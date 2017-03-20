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Renault-Nissan ittifakı hafif ticari araç işini birleştiriyor

Renault-Nissan İttifakı hafif ticari araç işini tek bir çatıda toplama kararı aldıklarını duyurdu. Grubun bundan sonraki ticari araçları ortak geliştirilip, üretilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Renault-Nissan İttifakı en son yaptığı basın duyurusuyla tüm ticari araçlarını tek bir iş birimi altında toplayacaklarını açıkladı. Bu durum, Renault, Nissan ve Mitsubishi'nin kamyon, minibüs ve diğer ticari araçlarının, Carlos Ghosn'a doğrudan rapor veren iş birimi yöneticisi Ashwani Gupta yönetimi altında yeni bir oluşuma ait olacağı anlamına geliyor.
2006 yılında Renault'ya katılan Gupta, 2014 yılından bu yana Renault hafif ticari araç bölümünün başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. 2016 yılında Renault, global olarak 443.931 adet hafif ticari araç satışı yaparken, Nissan, 815.490 adet, Mitsubishi ise 248.000 adet satış yapmış.
Avrupa'da ve diğer kıtaların birçoğunda Renault'nun Trafic ve Kangoo modelleri oldukça tercih edilen modeller arasında yer alırken, Nissan'ın NV300 kamyoneti (üstte) Renault Trafic modelini, NV400 modeli (altta) ise Renault Master'ı temel alarak geliştirilen modeller olarak diğer pazarlarda satılıyor.
Bu yeni hareketin firmalar arasında daha fazla ortak geliştirmenin ve ortak üretimin yolunu açacağı belirtilirken, bu durumun neticesi olarak ittifakın teknolojiye yatırım yapmak için daha fazla para ayırabileceği anlamına geliyor.

https://cleantechnica.com/2017/03/18/renault-nissan-alliance-creates-new-light-commercial-vehicle-unit/ Yorum Yaz
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K_Spartakus 2 yıl
Opelin PSA grubu tarafından satın alınmasıyla beraber Renault'un Opel için ürettiği Ticari araçlar iptal olur ve PSA grubu tarafından yeniden tasarlanıp üretilir . TOFAŞ'ın ürettiği Combo modeli için sorun teşkil etmeyebilir ama yinede değişiklik yaşanabilir.
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Kaiser75 2 yıl
Şimdiye kadar durdukları hata
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kizashi 2 yıl
Fullback in Mitsubishi L200 ün Fiat versiyonu olduğu gibi ,Renault Alaskan ve Mercedesin yeni pick-up modeli bazı
değişikliklerle Nissan Navaradır.
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karmenug 2 yıl
alaskan vardı zaten yanlış mı?
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kadirirdem 2 yıl
Bakalım bu ittifak'tan neler doğacak.
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halitozbasli 2 yıl
Nissan şuan amerikan pazarında yükselişte NV serisi comboları amerikan pazarını domine etmiş durumda. Picupda ise avrupada şuan bence en iyisi yada VW bir tık gerisinde. Reneault için yararlı bir birleşme olur kanısındayım. Bu sayede hiç giremediği pazarlarda belki azda olsa bir şansı olur.
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The Schuey 2 yıl
@tasshelhoff
Renault'un Alaskan adıyla çıkardığı pick-up'ı var zaten.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Ticari aracını kendi üreten şirket yok gibi.
Mesela Renault Kangoo-Mercdes Citan, Fiat Doblo-Opel Combo, Citroem Nemo-Pejo Bipper-Foat Fiorino,
Pejo Traveller-Toyota Proace, Renault Master-Fiat Talento, Dacia Logan-Lada Marcus uzar gider bu böyle
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BekirHan 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri

Ticari aracını kendi üreten şirket yok gibi.



Mesela Renault Kangoo-Mercdes Citan, Fiat Doblo-Opel Combo, Citroem Nemo-Pejo Bipper-Foat Fiorino,

Pejo Traveller-Toyota Proace, Renault Master-Fiat Talento, Dacia Logan-Lada Marcus uzar gider bu böyle


Maliyetleri düşürme derdindeki firmalar yüzünden ileride aynı modelin üzerinde sadece farklı amblemleri görür olacağız gibi...
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tasshelhoff 2 yıl
Mitsubishinin kamyon bolumunun (fuso) buyuk hissesi renault- nissana degil mersedese ait. Yani renault armali canterler gormemiz uzak olasilik.
Ama renault armali l200 ler her an cikabilir. Renaultun pick up inin olmadigi dusunuldugunde akla yatkin geliyor. Hos niyeti olsa navara yida kullanabilirdi ida ayri konu.
Hayirli gunler.
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38erciyes 2 yıl tasshelhoff
Renault alaskan var
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