Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Suicide Squad gişedeki yolculuğuna rekorla başladı

DC evreninin kötü adamlarını bir araya getiren Suicide Squad, sinema eleştirmenlerinden gelen kötü eleştirilere rağmen gişede yolculuğuna müthiş bir başlangıç yaptı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
21,2b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu yılın en heyecanla beklenen filmleri arasında yer alan Suicide Squad, geçtiğimiz günlerde sinemaseverler ile buluştu. Bu yılın başında vizyona giren Batman v Superman ile şekillenmeye başlayan DC sinematik evreninin üçüncü filmi olan Suicide Squad'dan beklentiler oldukça yüksekti, ancak film sinema eleştirmenleri tarafından pek de beğenilmedi. Batman v Superman gibi Suicide Squad da eleştirmenlerden sert eleştiriler aldı.
Bu kötü eleştirilerin filmin gişe performansını kötü etkileyeceği düşünülmüş olsa da, gelen ilk rakamlar sinemaseverlerin eleştirmenlere pek de kulak asmadığını gösterdi. Geçtiğimiz cuma günü ABD'de vizyona giren Suicide Squad, gişedeki ilk haftasonunda 135.1 milyon dolar hasılat elde ederek yeni bir rekora imza attı. Bu müthiş gişe performansı ile Ağustos ayının bugüne kadarki en yüksek açılış rakamını elde eden film, daha önce bu rekoru elinde bulunduran Guardians of the Galaxy'nin 94.3 milyon dolarlık hasılatını rahat bir şekilde geride bıraktı.
Suicide Squad'ın gişede kırdığı tek rekor bu olmadı. Bugüne kadar 57 ülkede vizyona giren film, ilk haftasında ABD dışında 132 milyon dolar hasılat elde ederek, ağustos ayının en iyi ABD dışı çıkışını yaptı. Üstelik film bunu yaparken daha önce bu rekoru elinde bulunduran Guardians of the Galaxy'i neredeyse ikiye katladı. Suicide Squad'ın dünya genelindeki hasılatı şimdiden 267.1 milyon dolara ulaşmış durumda.
Yönetmenliğini Fury ve End of Watch gibi filmler ile tanınan David Ayer'in üstlendiği Suicide Squad, DC çizgi romanlarının kötülerini bir araya getiriyor. Filmde A.R.G.U.S. adlı gizli bir hükümet ajansı, son derece tehlikeli görevleri yerine getirmesi için kötü adamlardan oluşan bir ekip kuruyor. Ülkemizde 12 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmin başrollerinde Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Cara Delevingne ve Viola Davis yer alıyor.

http://deadline.com/2016/08/suicide-squad-secret-life-of-pets-time-raiders-jason-bourne-international-box-office-weekend-results-1201799726/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Vay arkadaş BMW-Mercedes,Apple-Samsung gibi bu Marvel-DC geyiğide pek yakın zamanda bitmeyecek gibi. Şahsen ben bu filmlere insanların araştıra araştıra gittiğini pek düşünmüyorum. Şuan sinemaya gitsem vizyonda olan filimlerden ya buna ya da Buz Devrine giderdim eğlenmek için. Evreniymiş IMDB puanıymış pek umurumda olmazdı. İnsanların eleştirmenlere kulak asmaması da bunu doğrular nitelikte zaten. Yine de ne olursa olsun DC ninde hafiften filmlerini seri halinde çekmesi hoşuma gidiyor. Birden fazla karakterin olduğu filmleri hep daha çok sevmişimdir
Vay arkadaş BMW-Mercedes,Apple-Samsung gibi bu Marvel-DC geyiğide pek yakın zamanda bitmeyecek gibi. Şahsen ben bu filmlere insanların araştıra araştıra gittiği...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
"Suicide Squad, sinema eleştirmenlerinden gelen kötü eleştirilere rağmen gişede yolculuğuna müthiş bir başlangıç yaptı."

Yani ne bekliyordunuz ki? Sinema eleştirmenleri, filmi beğenmedi ve kötü dedi diye insanlar filme gitmeyecek mi sandınız? Tabi ki rekor kıracak. Çünkü merak ediliyor. Ben de çıkar çıkmaz gideceğim. Ama ben de dahil gitmiş olmamız, filmi iyi veya başarılı yapmaz.

Independence Day 2 ye de gittim. Ama beğenmedim. Milyonlarca kişi gitmiştir. Beğenmemiştir ama sonuçta milyonlarca kişi gitti diye film iyi diyemeyiz, denilemez.

