Yıldızlara doğru ilk adım: LightSail 2, 'uzay yelkenlerini' ilk kez test etti

Uzay yelkenleriyle yıldızlararası yolculuk mümkün olabilir mi?

Carl Sagan'ın hayaliydi

Foton yelkenli uzay aracı, ilk kez başarılı bir şekilde test edildi. Dün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan The Planetary Society, bir inanılmazı başardıklarını ve LightSail 2 uzay aracınınyörüngede tam iki kilometre hareket ettirildiğini duyurdu.LightSail 2, 25 Haziran tarihinde Falcon 9 roketiyle uzay fırlatılmıştı. Yörüngede yaklaşık bir ay boyunca test süreci için hazırlıklar yapan uzay aracı, nihayet geçtiğimiz hafta ise yelkenlerini açmış ve. Planetary Society'den bilim insanları, LightSail 2'nin(yörüngenin en uzak tepe noktası) dört gün içerisinde yaklaşık iki kilometre kadar yükseldiğini açıkladı.Kâr amacı gütmeyen bir uzay topluluğu olan Planetary Society'nin CEO görevini ünlü bilim insanıüstleniyor. Dün basın toplantısında konuşan Nye,"LightSail 2 testlerinde başarıya ulaştığımızı resmen ilan etmek istiyorum. Herhangi bir roket yakıtı kullanmadan, yalnızca güneş ışınlarının gücünden faydalanarak yörüngede yukarılara tırmandık. Bugün hem kişisel anlamda benim için hem de The Planetary Society için çok özel bir gün." ifadelerini kullandı.LightSail 2, foton yelkeni teknolojisini başarılı bir şekilde test eden ikinci uzay aracı oldu. Daha önce Japon uzay ajansı JAXA, IKAROS isimli misyonda aynı teknolojiyi test etmeyi başarmıştı.Gücünü ışıktan alan uzay araçları fikri ilk kez ünlü astronomtarafında öne sürülmüştü. Bildiğiniz gibi ışığın herhangi bir kütlesi yok, ancak momentumu var. Uzay yelkenleri, ışık yelkenleri veya foton yelkenleri olarak bilinen bu fütüristik fikirde,hedefleniyor.Uzay yelkenlerinin gelecekte birçok farklı kullanım alanı olabileceği düşünülüyor. Örneğin LightSail 2 gibi küp uydular bu sistemden faydalanarak düşük maliyetlerle, herhangi bir yakıta ihtiyaç duymadan uzayda hareket edebilecek. Ancak burada uzay meraklılarını en çok heyecanlandıran kısım elbette bu değil.kullanılması halinde hafif bir uzay aracının (birkaç gram) ışık yelkenleriyle inanılmaz hızlara çıkarılabilmesi şu anda teorik anlamda mümkün. Bilim insanları uzay yelkenlerine sahip çok küçük bir uzay aracının,ulaşabileceğini ve bu şekilde yıldızlararası yolculuk yapılabileceğini söylüyor.Rus milyarder Yuri Milner'ın şu anda bu fikri temel alan çok önemli bir projesi var. Milner, Breakthrough Starshot isimli projesini Stephen Hawking ile beraber 2016 yılında duyurmuştu. Milner'ın hedefi, sadece 20 yılda Alfa Centauri yıldız sistemine ulaşabilecek bir uzay aracı geliştirmek.Kar amacı gütmeyen bir bilim topluluğu olan Planetary Society, yaklaşık 10 yıldır uzay yelkenleri üzerinde çalışmalar yapıyor. 2015'te LightSail 1 isimli uzay aracı yörüngeye yerleştirilmişti ancak bazı teknik problemler nedeniyle yelkenlerin testi tam olarak gerçekleştirilememişti. Planetary Society, uzay aracının yaklaşık 10 gün sonra Dünya'ya düştüğünü açıkladı.Planetary Society, 1980 yılında aralarında Carl Sagan'ın da bulunduğu bir grup bilim insanı tarafından kurulmuştu. Ünlü bilim insanı Bill Nye şu anda Planetary Society'nin CEO'luğunu üstleniyor.Geçtiğimiz ay LightSail 2 uzaya fırlatılmadan hemen önce konuyla ilgili bazı açıklamalar Bill Nye,"Bundan tam 40 yıl önce, profesörüm Carl Sagan, uzay yelkenleri kullanarak kozmosu keşfetme hayalini bizlerle paylaşmıştı. Dünyanın her tarafından binlerce insanın destekleriyle LightSail 2'yi tamamladık. Artık uçuşa hazırız!" ifadelerini kullanmıştı.