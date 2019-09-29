Yılın ilk yarısında ülkemizde 11,8 milyar liralık akıllı telefon satışı gerçekleştirildi

Araştırma şirketi GfK'nın verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın sonuna kadar küresel çapta tüketici teknolojisi ürünlerine 1 trilyon euro harcanması, bunun yaklaşık yüzde 43'ünün ise gelişmiş özelliklere sahip akıllı telefonlardan oluşması bekleniyor.
Yıl içerisinde gerçekleşmiş olan satışlardan söz edecek olursak ise ocak-haziran arasındaki 6 aylık zaman diliminde tüketiciler, akıllı telefonlara 210 milyar euro harcarken, daha gelişmiş bir fotoğraf ve video çekimi deneyimi akıllı telefonlarda en belirgin başarı kıstası olarak görüldü.
Teknik özellikler açısından bakıldığında ise 6-7 inçlik ekranlara, 20 megapiksel ve üstü kameralara, 128 GB ve üstü dahili depolama alanına sahip modeller, 2019'un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16'sını(33 milyar euro) oluşturdu.
Çoklu kamera kurulumlarına ilgi büyük
Araştırmalara göre kullanıcılar için yalnızca telefonların kameralarının çözünürlüğü değil, kamera sensörü sayısı da oldukça cezbedici bir faktör.
Ocak-haziran döneminde ikili arka kameralı telefonlar, küresel ölçekteki akıllı telefon cirosunun yüzde 50'sini oluştururken, üç arka kameralı cihazların payı da yüzde 1 artarak toplam cironun yüzde 20'sine ulaştı.
Yılın ilk yarısında satılan akıllı telefonların yüzde 18'inin "2,5-2,8 GHz" aralığında çalışan işlemcilere sahip olduğu belirlendi.
5G özelliğine sahip akıllı telefonlar, haziran ayında Güney Kore'de satın alınmış tüm akıllı telefonlar içinde yüzde 41'lik paya ulaştı. Premium olarak tabir edebileceğimiz, çoğunluğu sınırlı sayıda üretilmiş modellerden oluşan akıllı telefonlar ise 2019'un ilk yarısında miktar bazında yüzde 8 paya sahip olurken, satışlarında yüzde 6 artış görüldü.
Öte yandan bu dönemde tüketici teknolojisi ürünlerine harcanan paranın yüzde 42'si akıllı telefonlara ayrıldı.
Türkiye pazarında durum nasıl?
Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1,8 milyar euroluk (11,8 milyar lira) akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bu satışlar içerisinde ekran boyutu 5,5 ve üstü inç genişliğinde olan, 20MP ve üstü ana kameraya sahip olan ve 64 GB ve üstü dahili depolama alanına sahip modeller 109 milyon euroluk (691 milyon lira) bir meblağa tekabül ediyor.
İkili arka kameraların pazar payı bu dönemde de artmaya devam etti ve tutar bazında satışların yüzde 51'ini oluşturdu. Üçlü arka kameralı cihazların pazar payı da yüzde 15'e ulaştı.Akıllı telefon teknolojisinin kullanım şeklini basitleştirme potansiyeline sahip oldukları için, tüketicilerin ilgisini çeken akıllı saatlerin satışı da yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış kaydetti.
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Baktım duydum, o sosyete çocuğu, benim adımı kullanarak ''Fight Kulüp''ün ona cevap olduğunu söylemiş. Biz, Mart ayından kaydettik, Haziran ayında da teslim ettik albümü, o Temmuz ayında çıkarmış, nasıl oluyor yani bu işler?
Kardeşim bak, yalan söyleme; sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var, utanmıyor musun sen yalan söylemeye ya? senin derdin ne? senin hiç burnundan akan kan ağzına girdi mi, onun tadını hiç tattın mı sen? sen hiç dazlak yumruğunu yedin mi, ya da beyzbol sopasını kafasına yedin mi? hiç dazlak bıçağını tattın mı sen? ya da hiç bıçağı tattın mı? ben hepsini tattım bunların, ben hepsini yaşadım, ben Harbi Getto'dan geliyorum ve hala o karanlık sokaklardayım, senin gibi evimde oturup oraya buraya sallamıyorum öyle, birde yalan dolan bende hiç yok, yalancı değilim, senin gibi yalan asla konuşmam, sen resmen yalancısın, sahtekarsın, bunu resmen ortaya koydun şu anda.
Bunu kendim de artık gördüm, sosyal medyadaki çocukları gaza getirip, onlara para verip bana saldırı operasyonu düzenlettin, bak biz sana diss miss yapmadık seni tanımıyorum ben, ama bir derdin varsa, gel benle Kreuzberg'e; görüşelim. Ama sen korkarsın, it gibi titrersin, bunu bildiğim için sen bana bir yer söyle, ben geleyim.
İstediğin yere geleyim, nereye istiyorsan bana yaz, ben geleceğim. Biz canımızı dişimize takıp bu yollardan gelmişiz, karanlık sokakları geçmişiz hala o karanlık sokaklardayız, senin gibi sosyete gibi evimizde oturup oraya buraya sallamıyoruz, yalan dolanımız hiç yok. Bak sen madem diss arıyorsun, madem delikanlısın, bak biz yapmadığımız halde bizi suçluyorsun ki hani işlerin artık ne avantaj arıyorsun biliyorsun bizim şey olduğumuzu, sen ne boş adammışsın ya milleti de kandırdın yok rap map hikayesi millete anlatıyorsun, ben harbi oradan geliyorum, Avrupa'da, dışarıda herkes biliyor neyin ne olduğunu, bir tek sen o çevreni kandırırsın kendi o da yalanlarınla, ama onlar da uyanacak, herkes bu yalanı ortaya çıkaracak, bu yalan olduğu ortaya çıkacak, bunu bil, birde dediğim gibi; selam olsun herkese arkadaşlar, güzel insanlara selam olsun.