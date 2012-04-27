Yeni iPad 5 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor

Haber Editörü
Mart ayında Apple'ın tanıttığı ve Retina ekranıyla dikkat çeken yeni iPad modelinin bugüne kadar 40'dan fazla ülkeye dağıtımı yapılmıştı.
Ülkemizde de operatörlerimiz ve Bilkom tarafından satışa sunulması beklenen yeni iPad hakkında ilk haber Turkcell'den geldi.
Firma Twitter hesabından yaptığı duyuruda 5 Mayıs itibariyle yeni iPad''in dağıtımına başlayacaklarını açıkladı. Ancak fiyat konusunda herhangi bir detay verilmedi.
Yeni iPad ile iPad 2 arasında fiyat farkının olmaması nedeniyle geçen yıl ki gibi 1100TL civarında başlangıç fiyatıyla pazara girmesi bekleniyor. Paketlerin de yine iPad 2 ile benzer seviyelerde olacağı düşünülüyor.
Yeni iPad modelinin 9.7 inçlik 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, çift çekirdekli A5X işlemcisi, 1GB RAM, 4 çekirdekli grafik birimi, 3G/4G desteği şeklinde özellikleri mevcut.
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Yan yana fotograf cekseydin keske , hep ipad 2 ve new ipad fotolarini gorduk yan yana hic 2 adet new ipad gormedik sari + beyaz ekran.
Hocam ne yaptın sen yaaa.
Normali sari olani
Dolaplarda duruyor fiyat vs vermiyorlar lansman tarihini bekliyorlarmış..
Dolaplara eğilip kodları okuyabilirsiniz new ipad olduğunu açıkça belli oluyor model numarasından google arattırın direk new ipad 16 4g 324g 64 wifi die çıkıyor :)
hadi hayırlı olsun
her modelden 5-6 tane var
Bilkom getirmediğine göre , Gsm firmaları da 3g-4g harici model satmadığına göre ve 4g li modelin 1100 TL olamayacağına göre bu cümlenin haberle alakası yok.
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iPad, turkcell ve Apple