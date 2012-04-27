Yeni iPad 5 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor

Mart ayında Apple'ın tanıttığı ve Retina ekranıyla dikkat çeken yeni iPad modelinin bugüne kadar 40'dan fazla ülkeye dağıtımı yapılmıştı.





Ülkemizde de operatörlerimiz ve Bilkom tarafından satışa sunulması beklenen yeni iPad hakkında ilk haber Turkcell'den geldi.





Firma Twitter hesabından yaptığı duyuruda 5 Mayıs itibariyle yeni iPad''in dağıtımına başlayacaklarını açıkladı. Ancak fiyat konusunda herhangi bir detay verilmedi.





Yeni iPad ile iPad 2 arasında fiyat farkının olmaması nedeniyle geçen yıl ki gibi 1100TL civarında başlangıç fiyatıyla pazara girmesi bekleniyor. Paketlerin de yine iPad 2 ile benzer seviyelerde olacağı düşünülüyor.

Yeni iPad modelinin 9.7 inçlik 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, çift çekirdekli A5X işlemcisi, 1GB RAM, 4 çekirdekli grafik birimi, 3G/4G desteği şeklinde özellikleri mevcut.