Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir Superman filmi için hazırlıklar başladı

Warner Bros, DC sinematik evrenine yeni filmler eklemeye devam ediyor. Stüdyo şimdi de 2013 yılında vizyona giren Man of Steel'in devam filmi için hazırlıklara başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,7b
1
30
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Batman v Superman ve Suicide Squad ile DC sinematik evrenini kurmaya başlayan Warner Bros, DC filmleri konusunda oldukça yoğun bir takvime sahip. Bir yandan DC kahramanlarını bir araya getiren Justice League filmleri çıkarken, bir yandan da The Flash, Wonder Woman, Green Lantern Corps, Cyclops ve Shazam gibi kahramanların bireysel filmleri izleyiciler ile buluşacak.
Warner Bros'un daha önce açıkladığı takvime göre, 2020 yılına kadar her yıl en az iki DC Comics uyarlaması vizyona girecek. Üstelik bunların yanı sıra henüz vizyon tarihi açıklanmamış bir Batman filmi de bulunuyor. Bu arada, DC'nin en popüler kahramanlarından biri olan Superman için ise bireysel bir film çekilmeyeceği ve sevilen kahramanın Justice League filmlerinde boy göstermekle yetineceği düşünülüyordu, ancak Warner Bros cephesinden gelen yeni haberler Superman'in önümüzdeki yıllarda yeni filmi ile sinamseverlerin karşısına çıkacağını gösteriyor.
The Wrap'in haberine göre Warner Bros, 2013 yılında vizyona giren Man of Steel'in devam filmi için hazırlıklara başladı. Stüdyoya yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Superman filmi stüdyonun öncelik verdiği projeler arasında yer alıyor. Warner Bros'un bu yeni film ile Superman'i sinemaseverlere doğru şekilde tanıtmak istediği söyleniyor. Batman v Superman'e yöneltilen eleştirilerden biri de henüz Superman'in iyi tarafını yeterince göremeden karakterin karanlık tarafına odaklanılmaya başlanmasıydı.
Man of Steel 2'yi kimin yöneteceği veya filmin ne zaman vizyona gireceği gibi detaylar henüz belli değil, ancak Ben Affleck'in yöneteceği Batman filminin yeni Superman filminden önce gösterime gireceği, ardından Superman filminin çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.thewrap.com/warner-bros-puts-man-of-steel-sequel-into-active-development-exclusive/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Batmani son filmde mundar etti diyeni dikkate almayın. Vay anasını
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dick Grayson 3 yıl
Dc her şeyi yapsın ama marvel'i örnek almasın. Çizgi roman ile alakası olmayan, sulu sulu esprilere sahip olan filmler görmek istemiyorum.
2 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Batman harici adam gibi film çektiklerini daha görmedik. Hatta en iyi süper kahraman filmi Batman ama onu bile son filmde mundar ettiler.
Az örnek alın Marvel ne yapıyor diye.
Batman harici adam gibi film çektiklerini daha görmedik. Hatta en iyi süper kahraman filmi Batman ama onu bile son filmde mundar ettiler.Az örnek alın Mar...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
bu filmin devamını istiyoruz gercekci konuşursak arkadaslar nezaman cıkacak yeni serisi die bekliyoruz yapmayın bunları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Prestige 3 yıl
Süpermeniniz batsın. Sinema sektörünün içine etti sizin gibiler, senede 1 tane adam gibi film çıkıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
nolan'ın son batman filminde (dark knight rises) robin karakteri piyasaya çıkmıştı.noldu kaldı orda?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freshwind 3 yıl
Supermen en sevdiğimiz kahraman ama man of steelin devamı zaten bvs değilmi nasıl olacak bu devam işi pek anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berk5 3 yıl
