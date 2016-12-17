Yeni nesil G20 kasa kodlu BMW 3 Serisi test esnasında görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni nesil BMW 5 Serisi sonrası gözler firmanın orta segment modeli 3 Serisinin yenisini çevrilmiş durumda. Şu anki güncel F30 kasanın yerini alacak olan 2019 model G20 kasa 3 serisinin 2017 sonu yada 2018 başında tanıtılması bekleniyor. Her şey düşünüldüğünde, halen oldukça uzun zaman ve ayrıntılar kıt olmasına rağmen, bazı beklentileri bir araya getirirken karanlıkta değiliz.

Şu anki noktada yeni modelde düşürülmüş ağırlık, büyütülmüş boyutlar, daha fazla güç, bir takım otonom sürüş özellikleri ve M tarzı bir performansın bizi karşılayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kompakt lüks sedanların standartlarını belirleyen modellerden olan 3 Serisi, bugünlerde Mercedes-Benz C-Serisi, Audi A4 ve Jaguar XE tarafından oldukça sert rekabetle karşı karşıya. Bu durum karşısında BMW'nin, yeni nesil modelle rekabete güçlü bir karşılık vermesi gerekiyor.

Daha öncesinde Ocak ayında karlı arazi testlerinde ve Ağustos ayında yol testinde kamuflajlı olarak karşımıza çıkan yeni G20 3 serisi, geçtiğimiz günlerde test sırasında tekrar kameralara yakalandı. Önceki test araçlarından farklı olarak bu seferkinde M Sport donanım paketiyle karşımıza çıkan araç, modelin daha sportif olan bu paketiyle ilgili bazı ipuçları veriyor.

Önceki test araçlarından farklı olarak ön tamponunda daha geniş ızgaralar bulunurken sağ ızgaranın üstünde göz benzeri bir sensör göze çarpıyor. Bu sensörün daha önceki iddialarda yer alan otonom sürüşün 3 serisinde de sunulacağı tezini oldukça güçlü hale getirdiği söylenebilir. Bunların yanısıra önceki test araçlarına göre daha alçak olan araç bu durumu daha sportif süspansiyon sistemine borçlu.

Son olarak aracın arka kısmına bakacak olursak sportiflik açısından bagaj üstü ince bir lip spoyler görülürken tamponun sağ alt kısımda başka bir sensör için açıklığın varlığı da göze çarpıyor. Tamponun alt kısmında egzozların arasında ufak bir difüzör yer alırken, kamuflaj altında belli belirsiz olarak arka aydınlatmanın da yeni modelde LED sistemden oluştucağı görülebiliyor.

http://www.topspeed.com/cars/bmw/2019-bmw-3-series-ar172260.html