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Yeni nesil G20 kasa kodlu BMW 3 Serisi test esnasında görüntülendi

Yeni 5 serisi lansmanı sonrası hazırlıklarını 3 serisi üzerine yoğunlaştıran BMW cephesinde yeni aracın testleri devam ediyor. 3 serisi geçtiğimiz gün M Sport donanımla kameralara yakalandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni nesil BMW 5 Serisi sonrası gözler firmanın orta segment modeli 3 Serisinin yenisini çevrilmiş durumda. Şu anki güncel F30 kasanın yerini alacak olan 2019 model G20 kasa 3 serisinin 2017 sonu yada 2018 başında tanıtılması bekleniyor. Her şey düşünüldüğünde, halen oldukça uzun zaman ve ayrıntılar kıt olmasına rağmen, bazı beklentileri bir araya getirirken karanlıkta değiliz.
Şu anki noktada yeni modelde düşürülmüş ağırlık, büyütülmüş boyutlar, daha fazla güç, bir takım otonom sürüş özellikleri ve M tarzı bir performansın bizi karşılayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kompakt lüks sedanların standartlarını belirleyen modellerden olan 3 Serisi, bugünlerde Mercedes-Benz C-Serisi, Audi A4 ve Jaguar XE tarafından oldukça sert rekabetle karşı karşıya. Bu durum karşısında BMW'nin, yeni nesil modelle rekabete güçlü bir karşılık vermesi gerekiyor.
Daha öncesinde Ocak ayında karlı arazi testlerinde ve Ağustos ayında yol testinde kamuflajlı olarak karşımıza çıkan yeni G20 3 serisi, geçtiğimiz günlerde test sırasında tekrar kameralara yakalandı. Önceki test araçlarından farklı olarak bu seferkinde M Sport donanım paketiyle karşımıza çıkan araç, modelin daha sportif olan bu paketiyle ilgili bazı ipuçları veriyor.
Önceki test araçlarından farklı olarak ön tamponunda daha geniş ızgaralar bulunurken sağ ızgaranın üstünde göz benzeri bir sensör göze çarpıyor. Bu sensörün daha önceki iddialarda yer alan otonom sürüşün 3 serisinde de sunulacağı tezini oldukça güçlü hale getirdiği söylenebilir. Bunların yanısıra önceki test araçlarına göre daha alçak olan araç bu durumu daha sportif süspansiyon sistemine borçlu.
Son olarak aracın arka kısmına bakacak olursak sportiflik açısından bagaj üstü ince bir lip spoyler görülürken tamponun sağ alt kısımda başka bir sensör için açıklığın varlığı da göze çarpıyor. Tamponun alt kısmında egzozların arasında ufak bir difüzör yer alırken, kamuflaj altında belli belirsiz olarak arka aydınlatmanın da yeni modelde LED sistemden oluştucağı görülebiliyor.

http://www.topspeed.com/cars/bmw/2019-bmw-3-series-ar172260.html Yorum Yaz
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SPECIALIZED 2 yıl en beğenilen
Farları incelte incelte 2 kasa sonra far kalmayacak.
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SHIHAD 2 yıl
Şu farları inceltip uzatmakta ne buluyorlar anlamıyorum
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senjido 2 yıl
araca genişlik algısı katıyor
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Kalsiyum 17 2 yıl
görüntüsünün nasıl olacağını biliyoruz, 5' i biraz kısalt; biraz daralt ve biraz da kırp. Al sana 3.
Merak ettiğim şey motorları ve sonrasında ise TR fiyatları benim de.
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cihanair 2 yıl
bizi sadece 1.5 dizel güçlü bir motor ilgilendiriyor inşallah gelir
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BekirTemel 2 yıl
Small 5
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allstar34 2 yıl
Sensör deliği dediğiniz yerler çeki demirinin bağlantı noktaları :D Test araçları çekici üzerinde getirilip götürülüyor.
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redbul_540 2 yıl
320d 300 bin lira olmuş yeni kasayı bosversinler kasayla maksatla problemimiz yok bizim suanki gayet güzel.Fiyatı indirsinler.
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aycibin 2 yıl redbul_540
redbul_540
320d 300 bin lira olmuş yeni kasayı bosversinler kasayla maksatla problemimiz yok bizim suanki gayet güzel.Fiyatı indirsinler.

euro dolar karşısında paran hergün değer kaybediyor araç zamlanıyor
hükümet tüm ötv'yi artırdı araç zamlanıyor
galerilerin mülk sahipleri kiraları dolar'a endeksli istiyor araç zamlanıyor
bitli astra bile olmuş 100bin.distribütor napsın?
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JanKlod 2 yıl
Anasını sattımın dünyasında şöyle otomobillere sahip olamadıktan sonra geriye ne kalırki
Yine duygusala bağladım e tabi en az 2,3 saattir bmw,mercedes tarzı araçları sahibindende olsun youtubede olsun bakınca bir kötü oluyor insan.
Ulan inşaat mühendisi olunca şöyle 2 cabrio tarzı alırız diyoduk,mübarek zamların ardı arkası kesilmiyor hayal olacak gibi.
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5EVEN 2 yıl
Şu alman markalarının yeni araçlarını kamuflajla kaplamasına hastayım, tasarım olarak eskisinden hiçbir farkları olmuyor zaten.
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Ken Block43 2 yıl
Jaguar varken çöp bmw'ye hayatta para yatırmam
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anakin_skyrunner 2 yıl
Farlari incelte incelte Hande yenere benzetmisler arabayi.Yetis ya e30 yetis ya 40.yil..
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kadirirdem 2 yıl
bende arkadaşlara katılıyorum her şey iyi hoş'da farları inceltmek nedir ?
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