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Yıldızlara doğru ilk adım: LightSail 2, 'uzay yelkenlerini' ilk kez test etti

LightSail 2, yalnızca ışığın momentumundan faydalanarak uzayda hareket etti. LightSail 2'nin kullandığı uzay yelkeni teknolojisinin insanlığı yıldızlara götürebileceği düşünülüyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
6,2b
2
13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Foton yelkenli uzay aracı LightSail 2, ilk kez başarılı bir şekilde test edildi. Dün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan The Planetary Society, bir inanılmazı başardıklarını ve LightSail 2 uzay aracının hiçbir yakıt kullanmadan yörüngede tam iki kilometre hareket ettirildiğini duyurdu.

LightSail 2, 25 Haziran tarihinde Falcon 9 roketiyle uzay fırlatılmıştı. Yörüngede yaklaşık bir ay boyunca test süreci için hazırlıklar yapan uzay aracı, nihayet geçtiğimiz hafta ise yelkenlerini açmış ve kendini ışığın gücüne bırakmıştı. Planetary Society'den bilim insanları, LightSail 2'nin apogee noktasının (yörüngenin en uzak tepe noktası) dört gün içerisinde yaklaşık iki kilometre kadar yükseldiğini açıkladı.



Kâr amacı gütmeyen bir uzay topluluğu olan Planetary Society'nin CEO görevini ünlü bilim insanı Bill Nye üstleniyor. Dün basın toplantısında konuşan Nye,"LightSail 2 testlerinde başarıya ulaştığımızı resmen ilan etmek istiyorum. Herhangi bir roket yakıtı kullanmadan, yalnızca güneş ışınlarının gücünden faydalanarak yörüngede yukarılara tırmandık. Bugün hem kişisel anlamda benim için hem de The Planetary Society için çok özel bir gün." ifadelerini kullandı.

LightSail 2, foton yelkeni teknolojisini başarılı bir şekilde test eden ikinci uzay aracı oldu. Daha önce Japon uzay ajansı JAXA, IKAROS isimli misyonda aynı teknolojiyi test etmeyi başarmıştı.

Uzay yelkenleriyle yıldızlararası yolculuk mümkün olabilir mi?


Gücünü ışıktan alan uzay araçları fikri ilk kez ünlü astronom Johannes Kepler tarafında öne sürülmüştü. Bildiğiniz gibi ışığın herhangi bir kütlesi yok, ancak momentumu var. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik fikirde, ışığın momentumundan faydalanarak itici kuvvet oluşturma hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yıldızlara ilk yolculuk (gerçekten) başlıyor: Stephen Hawking'in dev projesi ve tüm detayları"
Uzay yelkenlerinin gelecekte birçok farklı kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Örneğin LightSail 2 gibi küp uydular bu sistemden faydalanarak düşük maliyetlerle, herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan uzayda hareket edebilecek. Ancak burada uzay meraklılarını en çok heyecanlandıran kısım elbette bu değil. Çok güçlü lazer sistemleri kullanılması halinde hafif bir uzay aracının (birkaç gram) ışık yelkenleriyle inanılmaz hızlara çıkarılabilmesi şu anda teorik anlamda mümkün. Bilim insanları uzay yelkenlerine sahip çok küçük bir uzay aracının, ışık hızının %20 hızına ulaşabileceğini ve bu şekilde yıldızlararası yolculuk yapılabileceğini söylüyor.

Rus milyarder Yuri Milner'ın şu anda bu fikri temel alan çok önemli bir projesi var. Milner, Breakthrough Starshot isimli projesini Stephen Hawking ile beraber 2016 yılında duyurmuştu. Milner'ın hedefi, sadece 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşabilecek bir uzay aracı geliştirmek.

Carl Sagan'ın hayaliydi


Kar amacı gütmeyen bir bilim topluluğu olan Planetary Society, yaklaşık 10 yıldır uzay yelkenleri üzerinde çalışmalar yapıyor. 2015'te LightSail 1 isimli uzay aracı yörüngeye yerleştirilmişti ancak bazı teknik problemler nedeniyle yelkenlerin testi tam olarak gerçekleştirilememişti. Planetary Society, uzay aracının yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya düştüğünü açıkladı.

Planetary Society, 1980 yılında aralarında Carl Sagan'ın da bulunduğu bir grup bilim insanı tarafından kurulmuştu. Ünlü bilim insanı Bill Nye şu anda Planetary Society'nin CEO'luğunu üstleniyor.

Geçtiğimiz ay LightSail 2 uzaya fırlatılmadan hemen önce konuyla ilgili bazı açıklamalar Bill Nye,"Bundan tam 40 yıl önce, profesörüm Carl Sagan, uzay yelkenleri kullanarak kozmosu keşfetme hayalini bizlerle paylaşmıştı. Dünyanın her tarafından binlerce insanın destekleriyle LightSail 2'yi tamamladık. Artık uçuşa hazırız!" ifadelerini kullanmıştı.

 


https://www.theverge.com/2019/7/31/20748894/lightsail-2-mission-solar-sail-planetary-society-success-demonstration Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sleeep 4 gün
100 sene sonra doğmak isterdim😬
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afsin07 6 gün
Yıldız’a nasıl gidiyorsun hocam güneşte bir yıldız yanına gidemezsin mesafeyi çözsen bile
Uzaktaki gezegenler ise anlatılmak istenen onlar zaten gezegen yıldız değil
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SEO-Uzmanı 6 gün
güneş sistemi dışında belki işe yarar !
ama %1 ihtimal değil !
10000 de 1 ihtimal !
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Faramir 6 gün SEO-Uzmanı
%0,0001 ihtimalde bile olsa adamlar hayalindeki projeyi gerçekleştirmek istemiş. Her ihtimalde bir olasılık vardır.
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antigravity74100 6 gün
Bana göre çok çocuksu ve kullanışlı olmayan bir tasarım. Sadece uzay araştırmalarında yararı olacaktır. Dilerim istenilen başarıya ulaşılır.
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musket 6 gün
30 yıl önceki Türkiye'de bu anlasilabilirdi.Simdi anlaşılmaması normal.Hersey para değil...
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Şeref60 6 gün
Bukadat yatırımı nasıl finanse ediyorlarkine
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Spider_hip 6 gün
Keşke bunu ve bunun başka yıldıza gönderileceği günü Stephen Hawking'de görebilseydi. Arkasında durduğu son hayallerinden birisiydi diye biliyorum.
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yunusaticioglu 6 gün
Kâr amacı gütmeyen bir uzay topluluğu çok saçma kim kar amacı gütmeden o kadar masraf yapar ki? bakın görün işin sonunda asgardiada olduğu gibi para talep edeceklerdir.
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LKLC 6 gün yunusaticioglu
Planetary Society yeni bir topluluk değil. 1980'lerden beri bu işlerde varlar. Projeler tamamıyla crowdfunding yoluyla finanse ediliyor. LightSail 2 de topluluğun parçası olan bilim insanları veya bu işlere gönül vermiş insanların bağışlarıyla geliştirilmiş. Asgardia'yla karşılaştırılamayacak, saygın bir bilim topluluğu Planetary Society.
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Yirikalische 6 gün
Kar amaci gutmemek demek tum parayi cebinden veriyor demek degil, bkz vakif universiteleri.
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