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Yeni Tesla Roadster 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşacak

Tesla'nın merakla beklenen elektrikli spor aracı ikinci nesil Roadster, iddialara göre 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında bir sürede inecek. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Üretimi 2012 yılında sonlanan Tesla'nın ilk modeli konumundaki Roadster'ın yenisi merakla bekleniyor. Elon Musk yaptığı açıklamalarla yeni Roadster'ın hala birkaç yıl uzakta olduğunu belirtse de modelin piyasaya sürülmesi yaklaştıkça üzerindeki sır perdesi de aralanmaya devam ediyor.
Electrek'in yayınladığı bir rapora göre yeni Tesla Roadster fabrikadan "Ludicrous" modundan daha hızlı olan "Maximum Plaid" modu ile çıkacak. Bu mod sayesinde araç Model S’in 2,5 saniyelik 100 km/s hızlanmasından daha iyi bir performans göstererek 100km/s hıza 2 saniyenin altında çıkacak.
Bu hızlanma verisine şüpheyle yaklaşan bir kişinin Twitter üzerinden CEO Musk'a sorduğu soruya “bunun ilginç bir hedef olabileceğini” ve “üretim bandından indiği gibi yolda kullanımı yasal lastiklerle yapılabilirse mümkün olabileceğini" belirtmiş. Musk daha öncesinde de Roadster’ın en hızlı Tesla otomobili olacağını belirtmişti.
2019 yılında tanıtılması beklenen Roadster'ın Model 3'ü temel alacağı ve aynı parçaları kullanacağı ve elektrikli bir tır, bir otobüs ve küçük bir SUV olan yeni Model Y’yi de içeren araçlarla beraber “Master Plan, Part Deux”un bir parçası olarak karşımıza çıkacağı şu ana kadar bilinen detaylar arasında.

https://electrek.co/2017/06/13/tesla-roadster-next-gen-elon-musk-maximum-plaid/ Yorum Yaz
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Cosster 2 yıl
Otomobil haberi yapacaksınız madem neden piyasada sadece Tesla var gibi Amerikan sitesi tavrıyla haber yapıyorsunuz?
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lojistisyen 2 yıl
G kuvvetinden ölür la adam
2 Yanıt Yanıtla +4
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berktay 11 ay
habertech.net/...
Fiyatları uygun bence
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Master_Evil 2 yıl
şunun yolcu koltuğunda denemek kaç paraysa vereyim, 2 snde 0-100 nasıl bir deneyimdir
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OverClocK1ng 2 yıl
Yine de Energica Ego kalkışta bunu da geçer bence..
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JoeyBane 2 yıl
Mustang Boss 1,9sn'de çıkıyor.
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ozmenakif 2 yıl
O değil de üstteki resimde göründüğü gibi bir tasarımı olursa çok fena
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mesut1221 2 yıl
Bix binemeyiz ama torunlar sansli olacak
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GktgyS 2 yıl
Hay maşallah hay maşallah. Teknoloji her zaman kazanır
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ilkercom 2 yıl
Tutunması nasıl bu kadar iyi diye soran arkadaşlar için;
Araçta şanzıman , debriyaj vs yok. Dolayısı ile motor gücü ve devri direk yola veriliyor. Motor 1 rpm dönerkende 3000 rpm dönerkende lastikle aynı oranda dönüyor.
En önemlisi motor elektrikli olduğu için en ufak tutunma kaybında elektronik olarak saniyenin çok çok azında bir sürede müdahale edilebiliyor. Ve ayrıca eğer VHT gibi özel asfaltlar yoksa az da olsa patinaj çekebiliyor. Tabii bunu çok çok iyi kontrol edebildiği için kayıpsız gibi oluyor.
Bu konuda dünyada Nissan GTR , Lambarghini Gallardo ( ve dolayısı ile audi R8 ) Porsche en iyi güç aktarımı yapan araçlar.
Bu konuda gelecek elektrikli araçlardan yana. 300 devirde bile max tork ile çalışan bir motor. Hatta teorik olarak 0 dan itibaren deniliyor.
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mesut1221 2 yıl
Test surusune bi gelse iyi olur ;)
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mesut1221 2 yıl
Bunlar 4 cekermiki bublar nasil tutunuyor yola o kadar ivmelenirken. Bizdeki aslfaltta cikamazlar cok dandik asfalt var bizde
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Conqueror26 2 yıl mesut1221
Arkadan itişli olanları da var ama bu modeller 4 çekerek. Yoksa mümkün değil sarmaması.
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