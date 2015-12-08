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Yeni sızıntılar Xiaomi Mi5'in fiziksel butona sahip olacağını gösteriyor

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi5 uzun bir süredir bekleniyor ancak henüz resmi olarak duyurulmadı. Mi5 hakkındaki yeni sızıntılar akıllı telefonda fiziksel butuna geri dönüleceğini gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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15
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni sızıntılar Xiaomi Mi5'in fiziksel butona sahip olacağını gösteriyor
 
Xiaomi Mi5 için uzun süredir ortada bazı iddialar dolaşsa da bu söylentiler bir kaynağa dayandırılamadığı için bir çoğu havada kalıyor. Yeni sızıntılar ise akıllı telefonun en net görüntüsünü ortaya koyarken AnTuTu sonuçları hakkında da bilgiler içeriyor.

Kısa bir süre önce GizmoChina tarafından yayınlanan ve Mi5'e ait olduğu iddia edilen görsel alt kısımdaki fiziksel "home" butonuyla dikkat çekiyor. Mi serisinde görmeye alışık olmadığımız bu buton büyük ihtimalle parmak izi okuyucusuna ekranın alt kısmında yer verebilmek için eklenmiş. Fiziksel buton ile birlikte akıllı telefonun genel havası da bir nebze değişmiş görünüyor.

Başka bir önemli sızıntı ise Çin'in popüler sosyal medya plaformu Weibo kullanıcısından geldi. Mi5'e ait olduğu söylenen AnTuTu skorlarını paylaşan kullanıcı bu görüntüyle birlikte Mi5'in Snapdragon 820 çipseti kullanacağını ve skorunun da 100 bin sınırını aştığını iddia etti. Son olarak Huawei Mate 8'in 95 bin sınırlarında skorlara imza attığı söyleniyordu ancak sızıntılar doğruysa Qualcomm'un yeni üst seviye çipi bu performansı da bir üst seviyeye taşıyabilir. Yine de AnTuTu sonuç tablolarının kolayca hazırlanabildiği ve güvenilir bir sızıntı kaynağı olmadığını belirtmekte fayda var.

Akıllı telefonun 26 Ocak tarihinde resmi olarak duyurulması bekleniyor. 


http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-powered-by-the-SD-820-SoC-posts-a-six-figure-score-on-AnTuTu_id76474 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inexo 3 yıl
doğru yolu buluyorlar. fiziksel buton candır
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arel.gr 3 yıl
yine Memory Card slot No
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arel.gr 3 yıl
fiziki buton dahami makbul ?
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nyyankees 3 yıl
Bu telefon için beklemeye değer. Umarım TR. giriş çok gecikmez
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonun renderi fan yapımına benziyor bence sahte bir görsel olabilir. Özellikleri zaten tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde.
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KoşanBalık 3 yıl
Sizlerede abarti gelmiyormu artik. Antutu da 100bin sinirina dayanan telefonlar falan. Cilginliga donustu gibi artik. Masaustu pc lerle yarisir hale geldiler.
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Patren 3 yıl
fiziksel butonla gelsin bide fiyuatı iyi ayarlanırsa efsane olur
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theyapici 3 yıl
sabırsızlıkla yurdum fiyatını merak ettiğim telefon
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onsos1100 3 yıl
tabi lan ......

hakan52400

Bi Note 5 değil.


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hakan52400 3 yıl
Bi Note 5 değil.
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smart1978 3 yıl hakan52400
hakan52400

Bi Note 5 değil.

Hayır Note1 ( Note N7000) değil ...

Kalem harici Note5 ten epey üstün ...

shiftdelete.net/...
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DeeD 3 yıl hakan52400
hakan52400
Bi Note 5 değil.

Neden?
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