DC'nin asla Marvel'ı kopya etmemesi lazım. Cıvık filmler DC'nin işi değil, Justice League fragmanında karanlık havayı biraz dağıtmışlar, espiri var falan ama o dozu biraz daha arttırırlarsa çöp film olur tadında bırakırlar umarım, Man of Steel 2 de gelsin tabi güzel olur. Batman v Superman'e gelince de insanlar anlamadıkları şeyleri doğal olarak beğenmezler. Giden izleyicilerin bir kısmı Man of Steel'i bile izlemeden gittiler, genel film yorumlarından anlaşılıyor. Hiçbir olayı anlamadan sövdüler kendileri üstün zeka çünkü, kısacası bunun adı sinema cahilliğidir, net. Onun dışındaki beğenmeyen kitleye gelirsek yönetmen Snyder'ın kurgusal hataları vardı filmde. Filmi çizgiromanları bilen kitleye yönelik çekmiş. Bir sürü göndermeler vardı zaten çizgiromanlara ama filmde aslında Batman'in Superman'e bilenmesindeki en önemli faktörlerden Flash karakterini bile normalde dizisini izleyen insanlar anlamadı. O kırmızılı adam kim? Kamera kayıtlarındaki logolarla klasörlenen elinde mızraklı adam kim, deney yapan doktor kim? bunlar niye var? Çöl sahnesi nedir? Ne alaka? Daha bir sürü soru işaretleri oluştu herkesin kafasında. Bunlar tam açıklanmadı filmde seyirciden anlamaları beklendi, çok güzel detaylardı oysaki kötü harcandı o sahneler. Onun dışında filmin Ultimate Edition versiyonunda Superman'in motivasyonunu Clark Kent hallerini çok daha net gösteriyorlar, film daha anlaşılır. Ancak sonuca gelirsek filmdeki kurgusal kopukluklar filmi insanların gözünde bitirdi. İnsanlar için kurgunun herşeyden önemli olduğunu da anlamış olduk. Bana göre bu filmin başarılı oyunculukları, şahane görsel efektleri, etkileyici müzikleri ve güzel sayılabilecek bir hikayesi vardı. Bu film kötü, rezil, berbat falan değildi, sadece zor anlaşılır ve kurgusal hataları vardı, ama sırf bu yüzden de bu kadar büyük emekler harcanmış bir filmi rezil rüsva diye nitelendiremem, tamamiyle hakkı yeni bu filmin.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-A5D1A0F50 3 yıl
çöp ama fantastik ve bilim-kurgu filmlere zaafım var yine film çıkar çıkmaz, ilk seansa giderim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
DC, Marvel'i örnek alsın nedir ya? Aralarında ne fark olacak o zaman? Adamlar daha bir sürü film çıkaracak. Çelik Adam ve BvS'e göre hemen DC'nin kaderini belirlemek çok saçma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lionel Fusco 3 yıl
Justice League'den önce Green Lantern, The Flash, Cyclops filmleri yapılmalı. BvS'den önce de Batman'in bireysel filmi ve Wonder Woman yapılmalıydı. Suicide Squad vizyona girmeden Harley için film yapmaları gerekiyordu. Saçma sapan bir sıralamayla ilerliyor DC.

BvS berbattı. Senaryoda kopukluklar, berbat bir villain, berbat senaryo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 3 yıl
Bu süpermen şimdiye kadar izlediğim en süper süpermendi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
-----Ağır spoiler içerir. --------
Az önce izledim Batman v Superman i tek kelime ile özetlemek gerekirse "Ayıp" diyorum. Resmen dalga geçmişler adamlar Türk dizilerinde ki gibi sürekli birbirini yanlış anlayan iki süper kahraman. Kötü adam ise apayrı bir olay. Bi kere adam bile değil ergen bildiğin ikisini birbirine neden düşürdüğü ise hiç belli değil. Sen Supermansin önüne annenin tutuklu resimlerini attığında önce onu parçala sonra uç git o elemanları parçala hepsi toplamda on dakikanı almaz. Batman apayrı bir mal. Sen bu kadar teknoloji kullan sounra da git kriptoniti mızrak yap. En basitinden kurşun yapar insan 300 metreden sık kafasına gitsin. İlk Man of Steel de Superman o gemiye girdiğinde DNA testi bile yapacaktı gemi neredeyse. Ama Lex Corp un sahibi geldiğinde "Gemide yüzde 37 güç var. Kontrolü almak ister misiniz ? Kontrolü alana XBOX ONE bedava !" de. Yok abi izlemediyseniz kendinize bu eziyeti yapmayın.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 3 yıl
Biz ne zaman Pepee nin sinema filmini yapacaz la? Bunlar bu kadar para kazanıyorlarsa Pepee gişe rekoru kırar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bir Kedi Gördüm Sanki 3 yıl fuujitsu
fuujitsu
Biz ne zaman Pepee nin sinema filmini yapacaz la? Bunlar bu kadar para kazanıyorlarsa Pepee gişe rekoru kırar.


