Yeni jenerasyon Apple TV, iFixit'in son konuğu oldu

Kısa süre önce internet sitesini Türkçe dil desteğiyle güncelleyen iFixit, Apple iPad Mini 4 sonrası yeni jenerasyon Apple TV'yi de masaya yatırdı.

Belirli başlı detaylarına burada yer verdiğimiz Apple TV 4, iFixit ekibi tarafından 13 adıda açıldı ve 10 üzerinde 8 puan alarak ilginç bir sonuçla tamirinin kolay olduğu cihazlar arasında yerleşti. Süreç ile bazı önemli teknik detayları da ortaya çıkan cihaz, gücünü çift çekirdekli 64-bit A8 işlemciden alıyor ve bünyesinde 2GB LPDDR3 SD RAM bulunuyor. Hareket algılama özelliğine ve dokunmatik yüzeye sahip kumandanın merkezini ARM Cortex-M3 MCU işlemci birimi oluştururken, Siri dahil diğer diğer işlemler için gereken enerji ise 410 mAh'lık bataryadan geliyor. Apple'a göre bu batarya birkaç ay aktif kullanım süresi sağlıyor.

İçin açma sürecinde olumlu olarak modüler gövde yapısı, güç kaynağının ayrı olarak değiştirilebiliyor olması, standart vida kullanılması, yeni geliştirilen kumandanın yapıştırıcı ile tutturulması ancak geniş boşluk alanıyla içini açmanın kolay olması ve yine kumanda içinde batarya ile Lightning bağlantısının birbirine yapıştırması ancak bozulma durumda kolay şekilde değiştirilmesi yorumları alan 4. jenerasyon Apple TV, tek olumsuz yorumu ise herşeyin anakart üzerine sabitlenmiş olmasıyla aldı.

iFixit tarafından Apple TV 4 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. İçini açma sürecini ise aşağıda yer alan bağlantı üzerinde adım adım görebilirsiniz.

https://tr.ifixit.com/Teardown/Apple+TV+4th+Generation+Teardown/49046