Kim Nerede? 45 Xiaomi Mi Mix Alpha modelinin resmi kutu açılış videosu yayınlandı 36 Realme'den Snapdragon 855'li telefon geliyor 32 Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yılın ilk yarısında ülkemizde 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışı gerçekleştirildi

    İstatistiklere göre bu yılın ilk yarısında dünya çapında 210 milyar euroluk, ülkemizde ise 1,8 milyar euroluk(11,8 milyar lira) akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    737
    13
    13
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Araştırma şirketi GfK'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın sonuna kadar küresel çapta tüketici teknolojisi ürünlerine 1 trilyon euro harcanması, bunun yaklaşık yüzde 43'ünün ise gelişmiş özelliklere sahip akıllı telefonlardan oluşması bekleniyor.
    Yıl içerisinde gerçekleşmiş olan satışlardan söz edecek olursak ise ocak-haziran arasındaki 6 aylık zaman diliminde tüketiciler, akıllı telefonlara 210 milyar euro harcarken, daha gelişmiş bir fotoğraf ve video çekimi deneyimi akıllı telefonlarda en belirgin başarı kıstası olarak görüldü.
    Yılın ilk yarısında ülkemizde 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışı gerçekleştirildi
     
    Teknik özellikler açısından bakıldığında ise 6-7 inçlik ekranlara, 20 megapiksel ve üstü kameralara, 128 GB ve üstü dahili depolama alanına sahip modeller, 2019'un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16'sını(33 milyar euro) oluşturdu.

    Çoklu kamera kurulumlarına ilgi büyük

    Araştırmalara göre kullanıcılar için yalnızca telefonların kameralarının çözünürlüğü değil, kamera sensörü sayısı da oldukça cezbedici bir faktör.
    Ocak-haziran döneminde ikili arka kameralı telefonlar, küresel ölçekteki akıllı telefon cirosunun yüzde 50'sini oluştururken, üç arka kameralı cihazların payı da yüzde 1 artarak toplam cironun yüzde 20'sine ulaştı.
    Yılın ilk yarısında ülkemizde 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışı gerçekleştirildi
    Yılın ilk yarısında satılan akıllı telefonların yüzde 18'inin "2,5-2,8 GHz" aralığında çalışan işlemcilere sahip olduğu belirlendi.
    5G özelliğine sahip akıllı telefonlar, haziran ayında Güney Kore'de satın alınmış tüm akıllı telefonlar içinde yüzde 41'lik paya ulaştı. Premium olarak tabir edebileceğimiz, çoğunluğu sınırlı sayıda üretilmiş modellerden oluşan akıllı telefonlar ise 2019'un ilk yarısında miktar bazında yüzde 8 paya sahip olurken, satışlarında yüzde 6 artış görüldü.
    Öte yandan bu dönemde tüketici teknolojisi ürünlerine harcanan paranın yüzde 42'si akıllı telefonlara ayrıldı. 

    Türkiye pazarında durum nasıl?

    Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1,8 milyar euroluk (11,8 milyar lira) akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu satışlar içerisinde ekran boyutu 5,5 ve üstü inç genişliğinde olan, 20MP ve üstü ana kameraya sahip olan ve 64 GB ve üstü dahili depolama alanına sahip modeller 109 milyon euroluk (691 milyon lira) bir meblağa tekabül ediyor.
    İkili arka kameraların pazar payı bu dönemde de artmaya devam etti ve tutar bazında satışların yüzde 51'ini oluşturdu. Üçlü arka kameralı cihazların pazar payı da yüzde 15'e ulaştı.
    Akıllı telefon teknolojisinin kullanım şeklini basitleştirme potansiyeline sahip oldukları için, tüketicilerin ilgisini çeken akıllı saatlerin satışı da yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış kaydetti.

    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/telefonlar-210-milyar-avroya-akillandi/1596999 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Ub3r.krisTALLON 1 sa. en beğenilen
    Kreuzberg Harbi Getto'dan size selamlar olsun.
