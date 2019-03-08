Yeşil Dedektör uygulamasına sızıp, ihbarları önceden haber verdiler

Satmaya çalıştılar
Antalya’da bulunan bazı bar, restoran ve kafe sahiplerine, yapılan ihbarları denetim öncesi işletmelere bildirmek vaadiyle aylık 2 bin TL veya bir kerelik 10 bin TL para talebinde bulunulduğu öğrenildi. Hatta yanlarında ihbar listesiyle gelen bu kişiler Alo 184 ve Yeşil Dedektör’e yapılan ihbarları denetim ekipleriyle eşzamanlı görebileceklerini iddia etmişler.
Bazı işletme sahiplerinin şahısları polise bildirmesiyle durum ortaya çıktı. Polis ekipleri de Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile Yeşil Dedektör uygulamasının sistem yöneticilerine bilgi vererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.Ayrıca Bkz. "Mark Zuckerberg, Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı"
Sistemin hacklendiğine dair bir bilgi mevcut değil. Ancak kontrol edilen listelerin gerçek olduğu belirtiliyor. Yani şahısların resmi veriler üzerinden hareket ettikleri doğrulanmış. Olay hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yesil-dedektore-sizdilar-41141843 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben bu yorumların ekran görüntülerini toplayıp,"Cafeler nasıl,nereden bildirim alıyor" incelensin diye 2 ay önce Cimer'e ihbar olarak gönderdim.Sonuç ne oldu peki?Hiç araştırmadan üstünü örttüler.
Yazdığım mesaja ise alakasız bir cevap gönderdiler.Bütün ihbarlara 2 saat içinde müdahale ediliyormuş.Ben size "kaç dakikada müdahale ediyorsunuz" diye mi sordum?
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