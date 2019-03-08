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Mark Zuckerberg, Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı

Mark Zuckerberg yayınladığı uzun bir blog yazısıyla kurucusu olduğu sosyal medya platformu Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı. Detaylar haberimizde.
2 ay (Son Güncelleme: 2 ay)
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12
sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Mark Zuckerberg, Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı
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Facebook için geçtiğimiz birkaç senenin pek iyi geçmediği malum. Sürekli farklı skandallarla gündeme gelen sosyal medya plaformu, kullanıcıların gözünde kişisel verileri korumayan bir firma halini aldı. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, platformun geleceği hakkında oldukça uzun bir yazı kaleme almış. Mark Zuckerberg yazısında Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştürmek istediğini belirtiyor.

Güvenlik ve gizlilik üzerine çalışmalar

Yazı içerisinde Facebook’un ve sahip olduğu diğer platformların gizlilik amacıyla hangi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Burada en çok WhatsApp örneğinde de gördüğümüz uçtan uca şifreleme konusunun üzerinde durulmuş. Uçtan uca şifreleme sayesinde hackerların, suçluların veya Facebook’un kendisinin göremeyeceği şekilde mesajlaşmanız mümkün oluyor. Zuckerberg bunu şirketin diğer ürünlerine yaymak istiyor. Güvenli veri depolama ve mahremiyeti koruma konusunda da birçok açıklama mevcut.

Mark Zuckerberg yeni vizyonunu birkaç yıl içinde uygulamaya sokacağını söylüyor. Şifreli mesajlaşma gibi konuların da internet üzerinden ödeme ve ticaret çerçevesinde yeni iş modelleri yaratacağı belirtildi.

Ayrıca Bkz. "Google, kişisel verileri yapay zekadan gizleyen bir araç paylaştı"

Facebook’un adının geçtiği skandalların sayısı bir hayli fazla. Örneğin geçtiğimiz günlerde gizlilik odaklı VPN uygulamasının, kullanıcı verilerini topladığının öğrenilmesinden dolayı uygulama tamamıyla kaldırılmıştı. Bu gibi skandallar Cambridge Analytica veri ihlaline kadar uzanan geniş bir liste oluşturuyor. Haliyle bazı kullanıcılar Mark’a ait bu yazıyı samimiyetsiz olarak nitelendirmiş.


https://techcrunch.com/2019/03/06/mark-zuckerberg-discovers-privacy/ Yorum Yaz
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sounderland 2 ay en beğenilen
Gizlilikten kastı; "bilgilerinizi depolarken ve satarken daha gizli olacağız size yakalanmayacağız" demek istemiş..
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ALKaraca 2 ay
Çok güldüm buna :) Bunlar da malum parti ve malum kişi gibi aynı.
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intibak23 2 ay
Kaybedilen kullanıcı sayısı korku yaratmış firmada.Göz boyama ile devam ediyorlar. Kendi elleriyle bilgileri başka devletlerle paylaşıp sonra gizlilik odaklı bir platforma dönüştürmek isteği bence yalan.Daha fazla veri yani kullanıcı kaybetmek istemedikleri için yapılmış bir hamle.
Kaybedilen kullanıcı sayısı korku yaratmış firmada.Göz boyama ile devam ediyorlar. Kendi elleriyle bilgileri başka devletlerle paylaşıp sonra gizlilik odaklı b...
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pop-up 2 ay
ne yapsa güvenilir olamaz artık
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Rolnes 2 ay
Yersen.
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mavizaman 2 ay
senin kelin göründü mark fazla kasma.
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expressimo 2 ay
Kapatalı 1 yıl var ya da daha fazla. Tam kapadım olaylar oldu...
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intibak23 2 ay
Kaybedilen kullanıcı sayısı korku yaratmış firmada.Göz boyama ile devam ediyorlar. Kendi elleriyle bilgileri başka devletlerle paylaşıp sonra gizlilik odaklı bir platforma dönüştürmek isteği bence yalan.Daha fazla veri yani kullanıcı kaybetmek istemedikleri için yapılmış bir hamle.
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Celonfix 2 ay
CSB
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sounderland 2 ay en beğenilen
Gizlilikten kastı; "bilgilerinizi depolarken ve satarken daha gizli olacağız size yakalanmayacağız" demek istemiş..
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Lucidbit 2 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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EyeCoral 2 ay
İnternette gizlilik, güvenlik diye birşey olamaz ...bunu hala nasıl söylüyorlar anlamıyorum..
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ramis78 2 ay
sen kullanıcı verilerini paylaş sonra güvenli plarform de yersen
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facebook, instagram ve
7 etiket daha WhatsApp Mark Zuckerberg gizlilik veri ihlali sosyal medya Internet Onur Emre Karadağ
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