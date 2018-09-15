Yeni iPhone'ları 3 boyutlu olarak birbirleriyle ve diğer modellerle karşılaştırın

Yeni iPhone'ların tasarımsal açıdan neler sunduğu konusunda net bir fikir sahibi olmak istiyorsanız Hotspot 3D isimli web sitesi size yardımcı olabilir. Sitede yer alan görselleştirici, iki adet telefonun 3 boyutlu modellerini yan yana karşılaştırmanızı sağlıyor.

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Hotspot 3D, telefon modellerinin arasına tüm renk seçenekleriyle birlikte iPhone Xs, Xs Max ve XR'yi ekledi. Sitede yer alan 3 boyutlu render'ları dilediğiniz gibi evirip çevirerek ekrandaki iki telefonu karşılaştırabilirsiniz. Işık yansımasının bile uygulandığı 3 boyutlu modeller sanki telefonları gerçek hayatta inceliyormuşsunuz hissiyatı veriyor.

Kredi kartı ile karşılaştırmak da mümkün

Hotspot 3D web sitesi sayesinde yeni iPhone'ların dışında diğer amiral gemisi telefonları da mercek altına alabiliyorsunuz. Bunların arasında Galaxy Note 9, Galaxy S9 serisi, Huawei P20 Pro ve Sony Xperia XA2 Ultra gibi modeller var.

kredi kartı seçeneği sunuyor. Böylelikle ekrandaki kredi kartının boyutunu referans alarak incelediğiniz modelin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hotspot 3D web sitesine Web sitesindeki görselleştirici telefonların boyutları konusunda fikir sahibi olabilmeniz için birseçeneği sunuyor. Böylelikle ekrandaki kredi kartının boyutunuincelediğiniz modelin büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hotspot 3D web sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www.hotspot3d.com/