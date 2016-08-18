Yeni Volkswagen Polo SUV test sırasında görüntülendi

Volkswagen'in yeni nesil Polo ile birlikte Polo üzerinden geliştirilen bir SUV model üzerinde çalışmalar yaptığı bir süredir biliniyor. Daha önce Golf görüntüsü altında test edilen araç ilk defa kendi kasasıyla kamuflajlı olarak görüldü.

Yeni nesil Polo'da olduğu gibi VAG'ın MQB platformunun bir versiyonu üzerine geliştirilen araç Tiguan'in altında yer alacak. Yeni Polo'da yer alacak 1.0 litrelik 3 silindirli motorun kullanılmayacağı modelde 1.5 litre hacmindeki 110 beygirlik yeni turbo dizel ve turbo benzinli motorlar yer alacak. MQB platformuna geçişin artılarında biri olarak dört tekerden çekiş sisteminin yer alacağı araç yine platformun getirisi olarak hibrit versiyona da sahip olabilir.

Firmanın 2016 Cenevre Otomobil Fuarında sergilediği T-Cross konsept aracından esinlenilerek tasarlanan otomobil bir Volkswagen çalışanının demecine göre oldukça heyecan verici bir tasarıma sahip olacak.

Piyasaya çıktığında Nissan Juke, Citroen C4 Cactus ve Peugeot 2008 gibi rakiplerle mücadele edecek Polo SUV'nin ne zaman duyurulacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Autoexpress tarafından hazırlanan tahmini Polo SUV görselini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/94502/new-volkswagen-polo-suv-spotted-testing