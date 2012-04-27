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Yeni iPad 5 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyor

7 yıl
4,8b
1
38
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Mart ayında Apple'ın tanıttığı ve Retina ekranıyla dikkat çeken yeni iPad modelinin bugüne kadar 40'dan fazla ülkeye dağıtımı yapılmıştı.

Ülkemizde de operatörlerimiz ve Bilkom tarafından satışa sunulması beklenen yeni iPad hakkında ilk haber Turkcell'den geldi. 

Firma Twitter hesabından yaptığı duyuruda 5 Mayıs itibariyle yeni iPad''in dağıtımına başlayacaklarını açıkladı. Ancak fiyat konusunda herhangi bir detay verilmedi.

Yeni iPad ile iPad 2 arasında fiyat farkının olmaması nedeniyle geçen yıl ki gibi 1100TL civarında başlangıç fiyatıyla pazara girmesi bekleniyor. Paketlerin de yine iPad 2 ile benzer seviyelerde olacağı düşünülüyor.
Yeni iPad modelinin 9.7 inçlik 2048 x 1536 piksel çözünürlükte Retina ekran, çift çekirdekli A5X işlemcisi, 1GB RAM, 4 çekirdekli grafik birimi, 3G/4G desteği şeklinde özellikleri mevcut.

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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
Getiren getirdi zaten. Turkcell kazığı yemek isteyenler bekliyordur.
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MyCoDeR 7 yıl
Onlarca haber yaptınız bir ivy incelemesi yapmadınız.!
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whtswrongstupid 7 yıl
Yeni ipad 5 , mayista turkiye diye okudum
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DH Misafiri 7 yıl
valla ben böyle bı saçmalık gormedim arkadaslar iskitine iPad aldım biri ablama biri kendime benim şansıma sari ekran cikti ve ablaminkiyle kıyaslandığımda inanılmaz bı fark vardı ve kavga dövüş değiştirdim ablaminkiyle yeni ipadin ekranida inanılmaz sari bu ekran farkları artık çok can sıkmaya başladı bilkom bı açıklama yapmalı kesinlikle.
2 Yanıt Yanıtla
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Escapetolife 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

valla ben böyle bı saçmalık gormedim arkadaslar iskitine iPad aldım biri ablama biri kendime benim şansıma sari ekran cikti ve ablaminkiyle kıyaslandığımda inanılmaz bı fark vardı ve kavga dövüş değiştirdim ablaminkiyle yeni ipadin ekranida inanılmaz sari bu ekran farkları artık çok can sıkmaya başladı bilkom bı açıklama yapmalı kesinlikle.

Yan yana fotograf cekseydin keske , hep ipad 2 ve new ipad fotolarini gorduk yan yana hic 2 adet new ipad gormedik sari + beyaz ekran.
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lambrusco 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
valla ben böyle bı saçmalık gormedim arkadaslar iskitine iPad aldım biri ablama biri kendime benim şansıma sari ekran cikti ve ablaminkiyle kıyaslandığımda inanılmaz bı fark vardı ve kavga dövüş değiştirdim ablaminkiyle yeni ipadin ekranida inanılmaz sari bu ekran farkları artık çok can sıkmaya başladı bilkom bı açıklama yapmalı kesinlikle.

Hocam ne yaptın sen yaaa.
Normali sari olani
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SerkanGD 7 yıl
Valla 1100-1200'e gelirse en çok da ikinci el forumda burnundan kıl aldırmayan satıcıların cihazlarının elinde patlamasına sevinecem. -GET'le ver olmaz,-sanalpazar ver olmaz. -nasıl olur -nakit,
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Cihan 7 yıl
Bugun Bakırköy marmara forum Saturn e New İpadd ler geldi 4g li ve wifi li modellerde

Dolaplarda duruyor fiyat vs vermiyorlar lansman tarihini bekliyorlarmış..

Dolaplara eğilip kodları okuyabilirsiniz new ipad olduğunu açıkça belli oluyor model numarasından google arattırın direk new ipad 16 4g 324g 64 wifi die çıkıyor :)

hadi hayırlı olsun

her modelden 5-6 tane var
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Dicklers 7 yıl
Fiyatlari merakla bekliyorum.
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Ginga Bishounen 7 yıl
Bilkom uyuyor sanırım! Ne zaman getirecekler bunlar?
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Recharged 7 yıl
Operatörlerden bu tür cihazlar alanların çoğu iyi bindirimler ile aldıklarının farkında değiller. Nasıl olsa internet paketi ve aylık faturama yansıyan taksitle ödeyeceğim diye alıyorlar. Umarım fiyatlarda düzenleme yaparlar.
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Dexter61 7 yıl
İncelememe az kaldı bu makinayı :D
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sconosciuto 7 yıl
tanesine 3000 tl veren olduktan sonra ipad 10 da gelir merak etmeyin
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dogangoxel 7 yıl
Simdiden kapisinda beklemeye baslayin ... :)
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Escapetolife 7 yıl ekrem71
ekrem71


Yeni iPad ile iPad 2 arasında fiyat farkının olmaması nedeniyle geçen yıl ki gibi 1100TL civarında başlangıç fiyatıyla pazara girmesi bekleniyor. Paketlerin de yine iPad 2 ile benzer seviyelerde olacağı düşünülüyor.


Bilkom getirmediğine göre , Gsm firmaları da 3g-4g harici model satmadığına göre ve 4g li modelin 1100 TL olamayacağına göre bu cümlenin haberle alakası yok.
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oryuken 7 yıl
1 haftasonra arkadaşım gelecek amerikadan.elektronik bişeyler getirtmek istiyorum.ipad 3 getirtme planlarım var.16gb 4gli olan model 629 dolar sizce mantıklı mı oradan getirtmek.3g kullanabilir miyim burada operatörlerle?yoksa gidip wifi mı alıyım?875 liraya denk geliyor
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E_Aydin35 7 yıl
5 Mayıs yakın bir tarih, şunun şurasında 1 hafta falan kaldı, lansman tarihin eve Türkiye'ye giriş tarihine bakılırsa çok geç..
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MrDj 7 yıl
cikali cok oldu daha yenimi geliyor.neden bu ulkeye gec gelir anlamiyorum.trcell kendini att saniyor sanirim.vergilerin etkisi var ama cok fiyat farki koyuyor operatorler.
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Escapetolife 7 yıl
Wifi model almayı düşünenler daha çok bekleyecek heralde !
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