Sigara içip, bırakmaya çalışıp bırakamayan milyarlarca insan varken "Sigarayı içenler çok beğeniyor, ondan dolayı içiyorlar" demek gibi bir şey...
"Suicide Squad, sinema eleştirmenlerinden gelen kötü eleştirilere rağmen gişede yolculuğuna müthiş bir başlangıç yaptı."Yani ne bekliyordunuz ki? S...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
Eleştirmenleri kim takıyor ya? Şimdiye kadar 1 kere bile onların yazılarını okuyarak film izlemeye falan gitmedim. Tamamen boş iş yapıyorlar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MessiTugi 3 yıl
Suicide Squad'a gelen eleştirilerden sonra WB şu an ne düşünüyor acaba? Ekibe rahat verseler belki şu anda muazzam bir film izlemiştik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hubalahubhub 3 yıl
Afedersiniz ama elestirmenleri su yasima dek yav surda adamlar bir iki yazi karalamislar dur gidim de okuyayim hay aksi kotu demisler gitmeyeyim demedim. Kaldi ki adam spoiler veriyor ister istemez filme gitmeden filmi ogrenirsem gitmemin anlami mi kalir diger sorum da zevkler ve renkler meselesi bu elestirgoclarin begendiklerini begenmek zorunda miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MessiTugi 3 yıl
Suicide Squad 14 milyon dolar ile "Salı Günü" gişesinde BvS ve Civil War'u geride bıraktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
salamander19 3 yıl
marvel ve DC sinemadaki paranın tadını aldı. artık bırakmazlar. senede 2-3 film görürsek şaşmayız her birinden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rootz. 3 yıl
Filmdeki Harley Quinn gibi sevgilim olsun sabah akşam dayak atsın bana razıyım :D :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 yıl
İlgi çekici, merak uyandırıcı film. Marvel dc evreniyle alakası olmayan ben bile izleyeceğim. İmdb skoruna, eleştirmenlere bakmamak lazım. imdb de 10 üzerinden 5-6 alan bir film gayet izlenebilecek bir seviyede oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
beklentisiz gideceğim bir film.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MessiTugi 3 yıl
Önümüzdeki haftayı nasıl geçireceği çok önemli. BvS gibi şiddetli bir düşüş yaşarsa maksimum 600 yapar. Ben her türlü izleyeceğim orası ayrı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 3 yıl
Ben internetten film izlerken bile önce yorumlara göz atıp öyle izliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Çok şişirildi bu film ondan bu gişeyi yakaladı. 1 milyon doları yakalayabilir hasılatta.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
Eleştirmenleri kim takıyor ya? Şimdiye kadar 1 kere bile onların yazılarını okuyarak film izlemeye falan gitmedim. Tamamen boş iş yapıyorlar.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21229 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
suicide squad, Batman v Superman ve
9 etiket daha suicide squad gişe rakamları DC Comics dc sinematik evreni çizgi roman sinema Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Güncellenen Prisma artık çok daha hızlı ve yetenekli 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 ön siparişleri patlama yaptı 3 yıl GoPro Hero5 modeli dahili GPS modülüne sahip olabilir 3 yıl Instagram'dan sonra Facebook da Snapchat'i kopyaladı 3 yıl HP Powerup Backpack ile şarjınızı sırtınızda taşıyın 3 yıl Airbnb 850 milyon dolar yatırımla 30 milyar dolar değerlenmeye ulaştı 3 yıl Sony Xperia XR detaylanıyor 3 yıl LeEco Le Pro 2 "Tasarım ve Kamerada Döktüren" telefonu inceliyoruz 3 yıl Düz ekranlı Samsung amiral gemilerine elveda 3 yıl Evlerdeki akıllı kilitlerin yüzde 75'i hack'lenebiliyor 3 yıl Mesut Çevik, Microsoft Yaz Okulunda "Gençlere tavsiyeler ve soru - cevap" 3 yıl Game of Thrones'un yaratıcısından yeni dizi: Wild Cards 3 yıl Türkiye’de caps’lerin en meşhur adamı bu kez reklam filminde oynadı 3 yıl Akıllı telefon OLED pazarının hakimi Samsung 3 yıl Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik 3 yıl IBM Watson yapay zeka platformu, lösemi tanısı koyabiliyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilotu bu kez hayat kurtardı 3 yıl Yeni Apple Watch iki farklı modelle gelebilir 3 yıl Yeni bir güvenlik açığı, 900 milyon Android cihazını etkiliyor 3 yıl Pokemon Go, ilk ay gelir rekorunu kırdı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Suicide Squad gişedeki yolculuğuna rekorla başladı Sonraki Mobilite: 6GB RAM'li Note 7, 3GB RAM'li iPhone 7, LG V20 ve dahası... 3 yıl Dünyanın en güçlü roket motorunun testine bir de böyle bakın 3 yıl Volkswagen benzinli araçlarına partikül filtresi ekleyecek 3 yıl News Republic platformu satılıyor 3 yıl Apple’dan yapay zeka alanında önemli satın alma 3 yıl İran'da Pokemon Go oynamak artık yasak 3 yıl GTX 1000 mobil serisi, bu ay içerisinde tanıtılabilir 3 yıl Toshiba’dan 3D TLC tabanlı entegre SSD ürünleri 3 yıl Yeni Mercedes Sprinter tamamen elektrikli bir modelle gelebilir 3 yıl Türk yapımı Hocus, App Store’da bu hafta ücretsiz 3 yıl Evrenin büyüklüğünü gösteren bu inanılmaz videoya bir göz atın 3 yıl Sony SRS-XB3 "Ekstra Bass" bluetooth hoparlörü inceliyoruz 3 yıl Firefox'un yeni sürümü ile 404 hatası son bulacak 3 yıl Yeni nesil MSI Titan serisinde çift güç adaptörü desteği olacak 3 yıl Dünyaca ünlü torrent arama sitesi Torrentz kapandı 3 yıl IKEA, Instagram'ı 18. yüzyıla götürdü 3 yıl ABC, Star Wars dizisi için görüşme halinde olduklarını açıkladı 3 yıl FIFA 17 sistem gereksinimleri açıklandı 3 yıl Xbox One S, 16nm yonga setiyle dikkat çekiyor 3 yıl HTC’de düşüş sürüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim