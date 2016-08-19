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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli eğitim uçağı Hürkuş uluslararası alanda onayı aldı

Ülkemizde üretilen Hürkuş Eğitim Uçağı, uluslararası ölçekte Tip sertifikasını almayı başaran ilk sivil üretim uçak oldu. Yapımında 140 mühendis çalışan uçağın silahlandırılmış bir versiyonu da yolda!
2 yıl
24,9b
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108
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tip sertifikası, imalatı gerçekleştirilen bir ürünün, bir ya da daha fazla sayıda örneği alınarak, alanında standartlaşmış kriterlere uygun olup olmadığının araştırılması sonucunda verilen bir belge. Hürkuş, uluslararası ölçekte geçerliliği olan Tip sertifikasını almayı başaran ilk sivil imalat uçak oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretimi gerçekleştirilen Hürkuş, aldığı sertifika ile bir anlamda uçuş hürriyetine kavuşmuş oldu. Bu arada Hürkuş’un Tip onayını da ülkemizde ilk defa uluslararası geçerliliği de olacak şekilde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verdi.

140 mühendisin 10 yıllık bir çalışması sonucunda üretilen Hürkuş, SHGM onayının yanı sıra Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından da sertifikalandırılmış. Seritifkasyon sürecinde 500 saatin üzerinde uçuş yapan uçak, toplamda 5 bin 500 parçadan oluşuyor. Tüm bu parçaların mühendislik aşamasındaki bütün çalışmaları, Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmiş.

Yerli eğitim uçağı Hürkuş uluslararası alanda onayı aldı
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Hürkuş Silahlanacak

Hürkuş ile ilgili çalışmalar bununla da sınırlı değil. Hürkuş – A modelinin silahlandırılmış bir versiyonu için de çalışmalar sürüyor. 1500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek olan bu model, yerli üretim askeri teçhizatlar ile uçabilecek hale getirilecek. Bu aşamada Hürkuş – C olarak adlandırılacak olan model, Flir sensörü, Cirit füzesi gibi entegrasyonlar ile TSK’nın envanterine girecek.


Uçuş maliyetlerinin çok düşük (ortalama 1/10 oranında deniyor) olması nedeni ile ciddi bir külfetten kurtulmamızı sağlayacak olan Hürkuş, operasyon maliyetlerini ciddi anlamda aşağılara çekecek. Pervaneli olduğu gerekçesi ile eleştiriliyor olsa da özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadelede bu uçakların hem daha etkili hem de daha düşük maliyetli olacağı aşikar. Mesela ABD, 1965 yapımı North American Rockwell OV-10 Bronco adlı çift pervaneli uçaklarını 2012 yılında modernize programına almış ve 2015 yılında IŞİD’e karşı Irak’ta kullanmaya başlamıştı. Bir başka deyişle Hürkuş-C özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada “görev tanımına” son derece uygun bir çözüm olabilir.


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Tendürek 2 yıl en beğenilen
Esir alındığı adadan yüzerek kaçmayı başarıp yurda dönen, ilk düşman uçağını düşüren Türk olarak tarihe geçen ve daha birçok başarıya imza atan Vecihi HÜRKUŞ'u saygıyla anıyoruz.


Uçağın yapımında emeği geçen herkesin eline sağlık.
Esir alındığı adadan yüzerek kaçmayı başarıp yurda dönen, ilk düşman uçağını düşüren Türk olarak tarihe geçen ve daha birçok başarıya imza atan Vecihi HÜRKUŞ'u...
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1 Yanıt Yanıtla +159
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Phantom II 2 yıl
Kore uçagini alip boyayip Türk ucagi yaptilar diyenler lutfen bilmeden yorum yapmasinlar.
Siz bi egitim ucagi yapiyorsaniz tasarim itibariyle belli bi hatlara sahip olmasi gerekir.Yani gidio F-16 ya benzeyen egitim ucagi yapamazsiniz.Simdi dunyadaki orneklere bakalim;Mesela Kt-1T,biz bu ucagi suanda zaten pilot yetistirmek icin kullaniyoruz,ABD ise T-6 Texan ucaklarini kullanmakta bu alanda.Kt-1'e ve T-6'ya bakarsak birebir aynisi diyebiliriz.O halde sizce Kore ABD'nin ucaginini kopyaladi? Ucuncu ornegimiz Pilatus PC9 ee bu da digerleriyle ayni?.Baska? EMB 314 Brezilya uretimi.Bu da aynisi.Nasil olcak simdi?
Isin muharip jet kismina geldigimizde ise bir F-22 yi ele alalim.Bu ucak stealth yani gorunmezlik ozelligiyle one cikiyor.Bir de T-50'ye bakalim...Ne kadar cok benziyorlar degil mi? Son olarakta F-35'e bakalim.Nerdeyse ayni.
Milli Muharip savas ucaginizin ön tasarimina bakarsaniz f-35 e ne kadar cok bezedigini gorursunuz.Siz eger stealth bi ucak tasarlayacaksaniz ana hatlari itibariyle F-35 benzeri olmali.
Kore uçagini alip boyayip Türk ucagi yaptilar diyenler lutfen bilmeden yorum yapmasinlar.Siz bi egitim ucagi yapiyorsaniz tasarim itibariyle belli bi hatl...
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4 Yanıt Yanıtla +79
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Kara Börü 2 yıl Phantom II
Phantom II
Kore uçagini alip boyayip Türk ucagi yaptilar diyenler lutfen bilmeden yorum yapmasinlar.
Siz bi egitim ucagi yapiyorsaniz tasarim itibariyle belli bi hatlara sahip olmasi gerekir.Yani gidio F-16 ya benzeyen egitim ucagi yapamazsiniz.Simdi dunyadaki orneklere bakalim;Mesela Kt-1T,biz bu ucagi suanda zaten pilot yetistirmek icin kullaniyoruz,ABD ise T-6 Texan ucaklarini kullanmakta bu alanda.Kt-1'e ve T-6'ya bakarsak birebir aynisi diyebiliriz.O halde sizce Kore ABD'nin ucaginini kopyaladi? Ucuncu ornegimiz Pilatus PC9 ee bu da digerleriyle ayni?.Baska? EMB 314 Brezilya uretimi.Bu da aynisi.Nasil olcak simdi?
Isin muharip jet kismina geldigimizde ise bir F-22 yi ele alalim.Bu ucak stealth yani gorunmezlik ozelligiyle one cikiyor.Bir de T-50'ye bakalim...Ne kadar cok benziyorlar degil mi? Son olarakta F-35'e bakalim.Nerdeyse ayni.
Milli Muharip savas ucaginizin ön tasarimina bakarsaniz f-35 e ne kadar cok bezedigini gorursunuz.Siz eger stealth bi ucak tasarlayacaksaniz ana hatlari itibariyle F-35 benzeri olmali.

