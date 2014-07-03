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Yılın ikinci çeyreğinde HTC kara geçmeyi başardı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın ikinci çeyreğinde HTC kara geçmeyi başardı
2011 yılında bu yana akıllı telefon pazarında sürekli kan kaybeden ve premium amiral gemi modellerine rağmen beklediği çıkışı yapamayan HTC yılın ikinci çeyreğinde nihayet umut ışığını gördü.

İyi geçmeyen Mayıs ayına rağmen Haziran'da satışlarını bir miktar artıran HTC, yılın ikinci çeyreği itibariyle 92 milyon dolar kar elde etmeyi başardı. Firmanın toplam geliri ise 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl aynı döneme göre oldukça benzer. 

Birden fazla amiral gemi modeli yerine tek bir amiral gemi modeline odaklanan ve alt seviye pazara da birkaç iddialı model sunan HTC görünüşe göre bu stratejisinin karşılığını almaya başladı. Maliyeti kurtarmayacak alanlardan uzak durmayı tercih eden firma uzun süredir Windows Phone ekosisteminde de sessizdi.

Firma Asya pazarına yönelik One E8 ve One mini 2 modellerine bir süre önce resmiyet kazandırmıştı. Bu modellerin de katkısıyla yılın üçüncü çeyreğinde karlılığın devam etmesi öngörülüyor.  

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/148697/MonthlyRevenues/HTC%20Releases%20Unaudited%20Results%20for%202Q14.pdf Yorum Yaz
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Myxo 4 yıl en beğenilen
DH Üye profili:
Haber: HTC Yine zarar açıkladı!
Üye: 2.500 TL'den telefon satmaya kalkışırsa normaldir yani.
Haber: HTC Uzun aradan sonra kara geçti!
Üye: 2.500 TL'den telefon satıyor bir zahmet geçsin yani..
Tuhafsınız.
DH Üye profili:Haber: HTC Yine zarar açıkladı!Üye: 2.500 TL'den telefon satmaya kalkışırsa normaldir yani.Haber: HTC Uzun aradan sonra kara geçti!
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wolfestein 4 yıl
HTC esasen iyi telefonlar yapiyor. Ancak fiyat politikasını gözden geçirmesi gerekiyor.
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prof.exx 4 yıl
Allah rızası için şapkalı a harfini kullanın başlığa bakılınca hiç birşey anlaşılmıyor. kara geçti deyince tam tersi anlaşılması çok normal
şapkalı a harfi SHİFT+3+A ile yapılıyor bilginiz olsun...
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fz18 4 yıl
htc m7 ile birlikte çok iyi bir iş çıkardı, m8 le de piyasanın açık ara en eyi telefonunu sundu... birde kamera 4 up yerine 8up olsa idi efsane olurdu... 2400 e pahalı diyenlerin 2200 tl yi s5, z2 ve iphone gibi modeller için sessiz kalmalarını görünce ciddiye almıyorum bile...
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Technotronic 4 yıl
HTC nin gelecegini pek parlak görmüyorum.
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matraxzalim 4 yıl
Söylemeyim diyorum ama bazı arkadaslar hala anlamıyor.daha iPhone yokken,samsung cep telefonu üretirken htc Windows mobile yüklü akıllı telefonlar üretiyordu, keza ilk androidli telefon markası htc dir.sanki sonradan piyasaya çıkmış bir firma gibi konuşuluyor .htc ye her zaman saygım sonsuzdur.
Not: iPhone 4s kullanıcısı
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clopin 4 yıl
2500 den cihaz satiyorlar geçsinler artik kar a bi zahmet
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Guaire 4 yıl
2013'ün ikinci çeyreğinde 2.4 milyar dolar gelirle 41.7 milyon dolar kar etmişler.

2014'ün ikinci çeyreğinde 2.2 milyar dolar gelirle 92 milyon dolar kar etmişler.

Bu tabloya bakıp HTC'ye laf edenlere kapak oldu zannedenlere hayret etmemek elde değil.
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citykhan 4 yıl
Güne mutlu bir haberle uyandım demek isterdim çok ta tınn diyorum.
2500e yolunacak kaz arayan firma. Türkiyede özellikle kazığın boyutu büüyük.
Almayın şu telefonu batarsa batsın. O batar çinli bir firma doğar 10 sene önce htc mi vardı. Ericcsonn motorola nokia gibi batar. Başka firmalar çıkar. 2500 lira nedir ya. Ne var içinde altın yumurtlamıyo ya. Alüminyumun gramı kaça. Bıraksınlar bu işleri.
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NoFear. 4 yıl
Biri yukarda m8 den bi cacık olmaz demiş gece gece guldurdun
fanboy değilim amacım tartışma çıkarmak değil

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orhanyıldız 4 yıl
Fanboylar eksilemis hemen
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pogomania 4 yıl
Media Markt Samsun şubesi Cep Telefonu bölümü sorumlusuyum ve ben bu telefonu hâlâ daha stoklarıma sokmadım. Zira satmayacağına inandığım için bunu yaptım ve inanın Z2 ve S5 kadar sorulmuyor bile. Tabi bunda reklam payı da var çoğu kişi HTC'yi tanımıyor. HTC'nin M7 telefonu bile şu sıralarda hala pazarda 1800 liradan satılıyor, pazar değeri kaybetmiyor belki ama bu kârı reklama yatırım olarak kullanmaz ve kendini tanıtmazsa ne kadar kendini kanıtlamış üründe çıkartsa başarılı olamaz benim gözümde HTC.
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Fiyaka1903 4 yıl
M8 e sanal tuş koymasaydı eminim bir kaç ay daha erken olurdu kara geçmesi sırf bu yüzden alamıyorum almıyorum
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