    Baktım duydum, o sosyete çocuğu, benim adımı kullanarak ''Fight Kulüp''ün ona cevap olduğunu söylemiş. Biz, Mart ayından kaydettik, Haziran ayında da teslim ettik albümü, o Temmuz ayında çıkarmış, nasıl oluyor yani bu işler?
    Kardeşim bak, yalan söyleme; sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var, utanmıyor musun sen yalan söylemeye ya? senin derdin ne? senin hiç burnundan akan kan ağzına girdi mi, onun tadını hiç tattın mı sen? sen hiç dazlak yumruğunu yedin mi, ya da beyzbol sopasını kafasına yedin mi? hiç dazlak bıçağını tattın mı sen? ya da hiç bıçağı tattın mı? ben hepsini tattım bunların, ben hepsini yaşadım, ben Harbi Getto'dan geliyorum ve hala o karanlık sokaklardayım, senin gibi evimde oturup oraya buraya sallamıyorum öyle, birde yalan dolan bende hiç yok, yalancı değilim, senin gibi yalan asla konuşmam, sen resmen yalancısın, sahtekarsın, bunu resmen ortaya koydun şu anda.
    Bunu kendim de artık gördüm, sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, onlara para verip bana saldırı operasyonu düzenlettin, bak biz sana diss miss yapmadık seni tanımıyorum ben, ama bir derdin varsa, gel benle Kreuzberg'e; görüşelim. Ama sen korkarsın, it gibi titrersin, bunu bildiğim için sen bana bir yer söyle, ben geleyim.
    İstediğin yere geleyim, nereye istiyorsan bana yaz, ben geleceğim. Biz canımızı dişimize takıp bu yollardan gelmişiz, karanlık sokakları geçmişiz hala o karanlık sokaklardayız, senin gibi sosyete gibi evimizde oturup oraya buraya sallamıyoruz, yalan dolanımız hiç yok. Bak sen madem diss arıyorsun, madem delikanlısın, bak biz yapmadığımız halde bizi suçluyorsun ki hani işlerin artık ne avantaj arıyorsun biliyorsun bizim şey olduğumuzu, sen ne boş adammışsın ya milleti de kandırdın yok rap map hikayesi millete anlatıyorsun, ben harbi oradan geliyorum, Avrupa'da, dışarıda herkes biliyor neyin ne olduğunu, bir tek sen o çevreni kandırırsın kendi o da yalanlarınla, ama onlar da uyanacak, herkes bu yalanı ortaya çıkaracak, bu yalan olduğu ortaya çıkacak, bunu bil, birde dediğim gibi; selam olsun herkese arkadaşlar, güzel insanlara selam olsun.
    Kreuzberg Harbi Getto'dan size selamlar olsun. Baktım duydum, o sosyete çocuğu, benim adımı kullanarak ''Fight Kulüp''ün ona cevap olduğunu söylemiş. Biz, ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 1 sa.
    Ulan telefon ihtiyaç ihtiyaç
    Bu telefon düşmanları sukurcu tayfadan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ub3r.krisTALLON 1 sa. Moving On
    Kreuzberg Harbi Getto'dan size selamlar olsun.
    Baktım duydum, o sosyete çocuğu, benim adımı kullanarak ''Fight Kulüp''ün ona cevap olduğunu söylemiş. Biz, Mart ayından kaydettik, Haziran ayında da teslim ettik albümü, o Temmuz ayında çıkarmış, nasıl oluyor yani bu işler?
    Kardeşim bak, yalan söyleme; sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var, utanmıyor musun sen yalan söylemeye ya? senin derdin ne? senin hiç burnundan akan kan ağzına girdi mi, onun tadını hiç tattın mı sen? sen hiç dazlak yumruğunu yedin mi, ya da beyzbol sopasını kafasına yedin mi? hiç dazlak bıçağını tattın mı sen? ya da hiç bıçağı tattın mı? ben hepsini tattım bunların, ben hepsini yaşadım, ben Harbi Getto'dan geliyorum ve hala o karanlık sokaklardayım, senin gibi evimde oturup oraya buraya sallamıyorum öyle, birde yalan dolan bende hiç yok, yalancı değilim, senin gibi yalan asla konuşmam, sen resmen yalancısın, sahtekarsın, bunu resmen ortaya koydun şu anda.
