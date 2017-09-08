Yerli imkânlarla ‘kendini onaran zırh teknolojisi’ geliştirildi

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Savunma sistemlerimiz için çoğunlukla ABD ve Fransa’dan satın alınan kendini onaran zırh-kaplama teknolojisini Bilkent Üniversitesi öğrencisi Enis Yaşar ilk defa yerli imkânlarla geliştirdi.

Kendini onaran balistik yapıdaki kaplama, kara araçlarının yakıt muhafaza bölümlerine uygulanıyor. Kaplama, muharebe esnasında yakıt tanker ya da tankına isabet eden şarapnel ve kurşun deliklerini bir saniyenin altında bir sürede onararak yakıtın dışarı akmasını engelliyor. Kendini onarma işlemi balistik koruma isteyen her türlü araca entegre edilebiliyor.

İki farklı katmanlarda duran polimerler, kaplamanın içerisinde delik oluştuğu zaman deliğin içerisine geçiyor ve kimyasal tepkimeye giriyor. Kimyasal tepkime sonucunda polimerler şişiyor ve katılaşarak deliği kapatıyor.

Yurt Dışına Bağımlılığımız Bitti

Enis Yaşar’ın sözlerine göre kendini onaran kaplamayı yurt dışından satın aldığımız zaman üretici ülkeler ürünün nerede ve nasıl kullanılacağına karışabiliyordu. 'Şurada kullanmayacaksın', 'şunlarla savaşırken bunu kullanamazsın' diyebiliyordu. Kendi geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde yurt dışına bağımlılığımız bitti.

Bu teknoloji ilk olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın açtığı Akaryakıt Tankeri (AKTAN) Projesi ile Milli Muharebe Tankı (ALTAY) projelerinde kullanılacak.

http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turklerden-kendini-onaran-zirh-teknolojisi/904392