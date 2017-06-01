Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yıldızlarla dolu Murder on the Orient Express'ten ilk fragman

Agatha Christie'nin klasik suç romanından uyarlanan Murder on the Orient Express'in ilk fragmanı yayınlandı. Film; Kenneth Branagh, Johnny Depp ve Penelope Cruz gibi ünlü isimleri bir araya getiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Suç ve gizem deyince akla gelen belki de ilk isim olan Agatha Christie'nin klasik romanı Murder on the Orient Express (Doğu Ekspresi'nde Cinayet) bir kez daha beyaz perdeye taşınıyor. Daha önce 1974 yılında usta yönetmen Sidney Lumet tarafından sinemaya uyarlanan Murder on the Orient Express, bu yıl yeni versiyonu ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
İngiliz tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Kenneth Branagh (Thor, Hamlet)'ın yönettiği ve başrolünü üstlendiği film, oyuncu kadrosunda birçok yıldız isim barındırıyor. Filmin başrollerinde Branagh'a Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Josh Gad, Judi Dench, Willem Dafoe ve Olivia Colman eşlik ediyor.
Doğu Ekspresi ile Avrupa boyunca uzanan lüks bir gezintiye çıkan 13 yabancı, trendeki yolculardan birinin esrarengiz bir şekilde öldürülmesi ile kendilerini gerilim dolu bir cinayet davasının ortasında bulacak. Herkesin şüpheli olduğu bir trende mahsur kalan bu 13 yabancıdan biri olan Dedektif Poirot (Branagh), bu cinayeti çözüp katili bulmak için zamana karşı yarışmak zorunda kalacak.
Murder on the Orient Express, ülkemizde 10 Kasım'da gösterime girecek.

http://deadline.com/2017/06/murder-on-the-orient-express-fox-trailer-kenneth-branagh-daisy-ridley-johnny-depp-josh-gad-agatha-christie-1202105667/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 2 yıl
Doğu Ekspresi ile Avrupa boyunca uzanan lüks bir gezintiye çıkan 13 yabancı, trendeki yolculardan birinin esrarengiz bir şekilde öldürülmesi ile kendilerini gerilim dolu bir cinayet davasının ortasında bulacak. Herkesin şüpheli olduğu bir trende mahsur kalan bu 13 yabancıdan biri olan Dedektif Poirot (Branagh), bu cinayeti çözüp katili bulmak için zamana karşı yarışmak zorunda kalacak.

Murder on the Orient Express, ülkemizde 10 Kasım'da gösterime girecek.
-inş film baştan sona trenin içinde geçmez :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 2 yıl
filmi zaten güzeldi. remake gereksiz bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 2 yıl
Kitabı müthişti umarım film de güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Kadrosu yeter
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kygo2 2 yıl
Trende cinayet klasiklerden, katil doktor niye çünkü siyah.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 yıl Kygo2
Kygo2

Trende cinayet klasiklerden, katil doktor niye çünkü siyah.

Filmin içine ettiğin için teşekkürler dostum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 2 yıl
Güzele benziyor , süper kahraman filmlerinden midem bulanmaya başlamıştı iyi oldu .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DubSteq 2 yıl
Agatha teyzemiz şu traileri izlese 1 yıl ortadan kaybolurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 2 yıl
Muzik gercekten alakasiz olmus, ayrica cok fazla yapaylik var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 2 yıl
Parçayı merak edenler için.
Imagine Dragons - Believer
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl eulogy
eulogy
Parçayı merak edenler için.
Imagine Dragons - Believer

Böyle bir filme, böyle uyumsuz bir müzik secile bilirdi. Görüntünün prüsüz olmasi da beni ayrica rahatsiz etti
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4271 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, fragman ve
7 etiket daha murder on the orient express doğu ekspresinde cinayet agatha christie Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Akamai 2017’nin ilk internet raporunu paylaştı: Türkiye internet hızı sıralamasında geriledi 2 yıl Gameloft imzalı Iron Blade: Medieval Legends indirmeye sunuldu 2 yıl 2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Microsoft'un hatası Windows telefonları kullanılamaz hale getirdi 2 yıl Sınırları zorlamak istiyor: EVGA GTX 1080 Ti Kingpin 2 yıl Casper Nirvana F700 kutu açılımı "Büyük F" 2 yıl OCR özellikli Adobe Scan uygulaması kullanıma sunuldu 2 yıl Asus’tan bu kez ZenPad 3S 8.0 2 yıl Dell ilk Inspiron oyuncu masaüstünü duyurdu 2 yıl Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu 2 yıl Amazon, drone ile teslim ettiği kargolara paraşüt takacak 2 yıl Trump'ın açıklamasına teknoloji devlerinden tepki yağıyor 2 yıl LG G6 Plus ve G6 Pro yolda 2 yıl Türkiye, OLED ekran teknolojilerinin geliştirilmesi için düğmeye bastı 2 yıl Bing Rewards yeni ülkelerde kullanıma sunuluyor 2 yıl Google Chrome taciz edici reklamları engelleyecek 2 yıl Moto Z2 Play tanıtıldı 2 yıl Quick Charge 4.0 Plus: Orijinali gelmeden üst versiyonu geldi 2 yıl Hayran yapımı Voldemort filmi için kısa tanıtım geldi 2 yıl ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yıldızlarla dolu Murder on the Orient Express'ten ilk fragman Sonraki OnePlus 5 yaklaşıyor: Kutu tasarımları oylamaya sunuldu 2 yıl Donald Trump resmen açıkladı! ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor 2 yıl Almanya, Audi’de emisyon değerini düşük gösteren yazılım tespit etti 2 yıl AMD'nin Ryzen işlemcilerinde yeni fiyat indirimi 2 yıl 25 ülkeye ihracat yapan silah fabrikasını gezdik, yerli tüfekle atış yaptık 2 yıl AMD'nin yeni canavarları için heybetli anakart: Gigabyte X399 Aorus 2 yıl Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı 2 yıl GPU'lu makine öğrenme uzaydaki robotlara yardımcı olabilir 2 yıl AMD Threadripper ailesinde 9 işlemci yer alacak 2 yıl Intel Core i9-7900X işlemcisi 5.7GHz’e aşırtıldı 2 yıl Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor 2 yıl Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır 2 yıl Asus’un yeni yönlendiricisi oyunculara özel 2 yıl Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor 2 yıl Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı 2 yıl Apple’ın akıllı hoparlörü detaylanıyor 2 yıl Markafoni, 30 Haziran'da kapanıyor 2 yıl Rivet Networks yeni Killer teknolojilerini duyurdu 2 yıl Panasonic’ten giriş seviyesine metal alaşımlı telefon 2 yıl Asus’tan iki farklı segmente yönelik tablet modelleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim