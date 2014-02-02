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Yeni bir Asha telefonu internete sızdı

5 yıl
9,9b
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir Asha telefonu internete sızdı

Nokia'nın gelişmekte olan ülke pazarlarındaki en önemli kozu durumunda bulunan ve her yıl 50-60 milyon ünite satarak gelirlere de önemli katkı yapan Asha serisi büyümeye devam ediyor. Geçen yıl tanıtılan Asha 50x serisine bir üye daha katılmak üzere.

Evleaks tarafından paylaşılan görsel yeni bir çift SIM kartlı ve dokunmatik ekranlı mobil telefona işaret ediyor. Evleaks modelin ismi ile ilgili yorumda bulunmazken, tahminler bunun Asha 504 olacağı yönünde.

Görselden cihazın ekranının 3.2 ve 3.5 inç arasında olacağı düşünülüyor. Cihazın üst çerçevesi önceki modellerden biraz farklı iken, menü butonu ve kenarlardaki butonlar da farklı bir tasarıma sahip. Ayrıca cihazın varsayılan arama motoru da Bing. 

Model hakkında bunlar haricinde bir bilgi yok. Ancak ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde karşımıza çıkması yüksek ihtimal. 

https://twitter.com/evleaks/status/429778354003120129 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
çok küçük görünüyor
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Djarum Black. 5 yıl
Ben beğenmedim ya kötü gibi.
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HerkesMemnun 5 yıl
çıta çok yükseklerde , bu telefon kimsenin cebine girmez kanımca
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Brky 5 yıl
Tatlı görünüyor ama çöp
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Glorfindel1907 5 yıl
özellikleri önceki asha lara göre biraz daha iyileştirirlerse güzel olur
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tzlc76 5 yıl
Bu bir konsept bariz belli bu kadarda galaxy s2 imsi bir tasarım çok abartı olur hoparlor olmamasıda konsept olduğunun en büyük kanıtı olsa gerek, yoksa ucuz olsun diye hoparlör demi koymadılar kulaklkla konuşuruz artık.
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inexo 5 yıl
samsung lan bu
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Farwynd 5 yıl
Hmm.. Hoparlör?
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General. 5 yıl
Çok çirkin.
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Volkanbaba 5 yıl
Alt taraf samsung
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Delikli Nane 5 yıl
bing'i kullanarak baştan kaybettin be dostum
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soulmate61 5 yıl
Dostum sen buna asha demişsin ama bu bildiğin galaxy s2 :) şaka maka tasarımı s2ye benziyor nokia gibi özgün tasarımlar yapan firmadan beklemezdim.
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mert1907 5 yıl
3.5 inç felan gelsin bence tipi gayet güzel.
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