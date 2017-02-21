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Yeni Wolverine filmi Logan'a ilk tepkiler oldukça olumlu

3 Mart'ta sinemaseverler ile buluşacak olan yeni Wolverine filmi Logan hakkında ilk yorumlar gelmeye başladı. Film sinema eleştirmenlerini etkilemeyi başarmış gibi görünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının ve filmlerinin en sevilen karakterleri arasında yer alan Wolverine, önümüzdeki ay vizyona girecek Logan ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'den sonra çekilen üçüncü Wolverine filmi olan Logan için meraklı bekleyiş sürerken, filme ilk tepkiler gelmeye başladı.
3 Mart'ta vizyona girecek olan Logan'ı iki hafta önceden görme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk değerlendirmelerini paylaştılar. Daha önce çekilen Wolverine filmlerinin aksine Logan sinema eleştirmenlerini etkilemeyi başardı.
Tarz olarak diğer X-Men filmlerinden çok daha karanlık, çok daha duygusal bir film olan Logan, özellikle bu farklı tarzı ile övgü topladı. Birçok eleştirmen Logan'ı bugüne kadar çekilen en iyi X-Men filmi olarak nitelendirirken, Forbes'ten Mark Hughes bu övgüyü bir adım daha ileri taşıyarak filmi The Dark Knight'tan sonra Oscar yarışında gerçekten şansı bulunan ilk çizgi roman uyarlaması olarak değerlendirdi.
Aynı Deadpool'da olduğu gibi 18 yaş sınırı alan ve normal çizgi roman uyarlamalarından daha yetişkin bir izleyici kitlesine hitap eden Logan bu özelliği ile riskli bir film olsa da, ortaya çıkan sonuç herkesi memnun etmiş gibi görünüyor.
Wolverine rolü ile özdeşleşen Hugh Jackman'ın sevilen karakteri son kez canlandırdığı Logan, 3 Mart'ta vizyona girecek. James Mangold'un yönettiği filmin başrollerinde Jackman'a Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard Grant, Dafne Keen ve Stephen Merchant eşlik ediyor.

http://www.slashfilm.com/logan-reviews/ Yorum Yaz
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katanaone 2 yıl en beğenilen
"tepki" yerine başka bir kelime kullansanız daha iyi olur sanırım
2 Yanıt Yanıtla +24
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gilardo 2 yıl
Wolverin olsun çöpten olsun yine izlerim.
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ugurr999 2 yıl katanaone
katanaone

"tepki" yerine başka bir kelime kullansanız daha iyi olur sanırım

Tam tersine bu kelime bu anlamda da kullanılmalı. Buna benzer bir kelime daha var o da ''tartışma'' hem münazara hem de münakaşa anlamında kullanılmalı ama çoğunlukla ikincisi tercih ediliyor. O yüzden ilki kastedildiğinde yanlış anlaşılma oluyor.
katanaone"tepki" yerine başka bir kelime kullansanız daha iyi olur sanırımTam tersine bu kelime bu anlamda da kullanılm...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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JaCKiE_BrOwN 2 yıl
Filmin sonu zaten açık bırakıldı. Mutant çocukların geleceği meçhul. Sanırım sonraki film bu çocuklarla ilgili olabilir
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DH Misafiri 2 yıl
İzleyecek arkadaşlar yorumu okumasın spoiler var.
Ben açıkçası hiç beğenmedim , 1 hafta öncesi john wick izlediğimden midir nedir bilmiyorum. Şov olarak yavandı. Filmin kapağında da yazdığı gibi "artık sıra onda"
Ölme sırası artık logan'da . Garibim charles'i bok yoluna öldürttüler adamın ağlayanı bile olmadı be ! . En son da loganı öldürttüler. X-men'den 1 tane adam bırakmamak için yapılmış film. ilk yarı bayağı kasvetliydi zaten ,kişisel kanaatım 6 puan üzerine.
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V4LKyR 2 yıl
Çok iyi be.
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gilardo 2 yıl
Wolverin olsun çöpten olsun yine izlerim.
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Parola_18 2 yıl
abd nin masallarından yanlızca x men serisini seviyorum normalde nefret ederim bu palavralardan ilginç bi durum benim için
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Yazmayı_Severim 2 yıl
Site editörlerine sabırlar diliyorum
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grafman09 2 yıl
Tüm serilerini izledim. Hikaye karaktere uygun oyuncu, adamlar işi biliyor. Merak ettiğim konu neden bütün masal kahramanlarını yabancılar üretip sunuyor? Yerli yazarlarımız, yapımcılarımız bu tür yapımlarla uğraşmıyorlar?
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Exnuc 2 yıl
Bu çocuğun psikolojisi ne olacak acaba ileride?
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MustafaC53 2 yıl
"Şok şok şok olay olay olay o filme inanılmaz tepkler"
Doğru başlık bu beyler.
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BekirTemel 2 yıl
Eskiden msn zamanlarında wolverine profil fotosu yapardım, benim için özel bir karakter, tepkinin önemi olmaksızın gideceğim heyecanla
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