Yeni sızıntılar Xiaomi Mi5'in fiziksel butona sahip olacağını gösteriyor

Xiaomi Mi5 için uzun süredir ortada bazı iddialar dolaşsa da bu söylentiler bir kaynağa dayandırılamadığı için bir çoğu havada kalıyor. Yeni sızıntılar ise akıllı telefonun en net görüntüsünü ortaya koyarken AnTuTu sonuçları hakkında da bilgiler içeriyor.
Kısa bir süre önce GizmoChina tarafından yayınlanan ve Mi5'e ait olduğu iddia edilen görsel alt kısımdaki fiziksel "home" butonuyla dikkat çekiyor. Mi serisinde görmeye alışık olmadığımız bu buton büyük ihtimalle parmak izi okuyucusuna ekranın alt kısmında yer verebilmek için eklenmiş. Fiziksel buton ile birlikte akıllı telefonun genel havası da bir nebze değişmiş görünüyor.
Akıllı telefonun 26 Ocak tarihinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-5-powered-by-the-SD-820-SoC-posts-a-six-figure-score-on-AnTuTu_id76474 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır Note1 ( Note N7000) değil ...
Kalem harici Note5 ten epey üstün ...
shiftdelete.net/...
Neden?