Yeni Vivo akıllı telefonu da farklı bir kamera konsepti ile gelebilir





Nokia, Samsung, Sony gibi devlerin ısıttığı kamera odaklı akıllı telefon segmentinde Oppo ile Çinli firmalar da boy göstermeye başlamıştı. Kendi inovasyonları ile farklı olmaya çalışan Çinli üreticilerden Vivo da ilginç bir konseptle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.





Dünyanın en ince akıllı telefonunu 5.7mm kalınlıkla satışa sunmaya hazırlanan Vivo, bunun yanında kamera odaklı bir akıllı telefon da hazırlıyor. Oppo'nun da sahibi olan BBK firmasının ikinci alt firması olan Vivo, 20.2MP çözünürlükte bir kamera sensörüne sahip akıllı telefonunu lanse etmek üzere.





1 / 1.7 inçlik bir sensöre ve f/2.0 diyafram aralığına sahip olan kamera sensörü, Nikon'un EXPEED görüntü işlemcisi ile destekleniyor ve cihazı segmentin en iddialı akıllı telefonlarından birisi haline getiriyor.





Modelin öne çıkan diğer bir özelliği ise kamera sensörünün bulunduğu kısmın 360 derece dönebilmesi. Oppo ile kardeş firma oldukları için dönebilir kamera modülü konseptini kullanmak Vivo için bir sorun teşkil etmeyecektir.





Bu cihazın görselleri an itibariyle Vivo sayfalarından kaldırıldı ve firma yetkilileri görsellerin kişisel çalışmalardan ibaret olduğunu açıkladı. Ancak kamera odaklı Vivo modelinin yıl sonunda piyasada olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Next-Vivo-phone-might-come-with-a-11.7-20.2MP-sensor-and-a-Nikon-SLR-chip_id47660#2-