Yeni bir Asha telefonu internete sızdı





Nokia'nın gelişmekte olan ülke pazarlarındaki en önemli kozu durumunda bulunan ve her yıl 50-60 milyon ünite satarak gelirlere de önemli katkı yapan Asha serisi büyümeye devam ediyor. Geçen yıl tanıtılan Asha 50x serisine bir üye daha katılmak üzere.





Evleaks tarafından paylaşılan görsel yeni bir çift SIM kartlı ve dokunmatik ekranlı mobil telefona işaret ediyor. Evleaks modelin ismi ile ilgili yorumda bulunmazken, tahminler bunun Asha 504 olacağı yönünde.





Görselden cihazın ekranının 3.2 ve 3.5 inç arasında olacağı düşünülüyor. Cihazın üst çerçevesi önceki modellerden biraz farklı iken, menü butonu ve kenarlardaki butonlar da farklı bir tasarıma sahip. Ayrıca cihazın varsayılan arama motoru da Bing.





Model hakkında bunlar haricinde bir bilgi yok. Ancak ay sonundaki MWC 2014 etkinliğinde karşımıza çıkması yüksek ihtimal.

https://twitter.com/evleaks/status/429778354003120129