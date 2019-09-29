Yılın ilk yarısında ülkemizde 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışı gerçekleştirildi

Araştırma şirketi GfK'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın sonuna kadar küresel çapta tüketici teknolojisi ürünlerine 1 trilyon euro harcanması, bunun yaklaşık yüzde 43'ünün ise gelişmiş özelliklere sahip akıllı telefonlardan oluşması bekleniyor.

Yıl içerisinde gerçekleşmiş olan satışlardan söz edecek olursak ise ocak-haziran arasındaki 6 aylık zaman diliminde tüketiciler, akıllı telefonlara 210 milyar euro harcarken, daha gelişmiş bir fotoğraf ve video çekimi deneyimi akıllı telefonlarda en belirgin başarı kıstası olarak görüldü.

Teknik özellikler açısından bakıldığında ise 6-7 inçlik ekranlara, 20 megapiksel ve üstü kameralara, 128 GB ve üstü dahili depolama alanına sahip modeller, 2019'un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16'sını(33 milyar euro) oluşturdu.

Çoklu kamera kurulumlarına ilgi büyük

Araştırmalara göre kullanıcılar için yalnızca telefonların kameralarının çözünürlüğü değil, kamera sensörü sayısı da oldukça cezbedici bir faktör.

Ocak-haziran döneminde ikili arka kameralı telefonlar, küresel ölçekteki akıllı telefon cirosunun yüzde 50'sini oluştururken, üç arka kameralı cihazların payı da yüzde 1 artarak toplam cironun yüzde 20'sine ulaştı.

Yılın ilk yarısında satılan akıllı telefonların yüzde 18'inin "2,5-2,8 GHz" aralığında çalışan işlemcilere sahip olduğu belirlendi.

5G özelliğine sahip akıllı telefonlar, haziran ayında Güney Kore'de satın alınmış tüm akıllı telefonlar içinde yüzde 41'lik paya ulaştı. Premium olarak tabir edebileceğimiz, çoğunluğu sınırlı sayıda üretilmiş modellerden oluşan akıllı telefonlar ise 2019'un ilk yarısında miktar bazında yüzde 8 paya sahip olurken, satışlarında yüzde 6 artış görüldü.

Öte yandan bu dönemde tüketici teknolojisi ürünlerine harcanan paranın yüzde 42'si akıllı telefonlara ayrıldı.

Türkiye pazarında durum nasıl?

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1,8 milyar euroluk (11,8 milyar lira) akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu satışlar içerisinde ekran boyutu 5,5 ve üstü inç genişliğinde olan, 20MP ve üstü ana kameraya sahip olan ve 64 GB ve üstü dahili depolama alanına sahip modeller 109 milyon euroluk (691 milyon lira) bir meblağa tekabül ediyor.

İkili arka kameraların pazar payı bu dönemde de artmaya devam etti ve tutar bazında satışların yüzde 51'ini oluşturdu. Üçlü arka kameralı cihazların pazar payı da yüzde 15'e ulaştı.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/telefonlar-210-milyar-avroya-akillandi/1596999

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Akıllı telefon teknolojisinin kullanım şeklini basitleştirme potansiyeline sahip oldukları için, tüketicilerin ilgisini çeken akıllı saatlerin satışı da yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göreartış kaydetti.