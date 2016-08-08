Suicide Squad gişedeki yolculuğuna rekorla başladı

Bu yılın en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alan Suicide Squad, geçtiğimiz günlerde sinemaseverler ile buluştu. Bu yılın başında vizyona giren Batman v Superman ile şekillenmeye başlayan DC sinematik evreninin üçüncü filmi olan Suicide Squad'dan beklentiler oldukça yüksekti, ancak film sinema eleştirmenleri tarafından pek de beğenilmedi. Batman v Superman gibi Suicide Squad da eleştirmenlerden sert eleştiriler aldı.

Bu kötü eleştirilerin filmin gişe performansını kötü etkileyeceği düşünülmüş olsa da, gelen ilk rakamlar sinemaseverlerin eleştirmenlere pek de kulak asmadığını gösterdi. Geçtiğimiz cuma günü ABD'de vizyona giren Suicide Squad, gişedeki ilk haftasonunda 135.1 milyon dolar hasılat elde ederek yeni bir rekora imza attı. Bu müthiş gişe performansı ile Ağustos ayının bugüne kadarki en yüksek açılış rakamını elde eden film, daha önce bu rekoru elinde bulunduran Guardians of the Galaxy'nin 94.3 milyon dolarlık hasılatını rahat bir şekilde geride bıraktı.

Suicide Squad'ın gişede kırdığı tek rekor bu olmadı. Bugüne kadar 57 ülkede vizyona giren film, ilk haftasında ABD dışında 132 milyon dolar hasılat elde ederek, ağustos ayının en iyi ABD dışı çıkışını yaptı. Üstelik film bunu yaparken daha önce bu rekoru elinde bulunduran Guardians of the Galaxy'i neredeyse ikiye katladı. Suicide Squad'ın dünya genelindeki hasılatı şimdiden 267.1 milyon dolara ulaşmış durumda.

Yönetmenliğini Fury ve End of Watch gibi filmler ile tanınan David Ayer'in üstlendiği Suicide Squad, DC çizgi romanlarının kötülerini bir araya getiriyor. Filmde A.R.G.U.S. adlı gizli bir hükümet ajansı, son derece tehlikeli görevleri yerine getirmesi için kötü adamlardan oluşan bir ekip kuruyor. Ülkemizde 12 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmin başrollerinde Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Cara Delevingne ve Viola Davis yer alıyor.

http://deadline.com/2016/08/suicide-squad-secret-life-of-pets-time-raiders-jason-bourne-international-box-office-weekend-results-1201799726/