Yeni bir Xbox daha geliyor

Konsol pazarında son olarak Xbox One X model ile boy gösteren Microsoft’un yeni bir model üzerinde daha çalıştığı ifade edildi. Firma Gamescom 2018 fuarında yeni bir Xbox modeli ve aksesuarları tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni Xbox nasıl olacak?

Elbette sıfırdan tasarlanmış bir Xbox duyurusu mümkün değil. Kaynaklar mevcut modeller üzerine yeni geliştirmeler olmasını bekliyor. Bunlardan birisi Project Scarlet kod adlı Xbox One X versiyonu.

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Daha önce de gündeme gelen bilgilere göre yeni Xbox One X konsolunda 2TB veya 4TB depolama kapasitesi olması bekleniyor. Yüksek kapasite sayesinde oyuncular da harici depolama sürücüsü aramaktan kurtulacak.

Diğer bir iddia ise daha ucuz bir Xbox One S modeli. Microsoft sonbahar dönemine daha uygun fiyatlı bir Xbox One S ile girerek satışları arttırmayı düşünüyor olabilir.

Microsoft sosyal medya üzerinde yaptığı duyuruyu kısa süre sonra düzenledi ve sadece bundle paketlerinin tanıtılacağını ifade etti. Bununla birlikte konsol dünyasında bekleyiş başlamış durumda.