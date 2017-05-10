Yeni X-Men dizisi The Gifted'dan ilk görüntüler yayınlandı

Mayıs ayının gelmesi ile birlikte Amerikan televizyon kanalları da yeni sezon için dizilerini seçmeye başladılar. Geçtiğimiz aylarda çekilen onlarca pilot bölümü değerlendirip, başarılı bulduklarına ilk sezon için onay veren bu kanallardan biri de FOX oldu. Son yıllarda Gotham ve Lucifer gibi iki başarılı çizgi roman uyarlamasına imza atan FOX, bu yıl da yeni X-Men dizisine ilk sezon siparişini verdi.

The Gifted adını taşıyan bu yeni X-Men dizisi; çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak. Kötü niyetli hükümet birimlerinden kaçmak zorunda kalan aile, bu kaçışları sırasında hayatta kalmak için bir yeraltı mutant şebekesi ile birlikte çalışacak.

Burn Notice'in yaratıcısı olan Matt Nix tarafından yazılan The Gifted'ın pilot bölümü, X-Men filmlerinin de yönetmeni olan Bryan Singer yönetti. Bu sonbaharda izleyiciler ile buluşması beklenen dizinin başrollerinde Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Jamie Chung, Coby Bell, Emma Dumont, Blair Redford, John Proudstar, Natalie Alyn Lind ve Percy Hynes White yer alıyor.

The Gifted, Fox Entertainment Group tarafından hazırlanan ikinci X-Men dizisi olacak. FOX'un kablolu kanalı olan FX, X-Men dizisi Legion'u bu yılın başında yayınlamaya başlamıştı. Legion'un aksine The Gifted'ın X-Men filmleri ile daha yakın bir ilişkiye sahip olacağı ve film serisi ile paralel ilerleyeceği söyleniyor.

http://deadline.com/2017/05/the-gifted-marvel-fox-x-men-tv-series-picked-up-first-teaser-matt-nix-video-1202087973/