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Yeni sinema gözlükleri duyma engelli olan izleyicileri altyazı takibinden kurtarıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojinin gelişmesi fiziksel ve zihinsel engellerden ötürü bedeninin tüm fonksiyonlarını kullanamayan kişiler için hem farklı tedavi süreçlerinin geliştirilmesine olanak tanıyor hem de sanatsal etkinliklerden yoksun kalmamalarını sağlıyor.

Sony'nin geliştirmekte olduğu yeni bir sinema gözlüğü özellikle duyma engelli olan izleyiciler için bir devrim niteliğinde. Filmleri altyazıdan takip etmek zorunda kalanlar için geliştirilen gözlük camlarının içinden kullanan kişiye filmin altyazılarını gösteriyor.

Sony projenin adına Altyazı Gözlükleri adını verdi. Gözlük tasarımı biraz kötü olsa da altyazıları yeşil renkli fontta camların alt kısmında gösterebiliyor. Böylece kullanıcı dev ekranda altyazıları takip etmek derdinden kurtuluyor. 

Gözlük kablolarla bir bilgisayara bağlı ve bilgisayardan altyazılar direkt olarak gözlük camının alt kısmına gönderiliyor.

Haberi duyuran BBC News bahse konu gözlükleri bizzat deneyerek oldukça olumlu izlenimler edindi. Hali hazırda prototip olmasına rağmen yaygın kullanıma geçebilecek kadar akıcı ve gerçekçi altyazılar gösterilebiliyor. 

Altyazı Gözlükleri; sadece engelli insanlar için değil aynı zamanda altyazılı sinema filmlerinden evlerde izlenen filmlere, anlık çeviri metinlerinden gerçek zamanlı söyleşi dökümlerine kadar pek çok alanda yeniliklere açık bir teknoloji olarak değerlendiriliyor.

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fotifoti 8 yıl en beğenilen
bize gelmez herhalde :) ben 7 yıldır işitme engelliyim. Hala Türkçe filmlerde türkçe altyazı göremiyorum. bir de türkçe dublaj modası çıktı sinemalarda, ara ki altyazılı film bulasın .
bize gelmez herhalde :) ben 7 yıldır işitme engelliyim. Hala Türkçe filmlerde türkçe altyazı göremiyorum. bir de türkçe dublaj modası çıktı sinemalarda, ara ki ...
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umutarslan.com 8 yıl
eskiden konu içeriği okunmadan yorum yapılırdı şimdi başlık bile okunmuyor..
irtifa kaydediyoruz :)
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alpa07 8 yıl
çok yararlı bi şry
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OverClocK1ng 8 yıl
B.Bayraktar
O değil de 3d filmlerde göz ağrısına bir çözüm bulmalılar bence. 2 gün önce film izledim hala gözüm ağrıyor, dışarıda bazı şeylere zor odaklanıyorum.

O salak ve modası geçmiş, şarjlı Shutter Glass gözlüklerden değil Darbeci arkadaşın yukarıda dediği gibi FPR 3D Gözlük kullanan sistem ile izledin mi hiçbir yeriniz ağrımaz. O da sadece LG de var. Üstelik gözlük 300 değil 5 lira...
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Batuist 8 yıl

OverClocK1ng

B.Bayraktar
O değil de 3d filmlerde göz ağrısına bir çözüm bulmalılar bence. 2 gün önce film izledim hala gözüm ağrıyor, dışarıda bazı şeylere zor odaklanıyorum.


O salak ve modası geçmiş, şarjlı Shutter Glass gözlüklerden değil...


bunu bilinçli mi yazdın???
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realteco 8 yıl
IceRulez
aga görme engelli bir insan alt yazıyı nasıl takip etsin allah aşkına

Beyin bedava attım hafizaya...
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cgdincer 8 yıl
beyinden engelli olan arkadaşları ne yapacağız bilmiyorum
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umutarslan.com 8 yıl
fotifoti
bize gelmez herhalde :) ben 7 yıldır işitme engelliyim. Hala Türkçe filmlerde türkçe altyazı göremiyorum. bir de türkçe dublaj modası çıktı sinemalarda, ara ki altyazılı film bulasın .

kendi çapımda film arşivliyorum:D Nerdeyse tüm orijinal dvdlerde türkçe alt yazıda var.Divx izliyorsanız divxplanet.com'dan türkçe alt yazı bulabilirsiniz.
hatta kabadayı filminin bluray'ında görme engelliler için sesli anlatım mevcut.
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Batuist 8 yıl
bence oldukça duyarlı bir çalışma olmuş.. gerçi ticari bir firma sadece edeceği kârâ bakar ama yinede böyle bir çalışma yapmış olması güzel..
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fotifoti 8 yıl en beğenilen
bize gelmez herhalde :) ben 7 yıldır işitme engelliyim. Hala Türkçe filmlerde türkçe altyazı göremiyorum. bir de türkçe dublaj modası çıktı sinemalarda, ara ki altyazılı film bulasın .
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mawoix 8 yıl
çok güzel bir haber.. her kesim insanı düşünmek lazım..
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umutarslan.com 8 yıl
eskiden konu içeriği okunmadan yorum yapılırdı şimdi başlık bile okunmuyor..
irtifa kaydediyoruz :)
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OvernightSensation 8 yıl
IceRulez
aga görme engelli bir insan alt yazıyı nasıl takip etsin allah aşkına

nerenizle okuyorsunuz şu haberi sırf yorum yapmak için yani orada koskoca duyma engelliler diyor dikkatli okuyun lütfen.
Duyma engelli kardeşlerim için çok güzel uygulama olmuş gerçekten.
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