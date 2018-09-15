Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPhone'ları 3 boyutlu olarak birbirleriyle ve diğer modellerle karşılaştırın

Hotspot 3D isimli web sitesi sayesinde yeni iPhone modellerini tasarımsal açıdan inceleyebileceğiniz gibi hem birbirleriyle hem diğer markaların telefonları ile karşılaştırabilirsiniz.
8 ay
2,9b
1
22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni iPhone'ların tasarımsal açıdan neler sunduğu konusunda net bir fikir sahibi olmak istiyorsanız Hotspot 3D isimli web sitesi size yardımcı olabilir. Sitede yer alan görselleştirici, iki adet telefonun 3 boyutlu modellerini yan yana karşılaştırmanızı sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone XS ve XS Max yurtdışında satışa sunuldu! Getirme maliyeti ne kadar?"
Hotspot 3D, telefon modellerinin arasına tüm renk seçenekleriyle birlikte iPhone Xs, Xs Max ve XR'yi ekledi. Sitede yer alan 3 boyutlu render'ları dilediğiniz gibi evirip çevirerek ekrandaki iki telefonu karşılaştırabilirsiniz. Işık yansımasının bile uygulandığı 3 boyutlu modeller sanki telefonları gerçek hayatta inceliyormuşsunuz hissiyatı veriyor.

Kredi kartı ile karşılaştırmak da mümkün

Hotspot 3D web sitesi sayesinde yeni iPhone'ların dışında diğer amiral gemisi telefonları da mercek altına alabiliyorsunuz. Bunların arasında Galaxy Note 9, Galaxy S9 serisi, Huawei P20 Pro ve Sony Xperia XA2 Ultra gibi modeller var.
Web sitesindeki görselleştirici telefonların boyutları konusunda fikir sahibi olabilmeniz için bir kredi kartı seçeneği sunuyor. Böylelikle ekrandaki kredi kartının boyutunu referans alarak incelediğiniz modelin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hotspot 3D web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.hotspot3d.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Golden Gate 8 ay en beğenilen
Seneler önce tek elle kullanım önemli. Kocaman telefon mu olur diye reklam yapan firma;
Şimdi anasayfasında yenilik olarak, devasa boyutlu iphone lar mükemmel ekran alanı sunuyor diye reklam yapıyor.
Yorumsuz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Seneler önce tek elle kullanım önemli. Kocaman telefon mu olur diye reklam yapan firma;Şimdi anasayfasında yenilik olarak, devasa boyutlu iphone lar mükemme...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 8 ay Golden Gate
kardes bu adamlar siyasi parti veya devrimci bir grup degil ki sabit ideolojisi olsun.. adamlar kar amaci guden bir sirket. yatirimcilari var bir suru paydaslari var. elbette sirket hedefleri degisir. su sacma sapan argumanlari birakin artik. 10 senedir ayni hikaye.
kardes bu adamlar siyasi parti veya devrimci bir grup degil ki sabit ideolojisi olsun.. adamlar kar amaci guden bir sirket. yatirimcilari var bir suru paydasla...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 8 ay Golden Gate
Haberin var mı bilmiyorum ama onu diyen adam 7 yıl önce öldü
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_turbo_ 8 ay
Evde iPhone koleksiyonum var. 3GS, iPhone4, 4S, 5, SE, i6, 6S vede iPhone X.
Bakiyorumda Apple zamanla tükürdügünü nasil yalamis. Tek elle kullanim inadindan vazgecmis. Ne varki Note serisine rakip bir seri cikarabilmis degil, XS Max ta kalem destegi yok.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scoopi 8 ay
Baktılar yenilik yok, x modelini kaldırdılar

