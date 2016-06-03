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Yeni güneş pili verimlilikte rekor kırdı

Massachusetts Institute of Technology'den bir araştırma ekibinin geliştirdiği proje ile güneş enerjisinden elde edilen enerjide verimlilik ciddi oranda artış gösterecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
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19
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Yeni güneş pili verimlilikte rekor kırdı
 
Halihazırda Shockley-Queisser Limiti’ne göre teorik verimliliği %32 olan güneş pilleri, MIT’den bir araştırma ekibinin geliştirdiği ve ilk gösterimini yaptığı yeni teknoloji ile bu sınırı aşacaklar. Yapılan gösterimde yer alan silikon güneş pilleri özel bir materyal ile modifiye edilmiş ve bu değişimle birlikte yaşanan verimlilik artışı silikon güneş pili sektörü için devrim niteliğinde bir gelişme olarak nitelendirilebilir.

Sistemin İşleyişi

Termofotovoltaik olarak adlandırılan bu teknolojide özel olarak üretilen materyaller güneşten gelen ısıyı güneş piline ulaşmadan önce hapsediyor. Sonrasında, sisteme konulan ekstra materyaller sıcaklığı dalga uzunlukları ayarlanan termal radyasyon olarak salıyorlar ve bu salınım güneş pili tarafından soğuruluyor.

Güneş enerjisine güven duyulabilir

Güneş enerjisine karşı çıkanların çoğu, güneş enerjisini yeterince dengeli olmamakla suçluyorlar. Ancak enerji depolama, akıllı enerji şebekeleri ve gelişmiş hava durumu modellemeleri gibi teknolojilerle güneş enerjisi güvenilir olmayan enerji türü olmaktan çok uzak.
Bu yeni teknolojiyle ise güneş enerjisine karşı çıkanların argümanları daha da fazla çürümüş olacak zira bu teknoloji ile birlikte bulutlu günlerde bile güneşten alınan enerjinin dönüşümü daha verimli hale gelecek. Konulan ekstra materyal tam olarak nanofotonik kristallerin ve dikey sıralanmış karbon nanotüplerinin birleşiminden meydana geliyor. Bu materyal adeta bir mini entegre depolama ünitesi gibi davranarak bulutların güneşin önünden geçişi sırasında yaşanan anlık ışık azalmalarını ve artışlarını telafi edebiliyor.
Termal element aynı zamanda yeni güneş pillerinin bağımsız termal enerji depolama sistemleriyle eşlenmesinde de büyük katkı sağlıyor.
Araştırma ekibinin karbon nanotüpleri kullanmasının sebebi ise bu maddenin renk tayfını kusursuz bir şekilde soğurabilmesi. Bu şekilde güneş pili, ısı formunda gelen bütün güneş enerjisini yakalayabiliyor. Isı, ışık şeklinde tekrar salındığında ise kristaller bu ışığı renklere çevirerek fotovoltaik materyalin en verimli şekilde çalışabilmesini sağlıyor.
Teorik maksimum değer rekorunu kırmak ise aslında çok karmaşık bir işlem zira bunu yapabilmek için yüksek ısıyı muhafaza edebilecek bir yoğunlaştırıcı güneş sistemi ve istenen dalga uzunluklarını istenmeyenlerden ayıklayabilecek bir optik filtre gerekiyor.
Peki sistemin maliyeti, sarf edilen çabaya değiyor mu? Araştırmacılar sistemin, yoğunlaştırıcı güneş sisteminin yaşam döngüsü maliyetlerini düşürmek için uygulanabileceğini; maliyetin düşmesinin ise  ısı üretimi kontrolü ve hasar olasılığının azaltılması ile sağlanacağını düşünüyorlar.

Piyasaya ne zaman çıkacak?

Üzerinde çalışılan yeni güneş pilinin piyasaya hemen çıkacağını düşünmek hata olur zira araştırmacılar şu anda kavram kanıtlama aşamasının birkaç adım ilerisindeler. Tam adını vermek gerekirse erken gösterim aşamasındalar. Görseldeki sistem düşük verimliliğe sahip bir fotovoltaik pil.
Araştırmanın sonucunda elde edilen verim oranı %6,8. Oldukça düşük görünen bu verimlilik oranının, araştırmacıların tam olarak hedefledikleri rakam olduğunu belirtmekte fayda var. Araştırma takımından David Bierman’ın açıklamalarına göre sistem optimize edilmemiş olmasına ve erken gösterim aşamasında olmasına rağmen güneş ve güneş pili arasına konan ekstra materyal ile termal sistemin verimlilik potansiyeli kanıtlanmış durumda. Bierman’a göre Shockley-Queisser limiti çoktan aşılmış durumda.

http://cleantechnica.com/2016/05/31/new-solar-cell-breaks-ceiling-theory-goes-window/ Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Editor kardes yaptigin haberden bir halt anladiysam arap olayim desem yeridir.
Bu kadar teknik bir dil kullanman icin dogru yer burasi degil
Zira hitap ettigin kitle nasa çalışanları değil .
Doktora tezi gibi haber mi yapilir .
Haberi sadelestirip yeniden yayinlasan daha dogru olacak.

Ayrica yazmis oldugun yazida mantik hatasi var bana gore

Bu yeni teknolojiyle ise güneş enerjisine karşı çıkanların argümanları daha da fazla çürümüş olacak zira bu teknoloji ile birlikte bulutlu günlerde bile güneşten alınan enerjinin dönüşümü daha verimli hale gelecek.

Burada gunes enerjisine karsi cikanlarin argumanlari curutulmuyor tam aksine karsi cikanlarin hakli oldugu noktalarin duzeltilmesine yonelik calismalar yapilmis demek daha dogru olacak sanki.

Ayrica ihtiyaca cevap verdikten sonra surekli ve kararli enerji sagladiktan sonra gunes enerjisine kim karsi cikar onu da anlamadim ya neyse
Editor kardes yaptigin haberden bir halt anladiysam arap olayim desem yeridir.Bu kadar teknik bir dil kullanman icin dogru yer burasi degilZira hit...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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giogo 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Editor kardes yaptigin haberden bir halt anladiysam arap olayim desem yeridir.
Bu kadar teknik bir dil kullanman icin dogru yer burasi degil
Zira hitap ettigin kitle nasa çalışanları değil .
Doktora tezi gibi haber mi yapilir .
Haberi sadelestirip yeniden yayinlasan daha dogru olacak.

Ayrica yazmis oldugun yazida mantik hatasi var bana gore

Bu yeni teknolojiyle ise güneş enerjisine karşı çıkanların argümanları daha da fazla çürümüş olacak zira bu teknoloji ile birlikte bulutlu günlerde bile güneşten alınan enerjinin dönüşümü daha verimli hale gelecek.

Burada gunes enerjisine karsi cikanlarin argumanlari curutulmuyor tam aksine karsi cikanlarin hakli oldugu noktalarin duzeltilmesine yonelik calismalar yapilmis demek daha dogru olacak sanki.

Ayrica ihtiyaca cevap verdikten sonra surekli ve kararli enerji sagladiktan sonra gunes enerjisine kim karsi cikar onu da anlamadim ya neyse

Bazı terimleri anlamamış olsan da yazının genelinin ne anlatmak istediğini anlamadın mı ?
Anladın.
Ben enerji mühendisiyim ve ben bu terimlerle haberler yapılmasını istiyorum. Düz bir özet yazı benim için gereksiz, işin mantığını kavramam için senin anlamadığın o terimlere ihtiyacım var.
Sonuç olarak editörün yazmış olduğu yazı yanlış değil ve her kesime hitap ediyor. Haberi sende anladın ve bende ayrıntılarıyla mühendis olarak daha iyi anladım değil mi ?
Ayrıca şurda iki üç parça bilimsel terimi iki dakika google'a yazıp öğrensen ne kaybedeceksin ?

Ayrıca yazıda kesinlikle mantık hatası yok. Güneş enerjisi denilen şey, güneş var olduğunda elde edilir. Güneş enerjisine karşı çıkan insanlarda diyorki, mevsim kış olcak enerji azalcak, akşam vakti olcak enerji azalcak, bir bulut çıkıp yağmur yağacak enerji azalcak. Bu ne saçma sistem diyorlar.
Ama şuan güneş enerji sistemleri giderek akıllanıyor ve güneşin açısına göre hareket eden sistemler, güneşin saat kaçta doğcanı ve nereden doğacağını mevsim ay gün olarak hesaplayıp yönünü oraya çevirenler, akşak vakti olunca aya doğru dönenler,
o gün yağmur varsa merkeze uyarı gönderip bugün elde edilcek enerji tahmini olarak budur, önleminizi alın diğer kaynakları hazırlayın uyarısı veren ve bunun gibi birçok özelliği içinde barındıran sistemler var. Bu sistemler güneş enerjisine karşı çıkanlara cevap niteliğinde yani onların argümanına ters düşen şeyler. Çünkü onlara göre güneş enerjisi gereksiz ve verimsiz. Bugünkü haberdeki teknoloji ise güneş enerjisinin veriminin arttığını söylüyor ve buda güneş enerjisine karşı çıkanlara yeni bir cevap niteliğinde. Onların argümanlarını dahada çürütüyor.

Umarım aydınlatabilmişimdir.
ozkn_sEditor kardes yaptigin haberden bir halt anladiysam arap olayim desem yeridir.Bu kadar teknik bir dil kullanman icin dogru yer bu...
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SEO-Uzmanı 3 yıl
altı üstü bildiğiniz paneli siyaha boyamışlar olay bundan ibaret şimdilik !
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Barni Moloztaş 3 yıl
Anlamadım
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Grondan 3 yıl
Terim ve mantık hatasını yazara sormayın zaten başka kaynaktan çeviri
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ZaferBiryol 3 yıl
Yazar burada FV panelin verim oranını %6.8 yazmış ancak şimdiki paneller zaten genellikle %15-18 verime sahip değil mi?

