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Yeni premium Nubia Z9 modeli bir videoda görüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni premium Nubia Z9 modeli bir videoda görüldü

Çinli üretici ZTE'nin amiral gemisi Nubia Z7 modeli Temmuz 2014'de piyasaya çıkmıştı. Çinli üreticilerin fiyat performans odağının premiuma doğru kayması ile yeni amiral gemisi modellerin yalnızca yüksek donanım değil aynı zamanda şık ve sağlam bir tasarıma da sahip olmaları bekleniyor. ZTE'nin yeni amiral gemisi olması beklenen Nubia Z9'un da bu doğrultuda şık ve üst seviye teknik özelliklere sahip bir telefon olacağı söyleniyordu.

Çin'li bir video platformuna yüklenen videoda görülen Nubia modelinin ise yeni Z9 modeli olduğu iddia ediliyor. Xperia Z3'ü andıran şık bir tasarıma sahip cihazın ön kısmında kenar çerçevelerinin ince olması dikkat çekiyor. Nubia Z7 modeli 5.5 inç ekran paneline ve 2K ekran çözünürlüğüne sahipti, Z9 modelinin de videodan görüldüğü kadarıyla 5.5-5.7 inç seviyesinde ekran büyüklüğüne sahip olacağı düşünülüyor. Ancak cihazın en üst seviye çipsetlerden Snapdragon veya Mediatek 6795 kullanacağı tahmin edilse de hangisinin tercih edileceği ile ilgili bir ipucu bulunmuyor.

Bazı kaynaklar cihazın videoda net bir şekilde gösterilmesini mobil dünya kongresinde tanıtılacağı şeklinde yorumluyor. 1 Martta düzenlenecek etkinlikte ZTE'nin yeni modeli tanıtıp tanıtmayacağı şimdilik merak konusu.
Yeni premium Nubia Z9 modeli bir videoda görüldü

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Captain_Ivy 4 yıl
İpek Yaylacıoğlu mu o?
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doctor_bey 4 yıl
Bu ne net bir sızıntıdır, video çekmişler resmen

Tanıtmadan önce kamuoyu yaratmak için oyun bunlar
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DaRKFoRCeS 4 yıl
810 un son durumu nedir belli değil o yüzden 2k için erken.
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Guest423434424 4 yıl
Şimdi bunuda Sony Z4'e benzettim

Ön kısmı iphone 6

ZTE kopyala yapıştır.
Galaxy S6 dan daha şık ama
1 Yanıt Yanıtla
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Armin van Buuren* 4 yıl Guest423434424
BSC Haber Editörü
Şimdi bunuda Sony Z4'e benzettim

Ön kısmı iphone 6

ZTE kopyala yapıştır.
Galaxy S6 dan daha şık ama


Galaxy S6 için bir örnek sızıntı;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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