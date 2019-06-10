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Yeni nesil Xbox duyuruldu: 8K grafikler, 120fps desteği, SSD depolama ve ışın izleme

Microsoft, E3 2019'da yeni nesil Xbox konsoluyla ilgili ilk detayları verdi. Project Scarlett kod adıyla anılan yeni konsolun çıkış tarihi ve detayları haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Xbox konsolu nihayet bugün resmen ortaya çıktı. E3 2019 sunumunda yeni konsolla ilgili bir tanıtım gerçekleştiren Microsoft, konsolun çıkış tarihini ve bazı detaylarını açıkladı. İşte Xbox Project Scarlett'in tanıtım videosu:


Şu an için Project Scarlett kod adıyla anılan yeni nesil Xbox konsolu; 8K grafik desteği, SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve 120fps'ye kadar yenileme hızı desteği sunacak. Çıkış tarihi ise 2020'nin tatil dönemi olarak belirtildi. Yani Aralık 2020'de yeni nesil Xbox konsolu resmen piyasaya sürülecek.

Microsoft konsolun donanım detaylarıyla ilgili de bazı açıklamalar yaptı. Project Scarlett, AMD tarafından hazırlanmış Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU ile gelecek. Microsoft'un ifadelerine göre Project Scarlett, Xbox One X'den tam dört kat daha güçlü olacak.

Tanıtım videosunun önemli bir kısmında SSD depolama çözümüne dikkat çekildiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi Xbox One ve PS4'ün en büyük problemlerinden birisi bazı oyunlarda ciddi anlamda can sıkan yükleme süreleriydi. Yeni nesil konsollar ise buna nihayet bir çözüm getiriyor. Sony de bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda PlayStation 5'in SSD depolamaya sahip olacağını açıklamıştı.

Microsoft'un bugünkü sunumu Project Scorpio tanıtımına benziyordu. Project Scarlett'in görünüşü ve resmi ismi hakkında şu an için herhangi bir fikrimiz yok. Önümüzdeki dönemlerde bu konularda da açıklamalar yapılacaktır.  

https://www.theverge.com/2019/6/9/18656608/microsoft-new-xbox-hardware-specs-price-release-date-e3-2019 Yorum Yaz
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.TT. 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Nasıl bir oyun tasarlayıp one x üzerinde çalıştıramadılar da aceleyle duyuruldu bu cihaz? One x için bir iki lezzetli oyun göreydik, mesela 10 sene sonra xbox one x dendiğinde ha bilmem ne ne güzel oyundu dedirtecek cinsten. Yok ben on sene sonra one x ne konsoldu be 10 teraflops basıyordu diye anacağım. Sonunda şu donanım yarışı, kuru donanım üzerinden tatmin etmeye çalışma konsola sıçradı ya. Alıyorsun koyuyorsun televizyon altına bir iki remastered oyun ile oyalıyorlar seni, oynuyorsun bir iki güzel oyun çıkana kadar pat işte yeni konsolumuz, aptal yapay zeka garabet fizik ile 8k çözünürlük buluştu.
Nasıl bir oyun tasarlayıp one x üzerinde çalıştıramadılar da aceleyle duyuruldu bu cihaz? One x için bir iki lezzetli oyun göreydik, mesela 10 sene sonra xbox o...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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Giresunlufuk 1 hf.
8K falan boş işler bunlar. Adam gibi oyun yapın. Minecaraft falan oynanır anca 8K olarak.
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yoksulseytan22 1 hf. doblocu_
doblocu_
2014'te PS4, geçen yılda Xbox One S aldım. Xbox her türlü ps4'ün önünde.
Ps'nin tek kozu ülkede neredeyse herkeste olması ve mp girebilmen.
Forza Horizon 4 bile Xbox almak için bir sebep. Direksiyona alışan ben bile rahatlıkla kullanabiliyorum çünkü kolu çok daha ergonomik. Ps4'ün dandik kolu ne ergonomik ne kaliteli.
Hele 4'ün kontrolcüsüne gelelim, 2 ayda tetikleri dağılan, analogları soyulan, geri bildirimi vasat, tek özelliği arkasındaki ışık çubuğu olan konsol mu daha iyi?
Xone'da tetik düğmelerinde bile geri bildirim var.
Ps4'ün muhteşem touchpad'ini de killzone'da kullandık. Ne GTA'da ne başka mp oyunda kullanılmayan boş beleş donanım.

Aynen hacı


Sırf Forza Horizon 4 için alınır çünkü Microsoft un Türkçe çıkardığı ilk oyun.

Mesela PlayStation 4 te Last of Us var, ıyyyy iğrenç oyun. Unchertad gibi berbat bir oyun var(Türkçe dublaj oyun mu olur ıyyy)
. Spiderman ne yaaa


God of War ki vasatın da vasatı.


Sırf alltaki oyunlar yüzünden Xbox tercih etmeliyiz çünkü Forza Horizon 4 gibi cillop oyun var.




