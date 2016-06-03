Yeni güneş pili verimlilikte rekor kırdı

Haber Editörü
Halihazırda Shockley-Queisser Limiti’ne göre teorik verimliliği %32 olan güneş pilleri, MIT’den bir araştırma ekibinin geliştirdiği ve ilk gösterimini yaptığı yeni teknoloji ile bu sınırı aşacaklar. Yapılan gösterimde yer alan silikon güneş pilleri özel bir materyal ile modifiye edilmiş ve bu değişimle birlikte yaşanan verimlilik artışı silikon güneş pili sektörü için devrim niteliğinde bir gelişme olarak nitelendirilebilir.
Sistemin İşleyişi
Termofotovoltaik olarak adlandırılan bu teknolojide özel olarak üretilen materyaller güneşten gelen ısıyı güneş piline ulaşmadan önce hapsediyor. Sonrasında, sisteme konulan ekstra materyaller sıcaklığı dalga uzunlukları ayarlanan termal radyasyon olarak salıyorlar ve bu salınım güneş pili tarafından soğuruluyor.
Güneş enerjisine güven duyulabilir
Güneş enerjisine karşı çıkanların çoğu, güneş enerjisini yeterince dengeli olmamakla suçluyorlar. Ancak enerji depolama, akıllı enerji şebekeleri ve gelişmiş hava durumu modellemeleri gibi teknolojilerle güneş enerjisi güvenilir olmayan enerji türü olmaktan çok uzak.
Bu yeni teknolojiyle ise güneş enerjisine karşı çıkanların argümanları daha da fazla çürümüş olacak zira bu teknoloji ile birlikte bulutlu günlerde bile güneşten alınan enerjinin dönüşümü daha verimli hale gelecek. Konulan ekstra materyal tam olarak nanofotonik kristallerin ve dikey sıralanmış karbon nanotüplerinin birleşiminden meydana geliyor. Bu materyal adeta bir mini entegre depolama ünitesi gibi davranarak bulutların güneşin önünden geçişi sırasında yaşanan anlık ışık azalmalarını ve artışlarını telafi edebiliyor.
Termal element aynı zamanda yeni güneş pillerinin bağımsız termal enerji depolama sistemleriyle eşlenmesinde de büyük katkı sağlıyor.
Araştırma ekibinin karbon nanotüpleri kullanmasının sebebi ise bu maddenin renk tayfını kusursuz bir şekilde soğurabilmesi. Bu şekilde güneş pili, ısı formunda gelen bütün güneş enerjisini yakalayabiliyor. Isı, ışık şeklinde tekrar salındığında ise kristaller bu ışığı renklere çevirerek fotovoltaik materyalin en verimli şekilde çalışabilmesini sağlıyor.
Teorik maksimum değer rekorunu kırmak ise aslında çok karmaşık bir işlem zira bunu yapabilmek için yüksek ısıyı muhafaza edebilecek bir yoğunlaştırıcı güneş sistemi ve istenen dalga uzunluklarını istenmeyenlerden ayıklayabilecek bir optik filtre gerekiyor.
Peki sistemin maliyeti, sarf edilen çabaya değiyor mu? Araştırmacılar sistemin, yoğunlaştırıcı güneş sisteminin yaşam döngüsü maliyetlerini düşürmek için uygulanabileceğini; maliyetin düşmesinin ise ısı üretimi kontrolü ve hasar olasılığının azaltılması ile sağlanacağını düşünüyorlar.
Piyasaya ne zaman çıkacak?
Üzerinde çalışılan yeni güneş pilinin piyasaya hemen çıkacağını düşünmek hata olur zira araştırmacılar şu anda kavram kanıtlama aşamasının birkaç adım ilerisindeler. Tam adını vermek gerekirse erken gösterim aşamasındalar. Görseldeki sistem düşük verimliliğe sahip bir fotovoltaik pil.
