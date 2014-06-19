Yeni giriş seviyesi iMac ülkemizde satışa sunuldu





Apple'ın masaüstü hepsi-bir-arada serisi iMac için geçtiğimiz günlerde duyurduğu giriş seviyesi versiyon vakit kaybetmeden ülkemizdeki Apple Store mağazalarında satışa sunuldu.





21.5 inçlik Full HD IPS LED ekran taşıyan yeni iMac versiyonunda bu kez Haswell tabanlı çift çekirdekli Core i5 işlemcisine yer verilmiş. 1.4GHz saat hızında çalışan işlemcinin yanında Intel HD 5000 grafik birimi yer alıyor. Turbo Boost ile işlemcinin frekansı 2.7GHz'e kadar çıkabiliyor.





8 GB 1600 MHz LPDDR3 RAM bellek taşıyan yeni iMac, 500GB HDD kapasitesi ile geliyor. Opsiyonel olarak daha yüksek kapasite veya SSD birimi temin etmek mümkün.





Bağlantı seçenekleri olarak 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, iki Thunderbolt girişi, 4 adet USB 3.0 girişi, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, DVI, VGA ve dual link DVI destekli Mini DisplayPort çıkışı sayılabilir.





Apple yeni iMac modelini an itibariyle 9 taksit imkanı ile 2999TL olarak satışa sunmuş durumda. Siparişlerin sevkiyatı ise 5-7 gün olarak belirlenmiş.

http://store.apple.com/tr/buy-mac/imac