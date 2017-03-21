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Yeni yayınlanan güncelleme Tesla'nın otonom sürüş yeteneğini oldukça geliştiriyor

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 8.0.17.9.3 yazılımını İsveç sokaklarında teste çıkaran bir araç sahibinin kayıta aldığı 30 dakikalık video bize önemli gelişmeleri gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde hız kısıtlamasının ortadan kalkacağı Autopilot 2.0 yazılımının final sürümünün hazır olmasına oldukça az bir zaman kaldığını müjdelemişti. Firmanın yayınladığı en son yazılım güncellemesi aracın otonom sürüş özelliklerini oldukça ileriye taşıyor.
Markanın en son yayınladığı 8.0.17.9.3 yazılım güncellemesi ile geliştirilen otonom sürüş özelliklerini test eden Håkan Forss isimli İsveç'li araç sahibi bu deneyimini kayıt altına alıp yayınlamış. Videoda aracıyla Stockholm şehir merkezinin güneyündeki otoban ve yerel yollara götüren Forss, yeni güncellemeyi "büyük gelişme" olarak nitelendiriyor.
Güncellemeyle ile birlikte Trafik Farkındalı Cruise Control (TACC) özelliğinin hız limiti 80 mph'den 85 mph (135 km/h) hıza çıkartılırken, otomatik direksiyon özelliğinin hız limiti ise 50 mph'den 55 mph (90 km/h) hıza çıkartılmış. Şu anki sürümde yeni donanım paketinde yer alan 8 adet kameradan yalnızca 1 tanesi kullanılırken, CEO Elon Musk'ın söylediğine göre önümüzdeki hafta ön taraftaki kamera ile radarın kullanıma dahil edilmesi ve sonrasında ise daha fazla sensörün kullanılması planlanıyor.
Håkan Forss'un paylaştığı videoda da görüleceği üzere önemli bir gelişme yaşayan sistem, otoyolda sorunsuza yakın sürüş gösterse de şeridin olmadığı yerel yollarda sistemin hala tam anlamıyla sorunsuz çalışmadığı görülüyor.

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merm 2 yıl en beğenilen
#şeridin olmadığı yerel yollarda sistemin hala tam anlamıyla sorunsuz çalışmadığı görülüyor.#
Yazar burada Türkiye'den de bahsetmiş, gözünüzü seveyim şu haberleri yapmayın, canımız çekiyor, bir yerlerimiz şişecek.
#şeridin olmadığı yerel yollarda sistemin hala tam anlamıyla sorunsuz çalışmadığı görülüyor.#Yazar burada Türkiye'den de bahsetmiş, gözünüzü seveyim şu hab...
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Experimentation 2 yıl
daha bugün bu aracın hayalini kurdum
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Turkforce 2 yıl
Bizim yollarda şerit üstüne şerit hatta yan yana veya çapraz 2-3 şerit çizgisi var. Tepkisi ne olur acaba.
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Moueson 2 yıl
Donanım haber forum teslaya sponsor olmuş tebrik ediyorum
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kadirirdem 2 yıl
Şeritsiz de gidebiliyorsa Türkiye'de de gidebilecek demektir.
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Huseyin-ZST 2 yıl
Ben de arabaya firmware update yüklemeyi sinir bozucu buluyorum. Tamam, güzel araba falan da, yani, yeni yazılımı çıkıyor falan...

Bu sorunu ilk bizim A3 ile yaşadım. "Yeni yazılım çıktı yükleyelim mi?" dediler. "Yükleyin" dedim. Arabanın canı gitti. Şanzıman vites atışlarını yumuşattı. Performanstaki keskinlik azaldı.
Koyayım öyle yazılıma. Neyse...

Sanırım gelecekte bu tarz oyuncak arabalarla gündelik hayatımı geçirip, mekanik sanat eseri otomobiller ile hobi olarak ilgileneceğim. Başka çaresi yok bu işin sanki... Ancak elimdeki klasiklere benzin bulamayacak torunum ne yapar, onu bilmiyorum. Artık otursun biyo benzin üretsin. Bana ne?
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electro_g 2 yıl

1 kamerayla anca o kadar gider, 8 kamerayla yol şeridine gerek yok, güncel dandik şerit line asistleriyle karşılaştırmayın ..
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BekirTemel 2 yıl
iOS un yazılımını da yap Tesla reyiz
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KaleyDeskop 2 yıl
kredi çekip alacanda ömür boyu ödemem gerekecek :)
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merm 2 yıl en beğenilen
#şeridin olmadığı yerel yollarda sistemin hala tam anlamıyla sorunsuz çalışmadığı görülüyor.#
Yazar burada Türkiye'den de bahsetmiş, gözünüzü seveyim şu haberleri yapmayın, canımız çekiyor, bir yerlerimiz şişecek.
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