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Yeni Toyota Supra'nın özellikleri sızdırıldı

Cenevre'de tanıtılması muhtemel 2018 Toyota Supra'nın teknik özelliklerinin Japon dergi Best Car sayfalarında ortaya çıktığı iddia ediliyor. İşte motordan jantlara iddia edilen tüm teknik detaylar...
1 yıl
2,9b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Toyota Supra'nın özellikleri sızdırıldı
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2018 Toyota Supra’nın sır gibi saklanan teknik özellikleri sızdırıldı. VW Vortex sitesinde sayfaları paylaşılan Japon dergi Best Car’da belirtilene göre tamamen yeni Toyota Supra’da 335bg güç ve 450Nm tork üreten 3.0 litre sıralı 6 silindir turbo benzinli motor bulunacak. Yine sayfalardan alındığı iddia edilen bilgiye göre manuel şanzımanın seçenek olarak bulunmayacağı araçta üretilen güç yola sekiz ileri otomatik şanzımanla aktarılacak.

Ye alan bilgilere göre 2018 Supra 4380mm uzunluğa, 1855mm genişliğe, ve 1290mm yüksekliğe sahip olacak. Bu ölçülerle Porsche 718 Cayman modeliyle karşılaştırıldığında ondan 1mm daha uzun, 54mm daha geniş ve 5mm daha alçak olacağı ortaya çıkıyor.

1496kg ağırlığıyla Cayman S modelinden 36kg daha ağır basan Supra’nın, Porsche’nin PDK çift kavramalı şanzımanına rağmen onun 4.2 saniyelik 0-100km/s hızlanma süresiyle neredeyse denk olacağı düşünülüyor. Bunu düşündüren sebep ise elbette araçtaki 3.0 litre turbo motorun toplam torku 500Nm’ye çıkaran kısa süreli “overboost” fonksiyonu oluyor.

Daha düşük güçte motorlar da olacak 

Yeni Supra’nın 3.0 litre motorun yanında bazı pazarlara 2.0 litre 4 silindir turbo benzinli motorun 197bg ve 248bg güç üreten versiyonlarıyla sunulacağı belirtiliyor. Bu motorlarla birlikte sunulan tek seçenek yine sekiz ileri otomatik şanzıman olacak.

Japon dergide yer alan bir başka bilgi ise yeni Supra’nın jantları hakkında. Dergiye göre araç 17 inçlik jantlar üzerine oturtulacak ancak daha büyük 18 ve 19 inçlik jantlar da opsiyon olarak sunulacak. Tabii ki bu bilgiler resmi bir onay içermiyor.

Yeni Supra’nın meraklıları onu 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek araçlar arasında görmeyi umuyor. Ancak bu konuda da şimdilik Japon üreticiden herhangi bir açıklama gelmedi.


https://www.motoring.com.au/leaked-toyota-supra-specs-will-get-250kw-be-auto-only-111049/ Yorum Yaz
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calamityeas 1 yıl en beğenilen
Millet alıp 2JZ swaplıcak yeni kasaya
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FRAPS_TR 1 yıl
Manuel gelmemesi hüsran olur , otomatik bu aracın tüm ruhunu alır götürür.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Aklıma paul walker geliyor
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DH Misafiri 1 yıl
motorlar direk bmw'nin güç üniteleri.. yeni bmw roadster'ı ile aynı platformu kullanacaklar zaten..
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Bluflame 1 yıl
bi spor araba için 335bg nedir yaw ?
dandik mustang 550 den başlıyor, hellcat serisi 700+ gibi, corvet zaten belli,nissan-gtr 500’ü geçmiş,
belki haberde bi yanlışlık var ?
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nForcer 1 yıl
Bu arabanın adı bana hep Supradyn adlı ilacı çağrıştırıyor. Sonra da "vitamin gibi maşallah" diyesim geliyor.
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Kami Kaze 1 yıl
Elektrikli süpürge haberlerinden sonra heyecanlandırıcı bir haber olmuş.
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darthskywalker 1 yıl
1.6 dizel otm istiyoruz
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Sirchade 1 yıl
aynı bloklu, revize edilmiş, çift turbolu bir 2jz-gte ile gelse tekrar efsane olabilir. o kadar kötü durmuyor çünkü.
edit: bmw z4 tabanlı imiş. 2jz'li efsaneden gelinene bak. bmw altyapılı supra. yersen.
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calamityeas 1 yıl en beğenilen
Millet alıp 2JZ swaplıcak yeni kasaya
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aycibin 1 yıl
yeni 197-248bg motorları kilosu düşük olan gt86'ya koysun.gt86'daki o çöp atmosferik motoru da atsınlar
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senged 1 yıl
1.6 gelmezse Türkiyede satmaz. Gelirsede satmaz. Her türlü satmaz.
2 Yanıt Yanıtla +1
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DemirAtlı 1 yıl senged
senged
1.6 gelmezse Türkiyede satmaz. Gelirsede satmaz. Her türlü satmaz.

peki gidersede satmazmı ?
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uNequAL 1 yıl senged
senged

1.6 gelmezse Türkiyede satmaz. Gelirsede satmaz. Her türlü satmaz.

Türkiye'de sadece Tofaş'a biniliyor hissiyatı verdin :))
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