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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli üretim zırhlı askeri araç Pusat 2019'da TSK envanterine girecek

Tamamen yerli imkanlarla üretilen zırhlı askeri araç Pusat, MÜSİAD EXPO'da görücüye çıkartıldı. Araç, 2019'da TSK envanterine girmeye hazır hale gelecek. Detaylar haberimizde.
5 ay
13,6b
1
38
Savunma Sanayi
Zeynep Yolcu
Yazar
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Türkiye'nin ilk yerli traktör üreticisi olan, aynı zamanda son yıllarda savunma sanayi alanında başarılı çalışmalara imza atan TÜMOSAN, yerli üretim zırhlı askeri aracı Pusat'ı bu yıl 17.si düzenlenen MÜSIAD EXPO'da görücüye çıkarttı. Fuarın en çok dikkat isimlerinden Pusat'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olması pek çok ziyaretçinin takdirini ve beğenisini topladı.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin ilk yerli ve milli İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı"
TÜMOSAN Proje Yönetim Müdür Vekili Volkan Gün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada aracın Türk savunma sanayinin ilk özgün ve herhangi bir lisans kısıtlaması olmaksızın hizmet verecek bağımsız, yerli ve milli bir savunma sanayi ürünü olacağını belirtti. Gün, Pusat'ın 2019'da tüm testleri tamamlamış durumda olacağını ve savunma sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden donatılmış haliyle hazır TSK envanterine girmeye hazır hale geleceğini açıkladı.
Volkan Gün, Pusat’ın motor, transmisyon ve güç aktarma organlarının fuarda sergilemelerindeki amaçlarını da açıkladı. Gün, “Buradaki amacınız özellikle alt sistem ve güç grubunu sergilemek. Çünkü TÜMOSAN bu anlamda Türkiye’de yerli motor, transmisyon ve aktarma organları üretimi yapan tek firma. Bu kabiliyetimizi sergilemek adına fuara Pusat aracının yürür platformu ile katıldık” açıklamalarında bulundu. 

8 silindirli motor projesi için de sona yaklaşılıyor

Şirketin güç ve aktarma organları alanındaki geldiği seviyeden de bahseden Gün, 8 silindirli motor projelerinde detay tasarım aşamasına gelindiğini açıkladı. Fuarda 360 beygir, 4 silindirli dizel motorun sergilendiğini ifade eden Gün, “6 silindirli 450 ve 500 beygir üzeri motorların kullanımı için bir savunma sanayi firması ile görüşme halinde olunduğunu ekledi. 8 silindirli motor tasarımında da detay tasarım ve prototipleme aşamasına geldik. Tasarım sürecinin %60’lık kısmı tamamlandı. TÜMOSAN1976 yılından bu yana kabiliyetini askeri araçlara da yansıtıyor” diye konuştu.

