Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Volkswagen Polo SUV test sırasında görüntülendi

Volkswagen'in bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı ufak boyutlu SUV modeli Polo SUV yol testleri esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi. Araca dair şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
23,3b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volkswagen'in yeni nesil Polo ile birlikte Polo üzerinden geliştirilen bir SUV model üzerinde çalışmalar yaptığı bir süredir biliniyor. Daha önce Golf görüntüsü altında test edilen araç ilk defa kendi kasasıyla kamuflajlı olarak görüldü.
Yeni nesil Polo'da olduğu gibi VAG'ın MQB platformunun bir versiyonu üzerine geliştirilen araç Tiguan'in altında yer alacak. Yeni Polo'da yer alacak 1.0 litrelik 3 silindirli motorun kullanılmayacağı modelde 1.5 litre hacmindeki 110 beygirlik yeni turbo dizel ve turbo benzinli motorlar yer alacak. MQB platformuna geçişin artılarında biri olarak dört tekerden çekiş sisteminin yer alacağı araç yine platformun getirisi olarak hibrit versiyona da sahip olabilir.
Firmanın 2016 Cenevre Otomobil Fuarında sergilediği T-Cross konsept aracından esinlenilerek tasarlanan otomobil bir Volkswagen çalışanının demecine göre oldukça heyecan verici bir tasarıma sahip olacak.
Piyasaya çıktığında Nissan Juke, Citroen C4 Cactus ve Peugeot 2008 gibi rakiplerle mücadele edecek Polo SUV'nin ne zaman duyurulacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Autoexpress tarafından hazırlanan tahmini Polo SUV görselini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/94502/new-volkswagen-polo-suv-spotted-testing Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
viper17 3 yıl en beğenilen
"Polo" ve "SUV" kelimeleri yan yana hiç yakışmıyor
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LastShip 3 yıl
Polo SUV = cakma degil abi kore mali
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
herkes topa tutuyo ama gelir gelmez showroomların onunde yine kuyruk olursunuz
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JNG90 3 yıl
Cross Polo olarak geçer kasa aynıdır çamurluklarda plastik,krom gösterge tablosu vs.
9N Cross Polo yazarsanız çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 3 yıl
Ben görüntüsünü beğendim. Fiyat, bagaj hacmi Türkiye'deki satışlarda çok önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemalboran 3 yıl
Volkswagen Crosspolo'nun yenilenmiş versiyonu olacak sanırım. Adı da değişmez büyük ihtimalle. Eski kasasından bir tane görmüştüm, ancak sanırım Türkiye'de satılmamış, zira malum sitede bir tane bile ikinci eli yok. Artık gördüğüm araç nasıl ne şekilde Türkiye'ye getirilmiş bilemiyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 3 yıl
Dizel+DSG Fiyatı; 90.000TL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sanal Bellek 3 yıl kemalboran
Ülkemizde satıldı, gazete reklamlarını hatırlıyorum fakat Seat Alhambra gibi sadece fiyat listelerinde ve büyük bayilerde olan bir modeldi. Ayrıca Alhambra'da olduğu gibi anca uzun süre kullanacak kişilere hitap eden bir model.

Her iki modeli de canlı olarak trafikte göremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
Kamufuljli olan dacia sandero gibi xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
herkes topa tutuyo ama gelir gelmez showroomların onunde yine kuyruk olursunuz
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_mrh 3 yıl
Fiyatları rekabetçi olur, hele bir de hepsi 4x4 olarak gelirse ( ya da en azından 4x4 farkı çok olmazsa) çok satar.
Bizim ülke için biraz daha yükseltilmiş versiyonu da olması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirtylive 3 yıl
juke un yıllardır yaptığı ciro ile crossover diye b sınıf "suv" segmenti oluşalı çok oluyor..vw nin bu pastadan pay almak için bu kadar geç adım atması garipti aslında ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Midline polo ve suv?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Polo SUV ne abi ? yan yana gelmişler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 3 yıl
İsmini bilmemde araba güzel olmuş ha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23333 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Volkswagen, volkswagen polo ve
7 etiket daha volkswagen polo suv polo polo suv Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace" Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Intel’den hepsi bir arada sanal gerçeklik gözlüğü konsepti 3 yıl Siri yakında Whatsapp’a hükmetmeye başlayacak 3 yıl HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı 3 yıl 4.7 inçlik iPhone modelinde OIS ihtimali 3 yıl Airbus'tan otonom uçan taksiler geliyor 3 yıl Microsoft yeni reklamında iPad Pro ile alay etti 3 yıl Google Duo, Pokemon’u ve Facebook Messenger’ı geçti 3 yıl Dünyanın en büyük hava taşıtı Airlander 10 ilk test uçuşunu yaptı 3 yıl Ford 2021'e kadar tam otonom aracını yollara çıkarmayı planlıyor 3 yıl Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesi başladı 3 yıl iPhone 7 Plus prototipi elimizde: Tasarım incelemesi 3 yıl PES 2017′nin oyun içi videosu ve demo tarihi yayınlandı 3 yıl Samsung Gear Fit 2 raflara çıkıyor 3 yıl Google Chrome'da kaldırılan "Backspace" tuşunu geri getirin 3 yıl Darbe girişimini ticarete döken sitelere erişim engeli geldi 3 yıl IDF 2016 fuarında yeni G.Skill bellekler ve hız aşırtma rekoru 3 yıl Dünyanın ilk drone parkı DJI Arena açıldı 3 yıl TÜİK, Türk halkının teknoloji kullanımına yönelik araştırma sonuçlarını yayınladı 3 yıl Intel Kaby Lake platformu, MOBA oyunlarını harici grafik birimi olmadan oynatabilecek 3 yıl Koşu pistlerindeyiz "Milli koşucu Zeynep Aydemir" ile söyleşi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Volkswagen Polo SUV test sırasında görüntülendi Sonraki KAAN N1 akıllı telefon hakkında merak edilen her şey! 3 yıl Deus Ex GO indirmeye sunuldu 3 yıl MacGyver dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Kavisli ekranlı yeni Meizu telefonu internete sızdırıldı 3 yıl Mr. Robot üçüncü sezon onayını aldı 3 yıl Corsair Force LE 480GB SSD test masamızda! 3 yıl Japon teknoloji devleri Sony ve Panasonic Formula E ile ilgileniyor 3 yıl Hayrettin sonsuz koşu oyununda 3 yıl Başarı Elektronik, resmen akıllı telefon pazarında 3 yıl LG G5 için Güney Kore’de Android 7.0 testleri başlıyor 3 yıl Intel, 10nm sürecinde döküm için hazır 3 yıl Cisco, 14 bin kişiyi işten çıkaracak 3 yıl Türkiye’de Bitcoin’e engel: hesaplar kapatıldı! 3 yıl Türkiye’de yapılan mobil oyunlar araştırmasında ilginç sonuçlar 3 yıl FIFA 17′nin Gamescom'a özel oyun içi videosu yayınlandı 3 yıl Instagram’da ürün satışı yapmak kolaylaşıyor 3 yıl Dizüstü bilgisayarımıza SSD takviyesi 3 yıl Intel’den geliştiricilere özel uçuşa hazır drone: Aero 3 yıl İş istasyonları artık buluta taşınıyor 3 yıl Huawei Mate 9 sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim