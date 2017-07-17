Yenilenen Nokia 105 ve Nokia 130 tanıtıldı

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Nokia'nın lisans haklarını satın alan HMD Global bu yıl piyasaya Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 ve yenilenen Nokia 3310 modelleri ile hızlı bir giriş yaptı. Bundan sonraki çıkacak Nokia modelleri için Xiaomi ve Zeiss firmaları ile iş ortaklığı imzalandı. Firma, Nokia'nın isim nimetlerinden daha çok yararlanmak istiyor olacak ki yeni bir girişimde daha bulundu. Giriş seviyesine yönelik oldukça uygun fiyatlı Nokia 105 ve Nokia 130'u tanıttı.

Nokia 105 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 105, daha önce Microsoft tarafından 2014 yılında piyasaya sürülmüştü. HMD Global, Nokia 105'in revize edilmiş halini tanıttı. Yenilenen Nokia 105'de tasarımsal değişiklikler ve bir takım küçük yenilikler bulunuyor. Nokia 105, yenilenen Nokia 3310'da kullanılan S30+ işletim sistemi ile geliyor. 1.8 inç renkli ekran ve 800 mAh boyutunda pile yer veriliyor. Bu pil ile 15 saat konuşma süresi ve 1 ay bekleme süresi elde edilebiliyor. Tasarımsal anlamda eski Nokia 105 ile yeni Nokia 3310'un melezi bir görünüm elde edilmiş. Renk seçimleri ve oval kenarlarından dolayı daha modern bir tasarım ortaya çıkarılmış. El feneri işlevi görmesi için üst bölüme led ışık yerleştirilmiş.

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Telefonun içerisinde üç adet oyun bulunuyor; Snake Xenzia, Doodle Jump ve Crossy Road. Bir başka eğlence arası olarak dahili FM radyo unutulmamış. Şarj girişi için Android cihazlardan aşina olduğumuz microUSB girişi kullanılıyor. Nokia 105'te dahili kamera bulunmuyor.

Nokia 105'in tek sim versiyonu 14.5 dolar, çift simli versiyonu ise 15 dolardan satılacak. Siyah, Beyaz ve Mavi renk seçenekleri mevcut. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı belli değil. Ülkemizdeki vergi ücretlerini ve Nokia 3310'un yurtdışı fiyatı ile Türkiye fiyatı arasındaki ilişkiyi düşündüğümüz zaman 149 TL gibi bir fiyatla satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Nokia 130 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 130, 2015 yılında piyasaya sürüşmüştü. HMD tarafından yenilenen Nokia 130; 1.8 inç renkli ekrana, 8 MB'lık dahili depolama lanına ve 32 GB'a kadar arttırılabilir microSD kard slotuna sahip. Nokia 105'ten farklı olarak Nokia 130'a uygulama yüklenebiliyor. Dahili olarak Snake oyunun yanında 5 adet Gameloft oyunun deneme sürümü yüklü olarak geliyor. 1020 mAh batarya sayesinde 11.5 saate kadar video oynatmave 44.5 saate kadar FM radyo ile müzik dinleme süresi elde edilebiliyor. Bluetooth bağlantısı, kamera ve el feneri görevi gören led ışık özellikleri bulunuyor.



Nokia 130'un tek sim ve çift sim versiyonu bulunacak. Fiyatları 21.5 dolar dolaylarında olacak. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağını bilmiyoruz. Ülkemizde satışa sunulması halinde tahminlerimize göre 225 TL yakınlarında bir fiyata sahip olacak.