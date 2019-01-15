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Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük

Modanisa.com, yurt dışından yatırım aldı. Startups.watch verilerine göre Türkiye’deki e-ticaret sitelerine toplam 406.2 milyon dolar yatırım yapıldı. Hangi e-ticaret sitesi ne kadar yatırım aldı?
4 ay
5,9b
1
15
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük
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Yılın ilk uluslararası yatırımını modanisa.com aldı. Modanisa.com muhafazakar giyim ürünleri satıyor ve dünyanın dört bir yanına teslimat gerçekleştiriyor. Ülkemizdeki e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor.

Modanisa.com, Dubai Merkezli Wamda Capital ve ABD merkezli Goldman Sachs’tan aldığı yatırım sonucunda şirketin azınlık hissesini bu şirketlere satacak. Yapılan anlaşmaya göre şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı ise kurucu ortaklarda kalacak. Yapılan yatırımın miktarı veya şirket değerlemesi ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 2011 yılında kurulan modanisa.com, uluslararası ticaret hacmini genişletti ve 2018 yılında toplam cirosu içindeki ihracat oranını yüzde 80’lere ulaştırmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "2019 Volkswagen Passat'ın ABD versiyonu görücüye çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri"
Girişim yatırımları 2019'a hızlı başladı. Öyle ki, yılın ilk 15 günü dolmadan Modanisa.com uluslararası kuruluşlardan yatırım aldı. Yerli e-ticaret şirketinin Dubai merkezli Wamda Capital ve Goldman Sachs’tan sağladığı finansman kaynağı, akıllara ise diğer e-ticaret girişimlerine yapılan yatırımları getirdi.
Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük

Ülkemizde geniş kitleye sahip yerli e-ticaret sitelerinin pek çoğu yatırım aldı ya da yüksek bedele satıldı. Startups.watch verilerine göre Türkiye’deki e-ticaret sitelerine toplam 406.2 milyon dolar yatırım yapıldı. En çok yatırım alan e-ticaret sitesi ise 166.7 milyon dolar ile Trendyol.

Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük

En yüksek fiyata satılan e-ticaret sitelerinde baktığımızda burada da birinci sırada Trendyol’un bulunduğunu görüyoruz. Aliexpress’i bünyesinde barındıran Çinli Alibaba, Trendyol’un yüzde 82 oranındaki hissesini 728 milyon dolara satın aldı. İkinci sırada ise Delivery Hero'nun 589 milyon dolara satın aldığı Yemeksepeti bulunuyor.

Ülkemizde pek çok sektörde üretim sıkıntısı yaşanırken yazılım sektöründe sevindirici haberler alıyoruz. Firmalar yazılım ihracatı gerçekleştiriyor, yabancı ülkelerden yatırım alıyor. Yazılım sektörünün hammaddesi insan zekası. Doğru adımların atılması ve gençlerin bu sektöre yönlendirilmesi ile birlikte yazılım ihracatımızı çok daha üst seviyeye çıkarabilir ve ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunabiliriz.



