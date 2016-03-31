Yeni iPhone 7 sızıntısı kenardan kenara ekran tasarımını gösteriyor

Apple iPhone 7'nin ön yüzünü gösterdiği iddia edilen yeni bir görüntü sızdırıldı. Şüpheli fotoğraf eğer gerçekse, yeni nesin iPhone'da bir kenardan kenara ekran yer alacak gibi görünüyor. Ancak fotoğrafın Photoshop'tan geçtiğini ya da değiştirildiğini gösteren bazı işaretler var. Üst ve alt çerçeveler ağır şekilde pikselli ve ekranı alt çerçeveden ayıran çizgi olması gerektiği gibi düz değil.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone'daki bir sonraki büyük değişimin 2017 yılında gerçekleştirileceğini söylüyor. O yıl iPhone'da bir AMOLED ekran yer alacak ve iPhone 4'te gördüğümüz cam arka kapak tasarımı geri dönecek. Ayrıca aynı yıl piyasada göreceğimiz iPhone Plus versiyonu 5.8 inçlik bir ekranla gelebilir.

Öte yandan Apple'ın daha büyük bir pile yer açmak için iPhone 7'den kulaklık jakını çıkarmasını bekliyoruz. Ayrıca A10 yonga setinden güç alması beklenen yeni nesil iPhone'da bir çift kamera sistemi de yer alabilir. Tüketicilerin su geçirmez bir tasarım umut ettikleri de bir başka gerçek. Sahte gibi görünen son iPhone 7 sızıntısına aşağı kısımdan göz atabilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-7-photo-leak-shows-edge-to-edge-screen-but-is-most-likely-faked_id79794