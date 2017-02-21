Yeni Wolverine filmi Logan'a ilk tepkiler oldukça olumlu

X-Men çizgi romanlarının ve filmlerinin en sevilen karakterleri arasında yer alan Wolverine, önümüzdeki ay vizyona girecek Logan ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'den sonra çekilen üçüncü Wolverine filmi olan Logan için meraklı bekleyiş sürerken, filme ilk tepkiler gelmeye başladı.

3 Mart'ta vizyona girecek olan Logan'ı iki hafta önceden görme şansı yakalayan sinema eleştirmenleri, film hakkında ilk değerlendirmelerini paylaştılar. Daha önce çekilen Wolverine filmlerinin aksine Logan sinema eleştirmenlerini etkilemeyi başardı.

Tarz olarak diğer X-Men filmlerinden çok daha karanlık, çok daha duygusal bir film olan Logan, özellikle bu farklı tarzı ile övgü topladı. Birçok eleştirmen Logan'ı bugüne kadar çekilen en iyi X-Men filmi olarak nitelendirirken, Forbes'ten Mark Hughes bu övgüyü bir adım daha ileri taşıyarak filmi The Dark Knight'tan sonra Oscar yarışında gerçekten şansı bulunan ilk çizgi roman uyarlaması olarak değerlendirdi.

Aynı Deadpool'da olduğu gibi 18 yaş sınırı alan ve normal çizgi roman uyarlamalarından daha yetişkin bir izleyici kitlesine hitap eden Logan bu özelliği ile riskli bir film olsa da, ortaya çıkan sonuç herkesi memnun etmiş gibi görünüyor.

Wolverine rolü ile özdeşleşen Hugh Jackman'ın sevilen karakteri son kez canlandırdığı Logan, 3 Mart'ta vizyona girecek. James Mangold'un yönettiği filmin başrollerinde Jackman'a Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard Grant, Dafne Keen ve Stephen Merchant eşlik ediyor.

http://www.slashfilm.com/logan-reviews/