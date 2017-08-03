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Yerli drone silahı Avrupa’ya ihraç edilecek

Türkiye’nin ilk elektromanyetik drone silahını geliştirip üreten Harp Arge, uluslararası pazarda satışını gerçekleştirmek üzere yeni bir model geliştirdi ve ihracata başladı. İşte detaylar:
1 yıl
3,7b
1
13
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli drone silahı Avrupa’ya ihraç edilecek
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Harp Arge tarafından geliştirilen mobil drone silahı yeni bir aşama katetti. Silahın üreticisi, özellikle Avrupa pazarına ihraç edebilmek adına üründe birtakım geliştirmeler yaptı. Daha dayanıklı ve daha hafif bir malzemeden üretilen ikinci sürümde karbon fiber kompozit malzeme kullanılmış.

Kullanıcı tarafından kişiselleştirilebilir özellikler sunan silah, bu alanda standart kabul edilen 22mm picatiny ray sistemi ile modernize edilmiş. Kolay taşınabilir oluşu ile öne çıkan drone savarın entegre piller ile kesintisiz kullanım ömrü 1,5 saat olarak açıklanmış. Üründe kullanılan yazılım Türkiye’de geliştirilmiş. Alt parçaların da büyük çoğunluğu alt üstleniciler tarafından Türkiye’de üretiliyor.

Şu anda bir çok ülkeye demo ürünler gönderdiklerini belirten şirket, Avrupa’lı bir ülkeden seri üretimin ilgili ülkede yapılması teklifi aldıklarını belirtiyor. Ayrıca Azerbaycan ordusu da çeşitli testlerin ardından silahtan satın alıp kullanmaya başlamış. Drone Savar, aynı amaçlı muadillerinden 3 kat daha ucuz, 4 kat da daha mobil nitelikler taşıyor.

Ülkemizde ilk kez G20 Zrivesi için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı kapsamında geliştirilen ve kullanılan ürün, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da test edilmiş ve TSK tarafından çeşitli görevlerde kullanılmış. Şirket, Bahreyn’de Ekim ayında düzenlenecek fuara katılarak önemli satış anlaşmaları gerçekleştirmeyi hedefliyor.


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Musty3535123 1 yıl en beğenilen
''3 kat daha ucuz 4 kat daha mobil'' işte bu :D
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Emre Kocakaya 1 yıl
Kebap ve Plaj ulkesi olarak anilmaktan cikalim artik.
1 Yanıt Yanıtla +15
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ULU HAKANDAN istimdat 1 yıl
Mobilden kasıt mobilite olmalı yani hareket yeteneği
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deoks 1 yıl
İşte böyle piyasada boşluk olan kısımların peşine düşüp ihtyacı giderecek ürünler çıkararak başarılı olunur. Yoksa aynı işi yapan 234. firma olmak başarı getirmez.
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Lazeran 1 yıl
"3 kat daha ucuz 4 kat daha mobil"
4 kat daha mobil ne demek? 4 kat daha hafif mi, 4 kat daha küçük mü?
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Ciclista 1 yıl Lazeran
Lazeran

"3 kat daha ucuz 4 kat daha mobil"

4 kat daha mobil ne demek? 4 kat daha hafif mi, 4 kat daha küçük mü?

Hem daha hafif hem daha küçük demek.
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theJuDGe_41 1 yıl
Bir buçuk saat çalışıyor olması ve daha taşınabilir bir cihaz olması güzel haber
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Emre Kocakaya 1 yıl
Kebap ve Plaj ulkesi olarak anilmaktan cikalim artik.
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kadirirdem 1 yıl Emre Kocakaya
Bak bu konuda haklısın...
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Kerim5100 1 yıl
Beleşçi gümrükçüler bunu beğendi :D
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Kramers Lawyer 1 yıl
ulen bu amazonun kargocu drone'larını bizimkiler havada vurur alırlar tüm paketleri
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artenis 1 yıl
güzeeel.
Her zaman bir herhangi bir şeyin ANTİ'sini düşüneceksin/yapacaksın.
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fuujitsu 1 yıl
Umarım adam gibi sahip çıkılır da seri üretimi o ilgili Avrupa ülkesine kaptırılmaz.
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Musty3535123 1 yıl en beğenilen
''3 kat daha ucuz 4 kat daha mobil'' işte bu :D
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drone, Türkiye Gündemi ve
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