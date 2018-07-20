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Yeni bir Xbox daha geliyor

Yanlışlıkla sosyal medyada paylaşılan duyuruya göre yeni bir Xbox modeli kapıda. Kaynaklar yükseltilmiş bir Xbox One X veya daha ucuz Xbox One S olabilir diyor.
10 ay
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22
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol pazarında son olarak Xbox One X model ile boy gösteren Microsoft’un yeni bir model üzerinde daha çalıştığı ifade edildi. Firma Gamescom 2018 fuarında yeni bir Xbox modeli ve aksesuarları tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni Xbox nasıl olacak?

Elbette sıfırdan tasarlanmış bir Xbox duyurusu mümkün değil. Kaynaklar mevcut modeller üzerine yeni geliştirmeler olmasını bekliyor. Bunlardan birisi Project Scarlet kod adlı Xbox One X versiyonu.

Ayrıca Bkz. "Huawei toplamda 100 milyon akıllı telefon satışına ulaştı"

Daha önce de gündeme gelen bilgilere göre yeni Xbox One X konsolunda 2TB veya 4TB depolama kapasitesi olması bekleniyor. Yüksek kapasite sayesinde oyuncular da harici depolama sürücüsü aramaktan kurtulacak.

Diğer bir iddia ise daha ucuz bir Xbox One S modeli. Microsoft sonbahar dönemine daha uygun fiyatlı bir Xbox One S ile girerek satışları arttırmayı düşünüyor olabilir.

Microsoft sosyal medya üzerinde yaptığı duyuruyu kısa süre sonra düzenledi ve sadece bundle paketlerinin tanıtılacağını ifade etti. Bununla birlikte konsol dünyasında bekleyiş başlamış durumda.

 

https://www.tweaktown.com/news/62545/microsoft-teases-all-new-xbox-hardware-gamescom-2018/index.html Yorum Yaz
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FRAPS_TR 10 ay en beğenilen
Başlığa bak çay demle, kapasite artışını yeni xbox diye haber yapıyor.
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fhrstw 10 ay
Yine bir ekrem_zalim99 klasiği
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JESKO 10 ay
Ekrem kardeş sen apple haberleri ile devam et xbox neyine yav
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Tlg3 10 ay
Konu basligi cok abarti olmus yaniltici
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Arda 88 10 ay
Bu nesil iyice mantara bağladı, yenisi gelsin.
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_Dominic_Toretto_ 10 ay
Disk değişimi eziyet olmaktan çıksın da, gerekli/gereksiz kullanıcıya kalsın. Kapasite yükseltmek ister vs. bu işlerin basit olması lazım artık.
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_Dominic_Toretto_ 10 ay
Hantal klasik mekanik disklerden kurtulamayacak konsol dünyası anlaşılan.
En azından MS disk değişimine izin verse PS gibi kolayca. SSHD/SSD takmak isteyenler için kolaylık olsun.
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JESKO 10 ay
Gereksiz... ps4 de ssd takanları gorduk lodingler 3 saniye daha hızlanmış bunun için mi içini açıp hdd i değiştircez? İlla ssd takacaksanız harici ssd alır takarsınız yani dert değil
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DH Misafiri 10 ay
hocam Major Nelson yazısındaki Hardware kısmını Bundle ile değiştirdi. Twitter'dan özür diledi. Olacaksa da ya 2TB One X veya USB-C'li controller'lar olabilir.
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prowl12 10 ay
Bu nesli salın artık bu saatten sonra ne çıkarırsan çıkar sonuç degişmez bu neslin galibi sony.Yeni neslide umutluyum güzel bir şeyler yapıp gelişsin biraz sony işin suyunu çıkardı
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Anti Fanboy 10 ay prowl12
Kime göre neye göre
PS artıları: Exc oyunlar ve daha fazla satması
Xbox artıları: Gamepass,EA Pass,daha sağlam alt yapı,kardeşlik sisteminin daha iyi olması,en güçlü konsol.
Bu kadar artı varken sırf exc var diye ps galip olmaz
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BeyazBüyü 10 ay
E3 sonrası zaten bu tarz haberler yapılmamış mıydı? Hani Microsoft bu mesajı okumaz ama yine de yazayım, bize yeni konsol değil oyun lazım!
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Question-X 10 ay
Gelmeside gerek zira en güçlü konsol olan ONE X bile oldukça güçsüz CPU ve GPU açısından , yolda olan Playstation 5 in etkisini azaltmaya yönelik bir hamle olabilir.
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JESKO 10 ay
One x gpu su mu güçsüz


Ağzı olan konusuyor be
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hacı.basat 10 ay
Durma noktasındaki satışları hareketlendirmek için yapabilecekleri tek şey ucuzzzzluk, bu sebeple en ümitvar model olan Xbox One X'in ucuzzzzz slim modelini deneyecektir. Bunda da tutmazsa Xbox'un akıbeti acil toplantıların sonucuna kaldı demektir.
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JESKO 10 ay
İyi saçmalamışsınız... one x slim diye bir konsol gelmez zaten dünya nın en küçük ve en güçlü konsolu one x fiyatı da gayet makul ve satışlarıda iyi. Dediklerinizin hiçbiri olmayacak
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Erkka 10 ay hacı.basat
Yanılmıyorsam Gamepass açıklaması sonrası satışlarda gözle görülür derecede artış olmuştu. Yani Xbox One X'in satışları muazzam gitmese de iyi gidiyor. özellikle Amerika'da XBOX son zamanlarda satışlarını iyice artırmış.
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Mutlak.Sıfır 10 ay hacı.basat
Oyun satışlarında %39 bir büyüme gerçekleştirmiş, 640 milyon dolar gelir elde etmiş. Videoyu beşinci dakikadan sonra izle.

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a_y_k_u_t 10 ay
2 tb xbox one x'tir o.
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