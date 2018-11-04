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Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni geliştirilen İngiliz robot, Mars'ta yaşam belirtisi arayacak

İngiltere'de, Kızıl Gezegen olarak adlandırılan Mars'ta yaşam belirtileri aramak için, 2021 yılında gönderilmek üzere yeni bir robot geliştirmeye başladığı açıklandı...
6 ay
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Uzay
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Avrupa Uzay Ajansı'nın, 2021 yılında Mars yüzeyini keşfetmek için geliştirmeye başladığı robotun Stevenage'de inşa edilmeye başlandığı duyuruldu. Mars yüzeyini iki metreye kadar inceleyebilecek olan bu robotun, örnekleri analiz edebilecek kapasiteye de sahip olacağı açıklandı.

2030'da insanları Uzaya göndermek istiyoruz

300 kg'lık robotlu araç, en az 90 günlük bir araştırma yapacak. Airbus Defense ve Space'de kıdemli strateji uzmanı olan Liz Seward, bunun Avrupa uzay projesi için bir ilk olduğunu belirterek, "Küresel keşif yol haritası denen büyük bir planın parçası. Ay ve Mars'a giden robot seferlerimiz var ve 2030 yılında insanların uzaya göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Seward, Mars'ın robotlar tarafından keşfinin, önümüzdeki on yıllar boyunca devam edeceğini belirterek, "Mars'ı kesinlikle keşfedebileceğimizi düşünüyorum; kolonizasyon zor çünkü çok sert bir ortam." açıklamalarını yaptı.

https://www.airbus.com/space.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
ingiliz robot, diğer robotları köleleştirir, böylece yeni bir robot imparatorluğunun temelleri atılır. kraliçe robot'u tanımlamak kolaydır zira her gün 5'te SiO2 içmeyi adet edinmiştir fakat bunu sistemine kimin tanımladığını bilememektedir :D
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ONY86 6 ay
roboton ırkı mı olur yaw
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kymelria 6 ay
Foşşik dehe
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drejtc 6 ay
Lütfen robotlar arasında ırkçılık yapmayalım.
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java 6 ay
"İngiliz Robot" nedir, robotun milliyeti mi var ki... :)
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