    Bunu kendim de artık gördüm, sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, onlara para verip bana saldırı operasyonu düzenlettin, bak biz sana diss miss yapmadık seni tanımıyorum ben, ama bir derdin varsa, gel benle Kreuzberg'e; görüşelim. Ama sen korkarsın, it gibi titrersin, bunu bildiğim için sen bana bir yer söyle, ben geleyim.
    İstediğin yere geleyim, nereye istiyorsan bana yaz, ben geleceğim. Biz canımızı dişimize takıp bu yollardan gelmişiz, karanlık sokakları geçmişiz hala o karanlık sokaklardayız, senin gibi sosyete gibi evimizde oturup oraya buraya sallamıyoruz, yalan dolanımız hiç yok. Bak sen madem diss arıyorsun, madem delikanlısın, bak biz yapmadığımız halde bizi suçluyorsun ki hani işlerin artık ne avantaj arıyorsun biliyorsun bizim şey olduğumuzu, sen ne boş adammışsın ya milleti de kandırdın yok rap map hikayesi millete anlatıyorsun, ben harbi oradan geliyorum, Avrupa'da, dışarıda herkes biliyor neyin ne olduğunu, bir tek sen o çevreni kandırırsın kendi o da yalanlarınla, ama onlar da uyanacak, herkes bu yalanı ortaya çıkaracak, bu yalan olduğu ortaya çıkacak, bunu bil, birde dediğim gibi; selam olsun herkese arkadaşlar, güzel insanlara selam olsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ub3r.krisTALLON 1 sa. Moving On
    Kreuzberg Harbi Getto'dan size selamlar olsun.
    Baktım duydum, o sosyete çocuğu, benim adımı kullanarak ''Fight Kulüp''ün ona cevap olduğunu söylemiş. Biz, Mart ayından kaydettik, Haziran ayında da teslim ettik albümü, o Temmuz ayında çıkarmış, nasıl oluyor yani bu işler?
    Kardeşim bak, yalan söyleme; sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var, utanmıyor musun sen yalan söylemeye ya? senin derdin ne? senin hiç burnundan akan kan ağzına girdi mi, onun tadını hiç tattın mı sen? sen hiç dazlak yumruğunu yedin mi, ya da beyzbol sopasını kafasına yedin mi? hiç dazlak bıçağını tattın mı sen? ya da hiç bıçağı tattın mı? ben hepsini tattım bunların, ben hepsini yaşadım, ben Harbi Getto'dan geliyorum ve hala o karanlık sokaklardayım, senin gibi evimde oturup oraya buraya sallamıyorum öyle, birde yalan dolan bende hiç yok, yalancı değilim, senin gibi yalan asla konuşmam, sen resmen yalancısın, sahtekarsın, bunu resmen ortaya koydun şu anda.
    Bunu kendim de artık gördüm, sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, onlara para verip bana saldırı operasyonu düzenlettin, bak biz sana diss miss yapmadık seni tanımıyorum ben, ama bir derdin varsa, gel benle Kreuzberg'e; görüşelim. Ama sen korkarsın, it gibi titrersin, bunu bildiğim için sen bana bir yer söyle, ben geleyim.
    İstediğin yere geleyim, nereye istiyorsan bana yaz, ben geleceğim. Biz canımızı dişimize takıp bu yollardan gelmişiz, karanlık sokakları geçmişiz hala o karanlık sokaklardayız, senin gibi sosyete gibi evimizde oturup oraya buraya sallamıyoruz, yalan dolanımız hiç yok. Bak sen madem diss arıyorsun, madem delikanlısın, bak biz yapmadığımız halde bizi suçluyorsun ki hani işlerin artık ne avantaj arıyorsun biliyorsun bizim şey olduğumuzu, sen ne boş adammışsın ya milleti de kandırdın yok rap map hikayesi millete anlatıyorsun, ben harbi oradan geliyorum, Avrupa'da, dışarıda herkes biliyor neyin ne olduğunu, bir tek sen o çevreni kandırırsın kendi o da yalanlarınla, ama onlar da uyanacak, herkes bu yalanı ortaya çıkaracak, bu yalan olduğu ortaya çıkacak, bunu bil, birde dediğim gibi; selam olsun herkese arkadaşlar, güzel insanlara selam olsun.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moving On 1 sa. Ub3r.krisTALLON
    Kreuzberg Harbi Getto'dan size selamlar olsun.
