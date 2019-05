Yeni Star Trek dizisi, Hannibal'ın yaratıcısına emanet

2017 yılının başlarında CBS televizyonu üzerinden yayına girecek olan yeni seri, yedinci Star Trek dizisi olacak. Efsane serinin bir diğer üyesi Star Trek Beyond ise 22 Temmuz 2016'da vizyona girecek.

2017 yılında yayın hayatına başlaması beklenen yeni Star Trek dizisi, Hannibal'dan da tanıdığımız Bryan Fuller'a emanet edildi. Alex Kurtzman'la beraber yapımcılık koltuğuna oturacak olan Fuller, daha önce Star Trek: Deep Space Nine ve Star Trek: Voyager serilerinde de görev almıştı.Bryan Fuller seçimi serinin hayranları tarafından da oldukça iyi karşılandı. Paramount Pictures'ın geçtiğimiz yıl yaptığı duyurudan bu yana bir hayli heyecanlı olan hayranlar, Bryan Fuller'ın Star Trek evreniyle olan bağlantısının yanı sıra diğer yapımlarda yakaladığı başarılara da güveniyorlar.Fuller'ın yalnızca yetenekli bir yazar olmadığını, aynı zamanda çok da iyi bir Star Trek hayranı olduğunu belirten CBS Stüdyoları başkanı David Staph, Vulture'a verdiği röportajda şöyle konuştu:"Serinin önemli değerlerini kavrayabilecek ve dünya genelindeki hayranlarını memnun edebilecek birisini bulabilmek seçim yaparken temel aldığımız noktalardan birisiydi."Bryan Fuller etkisiyle beraber daha karanlık ve daha karışık bir evrene sahip olması beklenen yeni Star Trek dizisi için Alex Kurtzman; seriyi eski haline, köklerine geri götürecek bir hamle olduğunu belirtiyor. Star Trek Into Darkness filminde de görev alan Alex Kurtzman'ın serinin kökleri cümlesinden tam olarak neyi kastettiği ise şu an için bir merak konusu.