https://www.haberturk.com/goz-kamastiran-pusat-2019-da-envantere-girecek-2230936-ekonomi# Yorum Yaz
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İstiklalFMK 5 ay en beğenilen
TSK envanterine gireceği yönünde bir emare yok. TSK sözleşme imzalamadı. Kullanıma hazır hale gelecek sadece. Zaten Cobra, Cobra II, Ejder Yalçın envanterde şimdi de Katmerciler Hızır ve BMC Vuran giriyor. Bu da envantere girsin iyice çorba olsun. Bunun lojistiği var bakımı var uğraş dur. TÜMOSAN geliştirdiği alt sistemleri diğer firmalara satarsa daha çok ekmek yer. Bizde yeterli araç üreticisi var, artık alt sistem üreticisi lazım. Otokar'ın ve Nurol'un yeterli siparişleri var TÜMOSAN'ı besler. Zaten ürettikleri motoru FNSS kullanacak.
TSK envanterine gireceği yönünde bir emare yok. TSK sözleşme imzalamadı. Kullanıma hazır hale gelecek sadece. Zaten Cobra, Cobra II, Ejder Yalçın envanterde şim...
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YoldaşNapolyon 5 ay bluedevil866
Kule işi kolay Aselsan'dan ukss alırlar. Önemli olan kuledeki kameranın alt sistemlerini ülke içinde üretmek.
Motor Tümosan'ın kendi çalışması kimden destek aldıklarını bilmiyorum bence çok önemli değil
Eskiden motor parası tamamen yurtdışına çıkardı şimdi yarısı Tümosan'a girse iyi olur.
Şanzıman da keza Tümosan
Süspansiyon ara transfer kutusu da Tümosan.
Buradan sonra otobüs, minibüs kamyon, marine motorları, iş makineleri, jeneratör, tarım makinaları gibi envai çeşite saldırmaları gerekir.
Şaseleri de yerli diye hatırlıyorum bu sorunu çözebilmek için bir tane Pick Up ve jip üreticisi şart bu ülkeye.
Kule işi kolay Aselsan'dan ukss alırlar. Önemli olan kuledeki kameranın alt sistemlerini ülke içinde üretmek.Motor Tümosan'ın kendi çalışması kimden deste...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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asau 5 ay Hendrik Johannes Cruijff
Bu mantığa göre, bugün iktidarda Chp olsaydı, projeyi savundum diye "chpli gibisin" diye mesaj yazacaktın, dimi yaa!
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DH Misafiri 5 ay
Okuyorum inanamıyorum sanki kıskançlıktan tırnaklarını kemiriyorlar hamaset yapıyorlar yapılan işleri aşalamaya kendilerini adeta adamışlar yapılanı değersizmiş gibi yansıtmaya çalışan bir grub ard niyetli zümre var. Ben Avrupa da ikamet ediyorum buradaki basın övgüyle bahs ediyor bizim insanımız ne yapmaya çalışıyor? Anlamak mümkün değil.
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nazım55 5 ay
20 kmlik düz yolda bile hararet yapan kobralar, yokuş çıkamayan, inemeyen kirpiler, daha ilk kullanmada çeki demiri kirilan, şanzımanı bozulan BMC ler. Yerli olsun, ama kaliteli olsun, asker teroristten cok, araç ne zaman ariza verecek diye dusunmesin.....
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sergensungun 5 ay
Girse ne olur girmese ne olur. Elin zırhlı otomobili bile kurşun gecirmezken taklalara karşı direncliyken ordunun zırhlı aracının tekeri patlasa şehit veriyoruz. Kaliteli olmadıktan sonra 1000000 tane alsınlar. Boş. Koskoca tanklar bile tişörtle durduruluyorsa gerek yoktu bunca masrafa bence
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alex59 5 ay
Ülkemin ve ordumuzun yararına olacak her projeyi ben kayıtsız şartsız desteklerim!
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sistemli adam 5 ay
Muhalifler nasıl karalasak diye şaşırtmayan çabalar içine girmişler.
Böyle olunca bu tip haberler daha da keyifli, anlamlı hale geliyor.
Çıldırın.
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vollkan59 5 ay
Forumun %85'i, bunu beğendi!!!
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Swonz 5 ay
en yakışıklısı zpt "ejder yalçın". Nurol'un yeni çıkardığı yörükte çok iyi. Kobra 2 çıkmıştı noldu envanterde yok galiba?
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haylaz__ 5 ay
Yerli ve milli diyorlar ama rulmanları türk malımı değilse olmaz
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firat_kilic 5 ay
onubiraz modifiye yapıp sivile neden satmıyorsun? al sana yerli... mesela.. hummer gibi bişi..
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Yerli ve milli lafı geçti mi o işte bir hilekarlık seziyorum bu araç ne yerli ne milli.
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asau 5 ay Hendrik Johannes Cruijff
Yerli ve milli lafı geçen her projeyi itibarsızlaştırmak için kılıf bulup kötüleleyenlerde büyük bir hilekarlık görüyorum. Bu düşünce ne yerli ne milli!
iphone Türkiye'nin olsa, bu zihniyet, telefonun şu parcası işlemcisi falan filan kısmı yerli ve milli değil deyip eleştirirdi. "iPhone ne yerli ne milli" sloganını atar dururdu.
Bu zihniyetin bu tezime karşı savunması şu şekilde olacaktır. İkisi aynı şey mi? Bir aracın en önemli parçaları yerli olmasa o araç yerli olmaz. Bir telefon için işlemciden daha önemli parça mı olur desen ona da bir kılıf bulur yine savunmaya geçer.
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