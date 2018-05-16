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Yerli baz istasyonu ULAK yarın hizmete giriyor

5G ile birlikte ortaya çıkacak dönüşüm sürecinde oluşacak fırsatların değerlendirilmesi için ASELSAN ana yükleniciliğinde hayata geçen ULAK Baz İstasyonları projesinde önemli bir aşamaya gelindi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak için ASELSAN tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK yarın itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Kars’ta bir tören düzenleniyor.

Resmen başlıyor

Yerli baz istasyonu ULAK’ın geliştirme ve üretim faaliyetleri Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ULAK Haberleşme A.Ş. ile koordineli şekilde ASELSAN ana yükleniciliğinde devam ediyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen ve ana operatörlüğü Turkcell tarafından yapılan Evrensel Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında yerli baz istasyonu ULAK geçen ay ilk teslimatlara başlamıştı. Bu projeyle nüfusu 500’ün altında olan ve şebeke çekmeyen yerlere 4G şebekesi iletilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Kaspersky veri işleme tesisleri İsviçre’ye taşınıyor"

Üç operatör tarafından da kullanılacak olan yerli baz istasyonları yarın itibariyle resmi olarak hizmete başlıyor. Kars’ta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle Evrensel Hizmet yerli baz istasyonları servis vermeye başlayacak.

Ülke ekonomisine 5 milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin edilen ULAK, haberleşme güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak diğer teslimatlarla, Evrensel Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında toplamda 489 adet sahaya yerli baz istasyonu kurulmuş olacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yürütülecek Evrensel Hizmet Projeleri (Faz 1 ve Faz 2) Türkiye’nin her yerinde kullanılabilecek.

 

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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Maşallah. İnşallah kapsama alanlarını hızla artmasına vesile olur bu gelişme.
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funnel 1 yıl
Kullandığımız herşeyin yerli olması dileğiyle...
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serafon 1 yıl
Bu dövizin coşmasının ve rantın patlamasının avantajı, belki bizim zorla da olsa ayaklarımızı yere bastırır, üretime yönlendirir, bunu da inşaat yapan deve çobanları yapamayacağı için kalifiye/kaliteli insanları ön plana çıkarır; belki genel bir düzelmeye vesile olur. Bence batı bize düşmanlık etmek istiyorsa rantı beslemeye devam etsin!
Bu dövizin coşmasının ve rantın patlamasının avantajı, belki bizim zorla da olsa ayaklarımızı yere bastırır, üretime yönlendirir, bunu da inşaat yapan deve çoba...
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denizbay1 1 yıl
Ha şöyle, üretin artık. Tebrikler, umarım ve dilerim bu örnekleri daha çok görürüz.
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CoreXXX 1 yıl
isim çok hoşuma gitti. yaratıcı
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LeonEyes 1 yıl
ya bu ASELSAN'ın yapmadığı birşey kaldı mı ben anlamıyorum, sürekli bişeyler yapıyorlar,gerçekten yapıyorlarsa helal olsun da bana sanki balonmuş gibi geliyor,yakında inşallah patlamaz,daha adamların el atmadığı yapmadığı birşey kalmadı,bukadar insanı emeği parayı nerden buluyorlar bukadar büyük bir firma mı gerçekten bu ASELSAN anlamış değilim, bir firma 4-5 konuda uzmanlaşır onlarda ilerler diye biliyorum 100 lerce konuda nasıl sürekli bişeyler yapıyorlar anlamak zor.
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ATX_Babakart 1 yıl LeonEyes
Aselsan elektronik alanında birikime sahip bir kurum. Fakat askeri olduğu için, çoğu şeyi gizli.
Daha yeni yeni birikimlerini sivil kullanıma da açmaya başladı.
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serafon 1 yıl
Bu dövizin coşmasının ve rantın patlamasının avantajı, belki bizim zorla da olsa ayaklarımızı yere bastırır, üretime yönlendirir, bunu da inşaat yapan deve çobanları yapamayacağı için kalifiye/kaliteli insanları ön plana çıkarır; belki genel bir düzelmeye vesile olur. Bence batı bize düşmanlık etmek istiyorsa rantı beslemeye devam etsin!
Yanıtla +7
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funnel 1 yıl
Kullandığımız herşeyin yerli olması dileğiyle...
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grafman09 1 yıl
Tebrikler,,
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mustafa5532 1 yıl
Güzel şeylerde oluyor. Şükretmek için güzel bir haber.
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Maşallah. İnşallah kapsama alanlarını hızla artmasına vesile olur bu gelişme.
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