Beyond Two Souls - ( Türkçe Alt Yazı )
Bloodborne - ( Türkçe Alt Yazı )
Days Gone - ( Türkçe Alt Yazı ) ( Çıkış Tarihi: 26 Nisan 2019 )
Detroit: Become Human ( Türkçe Alt Yazı )
Driveclub - ( Türkçe Alt Yazı )
Driveclub Bikes - ( Türkçe Alt Yazı )
Frantics - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
God of War 3: Remastered - ( Türkçe Alt Yazı )
God Of War - ( Türkçe Alt Yazı )
Gran Turismo Sports - ( Türkçe Arayüz )
Hardware Rivals - ( Türkçe Arayüz )
Hidden Agenda - ( Türkçe Alt Yazı )
Infamous Second Son - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Infamous First Light - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Journey - ( Türkçe Alt Yazı )
Killzone Shadow Fall - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Knack - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Knowledge is Power - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Little Big Planet 3 - ( Türkçe Alt Yazı )
Playroom - ( Türkçe Arayüz )
Ratchet & Clank - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Shadow Of The Colossus - ( Türkçe Alt Yazı )
Singstar - ( Türkçe Arayüz )
That’s You - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
The Last Of Us Remastered - ( Türkçe Alt Yazı )
The Order 1886 - ( Türkçe Alt Yazı )
The Last Guardian - ( Türkçe Alt Yazı )
Uncharted: The Nathan Drake Collection - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Uncharted 4 - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Uncharted: Kayıp Miras - ( Türkçe Alt Yazı ve Dublaj )
Until Dawn - ( Türkçe Alt Yazı )
WipEout Omega Collection - ( Türkçe Arayüz

Edit:Türkiye de Xbox övmeyin kardessss anlamsız. Oyun konusunda Microsoft u hiç övmeyin.
doblocu_2014'te PS4, geçen yılda Xbox One S aldım. Xbox her türlü ps4'ün önünde.Ps'nin tek kozu ülkede neredeyse herkeste olması ve mp ...
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KortX 1 hf.
8K biraz zor. Xbox One için de 4k falan demişlerdi hayal olmuştu. Firmaların söylediklerine bu kadar hypelanmayın.
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zbilici 1 hf.
3:07 deki görüntü komik değil mi ya?! O jipin sekişi nedir öyle abi, en kötü mobile oyunda yok böyle komedi!
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Virtual Reality 1 hf.
Yeni nesil Xbox tam anlamıyla PC oyunlarınıda oynatacaksa, insanlar Xboxlarının içine Steam'i de yüklemek isteyeceklerdir. Microsoft'un bu hamleleri, Steam ile yakınlaşması, vs. bu işlerin hazırlığı ve geliştirici kitlerine özel bir ön denemesi olabilir.

İyi bir web tarayıcıya sahip, Excel, Word, PowerPoint, Paint, Paint 3D, Not Defteri gibi bilimum windows programlarının çalışabildiği Windows 10'lu bir Xbox'ı safkan PC oyuncuları da gözü kapalı tercih edebileceğinden dolayı rakibi Playstation dan çok satabilir. Hiç belli olmaz bir anda Steam kütüphanesindeki oyunları çalıştıracak duruma gelebilir ve böyle bir durumda yok satar. Tabi, Google Stadia 10 yıl içinde konsollara ve ekran kartı piyasasına çok ağır darbe vuracak. Piyasa nasıl şekillenir bilemeyiz.

Microsoft'un rakibi Sony'den daha çok konsol satışı yapabilmesinin tek yolu; Windows 10 tabanlı olan, PC oyunlarının çalışabildiği, Steam kütüphanesini destekleyen bir konsol piyasaya sürmesidir. Neden olmasın?
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danger1513 1 hf.
Şu çöp e3 den sonra xbox u savunan net fandır.
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DH Misafiri 1 hf.
Bana konuşan adamlar CGI gibi geldi, hatta videonun sonunda bu xbox bla bla nın gücü diyecekler dedim bir an.
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AREryilmaz 1 hf.
şimdi anlamadığınız şeyler var burada:
8K çözünürlükte oyun oynamak diye bir olay yok ortada. Video falan izlersin ki o bile adam gibi gpu gerektirecek bir iş.
4k 60 fps olayı ancak nvidia dlss gibi bir sistemle 500 dolarlık konsolda mümkün olabilir. Fiyat dışında form faktörü olayı var, soğutmanın zorluğu var. 1080ti ile yapabiliyorum mesela ben bu işi (götün götün yapıyor o da yakında yapamayacak) ama 330W elektrik çekiyor kasadan çıkan havayla oda hamam gibi oluyor. Turing rasterizasyonda mesela daha verimli değil.
DLSS dediğim olayı açayım: yeni konsollar oyunları 19020x1080 render edip 4kya upscale edecek. Bunu da "yapay zeka" ile yapıp bir pikselin yanına üç tane daha tahmin edecek. Gauss'un çan eğrisi var ya, onunla olacak o iş. Televizyonlardaki true motion vs saçmalıkları gibi düşünün.
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kilinchaci 1 hf.
yeni nesilin en güzel yönü 30 fps ten kurtulmak galiba onun dışında yine aynı x86 mimarisinde gpu güncellenmiş daha güçlü xonex ve ps4pro gibi bir şey olacak.
bu konsol da donanım olarak iddialı, çok pahalı fiyatla gelirse pc topla geç, ben ps5 ten de umutlu değilim
500 dolarlık bir konsola nasıl bir donanım sığdırabilirler ki. gold ve plus mantığı da tarih olsun.
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Red_devil33 1 hf.
8k yı gtx 1xxx serisi bile destekliyor mesela gtx 1050 yada gtx 1030 aldığınız zamn 8k video oynatabilirsiniz. ama 8k oyun oynamak şuanda rtx 2080ti ile bile sıkıntılı
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Sliskelion 1 hf.
Xbox One X e bir tane oyun çıkmadan öldü ya la konsol.
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xYaKuBux 1 hf. Sliskelion
One var One S var . Nasıl olacak One X için özel oyun . Ps4 pro ya özel bir tane oyun göstersene .
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napolyon07 1 hf.
yeni xbox u gectim benim tek istediğim HALO gelsin artık!
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