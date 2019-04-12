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Yenilenebilir enerjiye yatırım atmosferdeki karbonu yakalamaktan çok daha kazançlı

Şimdiki fosil yakıt kullanan santrallerin üzerlerine yerleştirilecek karbon yakalama sistemleri, küresel ısınmanın etkilerini geciktirmekten başka etki yapmayacak.
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Alternatif Enerji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Küresel ısınmanın içinden bilim sayesinde karbon tutarak çıkacağız diyenler genellikle bu gerçekliğe pek fazla inanmayan ve fosil yakıtların yakılmasının buna bir katkısı olmadığını düşünen kişilerdir. 
Eğer o gün gelirse ve atmosfer aşırı ısınıp şehirler sular altında kalmaya başlarsa, kamuoyu beklentisine göre bilim insanları mucize bir çözümle ortaya çıkıp atmosferdeki bütün karbondioksiti yakalayıp kayaya çevirecek ya da mağaralara gömecek. Bunun ardından yaşam olduğu gibi devam edecek ve herkes hayatın tadını çıkaracak. 
Gerçekliğe dönersek, araştırmacıların raporuna göre yenilenebilir enerjinin en kötü seçeneğine yatırım, karbon yakalama stratejilerinin en iyileriyle eşdeğer dönüş sağlıyor. Nature Energy dergisinde yayınlanan araştırmaya göre karbon yakalamak için altyapı çalışmalarına aktarılacak parayı temiz enerjiye ve enerji depolama yöntemlerine aktarırsak çok daha mantıklı bir iş yapmış oluruz. 
Lancaster University, Khalifa University, Clemson University, UiT The Arctic University ve University of Florence bünyesinden gelen araştırmacılar, iki durumu kıyaslamak adına öncelikle karbon yakalama sistemlerinin maliyetlerini ortaya çıkarmaya başladılar. Bu çıkarımlar kömür ve doğalgaz santrallerinin üstlerine yerleştirilecek sistemleri de içeriyor. 
Bunun ardından rüzgar çiftliği ve güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını araştıran ekip, bunlardan elde edilenlerin depolanması için gereken pil, hidrojen pili, ve hidro depolama yöntemlerinin de maliyetlerini çıkardı. Elde ettikleri sonuca göre temiz enerji üretim ve depolamanın en kötü stratejisi bile karbon yakalamaktan daha az maliyete daha çok verim sunuyor. 
Lancaster University bünyesinde enerji depolama ve sistem dinamikleri uzmanı Dr. Denes Csala, araştırmayla ilgili şöyle bir değerlendirme yapıyor: “Fosil yakıt harcayan santrallere karbon yakalama ekipmanları kurmak ve temiz enerji üretim altyapılarını desteklemek arasındaki net enerji farkı, karbon yakalamanın var olan sistemlere ve temiz enerjiye sadece destek olan bir yapı olması gerektiğini ortaya çıkarıyor. 
“Enerji varlığında düşüş yaşamadan emisyon hedeflerine ulaşmak için, şimdiki iklim anlaşmalarının aksine karbon yakalama teknolojisi kritik çözüm olarak görülmemelidir." 
Yenilenebilir enerjinin yenilenebilir olması, fosil yakıtlar gibi bir gün bitip insanlığı enerjisiz bırakmayacağı anlamına geliyor. Şimdiki yakıt firmaları tarafından hükümetlere dayatılan bu karbon yakalama projeleri, uzun vadede insanlığın ömrünü kısaltacak.

https://www.nature.com/articles/s41560-019-0365-7 Yorum Yaz
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