Yeni Xiaomi Mi 5 iddiaları Snapragon 820 ve 5.3" ekrana işaret ediyor

Görsel konsept tasarıma aittir, gerçeği yansıtmaz.

Bugün Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli olacak Mi 5 hakkında bazı önemli gelişmeler yaşandı. İlk olarak Mi 5'e ait olduğu iddia edilen AnTuTu sonuçları ortaya çıkarken sonrasında ise bileşenlere ilişkin bir çok yeni iddia gündeme geldi.

İki haberin kaynağının da aynı olması (xiaomitoday) iddiaları güçlendiriyor. AnTuTu skorlarının görüldüğü paylaşımda cihazın 73 bin seviyesinde bir puana ulaştığı görülüyor. Mi 5'in Snapdragon 820 çipsetini kullanacağını varsayarsak skorların doğru olması halinde Galaxy S6 ailesinin birinciliği kaptıracağını söyleyebiliriz.

Snapdragon 820 dışındaki diğer iddialar ise cihazda 5.3" QHD ekran (554 ppi), 4 GB bellek, 16/64 GB depolama alanı, çift LED flaşlı 16 MP arka kamera, yine arka kısımda parmak izi okuyucu, 3030 mAh batarya kapasitesi, USB Type C bağlantı noktası gibi özelliklerin bulunacağına işaret ediyor. Söylentilere göre Android 5.1.1 ile birlikte gelmesi beklenen modelde Micro SD kart desteği bulunmayacak.

Asıl ilgi çekici detaylar ise cihazın 5.3 mm kalınlığa sahip olacağı ve 400 dolar altında fiyatlandırmayla geleceği iddiaları. İncelik doğruysa batarya ve donanımın bu incelikte şimdilik rakipsiz olacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan üreticinin "Plus" modasına kapılması ve Mi 5 Plus'ı da duyurması bekleniyor. Mi 5 Plus'da ise ekran boyutunun 5.7 inçe çıkacağı ve önde 13, arkada 24 MP kamera sensörü kullanılacağı tahmin ediliyor.