybrid'in 2016 Paris Otomobil Fuarındaki resmi lansmanı sonrası Nisan 2017 gibi ilk sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/porsche/panamera/96973/new-porsche-panamera-4-e-hybrid-to-debut-at-2016-paris-motor-show Yorum Yaz
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teramit 3 yıl en beğenilen
Fosil yakıttan elektrikli yakıta geçiş zannedildiği gibi hibridlerle olmuyor.Avrupa da otomobil satışlarında tüketiciler direkt elektrikli modelleri daha çok benimsemiş görünüyor.Hal böyleyken hibrid çıkarmak hata. BMW de bu hatasını gördü düzeltmeye çalışıyor. 50km menzil benzinli araçta benzin ışığı yanıyor git benzin al diye lüks araçta işmiş gibi sunmak komik. Tesla 500 km menzilli aracı var satışta ve laferrari ile yarışıyor.Değişimi yakalamakta zorlanıyor otomotiv devleri ama batmayacak kadar paraları var.
Fosil yakıttan elektrikli yakıta geçiş zannedildiği gibi hibridlerle olmuyor.Avrupa da otomobil satışlarında tüketiciler direkt elektrikli modelleri daha çok be...
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kadirirdem 3 yıl
harika duruyor...
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Alpha Centauri 3 yıl
müthiş ...
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sniper23 3 yıl
Güzel haber tabi biz her zaman ki gibi internetteki fotoğraflara bakacağız.
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Lene 3 yıl
Harika gözüküyor varya ..Bakalım Ülkemizde Hangi şanslılar sahip olacak..
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teramit 3 yıl en beğenilen
Fosil yakıttan elektrikli yakıta geçiş zannedildiği gibi hibridlerle olmuyor.Avrupa da otomobil satışlarında tüketiciler direkt elektrikli modelleri daha çok benimsemiş görünüyor.Hal böyleyken hibrid çıkarmak hata. BMW de bu hatasını gördü düzeltmeye çalışıyor. 50km menzil benzinli araçta benzin ışığı yanıyor git benzin al diye lüks araçta işmiş gibi sunmak komik. Tesla 500 km menzilli aracı var satışta ve laferrari ile yarışıyor.Değişimi yakalamakta zorlanıyor otomotiv devleri ama batmayacak kadar paraları var.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Seefoo 3 yıl teramit
teramit

Fosil yakıttan elektrikli yakıta geçiş zannedildiği gibi hibridlerle olmuyor.Avrupa da otomobil satışlarında tüketiciler direkt elektrikli modelleri daha çok benimsemiş görünüyor.Hal böyleyken hibrid çıkarmak hata. BMW de bu hatasını gördü düzeltmeye çalışıyor. 50km menzil benzinli araçta benzin ışığı yanıyor git benzin al diye lüks araçta işmiş gibi sunmak komik. Tesla 500 km menzilli aracı var satışta ve laferrari ile yarışıyor.Değişimi yakalamakta zorlanıyor otomotiv devleri ama batmayacak kadar paraları var.

Performanslı araçlarda elektrik motorunun maksadı,fosilden elektriğe geçmekten ziyade, torque filling ve rejenerasyon ile verimi artırmak.
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BekirHan 3 yıl
Nfs Porsche Unleashed geldi nedense aklıma.. Gençliğimizin oyunuydu. İkincisi çıksada orta yaşlılığımızın oyunu olsa. Malum Porsche alabilecek durum yok :)
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