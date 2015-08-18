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Yeni Xiaomi Mi 5 iddiaları Snapragon 820 ve 5.3" ekrana işaret ediyor

Bugün Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli olacak Mi 5 hakkında bazı önemli gelişmeler yaşandı. İlk olarak Mi 5'e ait olduğu iddia edilen AnTuTu sonuçları ortaya çıkarken sonrasında ise bileşenlere il
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni Xiaomi Mi 5 iddiaları Snapragon 820 ve 5.3
 
Görsel konsept tasarıma aittir, gerçeği yansıtmaz. 
Bugün Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli olacak Mi 5 hakkında bazı önemli gelişmeler yaşandı. İlk olarak Mi 5'e ait olduğu iddia edilen AnTuTu sonuçları ortaya çıkarken sonrasında ise bileşenlere ilişkin bir çok yeni iddia gündeme geldi.
İki haberin kaynağının da aynı olması (xiaomitoday) iddiaları güçlendiriyor. AnTuTu skorlarının görüldüğü paylaşımda cihazın 73 bin seviyesinde bir puana ulaştığı görülüyor. Mi 5'in Snapdragon 820 çipsetini kullanacağını varsayarsak skorların doğru olması halinde Galaxy S6 ailesinin birinciliği kaptıracağını söyleyebiliriz.
Snapdragon 820 dışındaki diğer iddialar ise cihazda 5.3" QHD ekran (554 ppi), 4 GB bellek, 16/64 GB depolama alanı, çift LED flaşlı 16 MP arka kamera, yine arka kısımda parmak izi okuyucu, 3030 mAh batarya kapasitesi, USB Type C bağlantı noktası gibi özelliklerin bulunacağına işaret ediyor. Söylentilere göre Android 5.1.1 ile birlikte gelmesi beklenen modelde Micro SD kart desteği bulunmayacak.
Asıl ilgi çekici detaylar ise cihazın 5.3 mm kalınlığa sahip olacağı ve 400 dolar altında fiyatlandırmayla geleceği iddiaları. İncelik doğruysa batarya ve donanımın bu incelikte şimdilik rakipsiz olacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan üreticinin "Plus" modasına kapılması ve Mi 5 Plus'ı da duyurması bekleniyor. Mi 5 Plus'da ise ekran boyutunun 5.7 inçe çıkacağı ve önde 13, arkada 24 MP kamera sensörü kullanılacağı tahmin ediliyor.
Yeni Xiaomi Mi 5 iddiaları Snapragon 820 ve 5.3
 

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scapin 4 yıl en beğenilen
Hafiza karti girisi koymuyorlar 16 gblik ürün satiyorlar nasıl zihniyet bunlardaki anlamadim gitti !

Bu saatten sonra 16 gb hafiza modulu ile 32 gb lik arasinda 4-5 dolar maliyet farki varken bu israr niye ?!
Hafiza karti girisi koymuyorlar 16 gblik ürün satiyorlar nasıl zihniyet bunlardaki anlamadim gitti !Bu saatten sonra 16 gb hafiza modulu ile 32 gb...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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kadirirdem 4 yıl
fiyat ve telefon iyide 16 gb ne be abi 32 gb koysa arasında maxımum 5 dolar oynuyacak ama inatlaşıyorlar işte...
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türküm_34 4 yıl
400 dolarin altina gelip trde cok kar koymazlarsa nefis olur.
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interwap 4 yıl
scapin
Hafiza karti girisi koymuyorlar 16 gblik ürün satiyorlar nasıl zihniyet bunlardaki anlamadim gitti ! Bu saatten sonra 16 gb hafiza modulu ile 32 gb lik arasinda 4-5 dolar maliyet farki varken bu israr niye ?!

Evet, son kullanıcı olarak bu konuda çok haklıyız. Hatta o 4-5 dolarlık fark cihazı alırken 50-100 dolar oluyor.
Birde üretici tarafından bakarsak. Sallama rakamlarla tahmin yürütelim. Diyelim mi5 10 milyon sattı. Cihaz başı kâr 50 dolar ve cihaz 32GB olsaydı satışlar %10 yüksek olurdu.
Senaryo 1 : Hafızayı 16 GB tutarak 5 dolar + 50 dolar = 55 dolar kâr * 10 milyondan = 550 milyon dolar.
Senaryo 2 : Cihaz başı 50 dolar kar ve hafızayı 32 GB tutarak %10 yüksek satış rakamı beklentisi var. 50 dolar * 11 milyon cihaz = 550 milyon dolar.
Hafıza farkı kâr getirmedi. İşin aslı hafıza miktarının satışları % 10 değil en fazla %5 etkileyeceğini düşünüyorum. Buda 16 GB kullanmak 25 milyon dolar daha fazla kâr demek. Ayrıca 16GB/64GB seçeneğinde 32/64GB seçeneğine göre 64 GB'ın daha çok tercih edilmesi demek. 64GB 10 değil 15 dolar maliyet farkı olsa satış rakamı olarak 75 dolar fark olsa. Sadece 100bin kişi 16 GB küçük diye 64 GB olsa 75 - 15 dolar = 60 dolar * 100bin cihaz = 6 milyon dolar fark demek.
25 milyon ve 6 milyon ufak sayılar sayılmaz.
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MCErgun 4 yıl
Dışarıda internet hızları uçup fiyatları artık varla yok arasında olduğu için herkes cloud depolama kullanıyor. Müzik video desen her yerde stream edilebiliyor. Hafıza koymamaları bir yerde anlaşılabilir
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KRAMURAT 4 yıl
asalet ve karizma fena telefonda her türlü alıcısı cıkasr türkiyeye gelirse
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theasus 4 yıl
Türkiye'ye ne zaman gelecek ?
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aspirin_00 4 yıl
sony de bile böyle kasa yok
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scapin 4 yıl en beğenilen
Hafiza karti girisi koymuyorlar 16 gblik ürün satiyorlar nasıl zihniyet bunlardaki anlamadim gitti !

Bu saatten sonra 16 gb hafiza modulu ile 32 gb lik arasinda 4-5 dolar maliyet farki varken bu israr niye ?!
1 Yanıt Yanıtla +16
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mbald 4 yıl scapin
scapin
Hafiza karti girisi koymuyorlar 16 gblik ürün satiyorlar nasıl zihniyet bunlardaki anlamadim gitti !

Bu saatten sonra 16 gb hafiza modulu ile 32 gb lik arasinda 4-5 dolar maliyet farki varken bu israr niye ?!

4-5 dolar olsa biraz mantıklı bulunabilir ama o kadar yoktur bile.
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