Yeni Xperia modeli 3 Ağustosta tanıtılacak

Daha önce sızdırılan ve Xperia C5 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen görüntü

Sony Xperia kısa bir süre önce Twitter üzerinden yeni gelecek model ile ilgili bir duyuru yaptı. Fotoğraf çekme yetenekleri üzerinde durarak paylaşılan tweette duyurunun 3 Ağustos tarihinde yapılacağı belirtiliyor.

Bu tweetin ardından ise ilk akıllara gelen cihaz Xperia C5 Ultra oldu. Daha önce Sony Levander adıyla andığımız çerçevesiz modelin sızıntıları son zamanda oldukça yoğunlaşmıştı. Paylaşılan görselde ise "İyice odaklan, saliseler içerisinde fotoğraf çekmek için yeni bir yol geliyor" şeklinde çevirebileceğimiz bir metin yer alıyor. Daha önce bu bağlantı da yer verdiğimiz haberde C5 Ultra modelinde ön kamera flaşı bulunacağını sizlerle paylaşmıştık. Yeni görüntü ise hızlı fokus desteği ile birlikte arka kameranın da iddialı olabileceğini gösteriyor, tabii beklendiği gibi C5 Ultra duyurusu yapılırsa.

5.5" veya daha büyük Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı iddia edilen C5 Ultra modelinin beklenen diğer özellikleri 1.7 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip MediaTek MT6752 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB depolama alanı şeklinde. Arka kısımdaki ana kameranın 13 MP olacağı iddia edilirken ön kısımdaki kamera için iddialar 5MP ve 13MP şeklinde ikiye ayrılıyor. 3 Ağustos tarihinde tanıtılacak yeni Xperia'ya ait bilgilere ulaşmak için donanimhaber.com'u takip etmeye devam edin.

http://www.gsmarena.com/sony_teases_new_xperia_for_august_3-news-13320.php