Yapmışlar
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 3 yıl
Ben Man of Steel'i çok beğenmiş biriyim. Ama filmi güzel olmasında Zack Snyder'ın yanında, Christopher Nolan'ın ve Hans Zimmer'ın etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Hans Zimmer artık superkahraman filmlerine müzik yapmayacağını zaten açıkladı. Christopher Nolan'da yapımcı olmayacaksa çok şey beklemeyeceğim bu filmden.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10660 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
DC Comics, dc sinematik evreni ve
8 etiket daha sinema çizgi roman man of steel man of steel 2 superman Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Elon Musk'tan devrimsel 'güneş çatısı' fikri 3 yıl Microsoft, Beam’i satın alarak Xbox'ı daha interaktif hale getirmeyi hedefliyor 3 yıl Facebook ile Adblock Plus arasındaki gerginlik tırmanıyor 3 yıl Samsung, Galaxy Note 7'de yoğun talebe yetişemiyor 3 yıl Pokemon Go, powerbank satışlarını patlattı 3 yıl Rome: Total War mobil cihazlara geliyor 3 yıl E-ticaret yapmak isteyenler için öneriler 3 yıl Nvidia’dan rekor çeyrek dönem geliri 3 yıl Tesla, Autopilot sistemine daha fazla sensör kazandıracak 3 yıl Uydudan internet ucuzluyor: Resmi Gazete’de yayınlandı! 3 yıl Logitech’ten tüm eve hükmedecek tek bir düğme 3 yıl Phison, SATA arabirimlerine göre 3 kat daha hızlı yeni kontrolcüsünü duyurdu 3 yıl Tesla'nın otomatik pilotu yine kaza yaptı 3 yıl Türk Telekom’da gözaltına alınan yöneticiler istifa etti 3 yıl Doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız sağlığı 3 yıl Rogue One fragmanında Darth Vader sürprizi 3 yıl Gürültü önleme teknolojisine sahip Thunder ile müzik keyfini ikiye katlayın 3 yıl Son 20 yılda üretilen tüm Volkswagen araçları kolaylıkla hacklenebiliyor 3 yıl İşte dünyanın en teknolojik diş fırçası 3 yıl Eskrim heyecanı mobilde yaşanıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni bir Superman filmi için hazırlıklar başladı Sonraki Rusya’dan Google’a Yandex’in girişimi ile Android cezası 3 yıl Samsung’dan dev satın alma 3 yıl Google ofis uygulamaları, iPad için bölünmüş ekran desteği kazandı 3 yıl Fan yapımı Pokémon Uranium oyunu, PC için indirmeye sunuldu 3 yıl Efsane “Ghostbusters” filmi Dell teknolojileri ile hayat buldu 3 yıl Audi'den geleceğin süspansiyon sistemi: eROT 3 yıl Samsung, 3D NAND belleklerde çıtayı yükseltiyor 3 yıl Hackerlar'dan iOS'ta açık bulana Apple'dan daha fazla para ödeme teklifi 3 yıl Yeni iPhone modellerinde çözünürlük yükselebilir 3 yıl LG V20 ses konusunda iddialı geliyor 3 yıl Metal tasarımlı Meizu M3E duyuruldu 3 yıl JDI, neredeyse çerçevesiz yeni LCD ekranını duyurdu 3 yıl Micron 3D NAND bellekler, telefonlara geliyor 3 yıl Windows 10 mobil yıl dönümü güncellemesi ne zaman gelecek? 3 yıl SpaceX'den ağır çekimde inanılmaz roket görüntüleri (VİDEO) 3 yıl EPA, hava kirliliği sensörleri geliştirmek için kesenin ağzını açtı 3 yıl Instagram’a "taslak olarak kaydet" özelliği geliyor 3 yıl Snapdragon 820 yonga setli Nexus Sailfish, benchmark skorlarında ortaya çıktı 3 yıl Google Chrome, HTML 5'e odaklanacak 3 yıl Kapışma: Fifa 16 ve Project Cars Erdi, Gökhan ve Mesut karşı karşıya Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim