Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPhone 7 sızıntısı kenardan kenara ekran tasarımını gösteriyor

Önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 7'yi gösterdiği iddia edilen yeni bir görüntü yayınlandı. Sızdırılan fotoğraf kenardan kenara çerçevesiz ekran tasarımını ortaya koyuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11b
1
40
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple iPhone 7'nin ön yüzünü gösterdiği iddia edilen yeni bir görüntü sızdırıldı. Şüpheli fotoğraf eğer gerçekse, yeni nesin iPhone'da bir kenardan kenara ekran yer alacak gibi görünüyor. Ancak fotoğrafın Photoshop'tan geçtiğini ya da değiştirildiğini gösteren bazı işaretler var. Üst ve alt çerçeveler ağır şekilde pikselli ve ekranı alt çerçeveden ayıran çizgi olması gerektiği gibi düz değil.
KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone'daki bir sonraki büyük değişimin 2017 yılında gerçekleştirileceğini söylüyor. O yıl iPhone'da bir AMOLED ekran yer alacak ve iPhone 4'te gördüğümüz cam arka kapak tasarımı geri dönecek. Ayrıca aynı yıl piyasada göreceğimiz iPhone Plus versiyonu 5.8 inçlik bir ekranla gelebilir.
Öte yandan Apple'ın daha büyük bir pile yer açmak için iPhone 7'den kulaklık jakını çıkarmasını bekliyoruz. Ayrıca A10 yonga setinden güç alması beklenen yeni nesil iPhone'da bir çift kamera sistemi de yer alabilir. Tüketicilerin su geçirmez bir tasarım umut ettikleri de bir başka gerçek. Sahte gibi görünen son iPhone 7 sızıntısına aşağı kısımdan göz atabilirsiniz.
Yeni iPhone 7 sızıntısı kenardan kenara ekran tasarımını gösteriyor
 

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-7-photo-leak-shows-edge-to-edge-screen-but-is-most-likely-faked_id79794 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bozok_53_45 3 yıl en beğenilen
hayaller çeerçevesiz kasa gerçekler yüzde 60:((
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kalburabastı Tatlısı 3 yıl
Bu resmi bekliyordum
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kılıç-61 3 yıl
Bunun ustune iphone yazsalar milyonlarca insan almak icin siraya girer
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-6AEF290E0 3 yıl
Fake olduğu belli de, şu oval tasarımdan kutu tasarıma tekrar geri dönülmeli bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zxss 3 yıl
Apple her yeni nesilde tasarımı değiştiriyor.Fake bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 3 yıl
fiyatıda en düşük 4.000'den başlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 3 yıl
ne iPhone bee sızdırmaya başladı s.d.b.e secenekleriyle satılır artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
yok böle
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
yok böle
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Off en seksi tasarim bu olsa gerek 😄😄
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Bırakın kenardan kenara ekranı, mevcut tasarımın tepeden tırnağa değişmesi gerekiyor! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amore 3 yıl
Çakma sızıntı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leventtr 3 yıl
En son ıphone 5 de bu şekılde çıkıyodu eski bir konsept
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 3 yıl
herkes marka fanatiği yorumlarını yapıyor da bir kişi ben bu haberi yabancı kaynakta gördüm photoshop'lu demiyor. tebrik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Roark 3 yıl
Kaynak linkine bakın: /news/Apple-iPhone-7-photo-leak-shows-edge-to-edge-screen-but-is-most-likely-faked_id79794
linkte bile fake diye yazıyor, bunu sözüm ona tr nin en büyük teknoloji sitesi haber olarak veriyor. neden? bir kaç tık fazla alacaklar. yazık.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 3 yıl
İyi de kenarda siyah bir çerçeve olmadığını nerden biliyorsunuz? Ekran kapalı sonuçta. Açıldığı an kenarda siyah bir çerçeve varsa ne olacak :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10996 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fotoğraf, iphone 7 ve
6 etiket daha resim sızıntı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Blackberry Priv için Marshmallow güncellemesi Nisan sonu Mayıs başında geliyor 3 yıl SilverStone’dan sistemlere USB Type-C desteği 3 yıl Samsung Gear ve Galaxy Apps uygulama mağazaları birleşiyor 3 yıl Android'in pazardaki hakimiyeti artarken Windows Phone istikrarını sürdürüyor 3 yıl 2si1 "Duygusal" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl iFixit, iPhone SE'yi parçalarına ayırarak cihazın tamir edilebilirlik puanını belirledi 3 yıl Sanal gerçeklik gözlüklerinin göz sağlığına etkileri 3 yıl Kullanıcı testlerine göre 4.5G’de gerçek hızlar ne oldu? 3 yıl G.Skill’den hız odaklı yeni DDR4 RAM bellekler 3 yıl Samsung Galaxy S7 Olympic Edition iddiaları 3 yıl iOS 9.3 çökme hatası gideriliyor 3 yıl 4.5G ile ilgili bilinmesi gerekenler 3 yıl Tesla'nın ekonomik fiyatlı elektrikli otomobili Model 3 nihayet tanıtıldı 3 yıl Intel Broadwell-EP işlemciler sahneye çıkıyor 3 yıl Cortana yakında Android bildirimlerini de takip edecek 3 yıl MIT'den Wi-Fi şifre sorununu çözecek yeni bir çalışma 3 yıl Samsung’dan yeni amiral gemi modellerine kilit ekranı 3 yıl LG Innotek, 3 kat hızlı kablosuz şarj adaptörü geliştirdi 3 yıl 4.5G hizmete girdi, DonanımHaber forumlarında hız testleri paylaşılıyor 3 yıl Jüpiter'de yaşanan çarpışma, amatör gökbilimciler tarafından görüntülendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni iPhone 7 sızıntısı kenardan kenara ekran tasarımını gösteriyor Sonraki Camı unutun, İşte şeffaf tahtalar 3 yıl AMD’den çift Fiji çekirdekli yeni bir ekran kartı daha 3 yıl 4.5G hakkında merak edilen tüm detaylar 3 yıl 4.5G'nin şirketlere sunacağı fırsatlar 3 yıl Mars'ta sanal bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? 3 yıl Akıllı telefon çipleri Güney Kore sanayisinin toparlanmasını sağladı 3 yıl Acer oyuncu projeksiyon cihazı satışa çıkıyor 3 yıl Foxconn, Sharp’ı resmen bünyesine kattı 3 yıl Google şimdi de sanal sabit telefon işine giriyor 3 yıl Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü 3 yıl Microsoft ve Canonical Linux Bash kabuğunu Windows 10'a getiriyor 3 yıl 4.5G başlıyor: İşte operatör tarifeleri 3 yıl Toyota'dan arabaların ön camları için arttırılmış gerçeklik patenti 3 yıl Tesla Model 3 için çadır kurup kamp yapmaya başladılar 3 yıl FBI başka iPhone'ların şifresinin kırılmasına da yardımcı oluyor 3 yıl Pasaportlar akıllı telefonlarda dijital olarak taşınabilecek 3 yıl Windows 10 oyunları yakında FreeSync, G-Sync ve mod desteği sunacak 3 yıl Google Play Filmler ülkemizde kullanıma açıldı 3 yıl 270 Milyon kullanıcıya ulaşan Windows 10'un büyük güncellemesi yaz aylarında yayınlanacak 3 yıl İlk kurulumdan sonra mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalar ve çözümler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim