Yerli eğitim uçağı Hürkuş uluslararası alanda onayı aldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretimi gerçekleştirilen Hürkuş, aldığı sertifika ile bir anlamda uçuş hürriyetine kavuşmuş oldu. Bu arada Hürkuş’un Tip onayını da ülkemizde ilk defa uluslararası geçerliliği de olacak şekilde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verdi.
Hürkuş Silahlanacak
Hürkuş ile ilgili çalışmalar bununla da sınırlı değil. Hürkuş – A modelinin silahlandırılmış bir versiyonu için de çalışmalar sürüyor. 1500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek olan bu model, yerli üretim askeri teçhizatlar ile uçabilecek hale getirilecek. Bu aşamada Hürkuş – C olarak adlandırılacak olan model, Flir sensörü, Cirit füzesi gibi entegrasyonlar ile TSK’nın envanterine girecek.
Uçuş maliyetlerinin çok düşük (ortalama 1/10 oranında deniyor) olması nedeni ile ciddi bir külfetten kurtulmamızı sağlayacak olan Hürkuş, operasyon maliyetlerini ciddi anlamda aşağılara çekecek. Pervaneli olduğu gerekçesi ile eleştiriliyor olsa da özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadelede bu uçakların hem daha etkili hem de daha düşük maliyetli olacağı aşikar. Mesela ABD, 1965 yapımı North American Rockwell OV-10 Bronco adlı çift pervaneli uçaklarını 2012 yılında modernize programına almış ve 2015 yılında IŞİD’e karşı Irak’ta kullanmaya başlamıştı. Bir başka deyişle Hürkuş-C özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada “görev tanımına” son derece uygun bir çözüm olabilir.
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Uçağın yapımında emeği geçen herkesin eline sağlık.
Siz bi egitim ucagi yapiyorsaniz tasarim itibariyle belli bi hatlara sahip olmasi gerekir.Yani gidio F-16 ya benzeyen egitim ucagi yapamazsiniz.Simdi dunyadaki orneklere bakalim;Mesela Kt-1T,biz bu ucagi suanda zaten pilot yetistirmek icin kullaniyoruz,ABD ise T-6 Texan ucaklarini kullanmakta bu alanda.Kt-1'e ve T-6'ya bakarsak birebir aynisi diyebiliriz.O halde sizce Kore ABD'nin ucaginini kopyaladi? Ucuncu ornegimiz Pilatus PC9 ee bu da digerleriyle ayni?.Baska? EMB 314 Brezilya uretimi.Bu da aynisi.Nasil olcak simdi?
Isin muharip jet kismina geldigimizde ise bir F-22 yi ele alalim.Bu ucak stealth yani gorunmezlik ozelligiyle one cikiyor.Bir de T-50'ye bakalim...Ne kadar cok benziyorlar degil mi? Son olarakta F-35'e bakalim.Nerdeyse ayni.
Milli Muharip savas ucaginizin ön tasarimina bakarsaniz f-35 e ne kadar cok bezedigini gorursunuz.Siz eger stealth bi ucak tasarlayacaksaniz ana hatlari itibariyle F-35 benzeri olmali.
Olur mu hocam tasarım farklı olmalı(!) mesela kanatları olmamalı(!) motoru olmamalı pedallarla ilerlemeli.