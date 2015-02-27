Yeni premium Nubia Z9 modeli bir videoda görüldü

Çin'li bir video platformuna yüklenen videoda görülen Nubia modelinin ise yeni Z9 modeli olduğu iddia ediliyor. Xperia Z3'ü andıran şık bir tasarıma sahip cihazın ön kısmında kenar çerçevelerinin ince olması dikkat çekiyor. Nubia Z7 modeli 5.5 inç ekran paneline ve 2K ekran çözünürlüğüne sahipti, Z9 modelinin de videodan görüldüğü kadarıyla 5.5-5.7 inç seviyesinde ekran büyüklüğüne sahip olacağı düşünülüyor. Ancak cihazın en üst seviye çipsetlerden Snapdragon veya Mediatek 6795 kullanacağı tahmin edilse de hangisinin tercih edileceği ile ilgili bir ipucu bulunmuyor.
Bazı kaynaklar cihazın videoda net bir şekilde gösterilmesini mobil dünya kongresinde tanıtılacağı şeklinde yorumluyor. 1 Martta düzenlenecek etkinlikte ZTE'nin yeni modeli tanıtıp tanıtmayacağı şimdilik merak konusu.
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Tanıtmadan önce kamuoyu yaratmak için oyun bunlar
Ön kısmı iphone 6
ZTE kopyala yapıştır.
Galaxy S6 dan daha şık ama
Galaxy S6 için bir örnek sızıntı;