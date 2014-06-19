Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni giriş seviyesi iMac ülkemizde satışa sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
442
1
81
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni giriş seviyesi iMac ülkemizde satışa sunuldu

Apple'ın masaüstü hepsi-bir-arada serisi iMac için geçtiğimiz günlerde duyurduğu giriş seviyesi versiyon vakit kaybetmeden ülkemizdeki Apple Store mağazalarında satışa sunuldu.

21.5 inçlik Full HD IPS LED ekran taşıyan yeni iMac versiyonunda bu kez Haswell tabanlı çift çekirdekli Core i5 işlemcisine yer verilmiş. 1.4GHz saat hızında çalışan işlemcinin yanında Intel HD 5000 grafik birimi yer alıyor. Turbo Boost ile işlemcinin frekansı 2.7GHz'e kadar çıkabiliyor. 

8 GB 1600 MHz LPDDR3 RAM bellek taşıyan yeni iMac, 500GB HDD kapasitesi ile geliyor. Opsiyonel olarak daha yüksek kapasite veya SSD birimi temin etmek mümkün.

Bağlantı seçenekleri olarak 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, iki Thunderbolt girişi, 4 adet USB 3.0 girişi, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, DVI, VGA ve dual link DVI destekli Mini DisplayPort çıkışı sayılabilir. 

Apple yeni iMac modelini an itibariyle 9 taksit imkanı ile 2999TL olarak satışa sunmuş durumda. Siparişlerin sevkiyatı ise 5-7 gün olarak belirlenmiş.  

http://store.apple.com/tr/buy-mac/imac Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Plegus 5 yıl en beğenilen
Bu forumdaki insanlar yavaştan beni baymaya başladı, kusura bakmayın. Yok eski teknolojiye bu parayı vermem yok aklına şaşarım vs. Önce bir kullan, bir bilgi sahibi ol da ondan sonra fikir sahibi olursun.
Bundan 4 sene önce 27lik imac aldım, halen çatır çatır sorunsuz takılmadan kullanıyorum. 0 kablo problemi, harika bir arayüz deneyimi, ücretsizleşen güncellemeler, uyumluluk, sürücü, virüs vs sorunları yok. Ne bir tuşu eskidi ne bir yeri deforme oldu, ne bir yavaşlık, ne bir format ihtiyacı oluştu.
Ben sadece keyfime baktım. Bu bilgisayarı alan kişinin de beklentisi budur. Tasarım için almak isteyen de olabilir, kaliteli monitörü için de. Kablo problemlerinden kurtulmak için de.
Öte yandan salona kurduğum PC daha 1 sene olmadı patlamalar çatlamalar başladı. Yıllardır pc kullanmıyordum. Bir hata yaptım ve oyun oynamak için kurdum bir tane, daha da yapmam. Alırım konsolu bakarım keyfime. Ama vay ezik ah salak PC kullanıyorlar da demiyorum. Herkesin tercihi kendine.
Sen verme 3000TLyi kardeşim verene de dil uzatma.
Bu forumdaki insanlar yavaştan beni baymaya başladı, kusura bakmayın. Yok eski teknolojiye bu parayı vermem yok aklına şaşarım vs. Önce bir kullan, bir bilgi sa...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +40
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Tenth Doctor 5 yıl V4LKyR
V4LKyR

Casper'da şu iMac'in içerdiği donanımlara sahip ve en aşağı 4 kat daha ucuz olan modeller var. Apple olunca WOOOW, Casper olunca AUUUUV.
Halbuki aynı işlemci, aynı HDD, aynı ekran kart (zaten işlemci içerisinde)

Hey gidi be.


iMac'in ömrü en az 2 kat daha fazla 3 , tasarım en az 3 kat daha fazla, güvenilirlik en az 4 kat daha fazla, stabil çalışma en az 5 kat daha fazla.
V4LKyRCasper'da şu iMac'in içerdiği donanımlara sahip ve en aşağı 4 kat daha ucuz olan modeller var. Apple olunca WOOOW, Casper olunca A...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 5 yıl
Eski parayla 3 milyara i5 ve 500gb mekanik hddli bir makine alacaksınız.
Ve bu makineyi Apple giriş seviyesi iMac olarak tanıtıyor, 3000TL istiyor.
Düşündürücü?
Bu neyin kafası diyesim geliyor...
Tamam apple kalitesi, inceliği, tasarımı ,ekran netliği ,ips oluşu filan ama bu fiyat Yazıktır günahtır ya.
Eski parayla 3 milyara i5 ve 500gb mekanik hddli bir makine alacaksınız.Ve bu makineyi Apple giriş seviyesi iMac olarak tanıtıyor, 3000TL istiyor.Düşü...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
yoney 5 yıl
Maalesef beklentilerimi karşılayan bir ürün olmadı. Umarım yeni Mac Mini bir an önce çıkar, "ucuz" iMac ilk Mac'ini almak isteyen beni cezbetmeyi başaramadı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
kim ne derse desin çok para arkadaş bu fiyatın acıklaması sırf marka kalite olamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 5 yıl
Bize giriş heralde şu fiyatlara bakın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smoch 5 yıl
Apple ürünlerini sadece kullananlar anlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 5 yıl
3000 bin liraya kat kat iyi pc toplarım demek bence acımasızlık olur.
Tamam bizde gamer pc sahibiyiz ama bunu alan adam oyun oynamaz ki.
Yani istese de oynayamaz hd5000 sonuçta.
Bunu alan adamın tercihidir sadece ev kullanımı içindir.
Bence çok güzel görünüyor ve 1 kere tecrübe edebilme fırsatım olduysada bence gayet güzel ve hoş.
Alır mısın desen almam çünkü bana ve benim gibi milyonlara hitap etmez.
Ben performans isterim çerçeve güzelliği değil.
Ha bir bunu alıp bir de üstüne oyun için PC alan varsa o düşünsün işte anca özentiliktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 5 yıl
2 yıl önce i5 3570K lı SSD raid'li 2200 tl'ye kurduğum sistemi hiç format atma gereği duymadan kullanıyorum. Sistemimden 1 tek hata dahi almıyorum ayrıca virüs sorunumda yok. Sistemimde 1 tane trojan bile bulamazsınız.
Benim işimde pc üzerinde 24 saatin 19 saati pc açık.
Adam neymiş pc almış Çatırdamış patlamış virüs varmış bilmemne.
Siz kullanmayı bilmiyorsanız biz napalım?
Kablo karmaşasıymış şahsen benim kasamın içi senin masanın üstünden daha topludur. Tüm kablolarım içinde kablo gizleme borusu kullanıyorum hepsi derli toplu.
Apple tekelcisinden nefret ediyorum.
Sırf Logic pro kullanmak için apple sistem toplamak zorundayım.
Evet o programı kullanmak istiyorum ama sırf o program için gidipde 3000 tl vermem. Sonra bide programa para vericem zaten.
Apple köleliktir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SirrealsQ 5 yıl
Sanırım burdaki aradaşlar sadece i5 ve 500gb ye para verdiklerini düşünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veleciraptor 5 yıl
Yıllardır Apple ürünleri kullanan birisi olarak (hem imzama hem forumdaki konularıma bakabilirsiniz) söyleyebileceğim tek şey bu fiyata bu donanımın tam bir hayal kırıklığı olduğu. Evet Apple sorunsuz, keyifli ve vazgeçilmez ama bu fiyata böyle bir ürünü almak için ya ölesiye marka fanatiği olmak, ya da donanımdan zerre anlamamak gerekir. Keşke hiç çıkarmasa denilebilecek bir ürün.

