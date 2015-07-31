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Yeni Xperia modeli 3 Ağustosta tanıtılacak

Sony Xperia kısa bir süre önce Twitter üzerinden yeni gelecek model ile ilgili bir duyuru yaptı. Fotoğraf çekme yetenekleri üzerinde durarak paylaşılan tweette duyurunun 3 Ağustos tarihinde yapılacağı
3 yıl
4,1b
1
9
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni Xperia modeli 3 Ağustosta tanıtılacak
 
Daha önce sızdırılan ve Xperia C5 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen görüntü 
Sony Xperia kısa bir süre önce Twitter üzerinden yeni gelecek model ile ilgili bir duyuru yaptı. Fotoğraf çekme yetenekleri üzerinde durarak paylaşılan tweette duyurunun 3 Ağustos tarihinde yapılacağı belirtiliyor.
Bu tweetin ardından ise ilk akıllara gelen cihaz Xperia C5 Ultra oldu. Daha önce Sony Levander adıyla andığımız çerçevesiz modelin sızıntıları son zamanda oldukça yoğunlaşmıştı. Paylaşılan görselde ise "İyice odaklan, saliseler içerisinde fotoğraf çekmek için yeni bir yol geliyor" şeklinde çevirebileceğimiz bir metin yer alıyor. Daha önce bu bağlantıda yer verdiğimiz haberde C5 Ultra modelinde ön kamera flaşı bulunacağını sizlerle paylaşmıştık. Yeni görüntü ise hızlı fokus desteği ile birlikte arka kameranın da iddialı olabileceğini gösteriyor, tabii beklendiği gibi C5 Ultra duyurusu yapılırsa.
5.5" veya daha büyük Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı iddia edilen C5 Ultra modelinin beklenen diğer özellikleri 1.7 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip MediaTek MT6752 çipset, 2 GB sistem belleği, 16 GB depolama alanı şeklinde. Arka kısımdaki ana kameranın 13 MP olacağı iddia edilirken ön kısımdaki kamera için iddialar 5MP ve 13MP şeklinde ikiye ayrılıyor. 3 Ağustos tarihinde tanıtılacak yeni Xperia'ya ait bilgilere ulaşmak için donanimhaber.com'u takip etmeye devam edin.

http://www.gsmarena.com/sony_teases_new_xperia_for_august_3-news-13320.php Yorum Yaz
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Crauls 3 yıl en beğenilen
Dunyanin en iyi selfie telefonu odulunu C4 ten kapacak anlasilan.

Sonyde guzel gelismeler var hem artik cerceve orani guzel hemde fiyatlar hem c4 de hem m4aqua da nispeten makul seviyelerde.

Iki haftadir c4 ile mutlu mesut takiliyoruz.

Bu cihazda 1500un uzerine cikmadan satilirsa iyi olur.




Dunyanin en iyi selfie telefonu odulunu C4 ten kapacak anlasilan.Sonyde guzel gelismeler var hem artik cerceve orani guzel hemde fiyatlar hem c4 de h...
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0MG90 3 yıl
Cihazlar her şeyiyle sızdı
xperiablog.net/...
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yunus626emre 3 yıl
Z serisi sandım bi an
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Crauls 3 yıl en beğenilen
Dunyanin en iyi selfie telefonu odulunu C4 ten kapacak anlasilan.

Sonyde guzel gelismeler var hem artik cerceve orani guzel hemde fiyatlar hem c4 de hem m4aqua da nispeten makul seviyelerde.

Iki haftadir c4 ile mutlu mesut takiliyoruz.

Bu cihazda 1500un uzerine cikmadan satilirsa iyi olur.




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blackzeros 3 yıl
umbrella333.blogspot.com.tr/...

c5 ultra + m5

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


m5'in ozellikleri
-5 inch 1080p ekran
-mediatek x10 islemci
-21 megapiksel imx 230 arka kamera , f2.2 lens , 0,2 saniye hizli otofokus ,192 otofokus noktasi,4k hdr video kayit ,5x kayıpsız zoom
-on kamera 13 megapiksel imx 214 sensor ,
-3 gb ram ,16 gb hafiza
-ip 68 su ve toz gecirmezlik sertifikası
-7,6 mm kalinlik
-2600 mah pil

c5 ultra'nın ozellikleri
-6 inch 1080p ekran
-onde ve arkada 13 megapiksel imx 214 sensorlu kamera
-2 gb ram 16 gb hafiza
-mtk 6752 islemci
-2930 mah pil
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mladenbmv 3 yıl
şu menü geri tuşunu alttaki boşluğa ne zaman alıcak merak ediyorum ekranda epey yer kaplıyor.
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kadirirdem 3 yıl
başlıgı görünce xperia z5 geldi aklıma bi an :D...
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0MG90 3 yıl
Xperia M5'de tanıtılacak diyorlar
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Guest-B9BB7180A 3 yıl
Yeter.
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