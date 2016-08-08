Yeni bir güvenlik açığı, 900 milyon Android cihazını etkiliyor

Mobil cihazlarla ilgili güvenlik risklerine son aylarda daha çok rastlamaya başladık. Yüz milyonlarca cihazı etkileyen bu riskler, büyük veri hırsızlıklarına sebep olabiliyor.