Yerli üretim zırhlı askeri araç Pusat 2019'da TSK envanterine girecek

Türkiye'nin ilk yerli traktör üreticisi olan, aynı zamanda son yıllarda savunma sanayi alanında başarılı çalışmalara imza atan TÜMOSAN, yerli üretim zırhlı askeri aracı Pusat'ı bu yıl 17.si düzenlenen MÜSIAD EXPO'da görücüye çıkarttı. Fuarın en çok dikkat isimlerinden Pusat'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olması pek çok ziyaretçinin takdirini ve beğenisini topladı.



Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı" 'nin ilk yerli traktör üreticisi olan, aynı zamanda son yıllarda savunma sanayi alanında başarılı çalışmalara imza atan TÜMOSAN, yerli üretim zırhlı askeri aracı'ı bu yıl 17.si düzenlenen'da görücüye çıkarttı. Fuarın en çok dikkat isimlerinden'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olması pek çok ziyaretçinin takdirini ve beğenisini topladı.

TÜMOSAN Proje Yönetim Müdür Vekili Volkan Gün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada aracın Türk savunma sanayinin ilk özgün ve herhangi bir lisans kısıtlaması olmaksızın hizmet verecek bağımsız, yerli ve milli bir savunma sanayi ürünü olacağını belirtti. Gün, Pusat'ın 2019'da tüm testleri tamamlamış durumda olacağını ve savunma sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden donatılmış haliyle hazır TSK envanterine girmeye hazır hale geleceğini açıkladı.

Volkan Gün, Pusat’ın motor, transmisyon ve güç aktarma organlarının fuarda sergilemelerindeki amaçlarını da açıkladı. Gün, “Buradaki amacınız özellikle alt sistem ve güç grubunu sergilemek. Çünkü TÜMOSAN bu anlamda Türkiye’de yerli motor, transmisyon ve aktarma organları üretimi yapan tek firma. Bu kabiliyetimizi sergilemek adına fuara Pusat aracının yürür platformu ile katıldık” açıklamalarında bulundu.

8 silindirli motor projesi için de sona yaklaşılıyor

Şirketin güç ve aktarma organları alanındaki geldiği seviyeden de bahseden Gün, 8 silindirli motor projelerinde detay tasarım aşamasına gelindiğini açıkladı. Fuarda 360 beygir, 4 silindirli dizel motorun sergilendiğini ifade eden Gün, “6 silindirli 450 ve 500 beygir üzeri motorların kullanımı için bir savunma sanayi firması ile görüşme halinde olunduğunu ekledi. 8 silindirli motor tasarımında da detay tasarım ve prototipleme aşamasına geldik. Tasarım sürecinin %60’lık kısmı tamamlandı. TÜMOSAN1976 yılından bu yana kabiliyetini askeri araçlara da yansıtıyor” diye konuştu.

https://www.haberturk.com/goz-kamastiran-pusat-2019-da-envantere-girecek-2230936-ekonomi#