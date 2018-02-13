Yeni Toyota Supra'nın özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

2018 Toyota Supra’nın sır gibi saklanan teknik özellikleri sızdırıldı. VW Vortex sitesinde sayfaları paylaşılan Japon dergi Best Car’da belirtilene göre tamamen yeni Toyota Supra’da 335bg güç ve 450Nm tork üreten 3.0 litre sıralı 6 silindir turbo benzinli motor bulunacak. Yine sayfalardan alındığı iddia edilen bilgiye göre manuel şanzımanın seçenek olarak bulunmayacağı araçta üretilen güç yola sekiz ileri otomatik şanzımanla aktarılacak.

Ye alan bilgilere göre 2018 Supra 4380mm uzunluğa, 1855mm genişliğe, ve 1290mm yüksekliğe sahip olacak. Bu ölçülerle Porsche 718 Cayman modeliyle karşılaştırıldığında ondan 1mm daha uzun, 54mm daha geniş ve 5mm daha alçak olacağı ortaya çıkıyor.

1496kg ağırlığıyla Cayman S modelinden 36kg daha ağır basan Supra’nın, Porsche’nin PDK çift kavramalı şanzımanına rağmen onun 4.2 saniyelik 0-100km/s hızlanma süresiyle neredeyse denk olacağı düşünülüyor. Bunu düşündüren sebep ise elbette araçtaki 3.0 litre turbo motorun toplam torku 500Nm’ye çıkaran kısa süreli “overboost” fonksiyonu oluyor.

Daha düşük güçte motorlar da olacak

Yeni Supra’nın 3.0 litre motorun yanında bazı pazarlara 2.0 litre 4 silindir turbo benzinli motorun 197bg ve 248bg güç üreten versiyonlarıyla sunulacağı belirtiliyor. Bu motorlarla birlikte sunulan tek seçenek yine sekiz ileri otomatik şanzıman olacak.

Japon dergide yer alan bir başka bilgi ise yeni Supra’nın jantları hakkında. Dergiye göre araç 17 inçlik jantlar üzerine oturtulacak ancak daha büyük 18 ve 19 inçlik jantlar da opsiyon olarak sunulacak. Tabii ki bu bilgiler resmi bir onay içermiyor.

Yeni Supra’nın meraklıları onu 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek araçlar arasında görmeyi umuyor. Ancak bu konuda da şimdilik Japon üreticiden herhangi bir açıklama gelmedi.

https://www.motoring.com.au/leaked-toyota-supra-specs-will-get-250kw-be-auto-only-111049/