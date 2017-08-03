Yerli drone silahı Avrupa’ya ihraç edilecek

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Harp Arge tarafından geliştirilen mobil drone silahı yeni bir aşama katetti. Silahın üreticisi, özellikle Avrupa pazarına ihraç edebilmek adına üründe birtakım geliştirmeler yaptı. Daha dayanıklı ve daha hafif bir malzemeden üretilen ikinci sürümde karbon fiber kompozit malzeme kullanılmış.

Kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilir özellikler sunan silah, bu alanda standart kabul edilen 22mm picatiny ray sistemi ile modernize edilmiş. Kolay taşınabilir oluşu ile öne çıkan drone savarın entegre piller ile kesintisiz kullanım ömrü 1,5 saat olarak açıklanmış. Üründe kullanılan yazılım Türkiye’de geliştirilmiş. Alt parçaların da büyük çoğunluğu alt üstleniciler tarafından Türkiye’de üretiliyor.

Şu anda bir çok ülkeye demo ürünler gönderdiklerini belirten şirket, Avrupa’lı bir ülkeden seri üretimin ilgili ülkede yapılması teklifi aldıklarını belirtiyor. Ayrıca Azerbaycan ordusu da çeşitli testlerin ardından silahtan satın alıp kullanmaya başlamış. Drone Savar, aynı amaçlı muadillerinden 3 kat daha ucuz, 4 kat da daha mobil nitelikler taşıyor.

Ülkemizde ilk kez G20 Zrivesi için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı kapsamında geliştirilen ve kullanılan ürün, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da test edilmiş ve TSK tarafından çeşitli görevlerde kullanılmış. Şirket, Bahreyn’de Ekim ayında düzenlenecek fuara katılarak önemli satış anlaşmaları gerçekleştirmeyi hedefliyor.