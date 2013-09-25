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Yeni Vivo akıllı telefonu da farklı bir kamera konsepti ile gelebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Vivo akıllı telefonu da farklı bir kamera konsepti ile gelebilir

Nokia, Samsung, Sony gibi devlerin ısıttığı kamera odaklı akıllı telefon segmentinde Oppo ile Çinli firmalar da boy göstermeye başlamıştı. Kendi inovasyonları ile farklı olmaya çalışan Çinli üreticilerden Vivo da ilginç bir konseptle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en ince akıllı telefonunu 5.7mm kalınlıkla satışa sunmaya hazırlanan Vivo, bunun yanında kamera odaklı bir akıllı telefon da hazırlıyor. Oppo'nun da sahibi olan BBK firmasının ikinci alt firması olan Vivo, 20.2MP çözünürlükte bir kamera sensörüne sahip akıllı telefonunu lanse etmek üzere.

1 / 1.7 inçlik bir sensöre ve f/2.0 diyafram aralığına sahip olan kamera sensörü, Nikon'un EXPEED görüntü işlemcisi ile destekleniyor ve cihazı segmentin en iddialı akıllı telefonlarından birisi haline getiriyor.

Modelin öne çıkan diğer bir özelliği ise kamera sensörünün bulunduğu kısmın 360 derece dönebilmesi. Oppo ile kardeş firma oldukları için dönebilir kamera modülü konseptini kullanmak Vivo için bir sorun teşkil etmeyecektir.

Bu cihazın görselleri an itibariyle Vivo sayfalarından kaldırıldı ve firma yetkilileri görsellerin kişisel çalışmalardan ibaret olduğunu açıkladı. Ancak kamera odaklı Vivo modelinin yıl sonunda piyasada olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Next-Vivo-phone-might-come-with-a-11.7-20.2MP-sensor-and-a-Nikon-SLR-chip_id47660#2- Yorum Yaz
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casperfriendly 6 yıl en beğenilen
2 ay sonra kendinden döner yalama olur o bak benden söylemesi ...
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TheDcdy 6 yıl
Tasarımdan kalır gibi geliyor. Keşke daha fazla görsel olsaydı.
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Mr.Loney 6 yıl
ön kamerada flaş değil de ir led bulunmalı. gece skype araması yapabilmeliyiz
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Fear of the Dark 6 yıl
Berbat
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WB 6 yıl
Cöp..
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DaRKFoRCeS 6 yıl
Bu tür cihazlar gelmez zaten.Şahsen replika spot cihazlardan nefret eder hale geldim.Şöyle çin deyince akla gelen replika spot sahte çakma vs yerine fiyat performans cihazlarından gönderseler.vergiye yine takılırız ama fiyatı uygun olur birde sağlam olursa deneyim için iyi olur.
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SanMarinoForveti 6 yıl
Taaa ne zamanlar Aynısı Samsung D820 modelinde de vardı :)
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Cidelee 6 yıl
tamtamam
stalker(1979)Valla iyi fikir böylelikle ön ve arka kamera arasındaki megapiksel farkı ortadan kalkmış olur. 20 mp ön kamera ancak 5 sene sonra mümkün olabilirdi:)
kameraların kalitesinin 20m olarak değişmesi görüntü aktarımında bir şey ifade etmeyecek,2 tane kullanmak gereksiz hale gelecek.öne daha küçük sensör yerleştirilmesinin sebebi gsm iletim teknolojisi o boyutları kaldırabilecek seviyede değil.

Artık insanlar kendi fotoğrafını çekmek için aynada mal mal pozlar vermek zorunda kalmayacak.
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tamtamam 6 yıl
stalker(1979)
Valla iyi fikir böylelikle ön ve arka kamera arasındaki megapiksel farkı ortadan kalkmış olur. 20 mp ön kamera ancak 5 sene sonra mümkün olabilirdi:)

kameraların kalitesinin 20m olarak değişmesi görüntü aktarımında bir şey ifade etmeyecek,2 tane kullanmak gereksiz hale gelecek.öne daha küçük sensör yerleştirilmesinin sebebi gsm iletim teknolojisi o boyutları kaldırabilecek seviyede değil.
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stalker(1979) 6 yıl
Valla iyi fikir böylelikle ön ve arka kamera arasındaki megapiksel farkı ortadan kalkmış olur. 20 mp ön kamera ancak 5 sene sonra mümkün olabilirdi:)
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casperfriendly 6 yıl en beğenilen
2 ay sonra kendinden döner yalama olur o bak benden söylemesi ...
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Guest-F8946C419 6 yıl
O kadar mühendis boşuna çalışıyormuş demek ki. Söyleyelim de yarın istifalarını versinler.
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