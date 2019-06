Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler, 120fps desteği, SSD depolama ve ışın izleme

Microsoft'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox konsolu nihayet bugün resmen ortaya çıktı. E3 2019 sunumunda yeni konsolla ilgili bir tanıtım gerçekleştiren Microsoft, konsolun çıkış tarihini ve bazı detaylarını açıkladı. İşte'in tanıtım videosu:Şu an için Project Scarlett kod adıyla anılan yeni nesil Xbox konsolu;vedesteği sunacak. Çıkış tarihi iseolarak belirtildi. Yani Aralık 2020'de yeni nesil Xbox konsolu resmen piyasaya sürülecek.Microsoft konsolun donanım detaylarıyla ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Project Scarlett, AMD tarafından hazırlanmışveile gelecek. Microsoft'un ifadelerine göre Project Scarlett, Xbox One X'den tamolacak.Tanıtım videosunun önemli bir kısmında SSD depolama çözümüne dikkat çekildiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Xbox One ve PS4'ün en büyük problemlerinden birisi bazı oyunlarda ciddi anlamda can sıkan yükleme süreleriydi. Yeni nesil konsollar ise buna nihayet bir çözüm getiriyor. Sony de bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'in SSD depolamaya sahip olacağını açıklamıştı.Microsoft'un bugünkü sunumu Project Scorpio tanıtımına benziyordu. Project Scarlett'in görünüşü ve resmi ismi hakkında şu an için herhangi bir fikrimiz yok. Önümüzdeki dönemlerde bu konularda da açıklamalar yapılacaktır.