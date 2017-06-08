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Yeni nesil Volkswagen Polo, 16 Haziran'da tanıtılıyor

42 yıllık üretim tarihinde toplamda 14 milyon satışa ulaşan, Volkswagen Polo önümüzdeki hafta 6. nesile geçiş yapıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'den yapılan resmi duyuruya göre yeni nesil Polo, 16 Haziran TSİ 12:00'da Berlin'de gerçekleştirilecek etkinlikle dünyaya tanıtılacak. Bu ayın ilerleyen günlerinde üretime girecek olan araç kardeş modeli Seat Ibiza'nın da olduğu gibi Volkswagen Grubunun MQB A0 platformu üzerine inşa edilecek.
Daha önce pek çok kez hafif kamuflajlı olarak karşımıza çıkan yeni Polo'da eskisine oranla çok fazla bir tasarımsal değişim bulunmayacak. Güncel modele oranla ölçülerinin büyümesi beklenirken, bu durum sonucunda yeni Polo'nun daha geniş bir iç alan sunacağını söyleyebiliriz.
Markanın 3 ve 4 silindirli motorlarının yer alacağı yeni araçta 1.5 litrelik TSI Evo 130 bg ve 150 bg'lik motorların yanı sıra 1.0 litrelik 115 beygirlik motorun da yer alması bekleniyor. Daha önceden de olduğu gibi Volkswagen amblemini taşıyan Polo'nun Seat Ibiza'ya göre daha iyi bir iç malzeme kalitesine sahip olacağını bekleyebiliriz. Boyut olarak öncesine oranla araç her ne kadar büyüyecek olsa da yeni platformun getirisi olarak daha hafif olacak.
Geçtiğimiz haftalarda Ford'un yeni Fiesta ST'yi tanıtmasına karşılık olarak yeni Polo GTI'ın da yakın bir tarihte karşımıza çıkması beklenirken, yeni hot hatch'te daha önce Golf GTI'da yer alan 2.0 litre 200 beygirlik motorun bulunacağı iddia ediliyor.

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dr20mouse 2 yıl en beğenilen


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Storm Raider 2 yıl dr20mouse
Yeni kasa konularının vazgeçilmezi Süreyya ablamıza teşekkür ediyoruz
1 Yanıt Yanıtla +67
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doblocu_ 2 yıl
Adamlar başarılı. Laf yok vw'ye. Adamlar 10 senedir aynı arabayı "yeni" diye satıyor ve satış rekoru kırıyor

Asıl alanlar enteresan
Adamlar başarılı. Laf yok vw'ye. Adamlar 10 senedir aynı arabayı "yeni" diye satıyor ve satış rekoru kırıyorAsıl alanlar enteresan...
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Yanıtla +52
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1 Avatar
odeon99 2 yıl
Volkswagen arabaları süper
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yalnız_adam11 2 yıl
Açık ara Vw nin en itici arabası.
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Yalan Söylemeyen Adam 2 yıl
Hersene aynı konuya acaba değişmişmidir diye giriyorum sonrası hüsraaan .
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Engin Cann 2 yıl
VW'lerin tipini eleştirmeyi bırakın artık. Adamların felsefesi bu. Her zevkin herkesin beğenebileceği zayıflıkları olmayan arabalar yapmaya çalışıyolar. Arabaların tipleri benzer ama tamamen farklı arabalar kimse niye bunu konuşmuyor ? VW'nin olayı bu.
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Onurmsq 2 yıl
Oo cop tanitiliyor demek.
Hayirli olsun
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dededere123 2 yıl Onurmsq
Aracınızı çok merak ettim buna çöp dediginize göre you must be rich
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dededere123 2 yıl
Bu araç fiyatını hakeden yegane araçtır
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dededere123 2 yıl
2006 2005 model golf sıfır astradan daha konforlu marka kalitesi ortada yok efendim aynı fiyata dolu astra alırmış falan fistan geç bunları apaçık imkan olsa herkes vw ye biner net hatta ben yeni kasa passatı fiyat performans olarak görüyorum araç bmw 5 serisi ile kapışır ( en full olanı)
3 Yanıt Yanıtla
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tasshelhoff 2 yıl dededere123
dededere123
2006 2005 model golf sıfır astradan daha konforlu marka kalitesi ortada yok efendim aynı fiyata dolu astra alırmış falan fistan geç bunları apaçık imkan olsa herkes vw ye biner net hatta ben yeni kasa passatı fiyat performans olarak görüyorum araç bmw 5 serisi ile kapışır ( en full olanı)

sonra bu ülkede vw hayranlığı değişik safalara ulaştı diyince tepki alıyoruz.
arkadaş standart d segmenti araç ile; premium e segmenti aracı bir tutuyor.
sonra apple/vw ye neden tepki gösteriliyor.
işte bu sebepten.
hayırlı günler.
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john mclane 2 yıl dededere123
Bmw 5 serisi ile kapışır dediniz ya, film koptu o anda 😂😂
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lojistisyen 2 yıl dededere123
dededere123
2006 2005 model golf sıfır astradan daha konforlu marka kalitesi ortada yok efendim aynı fiyata dolu astra alırmış falan fistan geç bunları apaçık imkan olsa herkes vw ye biner net hatta ben yeni kasa passatı fiyat performans olarak görüyorum araç bmw 5 serisi ile kapışır ( en full olanı)

Ben de seni ciddiye alıp cevap vermişim, keşke önce bu mesajını görseydim.
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happymtl 2 yıl
İşim gereği yılda 60.000 km yol yapıyorum. C ve B segmenti birçok arabayı kullandım.2015 ve halen 2017 olmak üzere 2 adet Polo comfortline TDI dsg kullandım, kullanıyorum.
Gerçekten küçük geliyor bazen ve tip olarakta maalesef yakışıklı bir araç değil. Ancak gerek malzeme kalitesi gerekse bu sınıftan beklenmeyecek yol tutuşu olsun emsallerinden ayrılıyor. Hatta malzeme kalitesi ve yol tutuş konusunda bir üst segment olmasına rağmen Fluence ten bile çok daha iyi.Kesinlikle Corsa ve Clio gibi araçlarla kıyaslanacak bir araç değil. Bunu özellikle kaza yaptığım zaman yerine verilen ikame araçlar sayesinde çok daha iyi anladım (bu arabaya kötü diyenlerin Corsa kullanmasını isterim).En büyük eksiklik sadece 2 hava yastığı olması. Bu da wv değil doğuş kaynaklı malum.
Çok daha fazla detay yazabilirim ancak uzatmayayım. Sonuç olarak forumlarda çok şey yazılacak ancak adamlar yine fazla satacak (bana göre haklı olarak satacak)
Not: hiçbir markaya fanlığım yok yazdıklarım şahsi görüşümdür, polemik haline getirmeyelim..
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DolceVita. 2 yıl
Kavga etmeden oynayın.
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GrandLotus 2 yıl
Sokam poloyada yeni neslinede
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