Yeni sızıntılar Xiaomi Mi5'in fiziksel butona sahip olacağını gösteriyor

Xiaomi Mi5 için uzun süredir ortada bazı iddialar dolaşsa da bu söylentiler bir kaynağa dayandırılamadığı için bir çoğu havada kalıyor. Yeni sızıntılar ise akıllı telefonun en net görüntüsünü ortaya koyarken AnTuTu sonuçları hakkında da bilgiler içeriyor.









Akıllı telefonun 26 Ocak tarihinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-powered-by-the-SD-820-SoC-posts-a-six-figure-score-on-AnTuTu_id76474

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Kısa bir süre önce GizmoChina tarafından yayınlanan ve Mi5'e ait olduğu iddia edilen görsel alt kısımdaki fiziksel "home" butonuyla dikkat çekiyor. Mi serisinde görmeye alışık olmadığımız bu buton büyük ihtimalle parmak izi okuyucusuna ekranın alt kısmında yer verebilmek için eklenmiş. Fiziksel buton ile birlikte akıllı telefonun genel havası da bir nebze değişmiş görünüyor.Başka bir önemli sızıntı ise Çin'in popüler sosyal medya plaformu Weibo kullanıcısından geldi. Mi5'e ait olduğu söylenen AnTuTu skorlarını paylaşan kullanıcı bu görüntüyle birlikte Mi5'in Snapdragon 820 çipseti kullanacağını ve skorunun da 100 bin sınırını aştığını iddia etti. Son olarak Huawei Mate 8'in 95 bin sınırlarında skorlara imza attığı söyleniyordu ancak sızıntılar doğruysa Qualcomm'un yeni üst seviye çipi bu performansı da bir üst seviyeye taşıyabilir. Yine de AnTuTu sonuç tablolarının kolayca hazırlanabildiği ve güvenilir bir sızıntı kaynağı olmadığını belirtmekte fayda var.