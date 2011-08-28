Yeni sinema gözlükleri duyma engelli olan izleyicileri altyazı takibinden kurtarıyor

Teknolojinin gelişmesi fiziksel ve zihinsel engellerden ötürü bedeninin tüm fonksiyonlarını kullanamayan kişiler için hem farklı tedavi süreçlerinin geliştirilmesine olanak tanıyor hem de sanatsal etkinliklerden yoksun kalmamalarını sağlıyor.





Sony'nin geliştirmekte olduğu yeni bir sinema gözlüğü özellikle duyma engelli olan izleyiciler için bir devrim niteliğinde. Filmleri altyazıdan takip etmek zorunda kalanlar için geliştirilen gözlük camlarının içinden kullanan kişiye filmin altyazılarını gösteriyor.





Sony projenin adına Altyazı Gözlükleri adını verdi. Gözlük tasarımı biraz kötü olsa da altyazıları yeşil renkli fontta camların alt kısmında gösterebiliyor. Böylece kullanıcı dev ekranda altyazıları takip etmek derdinden kurtuluyor.





Gözlük kablolarla bir bilgisayara bağlı ve bilgisayardan altyazılar direkt olarak gözlük camının alt kısmına gönderiliyor.





Haberi duyuran BBC News bahse konu gözlükleri bizzat deneyerek oldukça olumlu izlenimler edindi. Hali hazırda prototip olmasına rağmen yaygın kullanıma geçebilecek kadar akıcı ve gerçekçi altyazılar gösterilebiliyor.





Altyazı Gözlükleri; sadece engelli insanlar için değil aynı zamanda altyazılı sinema filmlerinden evlerde izlenen filmlere, anlık çeviri metinlerinden gerçek zamanlı söyleşi dökümlerine kadar pek çok alanda yeniliklere açık bir teknoloji olarak değerlendiriliyor.