Hele o çentik tam komedi. Ya o çentiğin kenarlarındaki boşluğu sadece pil, wifi vs simgelerine ayır yada çentik koyma. Boynuzlu ekran mı olurmuş. Hem de 10.000 tl
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 8 ay
Bu saatten sonra anca d inceleriz zaten.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 8 ay
Artık sadece 3D bilgisayardan inceleriz bu telefonları :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 8 ay
Operatörle 180 taksit seçeneği gelmezse sitenin trafiği oldukça yüksek olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amonRa 8 ay
bu karşılaştırma sitesi bir harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 8 ay
Bi bitmediniz ya, papagan gibi her iphone haberi altında aynı muhabbet dönüyor. O sözü steve jobs söylemişti, steve jobs öleni 7 yıl olmuş. Teknoloji ve bilim sürekli gelişiyor ve değişiyor. Bugün doğru olan yarın yanlış olabılıyor veya tam tersi.
Sonuçta apple ticari bir firma ve gelen taleplere göre büyük ekranlı model ürettiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 8 ay
O kadar arap isi, kro rengi desekte xs gold bu kez hakikaten hos gorunuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arizaeren 8 ay
Nihayet şu iphonelar hakettiği fiyatlara geldi de artık her çomar alamayacak. Bu sene alırım bi xs max bakarım keyfime. Kusura bakmayın, nasıl herkes rolex takamıyorsa iphone da alamasın bu ülkede. Nasılsa vesteliniz var 😂😂
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RichesMen 8 ay
Boyut işlevsellik ve ele oturma parmakları rahatsız etmeme konusunda iphone hep bir tık önde hakkını vermek lazım. diğer firmalar uzun ince telefonlardan vazgeçmeli. fiyat konusunda yorum yapmayacağım alana helal olsun birde alan mesleğini yazarsa seviniriz..
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arizaeren 8 ay RichesMen
Alacağım, global bir reklam ajansında sanat yönetmeniyim. Her ürünüm apple yapacak bir şey yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2873 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, karşılaştırma ve
8 etiket daha cep telefonu tasarım render 3 boyutlu hotspot 3d Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Avrupa Merkez Bankası'nın bir kripto para planı yok 8 ay NASA, Florence Kasırgası'nın uzaydan görüntülerini yayınladı (VİDEO) 8 ay Yeni iPhone modelleri ile bizleri hayal kırıklığına uğratan 7 şey 8 ay Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Vestel’den teknolojik iş birliği 8 ay 1 Tether = 1 Dolar | Kripto Para Günlüğü 8 ay iPhone XR'ın neden Ekim ayında satışa sunulacağı belli oldu 8 ay Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass’e zam geldi 8 ay Apple Watch 4, AFib hastalığını yüzde 98 oranında doğru teşhis ediyor 8 ay Forza Horizon 4, James Bond araçlarına kavuşuyor 8 ay Mevcut sistemlerden 11 kat daha verimli yenilenebilir enerji sistemi geliştirildi 8 ay Asus Zenfone 5Z kullanıcılarına Android Pie müjdesi! 8 ay Monster'da Bu Hafta - Rise of the Tomb Raider 8 ay 1973 Ford Bronco restore edildi! 8 ay Razer Phone 2’nin resmi tanıtım tarihi açıklandı 8 ay Kalite güvence testlerini geçen LG artık Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi 8 ay Spider-Man Özel Basın Kiti Kutu Açılışı 8 ay ABD, Google'ın Çin planlarını öğrenmek istiyor 8 ay Netflix'in en ucuz olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor 8 ay Hava durumu kanalı, Florence kasırgasını Unreal Engine oyun motoruyla gösterdi 8 ay Nvidia Scanner: Tek tıklama ile otomatik overclock 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni iPhone'ları 3 boyutlu olarak birbirleriyle ve diğer modellerle karşılaştırın Sonraki Google Pixel 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak 8 ay Giyilebilir ultrason cihazı ile kan basıncı çok daha kolay ölçülebiliyor 8 ay Sinekten esinlenerek geliştirilen robot: DelFly Nimble 8 ay Nintendo Switch için kablosuz NES kontrolcüleri duyuruldu 8 ay Star Wars Rivals iptal edildi 8 ay Yeni bir kamera odaklı Samsung telefonu geliyor 8 ay iPhone XS ve XS Max yurtdışında satışa sunuldu! Getirme maliyeti ne kadar? 8 ay Hangeldiyev reklam ajansı sektörde devrim yaratmayı amaç edinmiştir 8 ay Microsoft, Office için Antivirüs özelliğini duyurdu 8 ay Volkswagen Beetle üretimi 2019 yılında sonlanıyor 8 ay Google hata yaptı, Android Pie kullanıcılarının telefonları "Güç Tasarrufu" moduna geçti 8 ay Adata’dan su altında dayanıklı harici HDD 8 ay Yeni iPhone modellerindeki çift SIM sistemi netlik kazandı 8 ay Huawei'nin 7.12 inçlik deri kaplamalı akıllı telefonu TENAA'da listelendi 8 ay SpaceX, Ay'a gidiyor: İlk Ay turistiyle anlaşmaya varıldı 8 ay Ford Galaxy ve S-Max'e yeni dizel seçenekler eklendi 8 ay iPhone modellerinde 4GB RAM dönemi 8 ay Windows 10 üçüncü taraf tarayıcı kurarken de uyaracak 8 ay Apple Watch 4 için kötü haber: EKG özelliği tüm ülkelerde kullanılamayacak 8 ay Volvo, sürücü kabini olmayan elektrikli ve otonom tırını tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim