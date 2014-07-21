Yeni nesil Moto G internete sızdırıldı





Motorola'nın tarihindeki en başarılı satışları yapan akıllı telefonu olarak ün yapan Moto G, mütevazi donanımı yanında en son Android sürümünü sunması ile de dikkat çekiyordu. Sızan bilgilere göre yeni nesil Moto G modeli de yolda.





İnternete sızdırılan bilgilerde 1068 XT kod adına sahip olan cihaz ilk nesil Moto G tasarımından çok fazla farklılaşmıyor. Donanım itibariyle de pek farklı olduğu söylenemez.





İkinci nesil Moto G modeli 720p çözünürlükte bir ekran sunarken, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ve Adreno 305 grafik birimi ile gelecek. Arka kısımda 8MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, çift SIM desteği de mevcut. Yeni nesil Moto G'nin döneme göre Android 4.4.x veya Android L sürümlerinden biri ile geleceği veya güncelleneceği tahmin ediliyor.





Motorola tepe yöneticisi Dennis Woodside yıl içerisinde çok daha ucuz modellerin müjdesini vermişti. Bu bakımdan ikinci nesil Moto G modelinin 100$'a yakın bir fiyatlandırma ile raflara çıkabileceği belirtiliyor. Henüz yeni modelin çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi mevcut değil.

http://www.androidheadlines.com/2014/07/motorola-moto-g2-image-specs-leaked.html