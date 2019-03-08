Yeşil Dedektör uygulamasına sızıp, ihbarları önceden haber verdiler

"Dumansız Hava Sahası" kampanyasına paralel olarak geliştirilen Yeşil Dedektör uygulaması yardımıyla, vatandaşlar kapalı mekanlarda sigara tüketimini ihbar edebiliyorlardı. Uygulamaya sızan bazı kişilerin elde ettikleri veriler yardımıyla ihbarları işletmelere önceden haber verdiği öğrenildi.

Satmaya çalıştılar

Antalya’da bulunan bazı bar, restoran ve kafe sahiplerine, yapılan ihbarları denetim öncesi işletmelere bildirmek vaadiyle aylık 2 bin TL veya bir kerelik 10 bin TL para talebinde bulunulduğu öğrenildi. Hatta yanlarında ihbar listesiyle gelen bu kişiler Alo 184 ve Yeşil Dedektör’e yapılan ihbarları denetim ekipleriyle eşzamanlı görebileceklerini iddia etmişler.

Bazı işletme sahiplerinin şahısları polise bildirmesiyle durum ortaya çıktı. Polis ekipleri de Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile Yeşil Dedektör uygulamasının sistem yöneticilerine bilgi vererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

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Sistemin hacklendiğine dair bir bilgi mevcut değil. Ancak kontrol edilen listelerin gerçek olduğu belirtiliyor. Yani şahısların resmi veriler üzerinden hareket ettikleri doğrulanmış. Olay hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yesil-dedektore-sizdilar-41141843