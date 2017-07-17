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Yenilenen Nokia 105 ve Nokia 130 tanıtıldı

HMD Global, Nokia'yı eski günlerine döndürmekte kararlı. Telefon satışlarındaki payını arttırmak isteyen firma, düşük fiyatlı Nokia 105 ve Nokia 130'u tanıttı. İşte detaylar:
1 yıl
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yenilenen Nokia 105 ve Nokia 130 tanıtıldı
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Nokia'nın lisans haklarını satın alan HMD Global bu yıl piyasaya Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve yenilenen Nokia 3310 modelleri ile hızlı bir giriş yaptı. Bundan sonraki çıkacak Nokia modelleri için Xiaomi ve Zeiss firmaları ile iş ortaklığı imzalandı. Firma, Nokia'nın isim nimetlerinden daha çok yararlanmak istiyor olacak ki yeni bir girişimde daha bulundu. Giriş seviyesine yönelik oldukça uygun fiyatlı Nokia 105 ve Nokia 130'u tanıttı.

 

Nokia 105 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 105, daha önce Microsoft tarafından 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. HMD Global, Nokia 105'in revize edilmiş halini tanıttı. Yenilenen Nokia 105'de tasarımsal değişiklikler ve bir takım küçük yenilikler bulunuyor. Nokia 105, yenilenen Nokia 3310'da kullanılan S30+ işletim sistemi ile geliyor. 1.8 inç renkli ekran ve 800 mAh boyutunda pile yer veriliyor. Bu pil ile 15 saat konuşma süresi ve 1 ay bekleme süresi elde edilebiliyor. Tasarımsal anlamda eski Nokia 105 ile yeni Nokia 3310'un melezi bir görünüm elde edilmiş. Renk seçimleri ve oval kenarlarından dolayı daha modern bir tasarım ortaya çıkarılmış. El feneri işlevi görmesi için üst bölüme led ışık yerleştirilmiş.

 
Ayrıca Bkz. "Nokia ve Zeiss ortaklığı geri döndü"

Telefonun içerisinde üç adet oyun bulunuyor; Snake Xenzia, Doodle Jump ve Crossy Road. Bir başka eğlence arası olarak dahili FM radyo unutulmamış. Şarj girişi için Android cihazlardan aşina olduğumuz microUSB girişi kullanılıyor. Nokia 105'te dahili kamera bulunmuyor.

 
 
Nokia 105'in tek sim versiyonu 14.5 dolar, çift simli versiyonu ise 15 dolardan satılacak. Siyah, Beyaz ve Mavi renk seçenekleri mevcut. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı belli değil. Ülkemizdeki vergi ücretlerini ve Nokia 3310'un yurtdışı fiyatı ile Türkiye fiyatı arasındaki ilişkiyi düşündüğümüz zaman 149 TL gibi bir fiyatla satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.
 
 

 

Nokia 130 Teknik Özellikleri ve Fiyatı 

Nokia 130, 2015 yılında piyasaya sürüşmüştü. HMD tarafından yenilenen Nokia 130; 1.8 inç renkli ekrana, 8 MB'lık dahili depolama lanına ve 32 GB'a kadar arttırılabilir microSD kard slotuna sahip. Nokia 105'ten farklı olarak Nokia 130'a uygulama yüklenebiliyor. Dahili olarak Snake oyunun yanında 5 adet Gameloft oyunun deneme sürümü yüklü olarak geliyor. 1020 mAh batarya sayesinde 11.5 saate kadar video oynatmave 44.5 saate kadar FM radyo ile müzik dinleme süresi elde edilebiliyor. Bluetooth bağlantısı, kamera ve el feneri görevi gören led ışık özellikleri bulunuyor.

 

Nokia 130'un tek sim ve çift sim versiyonu bulunacak. Fiyatları 21.5 dolar dolaylarında olacak. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağını bilmiyoruz. Ülkemizde satışa sunulması halinde tahminlerimize göre 225 TL yakınlarında bir fiyata sahip olacak.

 

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Grkwnxs 1 yıl en beğenilen
Genelde orta yaş üstüne hitap eden bu cihazlara 1.8 inç gibi küçük ekran koymak saçma geliyor bana, en azından 2.4 inç filan koy da gözlerinde problem olanlar daha rahat kullansın.
Genelde orta yaş üstüne hitap eden bu cihazlara 1.8 inç gibi küçük ekran koymak saçma geliyor bana, en azından 2.4 inç filan koy da gözlerinde problem olanlar d...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Master_Evil 1 yıl
bu telefonları almak isteyen çok kişi var çevremde, renksiz ekran yapıp şarj süresini uçursalar alacak insanlar için daha iyi olur
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Johan Elmander 1 yıl
Niye bu kadar vergi alıyorsunuz ya
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3arbar 1 yıl
telefonun gsmarena da fiyatı 20 euro . günümüz kuruyla 93 lira yapıyor.iki katına satsalar 180 lira yapar en fazla.
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3arbar 1 yıl
bende beklemedeyim nokia 130 u
100-150 lira olursa almayı düşünüyorum ama türkiyeye getirmiyorlar bunu.çoh enteresan.akıllı telefon kullanmanın mantıksız olduğunu düşünüyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
50TL olursa alacağım. ne zaman gelecek?
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hakancx 1 yıl
Nokia 105 230 222 3310 nerede satılıyor?
Daha doğrusu bu telefonlar üretiliyor mu? üretildiyse Türkiye de satılıyor mu?
Türkiye de satılmıyorsa yurt dışından getirtebilir miyiz?
Hangi ülkelerde var?
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Mertxray 1 yıl
1.8" baya büyükmüş, ben bile zor görürüm. Bu tarz telefonu biz gibilerin almadığını düşünürsek niye böyle bir ekran konulduğunu anlamak zor.
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Logic_Man 1 yıl
14.5$ = 49 TL
Türkiye fiyatını tahmin etmek çok zor değil. Cep telefonlarından alınan vergilerin ithalatı yavaşlatma amaçlı olmadığını artık anlamak gerekiyor. Tek amaç daha çok vergi toplamak.
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Mr. Jingles 1 yıl Logic_Man
15*3.5*1.10*1.25*1.18=~85₺ yapar. Onu da yuvarlayıp 149 liraya satarlar. Telefonun maksimum fiyatı 99 olmalı. Gayet de iş yapar.
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hamza5806 1 yıl
Yav bu nokia ne yiyip ne içiyor

Olm 10 yıl önce bunlardan bin kat iyi telefon yapıyordunuzlan nerde o nokia 6300 6500 xpresmusic tuşlu cihazlar 6220ler N serileri vs vs
Arkadaşlar kimse gidip bu çöplere 200-500 arası para bayılmasın gidin telefonculara eski nokialardan alın kameraları malzeme kaliteleri bunlardan bin kat iyi
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Mr. Jingles 1 yıl
Nokia 105 ne zaman gelecek? Hâlâ ses seda yok.
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3arbar 1 yıl
sanırım nokia 6070 ime veda edip bu telefona terfi etme zamanı geldi.oldukça iyi özellikler sunuyor.150 lira gayet uygun fiyat.akıllı telefon kullanmak istemeyenler için oldukça güzel bir alternatif.net
15 dolar türkiyede 2 katı olsa 30 dolar.buda takriben 100 lira seviyelerine geliyor.el feneri ve radyo uzun konuşma ve bekleme süreleri harika olmuş.10 numara 5 yıldız
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OverClocK1ng 1 yıl
"HMD Global, Nokia'yı eski günlerine döndürmekte kararlı."
Eski model telefonları satarak mı? Hangi yıldayız sanıyorlar ki...
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