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Yeni bir güvenlik açığı, 900 milyon Android cihazını etkiliyor

Mobil cihazlarla ilgili güvenlik risklerine son aylarda daha çok rastlamaya başladık. Yüz milyonlarca cihazı etkileyen bu riskler, büyük veri hırsızlıklarına sebep olabiliyor.
2 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlarla ilgili güvenlik risklerine son aylarda daha çok rastlamaya başladık. Yüz milyonlarca cihazı etkileyen bu riskler, büyük veri hırsızlıklarına sebep olabiliyor.


Check Point tarafından yapılan açıklamaya göre, Qualcomm yongalarında ortaya çıkarılan 4 farklı açık, yaklaşık 900 milyon Android cihazını risk altına sokuyor.


Quadrooter adı verilen bu seri, kötü niyetli kişilerin cihazın başlangıç ayarları, kişisel veriler ve kamera gibi donanım bileşenlerine erişim hakkı elde etmesini sağlıyor. Bu açık için özel olarak geliştirilmiş uygulamaların, farkında olmadan kullanıcı tarafından kurulması ile tehlikeli yolculuk da başlıyor.


Risk altında olan cihazlar arasında Google Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge gibi pek çok popüler akıllı telefon yer alıyor. Ayrıca en güvenli akıllı telefon olarak lanse edilen BlackBerry DTEK50 de listede.

Ayrıca Bkz. "Lego Star Wars: Güç mobilde uyanıyor" Qualcomm, bahse konu açıkları kapatacak olan yamaları hazırladığını ve geçtiğimiz ay üretici ortaklarına dağıtmaya başladığını belirtiyor. Şimdiye kadar farklı firmaların sunduğu güvenlik yamalarında, bu açıklar giderilmiş durumda. Sadece bir tanesi için Google, Eylül ayı sonlarında bir yama dağıtacağını belirtti

http://www.cnet.com/news/quadrooter-security-flaws-said-to-affect-over-900-million-android-devices/ Yorum Yaz
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