Yeni giriş seviyesi iMac ülkemizde satışa sunuldu

Haber Editörü
Apple'ın masaüstü hepsi-bir-arada serisi iMac için geçtiğimiz günlerde duyurduğu giriş seviyesi versiyon vakit kaybetmeden ülkemizdeki Apple Store mağazalarında satışa sunuldu.
21.5 inçlik Full HD IPS LED ekran taşıyan yeni iMac versiyonunda bu kez Haswell tabanlı çift çekirdekli Core i5 işlemcisine yer verilmiş. 1.4GHz saat hızında çalışan işlemcinin yanında Intel HD 5000 grafik birimi yer alıyor. Turbo Boost ile işlemcinin frekansı 2.7GHz'e kadar çıkabiliyor.
8 GB 1600 MHz LPDDR3 RAM bellek taşıyan yeni iMac, 500GB HDD kapasitesi ile geliyor. Opsiyonel olarak daha yüksek kapasite veya SSD birimi temin etmek mümkün.
Bağlantı seçenekleri olarak 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0, iki Thunderbolt girişi, 4 adet USB 3.0 girişi, 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet, DVI, VGA ve dual link DVI destekli Mini DisplayPort çıkışı sayılabilir.
Apple yeni iMac modelini an itibariyle 9 taksit imkanı ile 2999TL olarak satışa sunmuş durumda. Siparişlerin sevkiyatı ise 5-7 gün olarak belirlenmiş.
http://store.apple.com/tr/buy-mac/imac Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bundan 4 sene önce 27lik imac aldım, halen çatır çatır sorunsuz takılmadan kullanıyorum. 0 kablo problemi, harika bir arayüz deneyimi, ücretsizleşen güncellemeler, uyumluluk, sürücü, virüs vs sorunları yok. Ne bir tuşu eskidi ne bir yeri deforme oldu, ne bir yavaşlık, ne bir format ihtiyacı oluştu.
Ben sadece keyfime baktım. Bu bilgisayarı alan kişinin de beklentisi budur. Tasarım için almak isteyen de olabilir, kaliteli monitörü için de. Kablo problemlerinden kurtulmak için de.
Öte yandan salona kurduğum PC daha 1 sene olmadı patlamalar çatlamalar başladı. Yıllardır pc kullanmıyordum. Bir hata yaptım ve oyun oynamak için kurdum bir tane, daha da yapmam. Alırım konsolu bakarım keyfime. Ama vay ezik ah salak PC kullanıyorlar da demiyorum. Herkesin tercihi kendine.
Sen verme 3000TLyi kardeşim verene de dil uzatma.
iMac'in ömrü en az 2 kat daha fazla 3 , tasarım en az 3 kat daha fazla, güvenilirlik en az 4 kat daha fazla, stabil çalışma en az 5 kat daha fazla.
Ve bu makineyi Apple giriş seviyesi iMac olarak tanıtıyor, 3000TL istiyor.
Düşündürücü?
Bu neyin kafası diyesim geliyor...
Tamam apple kalitesi, inceliği, tasarımı ,ekran netliği ,ips oluşu filan ama bu fiyat Yazıktır günahtır ya.