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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli İHA Göksungur, gökyüzündeki en hızlı İHA'mız olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş(TUSAŞ), saatte 180 km hızla uçan yerli İHA Aksungur'un saatte 380 km hızla uçan özel bir versiyonu olan Göksungur üzerinde çalışmaya başladı. Detaylar haberimizde.
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Savunma Sanayi
Zeynep Yolcu
Yazar
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Bu yıl 14.sü düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) saatte 180 km hızla uçan yerli İHA Aksungur'u görücüye çıkartarak beğenileri üzerine toplayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), hedefi daha da büyüterek saatte 380 km hızla uçan Göksungur üzerinde çalışmaya başladı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, basın mensuplarına önceleri yalnızca parça üreten Türk savunma sanayisi şirketlerinin artık kendi ürünleri için çalışmaya başlayabildiklerini açıkladı.
Airbus, Boeing, Lockheed Martin gibi havacılık devlerine parça ürettiklerini ve yılda yarım milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Kotil, bu yıl 2,6 milyar dolar ciro hedeflediklerini ve bunun büyük kısmını kendi ürünleriyle yapacaklarını bildirdi.

"Saatte 380 kilometre hızla uçuyor" 

14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) ilk kez sergiledikleri İHA Aksungur'un ismini saatte 180 kilometre hızla uçan "doğan"dan aldığını vurgulayan Kotil, "Bir de bunun Göksungur'u var, o da 380 kilometre hızla uçuyor. Daha sonra o da gelecek inşallah. Bu 2 motorlu İHA'yı 18 ayda bitirdik. Bu da şunu gösteriyor, geçmiş yıllarda bunun katları süren zamanlardan daha kısa bir sürede yapabiliyoruz, çok daha az bütçeler gerekiyor, demek ki ustalaşmaya başladık. Bu fuar da ustalık fuarı." dedi.
Aksungur'un 1 numaralı uçağının uçtuğunu, sergilenen 2 numaralı uçağın fuardan sonra uçmaya başlayacağını dile getiren Kotil, "İlk 2 uçağı test uçuşlarında kullanıyoruz, 3'üncüyü de inşallah sene bitmeden kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız. Bu 750 kilogram yük taşıyor. Görevdeki Anka İHA'larımız 200 kilogram taşıyordu, arada büyük fark var. Tabii bomba, dedektör, kamera olsun ne kadar çok askeri malzeme havaya kaldırırsanız, o kadar etkin oluyor." diye konuştu.

"Aksungur dünyadan yüzlerce sipariş alacak kalitede"

Aksungur'u kendi kaynaklarıyla yaptıklarını ve şu anda bir müşterisi bulunmadığını ifade eden Kotil, şu değerlendirmede bulundu:
"Dünya bunun müşterisi. Çok da hızlı oldu bundan dolayı. Birçok projemizi şirket kaynağıyla yapıyoruz, devletten illa kontrat almamız gerekmiyor. Aslında biz devlete şunu söylüyoruz, 'Bize geliştirme parası vereceğinize, sipariş verin.' Henüz bunun siparişi yok bu ürün dünyadan yüzlerce sipariş alacak kalitede. Aynı şekilde Arjantin firmasıyla Small-GEO haberleşme uydusu yapıyoruz. Bunu da yine kendi kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Devletimiz bizden ürün satın alsın, biz geliştirme için para buluruz."
(İHA Aksungur) 

"Süpersonik versiyonu Göksungur da geliyor"