https://www.haberturk.com/yatirimlarin-artmasi-fon-sayisina-bagli-2291752-ekonomi Yorum Yaz
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webbie 4 ay en beğenilen
Alibaba, tarihin en büyük kazığını yiyen firma olarak anılacak.
2 Yanıt Yanıtla +31
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BlackGhost12 4 ay webbie
Yok o ünvan bizim Telekoma 4.2 milyar dolar kredi veren bankalara ait. 4. olurlar artık.
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webbie 4 ay ÖZELKUVVET
721 milyon dolar demek; Türkiye'deki tüm büyük e-ticaret sitelerini ve pazaryerlerini aynı anda satın alacak büyüklükte bir para demektir.
721 milyon dolar demek; Doğan Medya'yı satın alıp, üzerinde 1-2 milyon dolara çok güzel bir e-ticaret altyapısı kurup, sabahtan akşama kadar o sitenin reklamını yapabilmek demektir.
721 milyon dolar demek; Türkiye'deki tüm büyük e-ticaret sitelerini ve pazaryerlerini aynı anda satın alacak büyüklükte bir para demektir.721 milyon dolar...
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1 Avatar
SEO-Uzmanı 4 ay
yakında kargo şirketleri bu kulvarda boy gösterecek
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vonderplanitz 4 ay
Yukarda bir arkadaş OpsGenie Türk firması olarak $295 Milyona satıldı demiş.
﻿OpsGenie Türkçe Wiki sayfasına bakınca tr.wiki2.org/... (Türkiye'den açan Wiki)
OpsGenie, çalışmalarını ana merkezi Falls Church Virginia başta olmak üzere Boston Massachusetts ve Ankara Türkiye’de sürdürmektedir. 2016 Haziran ayında, OpsGenie ‘Seri A’ yatırımı olarak Battery Ventures’dan 10 milyon dolar aldı. Bu yatırımın bir parçası olarak küresel bir yatırım firması olan Battery Ventures Genel Ortağı Neeraj Agrawal ve Başkan Vekili Paul Drews OpsGenie takımına katıldı. Aynı yıl içersinde iki önemli teknoloji uzmanı Izzy Azeri ve Jyoti Bansal’ın yatırımcı olarak bünyesine katıldı.
diyor.
Bu sayfada dikkat ceken ayrıntı wikipedia'da OpsGenie'nin Türkçe haricinde başka hiçbir dilde sayfası olmaması. Yani en basit yazılım paketinin bile İngilizce sayfası olan Wikipedia'da OpsGenie'nin yok.
web.archive.org/...
da bakınca
Battery Ventures Boston 'a ek olarak İsrail'de de ofisi olduğu görülüyor.
Yani Opsgenie İsrail destekli bir firma!
Ve ana merkesi şirket satın alınmadan önce de Virgina 'daydı!
Ankara'daki ofisi ne oluyor peki? Orada da çalışanlar var. Firmanın işlerini Türk Lirası cinsinden yapan çalışanlar.
$295Milyon nerde peki? Merkezi Virginia 'da olan bir firma 295M dolara satın alınıyorsa o $295M Virginia'da mı kalır, yoksa Türkiye'de mi?
Adamlar o $295M 'i Türk yazılım sektörü gelişsin, Türk yazılımcılar daha cok maaş alsın , Türk ekonomisine katkısı olsun diye mi verdi yoksa o para kendi aralarında el değiştirdi.
Türk'ü kurtaracak tek şey yine Türk'tür. Merkezi Virginia'da, yatırımcısı Amerika İsrail'de yabancılar değil. Şimdi hayalleri bırakıp işimize ve gerçeklerimize dönelim.
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Askaparta 4 ay
Alibaba’nın bilip bizim bilmediğimiz bir şey mi var insan merak ediyor. Yabancı yatırım iyi de fazlası fazla yabancı.
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ilkerinanç 4 ay
Jack Ma yı gayet zeki bir adam olarak bilirdim ama Trendyola o kadar para verip ne yapmaya çalışmış anlamadım açıkçası?
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Seyrim 4 ay
Doldursunlar kredi kartı limitlerini.. Ödeme zamanı gelince göreceğiz o insanları..
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9600_G_T 4 ay Seyrim
Ziraat bankasi saolsun
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Qantas 4 ay
e-ticaret krizle birlikte düşüşe geçecek.
trendyol a o parayı nasıl vermişler hayret.
kargolarda görünen trendyol kolileri de ev kadınları ve boş boş oturan devlet memurlarının siparişleri.
ortlama tutarı 100tl bile değildir.
geçen bir devler dairesinde sıra bekleren kargocu geldi bir kadın memur yumoş almış internetten onu teslim etti.
şeffaf naylona sarmışlar ordan gördüm.
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eric13 4 ay
Alibaba o kadar para verip aldiysa bari yatiriminin hakkini verip aliexpressde sattiklari mallari buraya getirsin
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elektrontan 4 ay eric13
Sanki çok pahalı satılıyor!
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alemburda34 4 ay
Adamlar dolar 7 olmadan önce trendyolu satmışlardı. Ne vurgundu bee
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webbie 4 ay en beğenilen
Alibaba, tarihin en büyük kazığını yiyen firma olarak anılacak.
2 Yanıt Yanıtla +31
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BlackGhost12 4 ay webbie
Yok o ünvan bizim Telekoma 4.2 milyar dolar kredi veren bankalara ait. 4. olurlar artık.
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ÖZELKUVVET 4 ay webbie
Kargo şubeleri tıka basa trendyol kargolarıyla dolu
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