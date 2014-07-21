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Yeni nesil Moto G internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil Moto G internete sızdırıldı

Motorola'nın tarihindeki en başarılı satışları yapan akıllı telefonu olarak ün yapan Moto G, mütevazi donanımı yanında en son Android sürümünü sunması ile de dikkat çekiyordu. Sızan bilgilere göre yeni nesil Moto G modeli de yolda.

İnternete sızdırılan bilgilerde 1068 XT kod adına sahip olan cihaz ilk nesil Moto G tasarımından çok fazla farklılaşmıyor. Donanım itibariyle de pek farklı olduğu söylenemez. 

İkinci nesil Moto G modeli 720p çözünürlükte bir ekran sunarken, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti ve Adreno 305 grafik birimi ile gelecek. Arka kısımda 8MP çözünürlükte bir kamera yer alırken, çift SIM desteği de mevcut. Yeni nesil Moto G'nin döneme göre Android 4.4.x veya Android L sürümlerinden biri ile geleceği veya güncelleneceği tahmin ediliyor. 

Motorola tepe yöneticisi Dennis Woodside yıl içerisinde çok daha ucuz modellerin müjdesini vermişti. Bu bakımdan ikinci nesil Moto G modelinin 100$'a yakın bir fiyatlandırma ile raflara çıkabileceği belirtiliyor. Henüz yeni modelin çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi mevcut değil.  

http://www.androidheadlines.com/2014/07/motorola-moto-g2-image-specs-leaked.html Yorum Yaz
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gokhans19 5 yıl en beğenilen
Bize 699dan falan anca gelir. Amerikada millet 1 günlük maaşıyla telefon alıyor biz 20 günlük maaşla.
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Mr.Hahn13 5 yıl
150$lardan felan cikarsa 500-600 tl arasinda ulkemizde satilir. Gene moto g orta sengmebti domine eder
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SteveMeade 5 yıl
Snapdragon 400.. Bir zamanların E250 si gibi herkeste olucak bu gidişle
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ztalan 5 yıl
Kamera, hafıza kartı, bir de sanal tuşu guncellesinler yeterdi yahu.
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furkann20 5 yıl
Motorola'nın yeniden şahlanması en çok kullanıcıya yaradı. Alternatif iyidir . Özellikle sağlam bir tepe modeliyle gelmesini bekliyoruz...
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Ans Destroyer 5 yıl
fiyatlandırmada çok iyi gidiyor
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szr1907 5 yıl
aynı işlemci ve gpu yeterli. 2gb ram sd kart desteği ve iyi bir kamera olursa beklemeye değer.
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mike4peace 5 yıl
ekran boyutu da aynı mı acaba? motorolaya hayranlık beslemeye başlıyorum, "telefon" dediğin böyle bir şey olur, cebimizde bilgisayar gezdirmiyoruz
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Kullanman 5 yıl
New generation olarak 8 mp kamera dışında moto g 1 den farkı nedir? Ben anlayamadım.
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Lightr 5 yıl
S600 koyanı dövüyorlar mı?
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General. 5 yıl
S600 ve 2Gb ram ile gelseydi keşke.
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Batterx One 5 yıl General.
Hepimizin istegi bu olurdu. Ancak 100 dolar gibi bir fiyattan çıkacak cihaz hakkında konuştuğumuzu ele alırsak bu donanımı koymayı akıllarından bile gecirmemislerdir. Eger koysalardi android dünyasında sınırları belirleyen bir cihaz olurdu. Unutmayın bir de moto x var bu donanımı moto x te göreceğiz gibime geliyor.
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Grkwnxs 5 yıl
64 bitlik snapdragon 410 ile gelseydi keşke pek bir fark olmamış birinci nesil ile arasında
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anlakpnrr 5 yıl
Motorola is dead
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Rainbow6 5 yıl
Işlemciyi değiştirmemiş enteresan zaten s400 ve 305 vardi bu islemci orta seviye hafiften kasar ama kasımkasım kasmaz abartmaya gerek yok ustelik android 4,3 optimizasyonu cok iyidir yani software hizlandirici uyumu iyidir sadece oyun meraklilari icin iyi degil onlarda zaten ucuz telefona bakmasinlar
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Master_Evil 5 yıl
o donanıma 720p iyi aslında
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grid2 5 yıl
Kamerayı güncellemeri çok iyi olmuş. moto g nin göze çarpan en büyük eksiği.
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