Araştırmanın sonucunda elde edilen verim oranı %6,8. Oldukça düşük görünen bu verimlilik oranının, araştırmacıların tam olarak hedefledikleri rakam olduğunu belirtmekte fayda var. Araştırma takımından David Bierman’ın açıklamalarına göre sistem optimize edilmemiş olmasına ve erken gösterim aşamasında olmasına rağmen güneş ve güneş pili arasına konan ekstra materyal ile termal sistemin verimlilik potansiyeli kanıtlanmış durumda. Bierman’a göre Shockley-Queisser limiti çoktan aşılmış durumda.
http://cleantechnica.com/2016/05/31/new-solar-cell-breaks-ceiling-theory-goes-window/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kadar teknik bir dil kullanman icin dogru yer burasi degil
Zira hitap ettigin kitle nasa çalışanları değil .
Doktora tezi gibi haber mi yapilir .
Haberi sadelestirip yeniden yayinlasan daha dogru olacak.
Ayrica yazmis oldugun yazida mantik hatasi var bana gore
Bu yeni teknolojiyle ise güneş enerjisine karşı çıkanların argümanları daha da fazla çürümüş olacak zira bu teknoloji ile birlikte bulutlu günlerde bile güneşten alınan enerjinin dönüşümü daha verimli hale gelecek.
Burada gunes enerjisine karsi cikanlarin argumanlari curutulmuyor tam aksine karsi cikanlarin hakli oldugu noktalarin duzeltilmesine yonelik calismalar yapilmis demek daha dogru olacak sanki.
Ayrica ihtiyaca cevap verdikten sonra surekli ve kararli enerji sagladiktan sonra gunes enerjisine kim karsi cikar onu da anlamadim ya neyse
Bazı terimleri anlamamış olsan da yazının genelinin ne anlatmak istediğini anlamadın mı ?
Anladın.
Ben enerji mühendisiyim ve ben bu terimlerle haberler yapılmasını istiyorum. Düz bir özet yazı benim için gereksiz, işin mantığını kavramam için senin anlamadığın o terimlere ihtiyacım var.
Sonuç olarak editörün yazmış olduğu yazı yanlış değil ve her kesime hitap ediyor. Haberi sende anladın ve bende ayrıntılarıyla mühendis olarak daha iyi anladım değil mi ?
Ayrıca şurda iki üç parça bilimsel terimi iki dakika google'a yazıp öğrensen ne kaybedeceksin ?
Ayrıca yazıda kesinlikle mantık hatası yok. Güneş enerjisi denilen şey, güneş var olduğunda elde edilir. Güneş enerjisine karşı çıkan insanlarda diyorki, mevsim kış olcak enerji azalcak, akşam vakti olcak enerji azalcak, bir bulut çıkıp yağmur yağacak enerji azalcak. Bu ne saçma sistem diyorlar.
Ama şuan güneş enerji sistemleri giderek akıllanıyor ve güneşin açısına göre hareket eden sistemler, güneşin saat kaçta doğcanı ve nereden doğacağını mevsim ay gün olarak hesaplayıp yönünü oraya çevirenler, akşak vakti olunca aya doğru dönenler,
o gün yağmur varsa merkeze uyarı gönderip bugün elde edilcek enerji tahmini olarak budur, önleminizi alın diğer kaynakları hazırlayın uyarısı veren ve bunun gibi birçok özelliği içinde barındıran sistemler var. Bu sistemler güneş enerjisine karşı çıkanlara cevap niteliğinde yani onların argümanına ters düşen şeyler. Çünkü onlara göre güneş enerjisi gereksiz ve verimsiz. Bugünkü haberdeki teknoloji ise güneş enerjisinin veriminin arttığını söylüyor ve buda güneş enerjisine karşı çıkanlara yeni bir cevap niteliğinde. Onların argümanlarını dahada çürütüyor.
Umarım aydınlatabilmişimdir.