Belki de verim artışı %6.8 demek istedi.
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fast556. 3 yıl
Editör arkadaşımızı kullandığı teknik dilden dolayı eleştirenler olmuş ama çok doğru bir yazı olmuş bence. Sonuçta teknik dile hakim olmayanlar da konunun özünü anladılar. Ama bazı insanlar bu konunun içinde oldukları için ya da meslekleri oldukları için bu teknik terimlere ihtiyaçları var. Nasıl olduğunu öğrenmek için de editör arkadaşımız oldukça anlaşılır bir dilde çok güzel bir teknik yazı yazmış. Ayrıca bu tarz yazılar öyle translate ile kolay kolay çevrilemez çok fazla teknik terim var ve ne yazık ki translate ile bunu yapmak oldukça zor ve yanlış olur.
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N KUL 3 yıl
NASİİİİ
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black_flood 3 yıl
Güneşe atılan çamurdan bahsedilmiş ama sanırım bu çamuru atanlar Nükleer gücü daha stabil sanıyor cahillik işte denebilecek hiç bir şey yok nükleer olmadan yaşanabilir ama yaşamın kökeni olan doğal nükleer enerji güneş olmadan asla.
yabancılar ilim ile uğraşır bizler ise hala bu gece kaç tane hatunla birlikte olurum yada dur şu pantolonun altında nasıl bir şey var aaa saçının teli göründü Kız sen CEHENNEMLİKSİN kadın erkeğe bakarsa toprak kabul etmez mezardan atar saçmalıkları ile milat öncesi yaşam özentisine devam edelim.
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Wi Fi 3 yıl black_flood
black_flood
Güneşe atılan çamurdan bahsedilmiş ama sanırım bu çamuru atanlar Nükleer gücü daha stabil sanıyor cahillik işte denebilecek hiç bir şey yok nükleer olmadan yaşanabilir ama yaşamın kökeni olan doğal nükleer enerji güneş olmadan asla.
yabancılar ilim ile uğraşır bizler ise hala bu gece kaç tane hatunla birlikte olurum yada dur şu pantolonun altında nasıl bir şey var aaa saçının teli göründü Kız sen CEHENNEMLİKSİN kadın erkeğe bakarsa toprak kabul etmez mezardan atar saçmalıkları ile milat öncesi yaşam özentisine devam edelim.

Her haberde ateistlik yapmak zorunda mısınız?

Mantıklı yada bilimselde değilsiniz, sadece iticisiniz.

İnanmadığınız yaratıcıyı inanmadığınızı anlatmak için bu kadar alavere dalavereye gerek yok. Ben mesela budhaya inanmıyorum ve ama budhanın ne kadarda bilimsel olmadığını hiç bir haberin altında anlatmaya çalışmıyorum, hatta budhayla alakalı konularda bile.

Çünkü ben inanmıyorum, neden inanmadığımı insanlara ispatlayayım ki.

Sende islam dinine inanmıyorsan, Müslüman değilsen bırak bu saçma hareketleride hayatını yaşa.

Ama yaşayamazsın, çünkü ülkemde malesef gerçek ateist görmek imkansız, ne kadar ateistim diyen varsa dengesiz bir ruhalini yaşayan ve ne oldukları belli olmayan tipler.
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General. 3 yıl
Ülkece huyumuzdur, hani yabancı bir doktor çıkıp yıllarca şu gıda maddesini zararlı bilirdik, aslında çok faydalıdır der. Sonra bizim doktorlar tv'ye çıkıp,neye niye faydalıdır anlatırya vs bu haberde o hesap
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Zampara1234 3 yıl
Valla bence güzel olmuş haber. Az beyin fırtınası yaparsınız. Roman okur gibi okumayın düşüne düşüne okuyun ki beyniniz de arada antrenman yapsın.
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Fell on Black Days 3 yıl
Millet cahil anlamamış okuduğunu şikayet ediyor, ben de anlamadım boşverin
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simbolmina 3 yıl
Bu tarz haberler "teknoloji" den ziyade "bilim" haberi oldukları için insanların anlamaması normal. Bu kadar bilimsel veriyi ve terimi anneye anlatır gibi anlatmak da pek mümkün değil. Mühim olan anahtar kelimeler zaten koyu olarak markalanmis. Bence kullanıcıların biraz daha sağ duyulu olup editörü suçlamaları hata.

Edit: sağ duyulu olmalı.
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ozkn_s 3 yıl simbolmina
simbolmina
Bu tarz haberler "teknoloji" den ziyade "bilim" haberi oldukları için insanların anlamaması normal. Bu kadar bilimsel veriyi ve terimi anneye anlatır gibi anlatmak da pek mümkün değil. Mühim olan anahtar kelimeler zaten koyu olarak markalanmis. Bence kullanıcıların biraz daha sağ duyulu olup editörü suçlamaları hata.

Basindan sonuna kadar karsiyim bu yazdiklarina.
Bilim haberleri gayet rahat bir sekilde anlasilabilir
burada onemli gorev anlatana dusuyor.

Anlatan kiside su vasiflarin olmasi gerekiyor.

Konuyla ilgili yabanci literature hakim olmak
Cok iyi bir turkce dil hakimiyetine sahip olmak

Iste o zaman her turlu bilimsel haberi her seviyede insana anlasilir bir vaziyette sunabilirsin
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