Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Yeni Star Trek dizisi, Hannibal'ın yaratıcısına emanet

Alex Kurtzman'ın ardından Star Trek'in yapımcılık koltuğuna oturacak ikinci kişi de belli oldu. Star Trek serilerinde daha önce de görev yapmış olan Bryan Fuller, yeni dizinin baş yapımcısı olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
1
3
Zamazingo
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Star Trek dizisi, Hannibal'ın yaratıcısına emanet
2017 yılında yayın hayatına başlaması beklenen yeni Star Trek dizisi, Hannibal'dan da tanıdığımız Bryan Fuller'a emanet edildi. Alex Kurtzman'la beraber yapımcılık koltuğuna oturacak olan Fuller, daha önce Star Trek: Deep Space Nine ve Star Trek: Voyager serilerinde de görev almıştı.

Bryan Fuller seçimi serinin hayranları tarafından da oldukça iyi karşılandı. Paramount Pictures'ın geçtiğimiz yıl yaptığı duyurudan bu yana bir hayli heyecanlı olan hayranlar, Bryan Fuller'ın Star Trek evreniyle olan bağlantısının yanı sıra diğer yapımlarda yakaladığı başarılara da güveniyorlar.

Fuller'ın yalnızca yetenekli bir yazar olmadığını, aynı zamanda çok da iyi bir Star Trek hayranı olduğunu belirten CBS Stüdyoları başkanı David Staph, Vulture'a verdiği röportajda şöyle konuştu:"Serinin önemli değerlerini kavrayabilecek ve dünya genelindeki hayranlarını memnun edebilecek birisini bulabilmek seçim yaparken temel aldığımız noktalardan birisiydi."

Bryan Fuller etkisiyle beraber daha karanlık ve daha karışık bir evrene sahip olması beklenen yeni Star Trek dizisi için Alex Kurtzman; seriyi eski haline, köklerine geri götürecek bir hamle olduğunu belirtiyor. Star Trek Into Darkness filminde de görev alan Alex Kurtzman'ın serinin kökleri cümlesinden tam olarak neyi kastettiği ise şu an için bir merak konusu.

2017 yılının başlarında CBS televizyonu üzerinden yayına girecek olan yeni seri, yedinci Star Trek dizisi olacak. Efsane serinin bir diğer üyesi Star Trek Beyond ise 22 Temmuz 2016'da vizyona girecek. 

http://www.startrek.com/article/bryan-fuller-named-co-creator-of-new-star-trek-tv-series Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mcquazer 3 yıl
bizim sinemamız ile kıyas yapmaya kalksan adamlar bizden bin gömlek ötede hile hurda yok fark bu. yönetmen konumundaki bir adamın gelişim için çabası var yerinde saymayı kendine yakıştıramıyor haliyle bir çaba ortaya koyuyor ve bunu başarıyor/lar. her emeğe saygım vardır ama sinema konusunda keşke şu yabancılar kadar başarılı olsak diye iç geçirdiğim oluyor görecez mi bakalım o günleri
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
bende star trek teki warp motor gerçekten yapıldı falan sandım !
hani burası donanım haber ya !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GAMBIT 3 yıl
Yeni seri bomba gibi geliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün! 3 yıl Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup 3 yıl Obama, ulusal siber güvenlik için 19 milyar dolar bütçe talebinde bulundu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge grilere büründü 3 yıl Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar 3 yıl HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor 3 yıl Apple Store'larda iPhone'lara ekran koruyucu uygulaması 3 yıl Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor 3 yıl Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor 3 yıl Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor 3 yıl Ve Twitter yenileniyor 3 yıl Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu? 3 yıl Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı 3 yıl Rakamlarla Selfie ölümlerinin sayısı ve sebepleri ortaya çıktı 3 yıl Yazıcı kullanımında son durum ne ? 3 yıl Apple TV’ye sesle metin girişi desteği geliyor 3 yıl Final Fantasy 9, Android ve iOS için yayınlandı 3 yıl AMD: GPUOpen, mobil cihazlarda da kullanılabilir 3 yıl "15 yıl sonra iPhone yerinde başka bir cihaz olacak" 3 yıl Amazon kendi oyun motoru Lumberyard'ı tanıttı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Star Trek dizisi, Hannibal'ın yaratıcısına emanet Sonraki LG G5'te de ekran her zaman açık olacak 3 yıl Intel'den K serisi harici Skylake işlemcilerin hız aşırtılmasına engel 3 yıl Spielberg'in yeni filmi Star Wars yüzünden ertelendi 3 yıl Hava taşıtlarına emisyon standardı getiriliyor 3 yıl NASA'nın 2017 mali yılı bütçesi 19 Milyar Dolar 3 yıl Galaxy S7 Edge 3600 mAh batarya kapasitesiyle geliyor 3 yıl Playstation 5'in ilk detayları konuşulmaya başlandı 3 yıl Türkiye’de rüzgar enerjisine rekor ilgi 3 yıl Samsung Galaxy S7 duvar kağıtlarını şimdiden indirin 3 yıl Volkswagen 2019’a elektrik otomobili ile damga vurmak istiyor 3 yıl Galaxy S7'nin muhtemel yeniliği "Ekran Daima Açık" özelliği ile ilgili ipuçları 3 yıl Apple Music İnceleme 3 yıl Savunma Sanayii'nde siber güvenlik MİLAT Projesi'ne emanet ediliyor 3 yıl Tarihte ilk kez: Meteor bir insanın ölümüne yol açmış olabilir mi? 3 yıl 60.000TL'lik üst seviye masaüstü bilgisayar nasıl olur, işte cevabı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge modeli AnTuTu skorlarında 3 yıl Kickstarter'da 100.000 proje başarıya ulaştı 3 yıl AMD Polaris fiyat seviyesi belli olmaya başladı 3 yıl Google'ın CEO'suna 199 Milyon Dolarlık hisse senedi ödülü 3 yıl Apple son iOS güvenlik güncellemesi ile 100'den fazla açığı kapattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim