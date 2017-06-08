Yeni nesil Volkswagen Polo, 16 Haziran'da tanıtılıyor

Volkswagen'den yapılan resmi duyuruya göre yeni nesil Polo, 16 Haziran TSİ 12:00'da Berlin'de gerçekleştirilecek etkinlikle dünyaya tanıtılacak. Bu ayın ilerleyen günlerinde üretime girecek olan araç kardeş modeli Seat Ibiza'nın da olduğu gibi Volkswagen Grubunun MQB A0 platformu üzerine inşa edilecek.

Daha önce pek çok kez hafif kamuflajlı olarak karşımıza çıkan yeni Polo'da eskisine oranla çok fazla bir tasarımsal değişim bulunmayacak. Güncel modele oranla ölçülerinin büyümesi beklenirken, bu durum sonucunda yeni Polo'nun daha geniş bir iç alan sunacağını söyleyebiliriz.

Markanın 3 ve 4 silindirli motorlarının yer alacağı yeni araçta 1.5 litrelik TSI Evo 130 bg ve 150 bg'lik motorların yanı sıra 1.0 litrelik 115 beygirlik motorun da yer alması bekleniyor. Daha önceden de olduğu gibi Volkswagen amblemini taşıyan Polo'nun Seat Ibiza'ya göre daha iyi bir iç malzeme kalitesine sahip olacağını bekleyebiliriz. Boyut olarak öncesine oranla araç her ne kadar büyüyecek olsa da yeni platformun getirisi olarak daha hafif olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Ford'un yeni Fiesta ST'yi tanıtmasına karşılık olarak yeni Polo GTI'ın da yakın bir tarihte karşımıza çıkması beklenirken, yeni hot hatch'te daha önce Golf GTI'da yer alan 2.0 litre 200 beygirlik motorun bulunacağı iddia ediliyor.