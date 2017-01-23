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Yenilenebilir enerji 21.yüzyılın interneti olabilir: Enernet ve dahası!

İnternetin ilk ortaya çıktığı anları düşününce bugün yenilenebilir enerjinin de aynı yollardan geçtiğini görebiliyoruz. Yenilebilir enerji günümüzün interneti olup bir devrim yapabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Yenilenebilir enerji 21.yüzyılın interneti olabilir: Enernet ve dahası!
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Şu sıralar enerji dünyasında olup bitenler aslında bize pek de yabancı değil. Yaklaşık 30 yıl önce internet adı verilen bir teknolojinin oluşumuyla günümüzde enerji alanındaki hareketlilik aslında oldukça benzer ve bu benzerlik enerjinin 30 yıl önce internetin insan hayatında yaptığı devrimin bir benzerini günümüzde yapmasını mümkün kılıyor. CompuServe, AOL, EarthLink, Netcom ve diğer yerel İnternet Servis Sağlayıcıları mevcut kablolu telekomünikasyon ağları üzerinden internet erişimi sunarak analogdan dijitale dönüşümün kapılarını aralamış ve yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştı.

Bugün aynı değişimi farklı aktörler ile enerji dünyasında görüyoruz. SolarCity, SunRun ve daha birçok şirket, insanlığı fosil kaynaklardan uzak tutarak mevcut şebeke ağları üzerinde akıllı ekipman, hizmetler ve yazılımlar ile desteklenen temiz bir enerjiyi vadediyor. Enerjideki bu akıllı dönüşüme verdikleri yeni isim ise kulağa pek yabancı gelmiyor: Enernet

Enerjide Yeni Bir Kavram: Enernet

Enernet’in ne olduğundan kısaca bahsedecek olursak enernet; temiz enerji üretimi, depolanması ve dağıtımı amacıyla oluşturulan ve akıllı kentlerde kullanılması planlanan dinamik, çok katılımlı bir enerji ağı diyebiliriz.

Bundan 10 yıl önce güneş ve rüzgar santralleri inşa ederek yenilenebilir enerjiye önayak olan SunEdison şirketinin kurucusu Jigar Shah, enernet’in tohumlarını ekmişti. Şimdi ise Elon Musk enernet meşalesini devralarak bunu bir adım daha öteye götürüyor. 

Elon Musk’ın yaptıklarına dikkatlice baktığımızda; birkaç ay önce tanıttığı güneş çatıları, tamamen elektrikle çalışan Tesla araçları ve SolarCity’nin güneş paneli projelerinin tamamen temiz kaynaklardan üretilen enerjinin tüm hayatımızda kullanılabilir bir hal almasına yönelik gibi görünüyor. Zaten Elon Musk da güneş çatılarının tanıtımında ‘’Evinizde bir güneş çatısına, bir Powerwall'a ve bir de elektrikli arabaya sahipseniz tüm enerji sorununuzu çözebilirsiniz’’ diyerek enernetin liderliğini üstlendiğini açıkça ifade etmişti. 


Geçiş Nasıl Olacak?

Tabi böylesine şiddetli gelen bir enerji devrimine de karşı çıkanlar olacaktır. Fosil kaynaklardan temiz enerji dönemine geçişin çok pahalıya mal olacağını veya uzun süreceğini düşünenlerin sayısı azımsanacak gibi değil ancak internetin dönüşümünü düşündüğümüzde daktilo ve sabit hatları terk etmek istemeyen insanların da aynı gerekçelerle internete karşı çıktığını ve bir süre sonra internetin kendilerine daha kolay ve ucuz bir iletişim imkanı sunduğunu görünce bu düşünceleri bir kenara bıraktıkları görebiliriz.

Aynı şekilde enerjideki bu temizlenme hareketi de elektrikli araçların fosil yakıtlarla çalışan araçlara göre daha az yakıt masrafına ihtiyaç duyması ve güneş, rüzgar ve dalga enerjileri gibi yenilenebilir kaynakların fosil yakıtlara göre daha ucuz olmasıyla insanları daha ucuz olduğuna inandıracak ve değişim daha da hızlanarak devam edecektir.

Pek çok fosil yakıt üreticisi ve tedarikçisi olan şirketin de şu sıralar yapmakta olduğu gibi temiz enerji alanı henüz çok fazla üzerinde durulmamış ve çok ciddi yatırım potansiyeline sahip bir saha. Önümüzdeki yıllarda şirketlerin bu alana yönelik yapacağı yatırımlar ile enerjide hızlı bir dönüşüme şahit olmamız sürpriz olmayacaktır.


https://techcrunch.com/2017/01/22/energy-is-the-new-new-internet/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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nokta_28 2 yıl en beğenilen
Eskiden fosil yakıtlar için savaşlar çıkardı... İnşallah enretnet'in gelişimi ile barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir dünya olur...
1 Yanıt Yanıtla +9
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QuexSeeL 2 yıl
Petrolden sonraki savaş sebebi içilebilir temiz su kaynakları olacaktır, su arıtma teknolojilerine ağırlık vermesi gerekli insanlığın.
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java 2 yıl
Bu yenilenebilir enerji sadece efsane olarak kalır... Avrupa müdahale edip yönetemeyeceği bir enerjinin dünyaya yayılmasına izin vermez...
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megaron85 2 yıl java
Orijinalden alıntı: java

Bu yenilenebilir enerji sadece efsane olarak kalır... Avrupa müdahale edip yönetemeyeceği bir enerjinin dünyaya yayılmasına izin vermez...

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serafon 2 yıl java
java

Bu yenilenebilir enerji sadece efsane olarak kalır... Avrupa müdahale edip yönetemeyeceği bir enerjinin dünyaya yayılmasına izin vermez...

ok yaydan çıktı o işin dönüşü yok. Kaldı ki hem komponent sağlama, hem uygulama,hem de enerjide asyaya bağımlılıktan kurtulma vb sebeplerden avrupanın yararına olay.
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QuexSeeL 2 yıl
Petrolden sonraki savaş sebebi içilebilir temiz su kaynakları olacaktır, su arıtma teknolojilerine ağırlık vermesi gerekli insanlığın.
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serafon 2 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Petrolden sonraki savaş sebebi içilebilir temiz su kaynakları olacaktır, su arıtma teknolojilerine ağırlık vermesi gerekli insanlığın.

dünyada su sıkıntısı çekerken su olmayan marsa gitmeyi düşünüyor insanlar. Burada çözmek daha kolay değil mi?
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nokta_28 2 yıl en beğenilen
Eskiden fosil yakıtlar için savaşlar çıkardı... İnşallah enretnet'in gelişimi ile barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir dünya olur...
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darkaura 2 yıl nokta_28
nokta_28

Eskiden fosil yakıtlar için savaşlar çıkardı... İnşallah enretnet'in gelişimi ile barış ve huzur içinde yaşayabileceğimiz bir dünya olur...

bu seferde gunes paneli uretmek icin gereken nadir elementler yuzunden savaslar cekismeler yasanir. sorunn kaynagi insanin bencil ve hirsli dogasi. yoksa dogru kullanimla herkeze yetecek kadar kaynak var.
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