    Baktım duydum, o sosyete çocuğu, benim adımı kullanarak ''Fight Kulüp''ün ona cevap olduğunu söylemiş. Biz, Mart ayından kaydettik, Haziran ayında da teslim ettik albümü, o Temmuz ayında çıkarmış, nasıl oluyor yani bu işler?
    Kardeşim bak, yalan söyleme; sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var, utanmıyor musun sen yalan söylemeye ya? senin derdin ne? senin hiç burnundan akan kan ağzına girdi mi, onun tadını hiç tattın mı sen? sen hiç dazlak yumruğunu yedin mi, ya da beyzbol sopasını kafasına yedin mi? hiç dazlak bıçağını tattın mı sen? ya da hiç bıçağı tattın mı? ben hepsini tattım bunların, ben hepsini yaşadım, ben Harbi Getto'dan geliyorum ve hala o karanlık sokaklardayım, senin gibi evimde oturup oraya buraya sallamıyorum öyle, birde yalan dolan bende hiç yok, yalancı değilim, senin gibi yalan asla konuşmam, sen resmen yalancısın, sahtekarsın, bunu resmen ortaya koydun şu anda.
    Bunu kendim de artık gördüm, sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, onlara para verip bana saldırı operasyonu düzenlettin, bak biz sana diss miss yapmadık seni tanımıyorum ben, ama bir derdin varsa, gel benle Kreuzberg'e; görüşelim. Ama sen korkarsın, it gibi titrersin, bunu bildiğim için sen bana bir yer söyle, ben geleyim.
    İstediğin yere geleyim, nereye istiyorsan bana yaz, ben geleceğim. Biz canımızı dişimize takıp bu yollardan gelmişiz, karanlık sokakları geçmişiz hala o karanlık sokaklardayız, senin gibi sosyete gibi evimizde oturup oraya buraya sallamıyoruz, yalan dolanımız hiç yok. Bak sen madem diss arıyorsun, madem delikanlısın, bak biz yapmadığımız halde bizi suçluyorsun ki hani işlerin artık ne avantaj arıyorsun biliyorsun bizim şey olduğumuzu, sen ne boş adammışsın ya milleti de kandırdın yok rap map hikayesi millete anlatıyorsun, ben harbi oradan geliyorum, Avrupa'da, dışarıda herkes biliyor neyin ne olduğunu, bir tek sen o çevreni kandırırsın kendi o da yalanlarınla, ama onlar da uyanacak, herkes bu yalanı ortaya çıkaracak, bu yalan olduğu ortaya çıkacak, bunu bil, birde dediğim gibi; selam olsun herkese arkadaşlar, güzel insanlara selam olsun.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DokuzKuyrukluTilki 1 sa.
    Ülkedeki herkesin 1 telefon alması falan demek bu. Araştırma ne kadar güvenilir neye dayanılarak yapılmış merak ediyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xAsTx 1 sa.
    Simdi anladiniz mi devlet neden vergiyi dosemis telefon sektorune
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MS4343 1 sa. xAsTx
    Bizim Hükümete bakma... İğneden İpliğe katmerliyor zaten.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 sa.
    Yarisi devletin mi desek :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    İl teber 1 sa.
    Marka ve model satış rakamları olsa daha iyi olurdu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    El Fuego 1 sa.
    DH'nin borozanlığını yaptığı şayomi ve uuvey'ciler birazdan doluşurlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    javaprof 1 sa.
    yazık günah yav bu paranın yarısından çoğu yurt dışına gidiyor. Cep telefonu kadar boş beleş ithalat kalemi yok.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ub3r.krisTALLON 1 sa. en beğenilen
    Kreuzberg Harbi Getto'dan size selamlar olsun.