Olur mu hocam tasarım farklı olmalı(!) mesela kanatları olmamalı(!) motoru olmamalı pedallarla ilerlemeli.
Phantom IIKore uçagini alip boyayip Türk ucagi yaptilar diyenler lutfen bilmeden yorum yapmasinlar.Siz bi egitim ucagi yapiyorsaniz tas...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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DH Misafiri 2 yıl
60 YILDIR TÜRKİYEDE YAPILAN HER YATIRIM İÇİN MUHALİF ELEŞTİRİLER, KÜÇÜMSEMELER, YAPILANI KARALAMALAR... BU KAFALAR YÜZÜNDEN DEVRİM ARABALARI YAPILAMADI, BU KAFALAR YÜZÜNDEN ANADOL EŞEKLER TARAFINDAN KEMİRİLDİ YALANI UYDURULDU. BU KAFALAR YÜZÜNDEN CUMHURİYET SONRASI AÇILAN İKİ UÇAK FABRİKASI KAPATILDI.
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JQKER 2 yıl
konu ile alakasız bir üstteki üyeile alakalı:
bende diyorum nasıl 45bin mesajı olur. neredeyse her konuda peş peşe beş altı mesaj attığındanmış
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DH Misafiri 2 yıl
Birde zaman makinası olsa uçakları 2.dünya savaşına göndersek orda çok başarılı olurdu bence
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DH Misafiri 2 yıl
Bunun yapilmasi dusunulen silahli versiyonunu IHA'larin kontrol sistemiyle birlestirmek lazim. Helikopter ya da F16'dan cok daha fazla isimize yarar terorle mucadelede.
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9600_G_T 2 yıl
En basit ucak bile ordan burdan toplama olmuş sanki biri pc toplatmış
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AbinizJo 2 yıl
QUALCOM kimin amerikanın xiaomi amerikanın işlemcisini telefonuna koyuyor amerikan malı bi telefon mu oluyor hayır

her şeye karsı çıkanlardan bıktı bu ülke daha iyisini 80 yılda siz yapsaydınız diyicem ama istanbulda su bile yoktu neleri konuşuyoruzki
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hurasnam 2 yıl
İsmimizde Hür tesadüfe bak. Şimdi dalga geçerler
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Glitz 2 yıl
Gençler bu uçağın jet motorlu hali 1971 de TÜRKİYE denilen bir ülkede üretilecekti veya üretildi bilemem gidip kimse bunlar sormak lazım. Daha sonradan lisanslarını başkasına satmışız (kim niye sattı acaba?). O lisans sahipleri de bugün dünya lideri YENİTÜRKİYE'mize bu uçağı PERVANELİ olarak üretim hakkını vermiş (kaşımıza gözümüze degil ya $)
Helal olsun be uçak üretiyoruz.
(Google'a 'yalansavar hürkuş siyah gri beyaz' yazarsanız çıkar heralde)
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brkylmz19990102 2 yıl
Kendi jet motorumuzu üretmedikçe hava sektöründen çok birşey beklememek lazım.
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blizzard3 2 yıl
ucak yapmak araba yapmpaya benzemez bu adamlar ucak yapabiliyosa bunları verin arabada yapsın araba ucaga nazaran daha kolay
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simbolmina 2 yıl
Şu yerli ve milli haberler canımı sıkıyor benim gerçekten. Bilhassa böyle özel teşebbüs ürünleri. Yarın adamlar şirketi satar, ne yerlisi kalır ne millisi. Üretimin ve icadın normalleşmesi gerekiyor. Bu dilden kurtulmalıyız. Düşünsenize abd kaynaklı her haberin "yerli" üretim başlığı ile sunulduğunu. Kusura bakmayın, bu ezikliktir. Ezik psikolojiden kurtulmadan olunması istenen yere gelemeyiz.
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N KUL 2 yıl
Biz yerli otomobil üretelim lastiği dunlop olsun kıyamet kopar yerli değil diye. Bir çok otomobillerin parçaları değişik ülkelerden ama olsun safkan alamandır o.
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