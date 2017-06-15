Yeni Tesla Roadster 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşacak

Üretimi 2012 yılında sonlanan Tesla'nın ilk modeli konumundaki Roadster'ın yenisi merakla bekleniyor. Elon Musk yaptığı açıklamalarla yeni Roadster'ın hala birkaç yıl uzakta olduğunu belirtse de modelin piyasaya sürülmesi yaklaştıkça üzerindeki sır perdesi de aralanmaya devam ediyor.

Electrek'in yayınladığı bir rapora göre yeni Tesla Roadster fabrikadan "Ludicrous" modundan daha hızlı olan "Maximum Plaid" modu ile çıkacak. Bu mod sayesinde araç Model S’in 2,5 saniyelik 100 km/s hızlanmasından daha iyi bir performans göstererek 100km/s hıza 2 saniyenin altında çıkacak.

Bu hızlanma verisine şüpheyle yaklaşan bir kişinin Twitter üzerinden CEO Musk'a sorduğu soruya “bunun ilginç bir hedef olabileceğini” ve “üretim bandından indiği gibi yolda kullanımı yasal lastiklerle yapılabilirse mümkün olabileceğini" belirtmiş. Musk daha öncesinde de Roadster’ın en hızlı Tesla otomobili olacağını belirtmişti.

2019 yılında tanıtılması beklenen Roadster'ın Model 3'ü temel alacağı ve aynı parçaları kullanacağı ve elektrikli bir tır, bir otobüs ve küçük bir SUV olan yeni Model Y’yi de içeren araçlarla beraber “Master Plan, Part Deux”un bir parçası olarak karşımıza çıkacağı şu ana kadar bilinen detaylar arasında.

https://electrek.co/2017/06/13/tesla-roadster-next-gen-elon-musk-maximum-plaid/