    Baktım duydum, o sosyete çocuğu, benim adımı kullanarak ''Fight Kulüp''ün ona cevap olduğunu söylemiş. Biz, Mart ayından kaydettik, Haziran ayında da teslim ettik albümü, o Temmuz ayında çıkarmış, nasıl oluyor yani bu işler?
    Kardeşim bak, yalan söyleme; sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var, utanmıyor musun sen yalan söylemeye ya? senin derdin ne? senin hiç burnundan akan kan ağzına girdi mi, onun tadını hiç tattın mı sen? sen hiç dazlak yumruğunu yedin mi, ya da beyzbol sopasını kafasına yedin mi? hiç dazlak bıçağını tattın mı sen? ya da hiç bıçağı tattın mı? ben hepsini tattım bunların, ben hepsini yaşadım, ben Harbi Getto'dan geliyorum ve hala o karanlık sokaklardayım, senin gibi evimde oturup oraya buraya sallamıyorum öyle, birde yalan dolan bende hiç yok, yalancı değilim, senin gibi yalan asla konuşmam, sen resmen yalancısın, sahtekarsın, bunu resmen ortaya koydun şu anda.
    Bunu kendim de artık gördüm, sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, onlara para verip bana saldırı operasyonu düzenlettin, bak biz sana diss miss yapmadık seni tanımıyorum ben, ama bir derdin varsa, gel benle Kreuzberg'e; görüşelim. Ama sen korkarsın, it gibi titrersin, bunu bildiğim için sen bana bir yer söyle, ben geleyim.
    İstediğin yere geleyim, nereye istiyorsan bana yaz, ben geleceğim. Biz canımızı dişimize takıp bu yollardan gelmişiz, karanlık sokakları geçmişiz hala o karanlık sokaklardayız, senin gibi sosyete gibi evimizde oturup oraya buraya sallamıyoruz, yalan dolanımız hiç yok. Bak sen madem diss arıyorsun, madem delikanlısın, bak biz yapmadığımız halde bizi suçluyorsun ki hani işlerin artık ne avantaj arıyorsun biliyorsun bizim şey olduğumuzu, sen ne boş adammışsın ya milleti de kandırdın yok rap map hikayesi millete anlatıyorsun, ben harbi oradan geliyorum, Avrupa'da, dışarıda herkes biliyor neyin ne olduğunu, bir tek sen o çevreni kandırırsın kendi o da yalanlarınla, ama onlar da uyanacak, herkes bu yalanı ortaya çıkaracak, bu yalan olduğu ortaya çıkacak, bunu bil, birde dediğim gibi; selam olsun herkese arkadaşlar, güzel insanlara selam olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Moving On 1 sa. Ub3r.krisTALLON
    Kreuzberg Harbi Getto'dan size selamlar olsun.
    Baktım duydum, o sosyete çocuğu, benim adımı kullanarak ''Fight Kulüp''ün ona cevap olduğunu söylemiş. Biz, Mart ayından kaydettik, Haziran ayında da teslim ettik albümü, o Temmuz ayında çıkarmış, nasıl oluyor yani bu işler?
    Kardeşim bak, yalan söyleme; sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var, utanmıyor musun sen yalan söylemeye ya? senin derdin ne? senin hiç burnundan akan kan ağzına girdi mi, onun tadını hiç tattın mı sen? sen hiç dazlak yumruğunu yedin mi, ya da beyzbol sopasını kafasına yedin mi? hiç dazlak bıçağını tattın mı sen? ya da hiç bıçağı tattın mı? ben hepsini tattım bunların, ben hepsini yaşadım, ben Harbi Getto'dan geliyorum ve hala o karanlık sokaklardayım, senin gibi evimde oturup oraya buraya sallamıyorum öyle, birde yalan dolan bende hiç yok, yalancı değilim, senin gibi yalan asla konuşmam, sen resmen yalancısın, sahtekarsın, bunu resmen ortaya koydun şu anda.
