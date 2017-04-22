Yeni nesil Mercedes-AMG A45 en az 400 beygir olacak

Geçtiğimiz günlerde Car Advice'a demeç veren Mercedes-AMG patronu Tobias Moers, yeni nesil A Serisinin hot hatch versiyonunun geliştirme aşamasında olduğunu ve aracın en az 300 kW (402 bg) güçte olacak şekilde geliştirildiğini belirtti. Tabi bu durum aracın sedan kardeşi olan CLA için de geçerli.

Rakiplerini göz ederek yeni standartın 300 kW'nın üzerinde olduğunu belirten yönetici, firmanın aracın elektrikli bir kompresör ekleme planlarının olduğunu da söylüyor.

Yeni A45'in 400 beygir üzeri olacağı söylentileri birkaç yıl öncesine dayanırken, Moers o dönemde gelecek modellerinin segmentteki en güçlü modeller olacağı sözünü vermişti. Geçtiğimiz yıl çıkan iddialara göre 9-ileri çift kavramalı bir şanzımanla gelmesi beklenen aracın 0-100 hızlanma verisinin 4 saniyenin altında olması bekleniyor.