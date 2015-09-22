Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni jenerasyon Apple TV, iFixit'in son konuğu oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
3
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Yeni jenerasyon Apple TV, iFixit'in son konuğu oldu
Kısa süre önce internet sitesini Türkçe dil desteğiyle güncelleyen iFixit, Apple iPad Mini 4 sonrası yeni jenerasyon Apple TV'yi de masaya yatırdı.
Belirli başlı detaylarına burada yer verdiğimiz Apple TV 4, iFixit ekibi tarafından 13 adıda açıldı ve 10 üzerinde 8 puan alarak ilginç bir sonuçla tamirinin kolay olduğu cihazlar arasında yerleşti. Süreç ile bazı önemli teknik detayları da ortaya çıkan cihaz, gücünü çift çekirdekli 64-bit A8 işlemciden alıyor ve bünyesinde 2GB LPDDR3 SD RAM bulunuyor. Hareket algılama özelliğine ve dokunmatik yüzeye sahip kumandanın merkezini ARM Cortex-M3 MCU işlemci birimi oluştururken, Siri dahil diğer diğer işlemler için gereken enerji ise 410 mAh'lık bataryadan geliyor. Apple'a göre bu batarya birkaç ay aktif kullanım süresi sağlıyor.
İçin açma sürecinde olumlu olarak modüler gövde yapısı, güç kaynağının ayrı olarak değiştirilebiliyor olması, standart vida kullanılması, yeni geliştirilen kumandanın yapıştırıcı ile tutturulması ancak geniş boşluk alanıyla içini açmanın kolay olması ve yine kumanda içinde batarya ile Lightning bağlantısının birbirine yapıştırması ancak bozulma durumda kolay şekilde değiştirilmesi yorumları alan 4. jenerasyon Apple TV, tek olumsuz yorumu ise herşeyin anakart üzerine sabitlenmiş olmasıyla aldı.
iFixit tarafından Apple TV 4 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. İçini açma sürecini ise aşağıda yer alan bağlantı üzerinde adım adım görebilirsiniz. 
Yeni jenerasyon Apple TV, iFixit'in son konuğu oldu
 

Apple TV 4th Generation Teardown


https://tr.ifixit.com/Teardown/Apple+TV+4th+Generation+Teardown/49046 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
adamların parçalamadıgı şey kalmadı kimsenin cürret edip sökemedigini yapıyorlar helal olsun ne diyelim...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 4 yıl kadirirdem
adamlar zaten parçalamak zorunda türkiyede bilinmiyor ama yurtdışında her türlü iphone parçası tamir setleri vs. satıyorlar yani canlıyı görmeleri lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
robustt 4 yıl
Nasıl Türkçeye çevirmişler öyle. Google translate bile bunların çevirisinden daha iyisini yapardı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl iPhone 6s ailesi ne kadar hızlı: Apple A9 işlemci performans analizi 4 yıl Panasonic akıllı yatak odası ön inceleme videosu "Sağlık, güzellik ve rahatlık..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim