Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler, 120fps desteği, SSD depolama ve ışın izleme

Microsoft'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox konsolu nihayet bugün resmen ortaya çıktı. E3 2019 sunumunda yeni konsolla ilgili bir tanıtım gerçekleştiren Microsoft, konsolun çıkış tarihini ve bazı detaylarını açıkladı. İşte Xbox Project Scarlett'in tanıtım videosu:
Şu an için Project Scarlett kod adıyla anılan yeni nesil Xbox konsolu; 8K grafik desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve 120fps'ye kadar yenileme hızı desteği sunacak. Çıkış tarihi ise 2020'nin tatil dönemi olarak belirtildi. Yani Aralık 2020'de yeni nesil Xbox konsolu resmen piyasaya sürülecek.
Microsoft konsolun donanım detaylarıyla ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Project Scarlett, AMD tarafından hazırlanmış Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU ile gelecek. Microsoft'un ifadelerine göre Project Scarlett, Xbox One X'den tam dört kat daha güçlü olacak.
Tanıtım videosunun önemli bir kısmında SSD depolama çözümüne dikkat çekildiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Xbox One ve PS4'ün en büyük problemlerinden birisi bazı oyunlarda ciddi anlamda can sıkan yükleme süreleriydi. Yeni nesil konsollar ise buna nihayet bir çözüm getiriyor. Sony de bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'in SSD depolamaya sahip olacağını açıklamıştı.
Microsoft'un bugünkü sunumu Project Scorpio tanıtımına benziyordu. Project Scarlett'in görünüşü ve resmi ismi hakkında şu an için herhangi bir fikrimiz yok. Önümüzdeki dönemlerde bu konularda da açıklamalar yapılacaktır.
Şu an için Project Scarlett kod adıyla anılan yeni nesil Xbox konsolu; 8K grafik desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve 120fps'ye kadar yenileme hızı desteği sunacak. Çıkış tarihi ise 2020'nin tatil dönemi olarak belirtildi. Yani Aralık 2020'de yeni nesil Xbox konsolu resmen piyasaya sürülecek.
Microsoft konsolun donanım detaylarıyla ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Project Scarlett, AMD tarafından hazırlanmış Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU ile gelecek. Microsoft'un ifadelerine göre Project Scarlett, Xbox One X'den tam dört kat daha güçlü olacak.
Tanıtım videosunun önemli bir kısmında SSD depolama çözümüne dikkat çekildiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Xbox One ve PS4'ün en büyük problemlerinden birisi bazı oyunlarda ciddi anlamda can sıkan yükleme süreleriydi. Yeni nesil konsollar ise buna nihayet bir çözüm getiriyor. Sony de bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'in SSD depolamaya sahip olacağını açıklamıştı.
Microsoft'un bugünkü sunumu Project Scorpio tanıtımına benziyordu. Project Scarlett'in görünüşü ve resmi ismi hakkında şu an için herhangi bir fikrimiz yok. Önümüzdeki dönemlerde bu konularda da açıklamalar yapılacaktır.
https://www.theverge.com/2019/6/9/18656608/microsoft-new-xbox-hardware-specs-price-release-date-e3-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen hacı
Sırf Forza Horizon 4 için alınır çünkü Microsoft un Türkçe çıkardığı ilk oyun.
Mesela PlayStation 4 te Last of Us var, ıyyyy iğrenç oyun. Unchertad gibi berbat bir oyun var(Türkçe dublaj oyun mu olur ıyyy)
. Spiderman ne yaaa
God of War ki vasatın da vasatı.
Sırf alltaki oyunlar yüzünden Xbox tercih etmeliyiz çünkü Forza Horizon 4 gibi cillop oyun var.
Beyond Two Souls - ( Türkçe Alt Yazı )
Bloodborne - ( Türkçe Alt Yazı )
Days Gone - ( Türkçe Alt Yazı ) ( Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2019 )
Detroit: Become Human ( Türkçe Alt Yazı )
Driveclub - ( Türkçe Alt Yazı )
Driveclub Bikes - ( Türkçe Alt Yazı )
Frantics - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
God of War 3: Remastered - ( Türkçe Alt Yazı )
God Of War - ( Türkçe Alt Yazı )
Gran Turismo Sports - ( Türkçe Arayüz )
Hardware Rivals - ( Türkçe Arayüz )
Hidden Agenda - ( Türkçe Alt Yazı )
Infamous Second Son - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Infamous First Light - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Journey - ( Türkçe Alt Yazı )
Killzone Shadow Fall - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Knack - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Knowledge is Power - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Little Big Planet 3 - ( Türkçe Alt Yazı )
Playroom - ( Türkçe Arayüz )
Ratchet & Clank - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Shadow Of The Colossus - ( Türkçe Alt Yazı )
Singstar - ( Türkçe Arayüz )
That’s You - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
The Last Of Us Remastered - ( Türkçe Alt Yazı )
The Order 1886 - ( Türkçe Alt Yazı )
The Last Guardian - ( Türkçe Alt Yazı )
Uncharted: The Nathan Drake Collection - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Uncharted 4 - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Uncharted: Kayıp Miras - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Until Dawn - ( Türkçe Alt Yazı )
WipEout Omega Collection - ( Türkçe Arayüz
Edit:Türkiye de Xbox övmeyin kardessss anlamsız. Oyun konusunda Microsoft u hiç övmeyin.