Yerli baz istasyonu ULAK yarın hizmete giriyor

Haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak için ASELSAN tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK yarın itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Kars’ta bir tören düzenleniyor.

Resmen başlıyor

Yerli baz istasyonu ULAK’ın geliştirme ve üretim faaliyetleri Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ULAK Haberleşme A.Ş. ile koordineli şekilde ASELSAN ana yükleniciliğinde devam ediyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen ve ana operatörlüğü Turkcell tarafından yapılan Evrensel Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında yerli baz istasyonu ULAK geçen ay ilk teslimatlara başlamıştı. Bu projeyle nüfusu 500’ün altında olan ve şebeke çekmeyen yerlere 4G şebekesi iletilmesi amaçlanıyor.

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Üç operatör tarafından da kullanılacak olan yerli baz istasyonları yarın itibariyle resmi olarak hizmete başlıyor. Kars’ta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle Evrensel Hizmet yerli baz istasyonları servis vermeye başlayacak.

Ülke ekonomisine 5 milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin edilen ULAK, haberleşme güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak diğer teslimatlarla, Evrensel Hizmet Projesi Faz 1 kapsamında toplamda 489 adet sahaya yerli baz istasyonu kurulmuş olacak. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından yürütülecek Evrensel Hizmet Projeleri (Faz 1 ve Faz 2) Türkiye’nin her yerinde kullanılabilecek.