Evet Apple seni seviyorum ama kendi sadık kullanıcılarını nasılsa alırlar mantığıyla yolunacak kaz ya da teknoloji cahili sanıyorsan o noktada biraz daha düşünmen lazım.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl
Nasılısa masasında mac var demek için alanlar çok olur, sonra bi yerlerde başlar söylemeye bi halta yaramıyor vs vs, senin profiline uymuyorsa alma, bana uymuyor almıyorum, bu kadar basit.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onder.t 5 yıl
Yazılıma para vermeyi hiçbir zaman anlamadı ki toplum. O yüzden gene donanım muhabbetleri dönmüş ortada. Yalnız giriş modeli çok saçma olmuş, onun yerine 3500 liralık modeli almak daha kârlı hatta yine 3000'lik model yerine macbook air + monitör almak çok daha kârlı. SSD hızı da yanına kâr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 5 yıl
İstediğiniz kadar eksileyin apple hayranları, ne malzeme kalitesi nede içerdiği bileşenler bu parayı hak ediyor. Evet giriş seviyesi özelliklerde ama maşallah fiyatıda GİRİŞ seviyesinde. neyin kafasındasınız anlamıyorum ki neyi savunuyorsunuz. Yok yıllarca kullanılırmış yok çatlamazmış falan. İşletim sistemi ve malzemesi iyi olsun eyvallah ama bunlar o fiyatı hak ettiği anlamına gelmez. Alanlar vermişsiniz dünya kadar parayı birde savunuyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
Bu neyin kafası diyesim geliyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZenciPriapus 5 yıl
Appleı telefon konusunda gerçekten takdir ediyorum.Kendi telefonumda iphone zaten ve oldukça memnunum.Çünkü alternatifi yok gerçekten.Her ne kadar teknoloji tarafında geriye gidiyor desekte yazılım konusunda elbette iosi geçecek bir mobil işletim sistemi yok.

Ama şimdi osx te ise appleın karşısında koskoca bir windows var.Pazarın sahibi zaten windows ancak appleda biraz pay kapmak istiyorsa gerçekten şu politikasını bırakıp biraz daha agresif olması gerekiyor.

Bir kere bir birimizi boşuna kandırmayalım yani.Tamam bilgisayar stabil eyvallah ancak bu bilgisayarla neler yapılır bu belli birşey zaten.İnternette sörf yaparsın müzik dinlersin mace özel uygulamaları kullanırsın(imovie, garageband), ofis işlerini falan filan işte.İyide canım kardeşim, senin 1500e toplayacağın bilgisayarda bu işleri oldukça stabil yapar.Çökme donma diyorsunuzda w8de zaten bu tür sorunlar azaldı.

Şimdi gelelim 3000 liraya toplayacağın bilgisayara, 3000 liraya gtx 780li sistem toplanır ve 780 nerde hd5000 nerde?All in one istiyorsan piyasada zibilyon tane aio var, ekran kartlarıda 745m falan, buna neden bu kadar para verilir aklım almıyor.Apple yöneticileride gelmiş yine, arkadaşım tamam bu cihazın tutulacak yönü yok işte zorlamayın, iphone 5c gibi tarihe karışacak bir cihaz işte.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
çok pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BABAHAKKI 5 yıl
Bütün oyunları açan makine isteyenler zaten bu iMac den uzak dursun. Buna 3000 tl veren verirde sizin ne zorunuza gidiyor. Hatta adam isterse 5000 tl verir. Kimseyide ilgilendirmez. iMac kullanmadan yorum yapanlara da gülüyorum sadece :))) 2008 model iMac var evde hemde 2 gb ram li ve hala taş gibi çalışıyor. 3-4 sene daha bile iş görür( basit işler tabiki )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
442 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, imac ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim