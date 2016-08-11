Yeni bir Superman filmi için hazırlıklar başladı

Batman v Superman ve Suicide Squad ile DC sinematik evrenini kurmaya başlayan Warner Bros, DC filmleri konusunda oldukça yoğun bir takvime sahip. Bir yandan DC kahramanlarını bir araya getiren Justice League filmleri çıkarken, bir yandan da The Flash, Wonder Woman, Green Lantern Corps, Cyclops ve Shazam gibi kahramanların bireysel filmleri izleyiciler ile buluşacak.

Warner Bros'un daha önce açıkladığı takvime göre, 2020 yılına kadar her yıl en az iki DC Comics uyarlaması vizyona girecek. Üstelik bunların yanı sıra henüz vizyon tarihi açıklanmamış bir Batman filmi de bulunuyor. Bu arada, DC'nin en popüler kahramanlarından biri olan Superman için ise bireysel bir film çekilmeyeceği ve sevilen kahramanın Justice League filmlerinde boy göstermekle yetineceği düşünülüyordu, ancak Warner Bros cephesinden gelen yeni haberler Superman'in önümüzdeki yıllarda yeni filmi ile sinamseverlerin karşısına çıkacağını gösteriyor.

The Wrap'in haberine göre Warner Bros, 2013 yılında vizyona giren Man of Steel'in devam filmi için hazırlıklara başladı. Stüdyoya yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Superman filmi stüdyonun öncelik verdiği projeler arasında yer alıyor. Warner Bros'un bu yeni film ile Superman'i sinemaseverlere doğru şekilde tanıtmak istediği söyleniyor. Batman v Superman'e yöneltilen eleştirilerden biri de henüz Superman'in iyi tarafını yeterince göremeden karakterin karanlık tarafına odaklanılmaya başlanmasıydı.

Man of Steel 2'yi kimin yöneteceği veya filmin ne zaman vizyona gireceği gibi detaylar henüz belli değil, ancak Ben Affleck'in yöneteceği Batman filminin yeni Superman filminden önce gösterime gireceği, ardından Superman filminin çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.thewrap.com/warner-bros-puts-man-of-steel-sequel-into-active-development-exclusive/