Yerli imkânlarla ‘kendini onaran zırh teknolojisi’ geliştirildi

Savunma sistemlerimiz için çoğunlukla ABD ve Fransa’dan satın alınan kendini onaran zırh-kaplama teknolojisini Bilkent Üniversitesi öğrencisi Enis Yaşar ilk defa yerli imkânlarla geliştirdi.
Kendini onaran balistik yapıdaki kaplama, kara araçlarının yakıt muhafaza bölümlerine uygulanıyor. Kaplama, muharebe esnasında yakıt tanker ya da tankına isabet eden şarapnel ve kurşun deliklerini bir saniyenin altında bir sürede onararak yakıtın dışarı akmasını engelliyor. Kendini onarma işlemi balistik koruma isteyen her türlü araca entegre edilebiliyor.
İki farklı katmanlarda duran polimerler, kaplamanın içerisinde delik oluştuğu zaman deliğin içerisine geçiyor ve kimyasal tepkimeye giriyor. Kimyasal tepkime sonucunda polimerler şişiyor ve katılaşarak deliği kapatıyor.
Yurt Dışına Bağımlılığımız Bitti
Enis Yaşar’ın sözlerine göre kendini onaran kaplamayı yurt dışından satın aldığımız zaman üretici ülkeler ürünün nerede ve nasıl kullanılacağına karışabiliyordu. 'Şurada kullanmayacaksın', 'şunlarla savaşırken bunu kullanamazsın' diyebiliyordu. Kendi geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde yurt dışına bağımlılığımız bitti.
Bu teknoloji ilk olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın açtığı Akaryakıt Tankeri (AKTAN) Projesi ile Milli Muharebe Tankı (ALTAY) projelerinde kullanılacak.
http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turklerden-kendini-onaran-zirh-teknolojisi/904392 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 - güdüm ve ateşleme sistemi yerli füze .. ikiside ital ediliyor kaba konuluyor ..
2 yerli motor . iyi kötü yüzde 100 yerli bişi
3 iha . tabiki siha denilen modelden silahlı bol miktarda
4 tank .. savaşta en önemli şey basit basit bişide olabilir ama yerli olmalı
5 jet motorlu dandirik bir uçak . zaten f22 yapcak halimiz yok paramızda yok
bunlar bu bölgede hayata kalmamıza yeterde artar bile
ha bunları yapamam dersen . 2 tane si kesin olmalı yerli füzee bol miktarda sayısız adet . ve yerli silahlı iha bol miktarda bu bile yeterli
Projenin web adresi: tulpartech.com/...
Sitede yer alan bilgilere göre ekipte 4 kişi var ve bunlar oradaki sıralamayla:
1. Öğr. Gör. Matin GHAZİANİ THKÜ, Mekatronik Müh. Bölümü ODTÜ Makina Müh. Doktora Öğrencisi (Türkiye'ye 2010 senesinde gelmiş.)
2. Öğr. Gör. Masoud LATIFI NAVID THKÜ, Mekatronik Müh. Bölümü ODTÜ Makina Müh. Doktora Öğrencisi
3. Öğr. Gör. Hamed TANABITHKÜ, Makine Müh. Bölümü ODTÜ Makina Müh. Doktora Öğrencisi
4. Enis YAŞAR Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencisi
İlk 3 kişinin özgeçmişleri ve daha önceki akademik çalışmaları -iğrenç tasarıma sahip olan- THK Üniversitesi'nden erişelebiliyor.
Neyse ki başlık diğer haber sitelerindeki gibi değil.
Araştırınız.
Yalnız adam işletme mezunu. Mühendis olmayan adam bunu yapamaz diyordum zaten kaynak da Anadolu ajansıymış.
Üniversitelerimiz gittikçe kötüleşiyor.
Doktora doçent profesör tezleri bile tahşiş ve kopya.
Benim bisikletin de tekerlegi var, ucagin da. Demek ki ikisi de ayni isi goruyor.
istemezükçü
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4906 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
savunma sistemleri, milli savunma sanayi ve