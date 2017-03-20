Renault-Nissan ittifakı hafif ticari araç işini birleştiriyor

Renault-Nissan İttifakı en son yaptığı basın duyurusuyla tüm ticari araçlarını tek bir iş birimi altında toplayacaklarını açıkladı. Bu durum, Renault, Nissan ve Mitsubishi'nin kamyon, minibüs ve diğer ticari araçlarının, Carlos Ghosn'a doğrudan rapor veren iş birimi yöneticisi Ashwani Gupta yönetimi altında yeni bir oluşuma ait olacağı anlamına geliyor.

2006 yılında Renault'ya katılan Gupta, 2014 yılından bu yana Renault hafif ticari araç bölümünün başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. 2016 yılında Renault, global olarak 443.931 adet hafif ticari araç satışı yaparken, Nissan, 815.490 adet, Mitsubishi ise 248.000 adet satış yapmış.

Avrupa'da ve diğer kıtaların birçoğunda Renault'nun Trafic ve Kangoo modelleri oldukça tercih edilen modeller arasında yer alırken, Nissan'ın NV300 kamyoneti (üstte) Renault Trafic modelini, NV400 modeli (altta) ise Renault Master'ı temel alarak geliştirilen modeller olarak diğer pazarlarda satılıyor.

Bu yeni hareketin firmalar arasında daha fazla ortak geliştirmenin ve ortak üretimin yolunu açacağı belirtilirken, bu durumun neticesi olarak ittifakın teknolojiye yatırım yapmak için daha fazla para ayırabileceği anlamına geliyor.

https://cleantechnica.com/2017/03/18/renault-nissan-alliance-creates-new-light-commercial-vehicle-unit/