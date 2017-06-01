Yıldızlarla dolu Murder on the Orient Express'ten ilk fragman

Suç ve gizem deyince akla gelen belki de ilk isim olan Agatha Christie'nin klasik romanı Murder on the Orient Express (Doğu Ekspresi'nde Cinayet) bir kez daha beyaz perdeye taşınıyor. Daha önce 1974 yılında usta yönetmen Sidney Lumet tarafından sinemaya uyarlanan Murder on the Orient Express, bu yıl yeni versiyonu ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

İngiliz tiyatro ve sinema dünyasının usta isimlerinden Kenneth Branagh (Thor, Hamlet)'ın yönettiği ve başrolünü üstlendiği film, oyuncu kadrosunda birçok yıldız isim barındırıyor. Filmin başrollerinde Branagh'a Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Josh Gad, Judi Dench, Willem Dafoe ve Olivia Colman eşlik ediyor.

Doğu Ekspresi ile Avrupa boyunca uzanan lüks bir gezintiye çıkan 13 yabancı, trendeki yolculardan birinin esrarengiz bir şekilde öldürülmesi ile kendilerini gerilim dolu bir cinayet davasının ortasında bulacak. Herkesin şüpheli olduğu bir trende mahsur kalan bu 13 yabancıdan biri olan Dedektif Poirot (Branagh), bu cinayeti çözüp katili bulmak için zamana karşı yarışmak zorunda kalacak.

Murder on the Orient Express, ülkemizde 10 Kasım'da gösterime girecek.

http://deadline.com/2017/06/murder-on-the-orient-express-fox-trailer-kenneth-branagh-daisy-ridley-johnny-depp-josh-gad-agatha-christie-1202105667/