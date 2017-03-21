Yeni yayınlanan güncelleme Tesla'nın otonom sürüş yeteneğini oldukça geliştiriyor

Tesla hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde hız kısıtlamasının ortadan kalkacağı Autopilot 2.0 yazılımının final sürümünün hazır olmasına oldukça az bir zaman kaldığını müjdelemişti. Firmanın yayınladığı en son yazılım güncellemesi aracın otonom sürüş özelliklerini oldukça ileriye taşıyor.

Markanın en son yayınladığı 8.0.17.9.3 yazılım güncellemesi ile geliştirilen otonom sürüş özelliklerini test eden Håkan Forss isimli İsveç'li araç sahibi bu deneyimini kayıt altına alıp yayınlamış. Videoda aracıyla Stockholm şehir merkezinin güneyündeki otoban ve yerel yollara götüren Forss, yeni güncellemeyi "büyük gelişme" olarak nitelendiriyor.

Güncellemeyle ile birlikte Trafik Farkındalı Cruise Control (TACC) özelliğinin hız limiti 80 mph'den 85 mph (135 km/h) hıza çıkartılırken, otomatik direksiyon özelliğinin hız limiti ise 50 mph'den 55 mph (90 km/h) hıza çıkartılmış. Şu anki sürümde yeni donanım paketinde yer alan 8 adet kameradan yalnızca 1 tanesi kullanılırken, CEO Elon Musk'ın söylediğine göre önümüzdeki hafta ön taraftaki kamera ile radarın kullanıma dahil edilmesi ve sonrasında ise daha fazla sensörün kullanılması planlanıyor.

Håkan Forss'un paylaştığı videoda da görüleceği üzere önemli bir gelişme yaşayan sistem, otoyolda sorunsuza yakın sürüş gösterse de şeridin olmadığı yerel yollarda sistemin hala tam anlamıyla sorunsuz çalışmadığı görülüyor.