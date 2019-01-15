Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük

Tam Boyutta Gör

Yılın ilk uluslararası yatırımını modanisa.com aldı. Modanisa.com muhafazakar giyim ürünleri satıyor ve dünyanın dört bir yanına teslimat gerçekleştiriyor. Ülkemizdeki e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor.

Modanisa.com, Dubai Merkezli Wamda Capital ve ABD merkezli Goldman Sachs’tan aldığı yatırım sonucunda şirketin azınlık hissesini bu şirketlere satacak. Yapılan anlaşmaya göre şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı ise kurucu ortaklarda kalacak. Yapılan yatırımın miktarı veya şirket değerlemesi ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 2011 yılında kurulan modanisa.com, uluslararası ticaret hacmini genişletti ve 2018 yılında toplam cirosu içindeki ihracat oranını yüzde 80’lere ulaştırmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "2019 Volkswagen Passat'ın ABD versiyonu görücüye çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri"

Girişim yatırımları 2019'a hızlı başladı. Öyle ki, yılın ilk 15 günü dolmadan Modanisa.com uluslararası kuruluşlardan yatırım aldı. Yerli e-ticaret şirketinin Dubai merkezli Wamda Capital ve Goldman Sachs’tan sağladığı finansman kaynağı, akıllara ise diğer e-ticaret girişimlerine yapılan yatırımları getirdi. Girişim yatırımları 2019'a hızlı başladı. Öyle ki, yılın ilk 15 günü dolmadan Modanisa.com uluslararası kuruluşlardan yatırım aldı. Yerli e-ticaret şirketinin Dubai merkezli Wamda Capital ve Goldman Sachs’tan sağladığı finansman kaynağı, akıllara ise diğer e-ticaret girişimlerine yapılan yatırımları getirdi.

Ülkemizde geniş kitleye sahip yerli e-ticaret sitelerinin pek çoğu yatırım aldı ya da yüksek bedele satıldı. Startups.watch verilerine göre Türkiye’deki e-ticaret sitelerine toplam 406.2 milyon dolar yatırım yapıldı. En çok yatırım alan e-ticaret sitesi ise 166.7 milyon dolar ile Trendyol.

En yüksek fiyata satılan e-ticaret sitelerinde baktığımızda burada da birinci sırada Trendyol’un bulunduğunu görüyoruz. Aliexpress’i bünyesinde barındıran Çinli Alibaba, Trendyol’un yüzde 82 oranındaki hissesini 728 milyon dolara satın aldı. İkinci sırada ise Delivery Hero'nun 589 milyon dolara satın aldığı Yemeksepeti bulunuyor.

Ülkemizde pek çok sektörde üretim sıkıntısı yaşanırken yazılım sektöründe sevindirici haberler alıyoruz. Firmalar yazılım ihracatı gerçekleştiriyor, yabancı ülkelerden yatırım alıyor. Yazılım sektörünün hammaddesi insan zekası. Doğru adımların atılması ve gençlerin bu sektöre yönlendirilmesi ile birlikte yazılım ihracatımızı çok daha üst seviyeye çıkarabilir ve ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunabiliriz.

https://www.haberturk.com/yatirimlarin-artmasi-fon-sayisina-bagli-2291752-ekonomi