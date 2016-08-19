Yerli eğitim uçağı Hürkuş uluslararası alanda onayı aldı

Tip sertifikası, imalatı gerçekleştirilen bir ürünün, bir ya da daha fazla sayıda örneği alınarak, alanında standartlaşmış kriterlere uygun olup olmadığının araştırılması sonucunda verilen bir belge. Hürkuş, uluslararası ölçekte geçerliliği olan Tip sertifikasını almayı başaran ilk sivil imalat uçak oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilen ve üretimi gerçekleştirilen Hürkuş, aldığı sertifika ile bir anlamda uçuş hürriyetine kavuşmuş oldu. Bu arada Hürkuş’un Tip onayını da ülkemizde ilk defa uluslararası geçerliliği de olacak şekilde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verdi.

140 mühendisin 10 yıllık bir çalışması sonucunda üretilen Hürkuş, SHGM onayının yanı sıra Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) tarafından da sertifikalandırılmış. Seritifkasyon sürecinde 500 saatin üzerinde uçuş yapan uçak, toplamda 5 bin 500 parçadan oluşuyor. Tüm bu parçaların mühendislik aşamasındaki bütün çalışmaları, Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilmiş.

Tam Boyutta Gör

Hürkuş Silahlanacak

Hürkuş ile ilgili çalışmalar bununla da sınırlı değil. Hürkuş – A modelinin silahlandırılmış bir versiyonu için de çalışmalar sürüyor. 1500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilecek olan bu model, yerli üretim askeri teçhizatlar ile uçabilecek hale getirilecek. Bu aşamada Hürkuş – C olarak adlandırılacak olan model, Flir sensörü, Cirit füzesi gibi entegrasyonlar ile TSK’nın envanterine girecek.





Uçuş maliyetlerinin çok düşük (ortalama 1/10 oranında deniyor) olması nedeni ile ciddi bir külfetten kurtulmamızı sağlayacak olan Hürkuş, operasyon maliyetlerini ciddi anlamda aşağılara çekecek. Pervaneli olduğu gerekçesi ile eleştiriliyor olsa da özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadelede bu uçakların hem daha etkili hem de daha düşük maliyetli olacağı aşikar. Mesela ABD, 1965 yapımı North American Rockwell OV-10 Bronco adlı çift pervaneli uçaklarını 2012 yılında modernize programına almış ve 2015 yılında IŞİD’e karşı Irak’ta kullanmaya başlamıştı. Bir başka deyişle Hürkuş-C özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafyada “görev tanımına” son derece uygun bir çözüm olabilir.