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Yeşil Dedektör uygulamasına sızıp, ihbarları önceden haber verdiler

Yeşilay tarafından kapalı mekanlarda tütün mamülleri kullanımını ihbar etmek amacıyla hazırlanan Yeşil Dedektör uygulamasına sızan bazı kişiler, ihbarları işletmelere önceden haber verdi.
2 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Yeşil Dedektör uygulamasına sızıp, ihbarları önceden haber verdiler
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"Dumansız Hava Sahası" kampanyasına paralel olarak geliştirilen Yeşil Dedektör uygulaması yardımıyla, vatandaşlar kapalı mekanlarda sigara tüketimini ihbar edebiliyorlardı. Uygulamaya sızan bazı kişilerin elde ettikleri veriler yardımıyla ihbarları işletmelere önceden haber verdiği öğrenildi.

Satmaya çalıştılar

Antalya’da bulunan bazı bar, restoran ve kafe sahiplerine, yapılan ihbarları denetim öncesi işletmelere bildirmek vaadiyle aylık 2 bin TL veya bir kerelik 10 bin TL para talebinde bulunulduğu öğrenildi. Hatta yanlarında ihbar listesiyle gelen bu kişiler Alo 184 ve Yeşil Dedektör’e yapılan ihbarları denetim ekipleriyle eşzamanlı görebileceklerini iddia etmişler.

Bazı işletme sahiplerinin şahısları polise bildirmesiyle durum ortaya çıktı. Polis ekipleri de Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile Yeşil Dedektör uygulamasının sistem yöneticilerine bilgi vererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Ayrıca Bkz. "Mark Zuckerberg, Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı"

Sistemin hacklendiğine dair bir bilgi mevcut değil. Ancak kontrol edilen listelerin gerçek olduğu belirtiliyor. Yani şahısların resmi veriler üzerinden hareket ettikleri doğrulanmış. Olay hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.


http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yesil-dedektore-sizdilar-41141843 Yorum Yaz
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smart1978 2 ay en beğenilen
Hac.klenmedigine gore o zaman bu uygulamaya erisen icerden biri ( leri ) sizdirmistir ! Yozlasmanin bu kadari da. Tuz da mi kokar kardes ! ...
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Akbaba89 2 ay
İçeride çalışan biri satıyordur.
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ScriptKidie 2 ay
3 yeri şikayet ettim 5 farklı kişiyle halen o kafelere gidemem sigara kokusundan. Zaten devletin yaptığı her amacı güzel olup çalışmayan uygulama gibiydi bu da.
3 yeri şikayet ettim 5 farklı kişiyle halen o kafelere gidemem sigara kokusundan. Zaten devletin yaptığı her amacı güzel olup çalışmayan uygulama gibiydi bu da...
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Yanıtla +15
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1 Avatar
The.Mafia 2 ay
😅😅😅
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ogameci 2 ay
böyle parazitleri idam edeceksin
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x_click 2 ay
Yazık ya gerçekliğini doğrulamak için polisimiz bir restoranla anlaşıp yemliceklerdi. Şimdi uygulamayı geliştirenler hacklenmedik diyor geriye bilgi satılması kalıyor boşuna insanlar suçlanıyor.
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DH Misafiri 2 ay
sistem hacklenmemiştir, içeriden birileri bunu yapmıştır. zamanında imei bloklanan yurtdışı cihazımı ankarada telefoncuya açtırmıştım. bunu btk dan başka kim yapabilirdi? hep aynı filmi izliyoruz, devlet bir şey yapıyor ama içeriden birileri de görevi kötüye kullanıyor.
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DH Misafiri 2 ay
içeride çalışanların ve yakınlarının banka hesap harekeleri ve harcama kayıtlarına, eposta ve uygulama mesajlarına baksınlar. eğer içeriden bilgi sızdırılıyor ise, zaten bulurlar
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dr.bllyldz 2 ay
Buna gerek yok ki, denetimciler zaten gitmeden haber veriyorlar geldiklerini.. haber vermeseler de gittikleri zaman ortalığı temizletip ceza yazmadan ayrılıyorlar.. ceza yazılan durumlarda da onaylanmiyor kaymakamlıkta, bekletiliyor af gelene kadar..
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Havya Makinesi 2 ay
Yöntemin ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Giden trafiği kontrol ediyorlar. Bunu düşünüp nasıl para kırpmaya çalışmılar hayret.
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selamivural 2 ay
Çin ticaret sitesini hackleyen Hacker Okan aklıma geldi.
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lawbreaker 2 ay
hacklenmeyecek sızılmayacak bilgisayar sistemi programı yoktur hiç şaşırmadım
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Vega 2 ay
App Store'da Yeşil Dedektör uygulaması yorumlarında "İhbar sonrası cafelere bir şekilde bildirim gittiğini" bildiren çok şikayet vardı.
Ben bu yorumların ekran görüntülerini toplayıp,"Cafeler nasıl,nereden bildirim alıyor" incelensin diye 2 ay önce Cimer'e ihbar olarak gönderdim.Sonuç ne oldu peki?Hiç araştırmadan üstünü örttüler.
Yazdığım mesaja ise alakasız bir cevap gönderdiler.Bütün ihbarlara 2 saat içinde müdahale ediliyormuş.Ben size "kaç dakikada müdahale ediyorsunuz" diye mi sordum?
i.hizliresim.com/...
i.hizliresim.com/...
i.hizliresim.com/...
i.hizliresim.com/...
i.hizliresim.com/...
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sızıntı, sigara yasakları ve
8 etiket daha dumansız hava sahası yeşil dedektör yeşil dedektör ihbar Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler Popüler
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