    Bunu kendim de artık gördüm, sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, onlara para verip bana saldırı operasyonu düzenlettin, bak biz sana diss miss yapmadık seni tanımıyorum ben, ama bir derdin varsa, gel benle Kreuzberg'e; görüşelim. Ama sen korkarsın, it gibi titrersin, bunu bildiğim için sen bana bir yer söyle, ben geleyim.
    İstediğin yere geleyim, nereye istiyorsan bana yaz, ben geleceğim. Biz canımızı dişimize takıp bu yollardan gelmişiz, karanlık sokakları geçmişiz hala o karanlık sokaklardayız, senin gibi sosyete gibi evimizde oturup oraya buraya sallamıyoruz, yalan dolanımız hiç yok. Bak sen madem diss arıyorsun, madem delikanlısın, bak biz yapmadığımız halde bizi suçluyorsun ki hani işlerin artık ne avantaj arıyorsun biliyorsun bizim şey olduğumuzu, sen ne boş adammışsın ya milleti de kandırdın yok rap map hikayesi millete anlatıyorsun, ben harbi oradan geliyorum, Avrupa'da, dışarıda herkes biliyor neyin ne olduğunu, bir tek sen o çevreni kandırırsın kendi o da yalanlarınla, ama onlar da uyanacak, herkes bu yalanı ortaya çıkaracak, bu yalan olduğu ortaya çıkacak, bunu bil, birde dediğim gibi; selam olsun herkese arkadaşlar, güzel insanlara selam olsun.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    5 Üye, 8 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    737 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    akıllı telefon pazarı, Türkiye Gündemi ve
    7 etiket daha akıllı telefonlar akıllı telefon satışları ekonomi 2019 akıllı telefon satışları Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Zeynep Yolcu
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili75,6b
    YouTube Kanalı244b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. Realme'den Snapdragon 855'li telefon geliyor 1 sa. Xiaomi Mi Mix Alpha modelinin resmi kutu açılış videosu yayınlandı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yılın ilk yarısında ülkemizde 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışı gerçekleştirildi Sonraki Dünyanın ilk şarj edilebilir karbondioksit bataryası geliştirildi 3 sa. Tesla otomobillere Spotify, Netflix ve YouTube desteğil geldi 3 sa. Depremdeki kesinti nedeniyle 2 kişiden 1’i operatörünü değiştirmeyi düşünüyor 4 sa. BenQ dünyanın ilk DCI-P3 kısa mesafe projeksiyon cihazını duyurdu 5 sa. Rome: Total War – Alexander uyumlu mobil cihazlar açıklandı 6 sa. Yeşil perdeniz Nvidia’dan 7 sa. Obi-Wan dizisinin yönetmeni belli oldu 7 sa. Sony, Snapdragon 865’li amiral gemisi hazırlığında 8 sa. Minecraft Earth Ekim ayında erken erişime açılacak 9 sa. Yeni bir SIM kart güvenlik açığı daha ortaya çıktı 16 sa. Uncharted filminin yeni yönetmeni belli oldu 17 sa. Çarpışma rotasında olan devasa boyutlarda üçlü kara delik sistemi keşfedildi 18 sa. DTS Sound Unbound, Microsoft Mağazasında yayınlandı 18 sa. İnsan dokusuna uyumlu lazer geliştirildi 20 sa. Half-Life 2 NPC’leri artık yeniden göz kırpabiliyor 20 sa. OPPO K5 Geekbench'te görüntülendi 21 sa. Huawei Mate 30/Pro üç saat içerisinde 1 milyon adet satıldı 21 sa. 2si1 | DEPREM ve Sonrası 21 sa. Yeni grip aşısı on binlerce hayatı kurtarabilir 22 sa. Microsoft, 2000'li yılların klavyesini geri getiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftaya BİM mağazaları uygun fiyata Meizu Note 8 satacak
    DonanımHaber
    Sony ve Disney anlaştı: Üçüncü Spider-Man filmi resmen geliyor
    DonanımHaber
    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: "Kesintiler nedeniyle GSM o...
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    377. Dönem (Kasım 2019 Celbi) Uzun Dönem, Kısa Dönem ve Yedek ...
    DH Forum
    Türk Telekom'dan mobil abonelere 10 GB'lık özür hediyesi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim