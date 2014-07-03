Yılın ikinci çeyreğinde HTC kara geçmeyi başardı

2011 yılında bu yana akıllı telefon pazarında sürekli kan kaybeden ve premium amiral gemi modellerine rağmen beklediği çıkışı yapamayan HTC yılın ikinci çeyreğinde nihayet umut ışığını gördü.





İyi geçmeyen Mayıs ayına rağmen Haziran'da satışlarını bir miktar artıran HTC, yılın ikinci çeyreği itibariyle 92 milyon dolar kar elde etmeyi başardı. Firmanın toplam geliri ise 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre oldukça benzer.





Birden fazla amiral gemi modeli yerine tek bir amiral gemi modeline odaklanan ve alt seviye pazara da birkaç iddialı model sunan HTC görünüşe göre bu stratejisinin karşılığını almaya başladı. Maliyeti kurtarmayacak alanlardan uzak durmayı tercih eden firma uzun süredir Windows Phone ekosisteminde de sessizdi.





Firma Asya pazarına yönelik One E8 ve One mini 2 modellerine bir süre önce resmiyet kazandırmıştı. Bu modellerin de katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde karlılığın devam etmesi öngörülüyor.

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/MonthlyRevenues/HTC%20Releases%20Unaudited%20Results%20for%202Q14.pdf