Mark Zuckerberg, Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı

Facebook için geçtiğimiz birkaç senenin pek iyi geçmediği malum. Sürekli farklı skandallarla gündeme gelen sosyal medya plaformu, kullanıcıların gözünde kişisel verileri korumayan bir firma halini aldı. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, platformun geleceği hakkında oldukça uzun bir yazı kaleme almış. Mark Zuckerberg yazısında Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştürmek istediğini belirtiyor.

Güvenlik ve gizlilik üzerine çalışmalar

Yazı içerisinde Facebook’un ve sahip olduğu diğer platformların gizlilik amacıyla hangi özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Burada en çok WhatsApp örneğinde de gördüğümüz uçtan uca şifreleme konusunun üzerinde durulmuş. Uçtan uca şifreleme sayesinde hackerların, suçluların veya Facebook’un kendisinin göremeyeceği şekilde mesajlaşmanız mümkün oluyor. Zuckerberg bunu şirketin diğer ürünlerine yaymak istiyor. Güvenli veri depolama ve mahremiyeti koruma konusunda da birçok açıklama mevcut.

Mark Zuckerberg yeni vizyonunu birkaç yıl içinde uygulamaya sokacağını söylüyor. Şifreli mesajlaşma gibi konuların da internet üzerinden ödeme ve ticaret çerçevesinde yeni iş modelleri yaratacağı belirtildi.

Ayrıca Bkz.

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Facebook’un adının geçtiği skandalların sayısı bir hayli fazla. Örneğin geçtiğimiz günlerde gizlilik odaklı VPN uygulamasının, kullanıcı verilerini topladığının öğrenilmesinden dolayı uygulama tamamıyla kaldırılmıştı. Bu gibi skandallar Cambridge Analytica veri ihlaline kadar uzanan geniş bir liste oluşturuyor. Haliyle bazı kullanıcılar Mark’a ait bu yazıyı samimiyetsiz olarak nitelendirmiş.

https://techcrunch.com/2019/03/06/mark-zuckerberg-discovers-privacy/