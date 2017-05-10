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Yeni X-Men dizisi The Gifted'dan ilk görüntüler yayınlandı

FOX, bir süredir gündemde olan yeni X-Men dizisi The Gifted'a ilk sezon onayını verdi. İlk bölümünü Bryan Singer'ın yönettiği diziden ilk tanıtım videosu da yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Mayıs ayının gelmesi ile birlikte Amerikan televizyon kanalları da yeni sezon için dizilerini seçmeye başladılar. Geçtiğimiz aylarda çekilen onlarca pilot bölümü değerlendirip, başarılı bulduklarına ilk sezon için onay veren bu kanallardan biri de FOX oldu. Son yıllarda Gotham ve Lucifer gibi iki başarılı çizgi roman uyarlamasına imza atan FOX, bu yıl da yeni X-Men dizisine ilk sezon siparişini verdi.
The Gifted adını taşıyan bu yeni X-Men dizisi; çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak. Kötü niyetli hükümet birimlerinden kaçmak zorunda kalan aile, bu kaçışları sırasında hayatta kalmak için bir yeraltı mutant şebekesi ile birlikte çalışacak.
Burn Notice'in yaratıcısı olan Matt Nix tarafından yazılan The Gifted'ın pilot bölümü, X-Men filmlerinin de yönetmeni olan Bryan Singer yönetti. Bu sonbaharda izleyiciler ile buluşması beklenen dizinin başrollerinde Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Jamie Chung, Coby Bell, Emma Dumont, Blair Redford, John Proudstar, Natalie Alyn Lind ve Percy Hynes White yer alıyor.
The Gifted, Fox Entertainment Group tarafından hazırlanan ikinci X-Men dizisi olacak. FOX'un kablolu kanalı olan FX, X-Men dizisi Legion'u bu yılın başında yayınlamaya başlamıştı. Legion'un aksine The Gifted'ın X-Men filmleri ile daha yakın bir ilişkiye sahip olacağı ve film serisi ile paralel ilerleyeceği söyleniyor.

http://deadline.com/2017/05/the-gifted-marvel-fox-x-men-tv-series-picked-up-first-teaser-matt-nix-video-1202087973/ Yorum Yaz
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Final Getsuga Tenshou 2 yıl en beğenilen
Ergenleri toplamışlar yine.
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SkyTech74 2 yıl
Logan abimiz gittikten sonra toplaması zor bana göre..
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axaxa 2 yıl
Çoluk çocukla çekeceklerse güzel olmaz
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Lionel Fusco 2 yıl
Ergen dizisi gibi görünüyor ama Amy Acker için gittiği yere kadar izlerim ben bunu.
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brshr 2 yıl
Bir heroes değil. X-men hiç değil
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Team NINJA 2 yıl
ergen triplerine hazır olun
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Pissacore 2 yıl
Legion kalitesinde, en azında Legion gibi süper kahraman olayını klişelerden kurtulup başka bir bakış açısıyla işleyeceğini umuyordum ama teaser bana Heroesu andırdı. Neyse ergen dizisi olmasın da ne olursa olsun.
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erhanciliz 2 yıl
Logan ve hugh jacman olmadan ne yapsalar yavan ve bos..
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SkyTech74 2 yıl
Logan abimiz gittikten sonra toplaması zor bana göre..
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kobra90 2 yıl
yap x-man dizisi ver müziği reyting rekoru kırsın dırırırı dıdıdı dırırırı dıdıdı dı dıt dı dıt. :D youtube.com/...
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tylolhot06 2 yıl
Bende sandım Legion tadında bir şey olacak.
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Final Getsuga Tenshou 2 yıl en beğenilen
Ergenleri toplamışlar yine.
2 Yanıt Yanıtla +21
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MALTHAEL 2 yıl Final Getsuga Tenshou
Final Getsuga Tenshou

Ergenleri toplamışlar yine.


Tamda bunu yazacaktım bende
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BlindGuardianNN 2 yıl Final Getsuga Tenshou
evet ama iyi ses gelir yinede
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X-Men, x-men dizisi ve
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