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Yeni ZUK modeli Mart ayında tanıtılacak

Lenovo'nun yeni alt markası Zuk geçtiğimiz yıl Z1 modeliyle kendini göstermişti. Döndürülebilir kamera modülüne sahip olması beklenen Z2 modelinin ise Mart ayında tanıtılması bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz yıl teknoloji gündemini sıkı takip ettiyseniz muhtemelen ZUK markasını duymuşsunuzdur. Lenovo tarafından ortaya çıkarılan marka fiyat/performans dengesini üst seviyeye taşıyacak modeller sunmayı amaçlıyor.
Geçtiğimiz yaz ZUK Z1 modeli için Cyanogen Mod ile ortaklığa giden şirket, akıllı telefonu global pazarda satmaya başlamıştı ancak ZUK Z2 iddaiaları da fazla gecikmedi. Bir süredir render görüntüleri piyasaya çıkan akıllı telefon artık resmi olarak duyurulmaya da oldukça yakın. Yeni gelen bilgilere göre ZUK, Z2 modelini Mart ayında tanıtmayı planlıyor.
Akıllı telefonun döndürülebilir kamera modülü ile birlikte gelmesi bekleniyor. Benzer çözümleri daha önce Huawei Honor 7i ve OPPO N3 modellerinde de görmüştük, ZUK Z2'nin döndürülebilir kamera ile nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu. Son bir hatırlatma yapmak gerekirse akıllı telefonun Snapdragon 820 çipsetiyle piyasaya çıkması bekleniyor. ZUK Z2'nin maliyet odaklı bir cihaz olacağını düşünürsek model Snapdragon 820'li en ucuz akıllı telefon olma ünvanına sahip olabilir.

http://www.gsmarena.com/next_zuk_device_reportedly_launching_in_march-news-16756.php Yorum Yaz
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Eşşegin ZUKu
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dj.trust.06 3 yıl
700€ gibi bir fiyattan bahsediliyor gerçek mi bu, eğer gerçekse tamamen hayal kırıklığı...
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FreeShah 3 yıl dj.trust.06
dj.trust.06

700€ gibi bir fiyattan bahsediliyor gerçek mi bu, eğer gerçekse tamamen hayal kırıklığı...
gsmarena.com/...

Bu eski modelin link. 220-250 usd arasında. 7/10 yazıyor 710 değil. Yeni model daha tanıtılmadı bile.
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dr_mrh 3 yıl
Lenovo dünya genelinde genelinde isim yapmaya çalışıyor iken neden alt marka oluşturmaya çalışıyor pek anlamıyorum
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FreeShah 3 yıl
Zuk sanırım ilk modeliyle iyi bir iş başarmıştı.
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Eşşegin ZUKu
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