Temel Kotil, Aksungur'un ardından üretilmesi planlanan Göksungur'a ilişkin de "Bunun (Aksungur'un) süpersonik versiyonu daha sonra gelecek. Aksungur'un bir sonrası süpersonik olacak inşallah. Göksungur dünyadaki en hızlı kuş olacak. Bizde bir çalışma bittiğinde öbürü başlar. Henüz takvimlenmiş bir şey yok. Bu sene bitene kadar Aksungur ile uğraşırız, sonra Göksungur gelir." ifadelerini kullandı.
Tüm bu projeleri yürütürken ihtiyaç duyulan insan kaynağı için de çalışmalar yaptıklarını anlatan Kotil, 3 bin 600 mühendisleri bulunduğunu, geçen yıl bin mühendis aldıklarını, bu yıl kadrolarına bin mühendis daha ekleneceğini kaydetti.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/goksungur-turkiyenin-gokyuzundeki-en-hizli-ihasi-olacak/1470610 Yorum Yaz
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AqRaMa 2 hf. en beğenilen
bir kere süpersonik değil bu hız, 380 tamam iyi bir hız ama süpersonik olması için 1,225 km/s olması gerek, tabi bu hızda olması da henüz erken, ama inşallah göksunguru 3.versiyon dersek 4.versiyonda gerçek bir süpersonik insansız savaş jeti olur, gerçekten inandıkça yapıyoruz
bir kere süpersonik değil bu hız, 380 tamam iyi bir hız ama süpersonik olması için 1,225 km/s olması gerek, tabi bu hızda olması da henüz erken, ama inşallah gö...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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smart1978 2 hf. ECDAD_OSMANLI
Ac Vatandas, is as derdindeki Vatandas kuduruyorlardir ...
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3 Yanıt Yanıtla +16
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m_akan 2 hf.
Temel Bey' in konuşması yanlış yorumlanmış. 380 Km hızdan bahsederken, bir doğan türü olan göksungur kuşundan bahsediyor. Youtube da belgeseli var ve dalışa geçtiği sırada 380 km hız yapabildiği söyleniyor bu kuşun. Yani bir sonraki ihaya Göksungur isminin verilmesinin nedeni Aksungur türünden daha hızlı olması. Ayrıca süpersonik hız, ses hızının üstü olan hızdır, 1 mach (Deniz seviyesinde yaklaşık 1225 km/s) ın üstüdür. Saatte 380 km hız süpersonik değildir. Yalnız konuşmasından tam anlaşılmayan şey Göksungur ihası mı süpersonik olacak yoksa bir sonraki mi? Çünkü Tusaş' ın proje sırasında turboprop motorlu iha olması lazım. Turbojet motorlu bir sonraki adım diye hatırlıyorum. Ve turboprop motorlar süpersonik uçabilir mi, bu konuda bir bilgim yok.
Düzeltme: Ses üstü hızı 1125 yazmışım. Doğrusu 1225 km/s.
Temel Bey' in konuşması yanlış yorumlanmış. 380 Km hızdan bahsederken, bir doğan türü olan göksungur kuşundan bahsediyor. Youtube da belgeseli var ve dalışa geç...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Jlozde 1 hf.
Bir aklı selim insanda sormamış; Menzili nedir? Kaç saat operasyon yapabiliyor? Örneğin; 380KM/SAAT hızda 5 dakika havada kalabiliyorsa anlamı nedir ?
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İl teber 1 hf. Jlozde
Aksungur 750 kilogram faydalı yük taşıyor ... 24 saat havada kalabiliyor.
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smartboy38 2 hf.
Böyle haberlerle gururlanıp daha iyi yerlere gelebilmek için yapıcı eleştiri yapacağına her şeye kulp bulup itibarsızlaştıran Obsesif kompulsif bozuk beyinlilerle tıpatıp aynı kafada olanların geçmişinden bir foto.Fazla söze gerek yok sanırsam
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uykuadam 2 hf.
bu projelerin hepsi muhalif kafalar tarafından zamanında yapılamaz
motoru yerlimi? diyerek küçümseniyordu
ak partiye devam
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beyazsoy 2 hf.
Seçim bitti beyler bu haberlerde yanlışlık var ??
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smart1978 2 hf. beyazsoy
Erken Genel Secim in alametlerindendir bence
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DH Misafiri 2 hf.
haberin yazarı içeriği yanlış aks ettirmiş doğadaki kuşun hızını ihanın hızı gibi anlatmış
subsonic < mach 1
mach 1 < supersonic < mach 5
hipersonic > mach 5
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DH Misafiri 2 hf.
İsrail firmaları hazırlıklarını bitirince türkiye dışlanır.
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Spider_hip 2 hf.
Süpersonik'in anlamını bilmeyen insanlar mı uçak üretiyor yoksa haberde mi yorum var anlayamadım. Yoksa bize cahil insanlar lazım, okumuş insan düşünür bize zararlı olur diyen yönetim, nasıl olsa bunlar cahil, afilli kelimeler kullanalım, mega, ultra, süpersonik falan diyelim şekil olsun diye mi düşünüyorlar. Şimdi kalkıp, siz kıskanıyorsunuz, dış mihraksınız falan diyende olur. Ama alakası yok. Sürekli iha yapalım, daha iyisini yapıp, şu açılım ile, pkk flamaları ile haburda cumhurbaşkanımız ile kutlamalar yapanların kafalarında patlatalım. Ama süpersonik açık bir şekilde ses hızının üstü hızları temsil eden bir kelimedir.
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ERIKCI 2 hf.
mesele şirketin kendisinin satılması değil ürünün satılması, ürün ihraç edilecek ki ülkeye para girecek, ama şirketin kendisi satılırsa altın yumurtlayan tavuk kesilmiş oluyor. gittigidiyor, yemeksepeti,peakgames satılırken herkes alkış tutuyordu ama bence olması gereken şirketlerin yerli ürünlerin ihracat malı olmasıdır. Tusaş da umarım kısa zamanda en güçlü ihracatçılarımızdan birisi olur..
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Secxdx 2 hf.
Yav he kesin öyledir

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mladenbmv 2 hf.
iyi bir şeyler oluyor hemen satmayı düşünmeyin şu kafadan vazgeçin artık.sata sata bir şeyde olmuyor.ilk önce kendi vatandaşın kullansın bırak hemen yurt dışına satmayı düşünüyorsunuz o zaman gidin yurt dışında üretin bize faydası olmıycaksa.bu tarz haberler yapılmasın madem dışarı satıcaksınız gidin orda yaşayın.
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