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Yeni nesil Mercedes-AMG A45 en az 400 beygir olacak

Bir süredir iddialara konu olan yeni nesil A45'ın 400 beygir üzeri bir güce sahip olacağı Mercedes-AMG patronu tarafından onaylandı. Hot hatchin detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Car Advice'a demeç veren Mercedes-AMG patronu Tobias Moers, yeni nesil A Serisinin hot hatch versiyonunun geliştirme aşamasında olduğunu ve aracın en az 300 kW (402 bg) güçte olacak şekilde geliştirildiğini belirtti. Tabi bu durum aracın sedan kardeşi olan CLA için de geçerli.
Rakiplerini göz ederek yeni standartın 300 kW'nın üzerinde olduğunu belirten yönetici, firmanın aracın elektrikli bir kompresör ekleme planlarının olduğunu da söylüyor.
Yeni A45'in 400 beygir üzeri olacağı söylentileri birkaç yıl öncesine dayanırken, Moers o dönemde gelecek modellerinin segmentteki en güçlü modeller olacağı sözünü vermişti. Geçtiğimiz yıl çıkan iddialara göre 9-ileri çift kavramalı bir şanzımanla gelmesi beklenen aracın 0-100 hızlanma verisinin 4 saniyenin altında olması bekleniyor.

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10ff 2 yıl en beğenilen khytr89
khytr89
Baz motor yine renonun motoru ise artik yolda kalan mercedes a45 lere bol bol rastlariz :)

renault 'un motorlari araclarindan daha basarilidir.
khytr89Baz motor yine renonun motoru ise artik yolda kalan mercedes a45 lere bol bol rastlariz :)renault 'un motorlari araclari...
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rorschach_ 2 yıl khytr89
khytr89
Baz motor yine renonun motoru ise artik yolda kalan mercedes a45 lere bol bol rastlariz :)

Keşke mercedes motor satın alırken sana sorsaymış. Eminim sen daha iyisini yapardın.
khytr89Baz motor yine renonun motoru ise artik yolda kalan mercedes a45 lere bol bol rastlariz :)Keşke mercedes motor satın alı...
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shintai 2 yıl
Orjinal kaynakta "2.0 litre turbo benzinli motor yerini 3.0 litre sıralı 6 silindirli yeni bir motora bırakacak." gibi bir ifade yok.
Aynı hacimdeki (2.0 litre) motorla devam edilecek.
3.0 litre nereden çıktı?
Orjinal kaynakta "2.0 litre turbo benzinli motor yerini 3.0 litre sıralı 6 silindirli yeni bir motora bırakacak." gibi bir ifade yok.Aynı hacimdeki (2.0 l...
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haberelectro 2 yıl
Yara yara yola devam ediyor merso. Rakipler yerinde sayıyor.
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senersongur 2 yıl
Umarım çift turbolu 1.6 ünite olur. Bu sayede uygun fiyata insanımız A45 AMG sahibi olur.
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V4LKyR 2 yıl
Elektrikli bir kompresor oldukca ilginc olacak. :)
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TheCaliph_ 2 yıl
Beyler Olaysiz dagilalim bizlik bir sey yok
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khytr89 2 yıl
arkadaşlar orda hiciv yaptım mercedes gibi dev ve kaliteli motor üreticisine. reno motoru dediğiniz benzin dizel ne kadar bakımını zamanından öncede yaparsan yap fark etmez 300.000km den sonra at çöpe ama bakımlı mercedes motorları (özellikle w124 deki om603 e hayranım) 1.000.000km yi devirmektedir.
yoksa a45 zaten benzinli bir araç renodan da k9k dizel motor aldıklarını biliyorum.
fark ettiyseniz baz aldıkları motor reno motoru mu demişim ve taşlama yapmışım, umarım anlatabilmişimdir. citan vakası ise tam bir rezaletti.
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Legolas246 2 yıl khytr89
1.5 dci clio'yu taksi olarak 630k km kullanmış akrabam var hocam. Ben de dayanıklılık konusunda sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum.
Yalnız mercedes a'daki motor beygir gücü olarak kesinliklike yetersiz ve keyifsiz. O konuda haklı olabilirsiniz.
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TEPEE PREMİUM PACK 2 yıl
adamların altyapısı oldukça müsait..
1.6 litreden 1000 hp yaklaştıklarını düşündüğümüzde
herşey mümkün
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kadirirdem 2 yıl
Yakıtı su gibi içecek diyorsunuz yani.
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ciddi kedi 2 yıl
şu 9 ileri efsane ya. 200 gibi hızlarda bile 9a alsan devir düşük kalıyor. uzun yolda bağla cruise..
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gesi bağları 2 yıl
Alfa'nın modellerindeki "sınıfının en hızlı otomobili olma hedefi" c segment için geçerli olmayacak gibi. Merco çok etkili bir araç yapacak anlaşılan. Alfadan Giulietta için sağlam bir hot hatch bekliyorum açıkçası.
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